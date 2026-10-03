Какие часы лучше считают шаги: сравниваю Apple Watch Series 12 и Garmin Forerunner 570

Выбираете часы, которые будут честно считать шаги, и не можете решить между Apple Watch и Garmin? Я оказался ровно в такой же ситуации, когда Apple пообещала более точный шагомер в новых часах. Поэтому я надел на одну руку Apple Watch Series 12, на другую Garmin Forerunner 570 и прошел больше пяти тысяч шагов, пересчитывая каждый вручную. Разница в итоге вышла меньше, чем я думал, но по ходу теста всплыли вещи куда важнее шагомера, и о них лучше узнать до покупки. Если еще не успели посмотреть, что изменилось в Series 12, загляните туда, а ниже расскажу, кто оказался точнее и в чем часы Apple пока не догоняют Garmin.



Как я считал шаги и зачем понадобилось стороннее приложение

Схема теста простая. Одни часы на левой руке, другие на правой, а в кармане обычный механический кликер, на который я нажимал на каждом шаге. Такие счетчики стоят копейки, зато не ошибаются и ничего не додумывают за вас. Шел в своем обычном темпе, без остановок у витрин и без попыток подыграть кому-то из участников.

Оба устройства считают шаги одинаково, за это отвечает акселерометр внутри корпуса. Он ловит взмах руки, и каждый такой взмах часы засчитывают как два шага. На какой руке вы носите часы, ведущей или нет, почти не важно. Даже если идти с руками в карманах или со стаканом кофе, датчик все равно должен уловить движение тела.

А вот дальше начались нюансы с Apple Watch. Часы Apple до сих пор не показывают, сколько шагов вы сделали за конкретную тренировку. Есть только общий счетчик за весь день, который теперь можно вынести на циферблат. Для обычной жизни этого хватает, но для сравнения неудобно. Пришлось ставить сторонний шагомер из App Store и запускать его ровно в момент старта.

У Garmin с этим проще. Forerunner 570 показывает шаги и на самих часах, и в приложении Garmin Connect, так что ничего дополнительно ставить не пришлось. Мелочь, но показательная. Garmin изначально делает часы для тех, кто любит цифры, а Apple считает шаги второстепенной метрикой и прячет их поглубже.

Кто точнее посчитал пять тысяч шагов

По кликеру у меня вышло 5440 шагов. С этой цифрой я и сравнивал показания обоих часов. Скажу честно, идеально не попал никто, и это нормально: акселерометр оценивает движение руки, а не считает, сколько раз стопа коснулась земли.

Чем считал Шаги Ошибка Кликер вручную 5440 эталон Apple Watch Series 12 5490 +50 (0,9%) Garmin Forerunner 570 5512 +72 (1,3%)

Обе модели немного перестарались и насчитали лишнее, но Apple Watch Series 12 оказались ближе к реальности. Для понимания масштаба: в километре примерно 1200-1300 шагов, так что разница в 22 шага между часами укладывается в какие-то полтора десятка метров. Это меньше, чем расстояние между двумя подъездами.

Похоже, Apple не приукрасила. Компания заявляла, что полностью переделала модель шагомера с помощью машинного обучения, а новый чип S11 позволяет точнее считать шаги в течение дня. В моем тесте это сработало. Но делать глобальные выводы по одной прогулке я бы не стал. У человека с другой походкой и другим темпом цифры вполне могут поменяться местами.

Для повседневной жизни вывод простой. Если вы добиваете свои 10 тысяч шагов в день, ошибка в полсотни шагов на пять тысяч ничего не меняет. Как шагомер годятся оба устройства, а выбирать между ними стоит по другим признакам. И вот тут начинается самое интересное. Хотите видеть такие сравнения раньше всех? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы регулярно тестируем часы, наушники и прочие гаджеты.

Где Garmin уходит далеко вперед

Шагомер у Series 12 точный, да и сами часы получились удачными, хотя без странностей не обошлось: у части владельцев часы сами уходят в перезагрузку. Но главный минус Apple Watch на фоне Garmin в другом, и он тянется из поколения в поколение. Это батарея.

Apple обещает до 24 часов обычного использования и до 38 часов в режиме энергосбережения. На практике часы иногда живут и дольше, некоторые тестировщики доходили почти до двух суток, но это щадящий сценарий. Forerunner 570 в режиме смарт-часов работает до 10 дней в корпусе 42 мм и до 11 дней в корпусе 47 мм. Разница тут не в разы, а примерно на порядок. Ниже цифры производителей для двух самых частых сценариев.

Режим Apple Watch Series 12 Garmin Forerunner 570 Обычное использование до 24 часов до 10-11 дней Тренировка с GPS до 10 часов до 18 часов

Реальное время работы зависит от яркости, количества уведомлений и режима GPS, но смысл понятен. Apple Watch приходится заряжать каждый день или через день, а про зарядку Garmin вспоминаешь раз в неделю. Сильнее всего это бьет по отслеживанию сна: чтобы часы записали ночь, их нужно успеть подзарядить вечером или утром. Apple немного смягчила проблему быстрой зарядкой. 15 минут на кабеле дают до 12 часов работы, а 5 минут хватает на ночь отслеживания сна. Удобно, но это лечение симптомов. Похожая история с тренировками: на марафон 10 часов хватит с запасом, а вот в длинном походе или на трейле я бы спокойнее чувствовал себя с Garmin.

Есть и другие моменты. Apple Watch работают только с iPhone, а Forerunner 570 подключается и к Android. Если вы подумываете уйти с айфона или в семье смешанный парк смартфонов, это важно. Плюс у Garmin есть физические кнопки помимо сенсорного экрана, и в дождь или с мокрыми руками ими пользоваться куда проще. Ну и тренировочная часть у Garmin глубже: готовность к тренировке, статус вариабельности пульса, беговая мощность и планы Garmin Coach, которые подстраиваются под ваше восстановление.

Если ваши Apple Watch садятся заметно быстрее обещанного и непонятно почему, заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, какие настройки проверить в первую очередь.

При этом Apple Watch Series 12 по-прежнему остаются продолжением iPhone на запястье. Ответить на сообщение, найти телефон, управлять музыкой, пользоваться приложениями, все это работает без лишних движений. А новая система датчиков измеряет пульс каждые пять секунд в течение всего дня. Garmin умеет показывать уведомления и принимать звонки через смартфон, но Apple не дает те же возможности сторонним устройствам при подключении к iPhone. Я даже подробно разбирал, почему предпочел Apple Watch, а не другие часы.

Какие часы выбрать и где их купить

Если у вас iPhone и нужны полноценные умные часы с точным шагомером, я бы брал Apple Watch Series 12. В моем тесте они посчитали шаги точнее, а связка с айфоном до сих пор лучшая на рынке. Главное, заранее смириться с тем, что зарядка станет ежедневным ритуалом. Актуальные цены и варианты корпусов есть в подборке часов на Яндекс Маркете.

Apple Watch Series 12

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Если вы бегаете, ходите в походы или просто не хотите каждый вечер искать кабель, смотрите на Garmin Forerunner 570. Шаги он считает почти так же точно, работает больше недели без подзарядки, дает больше тренировочной аналитики и дружит с Android. Выбрать корпус на 42 или 47 мм можно в подборке Garmin на Яндекс Маркете.

Garmin Forerunner 570

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