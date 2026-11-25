В декабре 2026 года в России меняются правила оборота смартфонов, в том числе и техники Apple. Если раньше при покупке нового Айфона достаточно было проверить серийный номер, целостность упаковки и убедиться, что устройство никто не активировал до вас, то теперь к этому списку стоит добавить еще один пункт. Причем для такой проверки даже не придется вскрывать коробку со смартфоном. Достаточно иметь под рукой другой телефон с установленным приложением и потратить буквально пару минут перед оплатой.



Для старых запасов предусмотрели переходный период

Наверняка вы уже обращали внимание на небольшие квадратные коды, которые встречаются на бутылках с водой, упаковках молока, коробках с обувью и многих других товарах. Это маркировка «Честный знак», с помощью которой любой покупатель может проверить легальность товара, узнать информацию о его производителе и характеристиках, а также выяснить, не пытаются ли ему продать продукцию с нарушениями. Причем сделать все это можно еще до оплаты покупки, просто отсканировав код с помощью смартфона. Теперь под его действие попали и смартфоны, причем никаких исключений для техники Apple не предусмотрено. Мы отдельно рассказывали, почему техника Apple может подорожать после перехода на новые правила.

На самом деле обязательная маркировка смартфонов в России появилась еще 1 мая 2026 года. Именно с этой даты производители и импортеры должны наносить специальные коды на новые устройства. Однако одномоментно промаркировать все Айфоны, которые уже находились на складах российских магазинов, было бы проблематично. Именно поэтому процесс перехода на новые правила разбили на несколько этапов:

с 1 марта 2026 года — обязательная регистрация участников рынка в системе «Честный знак»;

с 1 мая 2026 года — обязательная маркировка новых смартфонов при производстве и импорте;

до 30 ноября 2026 года — маркировка ранее ввезенных и непроданных устройств;

с 1 декабря 2026 года — запрет оборота немаркированных остатков и обязательная передача сведений о движении маркированных товаров между участниками рынка;

с 1 марта 2027 года — обязательная передача сведений о розничной продаже смартфонов.

Все эти сроки предусмотрены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1954. При этом для покупателей есть один важный нюанс: вывод из оборота немаркированных остатков, ввезенных или произведенных до 1 мая 2026 года, допускается до 28 февраля 2027 года включительно. Поэтому отсутствие кода в декабре еще не обязательно говорит о незаконной продаже. Однако для недавно ввезенных смартфонов маркировка уже должна присутствовать. За обновлениями по срокам маркировки можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

Не освобождает от необходимости наносить специальные коды и параллельный импорт Айфонов. Даже если смартфон изначально предназначался для продажи в США, Китае или Объединенных Арабских Эмиратах, российский импортер должен выполнить требования законодательства. А вот владельцам уже купленных устройств переживать не стоит. Самостоятельно регистрировать свои Айфоны в системе «Честный знак» или наносить на них какие-либо наклейки не придется.

Коробку можно проверить, даже если она запечатана

Если вы в последние годы покупали технику Apple, то наверняка знаете, сколько различных штрихкодов и обозначений можно найти на обратной стороне упаковки. Однако ни один из привычных заводских штрихкодов Apple не заменяет российскую маркировку. Для нее используется специальный двумерный код Data Matrix, который внешне немного напоминает обычный QR-код. Отличить его можно по сплошной линии вдоль двух соседних сторон квадрата.

Российская маркировка на коробке с iPhone будет представлена в виде отдельной наклейки. Не стоит пугаться ее наличия и думать, что продавец вскрывал коробку или каким-то образом вмешивался в работу смартфона. Нанести маркировку можно без нарушения заводских пломб Apple. При этом у двух абсолютно одинаковых Айфонов, даже если они имеют один цвет и объем памяти, коды будут разными.

Перед покупкой смартфона рекомендую обратить внимание на несколько моментов:

наличие кода Data Matrix на упаковке;

отсутствие повреждений, мешающих сканированию кода;

соответствие характеристик смартфона информации в системе маркировки;

результат проверки кода через официальное приложение.

Причем просто убедиться в наличии наклейки недостаточно. Напечатать похожий квадрат и разместить его на коробке может кто угодно. Именно поэтому необходимо проверить код маркировки непосредственно в государственной системе. Благо, что для этого не придется искать специальное оборудование или просить продавца предоставить доступ к каким-либо документам. Все можно сделать самостоятельно с помощью практически любого современного смартфона.

После сканирования сверьте данные с коробкой

Если в ближайшее время вы планируете покупать новый Айфон, то рекомендую заранее установить на свой нынешний смартфон приложение «Честный знак». Оно распространяется бесплатно и доступно как для iPhone, так и для устройств на Android. Причем для обычной проверки товаров даже не обязательно создавать учетную запись. Достаточно предоставить программе доступ к камере смартфона и подключиться к интернету.

Чтобы проверить Айфон через «Честный знак», необходимо сделать следующее:

Откройте приложение «Честный знак» на смартфоне. Войдите в свою учетную запись или продолжите работу без авторизации. Откройте встроенный сканер кодов маркировки. Наведите камеру смартфона на код Data Matrix на коробке с Айфоном. Дождитесь загрузки информации о товаре.

После этого приложение обратится к государственной системе маркировки и отобразит сведения, связанные с конкретным кодом. В зависимости от полноты заполнения карточки товара покупателю может быть доступна следующая информация:

наименование товара;

торговая марка;

модель смартфона;

страна производства;

информация о производителе;

характеристики устройства, включая цвет и объем встроенной памяти, если они указаны в карточке;

сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям;

результат проверки маркировки.

В первую очередь необходимо сравнить полученную информацию с характеристиками приобретаемого Айфона. Например, если вы покупаете iPhone 18 Pro на 512 ГБ, а в приложении отображается совершенно другая модель смартфона, то даже при успешной проверке самого кода я бы не рекомендовал оплачивать устройство до выяснения обстоятельств.

Отдельное внимание обратите на статус товара в «Честном знаке». Если приложение подтверждает успешную проверку маркировки и отображает зеленый статус, то с регистрацией кода все в порядке. Если же программа не находит товар, сообщает о проблемах с кодом или показывает, что устройство уже выбыло из оборота, попросите продавца объяснить причину или предоставить другой экземпляр смартфона. Если после разговора с продавцом остались вопросы, обсудите статус в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.

Учитывайте, что обязательная передача сведений о розничных продажах начнется только 1 марта 2027 года. До этой даты по одному лишь статусу маркировки нельзя достоверно определить, продавался ли конкретный Айфон раньше. Если же обнаружите несоответствие характеристик или другие нарушения, отправить жалобу можно непосредственно через приложение «Честный знак».

Даже с зеленым статусом стоит проверить серийный номер

Несмотря на появление нового инструмента проверки смартфонов, я бы не стал отказываться от привычных способов определения оригинальности техники Apple. Дело в том, что «Честный знак» проверяет прежде всего код маркировки и связанные с ним сведения, а не сам Айфон, который находится внутри коробки. Историю ремонта и замены аккумулятора придется выяснять отдельно. Проверить активацию по серийному номеру можно еще до распаковки.

Поэтому после 1 декабря 2026 года проверка нового Айфона перед покупкой в идеале должна выглядеть следующим образом:

Осмотрите коробку со смартфоном и убедитесь в целостности заводских пломб. Найдите код Data Matrix и отсканируйте его через приложение «Честный знак». Сравните полученную информацию с характеристиками приобретаемого Айфона. Проверьте серийный номер смартфона на сайте Apple. После распаковки сравните серийный номер и IMEI в настройках смартфона с указанными на коробке. Убедитесь, что устройство не привязано к чужой учетной записи Apple. Получите кассовый чек и сохраните документы о покупке.

Особенно рекомендую выполнять все эти действия при покупке Айфона на маркетплейсах. Мы уже показывали, какие подделки встречаются на Wildberries и что можно заметить еще в пункте выдачи. Не поленитесь отсканировать маркировку прямо в пункте выдачи заказа, прежде чем забрать смартфон домой. Да и в случае покупки техники в небольших магазинах, которые предлагают цены значительно ниже конкурентов, дополнительная проверка явно не будет лишней. Если магазин предлагает доплатить за чехол и защитное стекло, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Конечно, маркировка «Честный знак» не гарантирует, что с приобретенным Айфоном никогда не возникнет никаких проблем. Однако теперь у покупателей появился еще один бесплатный инструмент, позволяющий обнаружить подозрительные несоответствия. И раз уж речь идет о смартфонах, стоимость которых легко может превышать сто тысяч рублей, потратить лишнюю минуту на проверку коробки определенно стоит.