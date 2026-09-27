Обновил Apple Watch Series 10 на watchOS 27. Плюсы, минусы и впечатления от новой ОС

Еще недавно я не собирался ставить watchOS 27 на свои Apple Watch Series 10 и даже подробно объяснял, почему не буду этого делать. Но работа есть работа: пришлось обновиться и пожить с новой системой. За это время я понял, что часть привычных вещей Apple вообще не тронула, одну переделала так, что она раздражает меня каждый день, а кое-что убрала и уже пообещала вернуть. Ниже расскажу, что именно поменялось на моих часах и есть ли смысл торопиться с апдейтом.



Скорость и батарея остались на месте

Начну с того, чего обычно боятся перед крупным обновлением. Мои Series 10 после watchOS 27 не начали тормозить. Приложения открываются так же, как раньше, анимации не рвутся, уведомления приходят без задержек. Есть одно исключение, но о нем чуть ниже.

При этом быстрее часы тоже не стали. Тут надо быть откровенным: Series 10 и на watchOS 26 работали бодро, так что ждать от них заметного ускорения было странно. Чип S10 справляется с системой без напряжения, и разницы на глаз я не увидел ни в погоде, ни в тренировках, ни в таймерах.

С автономностью та же история. Время работы не изменилось: часы доживают до вечера с тем же запасом, что и до обновления. Никаких внезапных просадок заряда за ночь или после тренировки я тоже не заметил. Учтите, что в первые день-два после крупного апдейта батарея может садиться быстрее, пока система наводит порядок в данных. Так что если у вас так и будет, не спешите паниковать.

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Новое меню приложений я так и не полюбил

Главное, что бросается в глаза после обновления, это новое меню приложений. Мы еще до релиза рассказывали, какие функции пропадут с Apple Watch в watchOS 27, и привычная сетка иконок была в этом списке. Теперь по нажатию на Digital Crown открывается экран с несколькими крупными иконками, которые по задумке Apple подбираются под ваши привычки.

На деле у меня это не работает. За все время после обновления меню ни разу не предложило то, что мне было нужно в конкретный момент. Иконки просто висят в одном и том же статичном положении и не меняются. Повлиять на их порядок я тоже не смог: по крайней мере без включения Siri AI никаких настроек для этого я не нашел.

А включать Siri AI ради часов я смысла не вижу. Русскую речь ассистент не понимает, а общаться с ним на Apple Watch как-то иначе, кроме голоса, банально неудобно. Набирать запросы на маленьком экране никто в здравом уме не будет. В итоге умное меню в моем случае превратилось в обычную подборку из нескольких приложений, которую даже нельзя переставить.

Есть проблема и посерьезнее. Переход в меню приложений глючит: через раз он откровенно лагает, а сам экран открывается с дерганьем. На фоне того, что остальная система работает плавно, это особенно режет глаз. Каждый раз, когда нажимаешь на колесико и видишь эти подергивания, хочется просто вернуться к циферблату.

Еще сильнее мне не хватает переключателя приложений. Раньше двойное нажатие на колесико открывало список недавних программ, и между ними можно было прыгать за секунду. Там же удобно было закрыть зависшее приложение свайпом. В watchOS 27 этот жест отдали под функцию Live Rewind, которая появится только на Apple Watch Series 12 и Ultra 4. То есть владельцы Series 10 жест потеряли, а взамен не получили ничего.

Хорошо, что Apple услышала жалобы, и переключатель вернут в watchOS 27.2. Во второй бете он уже есть, только вызывается новым жестом: нужно зажать палец у нижнего края экрана, находясь внутри приложения. Дальше все как раньше: колесиком листаете недавние программы, а свайпом влево закрываете ненужную. Финальную версию ждут уже в октябре, но до релиза жест еще могут поменять. Если меню приложений у вас тоже тормозит или ведет себя странно, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Расскажите, как watchOS 27 работает на ваших часах, сравним впечатления.

Циферблат Siri понравился больше всего

Из новинок, которые мне действительно понравились, выделю модульный циферблат Siri. Он показывает актуальный виджет из Smart Stack и дает быстрый доступ к ассистенту. Если хотите разобраться, какие Apple Watch его поддерживают и как его настроить, у нас есть отдельная инструкция.

Приятный момент: на моих часах циферблат доступен без Siri AI. Я поставил его на Series 10, не включая новый ассистент, и он спокойно работает. Выглядит прикольно: крупное время, аккуратный виджет сверху и компактные расширения снизу. Можно выбрать высоту цифр, шрифт и цвет, так что подогнать его под себя несложно.

Но на Apple Watch Ultra он смотрится интереснее. Там вдоль края экрана появляются дополнительные элементы, которые оформляют безель, и циферблат выглядит заметно богаче. На Series 10 без этого обрамления он проще и строже. Это не плохо, просто на Ultra он раскрывается полнее, и разница видна сразу.

Новый циферблат, кстати, хороший повод освежить и внешний вид самих часов. Недорогие ремешки и защитные стекла для Apple Watch мы регулярно находим на AliExpress и собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли обновлять Apple Watch сейчас

Если коротко, смысла обновляться прямо сейчас я не вижу. Я поставил апдейт исключительно по долгу службы: нужно было проверить систему на своих часах, чтобы честно рассказать о ней вам. Скорость и батарея остались прежними, а главное изменение в интерфейсе в моем случае сделало пользование часами только неудобнее.

Без Siri AI вам достанутся новый циферблат и несколько мелких доработок. Взамен вы получите меню, которое не подстраивается под вас, лаги при его открытии и отсутствие переключателя приложений до выхода watchOS 27.2. Для русскоязычного пользователя такой обмен выглядит не самым выгодным.

Поэтому совет простой: дождитесь выхода watchOS 27.2. К этому моменту Apple вернет переключатель приложений и, надеюсь, починит лаги и глюки с меню. Откатиться с watchOS 27 на прошлую версию самостоятельно не получится, так что если вас раздражают такие мелочи, лучше не спешить.

На iPhone при этом ситуация совсем другая. iOS 27 меня радует: на моем iPhone 17 она работает топово, без подтормаживаний и странных глюков. Остается надеяться, что до такого же состояния Apple доведет и watchOS 27.