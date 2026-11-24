Еще несколько лет назад при выборе тарифа мобильного оператора я в первую очередь смотрел на объем трафика. Минуты, СМС и всякие дополнительные подписки интересовали меня значительно меньше. Однако теперь при подключении тарифа придется обращать внимание еще на один параметр. Как выяснилось, российские операторы связи начали активно продавать абонентам преимущество перед другими пользователями мобильного интернета. Причем для этого даже не обязательно покупать новый смартфон с поддержкой 5G. Я решил разобраться, сколько стоит такое удовольствие у разных операторов и есть ли вообще смысл за него платить.



Мобильный интернет теперь не для всех одинаковый

Наверняка вы хотя бы раз оказывались в ситуации, когда на экране Айфона отображались все деления индикатора сотовой связи, а отправить даже обычное сообщение в мессенджере было практически невозможно. Особенно часто такое происходит на концертах, спортивных мероприятиях, в аэропортах и на вокзалах. Дело в том, что у каждой базовой станции есть определенный запас ресурсов. И когда к ней одновременно подключается большое количество смартфонов, на всех его может просто не хватать.

Как выяснил Forbes, российские операторы решили активнее зарабатывать на этой особенности мобильных сетей и начали предлагать своим абонентам приоритетный доступ к интернету. Представьте себе обычную очередь на кассу в супермаркете. Все покупатели стоят и ждут, но некоторые за отдельную плату получают возможность обслуживаться быстрее остальных. Примерно по такому принципу работают и новые услуги операторов. Смартфон абонента с подключенной опцией при высокой нагрузке может получить больше ресурсов сети, чем устройства остальных пользователей.

Сама по себе технология далеко не новая. Тот же МегаФон еще в 2022 году предлагал услугу pre-5G с приоритетом в сети 4G, а МТС запустил аналогичную опцию в феврале 2025 года. Вот только сейчас подобные предложения становятся все более распространенными. Телекоммуникационное оборудование дорожает, свободных частот не хватает, а потребление мобильного интернета продолжает расти. По прогнозам экспертов, по итогам 2026 года объем интернет-трафика в России может увеличиться примерно на 20%. Вместо того чтобы ждать, пока операторы смогут существенно расширить емкость мобильных сетей, абонентам предлагают заплатить за преимущество в уже существующих. Об изменениях у операторов мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

За высокую скорость придется доплачивать каждый месяц

Я посмотрел, какие услуги для ускорения мобильного интернета предлагают операторы большой четверки. Оказалось, что каждый из них по-своему подошел к реализации этой идеи. Где-то достаточно подключить дополнительную опцию к своему действующему тарифу, а где-то придется переходить на более дорогое предложение целиком или получать специальный статус. Для сравнения я собрал стоимость услуг преимущественно для Москвы и Московской области по состоянию на 24 ноября 2026 года.

Оператор Услуга Стоимость Что дает МТС 4G+ ускорение 169 ₽/мес. Приоритет в сети 4G МТС Уже 5G 199 ₽/мес. Приоритет в 4G и 5G, дополнительные 50 ГБ МТС Уже 5G+ 299 ₽/мес. Приоритет в 4G и 5G, безлимитный интернет МегаФон Мега5G 199 ₽/30 дней Ускорение интернета до 1,6 раза, режим Турбо МегаФон Мега5G Город 219 ₽/30 дней Ускорение интернета и дополнительные преимущества МегаФон Мега5G Кино 299 ₽/30 дней Ускорение интернета и дополнительные сервисы билайн Premium M 1 300 ₽/мес. 1 024 ГБ, 2 000 минут и приоритет в сети билайн Premium L 2 000 ₽/мес. Безлимитный интернет, 3 000 минут и приоритет в сети билайн Premium XL 4 000 ₽/мес. Приоритет в сети и расширенный набор премиальных услуг Т2 5G Ready 150 ₽/мес. Ускорение интернета до 50% Т2 5G Ready для бизнеса 200 ₽/мес. Ускорение интернета до 50% для корпоративных клиентов

Самое интересное предложение для меня сейчас у МТС. За 169 рублей в месяц оператор предлагает опцию «4G+ ускорение», которая дает преимущество в сетях четвертого поколения. Вот только за 30 дополнительных рублей можно получить не только приоритет в сетях LTE и 5G, но и еще 50 ГБ интернета ежемесячно. А за 299 рублей МТС вообще предлагает безлимитный мобильный интернет с приоритетом. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте оператора. Если у вас уже подключено ускорение 4G, то при активации «Уже 5G» оно автоматически отключится.

У МегаФона есть еще одна интересная особенность. В рамках базовой опции «Мега5G» можно активировать трехчасовой режим «Турбо», который обещает увеличение скорости интернета вдвое. Четыре активации входят в стоимость услуги, а последующие обойдутся в 49 рублей каждая. У билайна преимущество предоставляется в рамках премиальных тарифов или соответствующих статусов BeeClub, которые можно получить при ежемесячных расходах на связь от 1 300 рублей. А вот Т2, помимо корпоративного предложения, указывает услугу 5G Ready за 150 рублей и в каталоге для частных клиентов. Доступность и окончательную стоимость всех перечисленных услуг лучше проверить в личном кабинете. Не забывайте, что цены зависят от региона и вашего тарифа.

Платное ускорение работает даже на старых Айфонах

Не обращайте внимания на упоминание 5G в названиях этих услуг. Для получения преимущества в сети четвертого поколения вам совершенно не обязательно покупать смартфон с поддержкой нового стандарта связи. Даже владельцы iPhone 11 или второго поколения iPhone SE могут воспользоваться подобными предложениями, если их тариф позволяет подключить соответствующую опцию. Это особенно актуально с учетом того, что с работой 5G на Айфонах в России до сих пор есть определенные сложности. А если вы все же присматриваете аксессуары для своего Айфона, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Вот только не стоит рассчитывать, что после подключения услуги скорость загрузки приложений из App Store или фильмов из интернета обязательно увеличится в полтора-два раза. Даже сам МТС указывает, что активация опции «Уже 5G» не повышает предельную скорость подключения. Ее основная задача заключается в том, чтобы обеспечить преимущество при перегрузке мобильной сети. Если базовая станция и так справляется со всеми подключенными к ней устройствами, то дополнительная плата может вообще ничего не изменить.

Есть и другие ситуации, в которых подобные услуги вам не помогут:

смартфон находится за пределами зоны покрытия сотовой сети;

мобильный интернет отключен по соображениям безопасности;

доступ к конкретному сайту или приложению ограничен;

скорость загрузки ограничена на стороне самого интернет-сервиса;

смартфон не поддерживает необходимые частоты или стандарты связи.

То есть не стоит воспринимать такую опцию как универсальное средство от всех проблем с мобильным интернетом. Более того, эксперты отмечают, что нынешняя архитектура российских сетей 5G не позволяет реализовать полноценный механизм выделения индивидуального сегмента сети для каждого платящего за это абонента. Поэтому пока речь идет преимущественно об относительном преимуществе перед другими пользователями, а не о гарантированной скорости интернета. Если оператор обещает ускорение до 50%, обратите особое внимание на предлог «до».

Хороший интернет рискует стать премиальной услугой

Во всей этой истории меня больше всего смущает то, что раньше скорость мобильного интернета была одним из главных аргументов при выборе оператора связи. Компании старались развивать свои сети и привлекать новых абонентов за счет их качества. Теперь же получается, что пользователи уже платят за мобильный интернет в рамках своего тарифа, но для более комфортного использования той же самой сети им предлагают заплатить еще раз. Причем возникает вполне логичный вопрос: что будет, если все подключат себе подобное ускорение? Ведь ресурсов у базовой станции от этого больше не станет.

При этом говорить о том, что операторы уже начали специально замедлять интернет абонентам с обычными тарифами, я бы не стал. Подтверждений этому нет. Однако в условиях перегруженной сети преимущество одних пользователей действительно может отражаться на доступных ресурсах для других. Пока доля абонентов с подобными услугами небольшая, разница для остальных может оказаться несущественной. А вот что будет при массовом распространении платного ускорения, пока большой вопрос.

Лично я не спешил бы подключать подобные услуги исключительно ради увеличения цифр в приложениях для проверки скорости интернета. Если у вас постоянно возникают проблемы со связью в одном и том же месте, для начала попробуйте SIM-карту другого оператора. Возможно, он просто лучше покрывает нужную вам территорию. А вот если вы регулярно бываете в местах массового скопления людей, работаете через мобильный интернет или постоянно раздаете его с Айфона на компьютер, то платное ускорение интернета действительно имеет смысл протестировать. Главное, не забудьте отключить услугу через месяц, если никакой разницы так и не заметите. Уже пробовали ускорение в час пик? Расскажите, где оно вам пригодилось, в нашем чате в Telegram или МАКС.