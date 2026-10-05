Я продлил время работы MacBook от батареи с помощью 4 настроек

Если ваш MacBook к обеду уже просит розетку, хотя утром вы сняли его с зарядки со 100%, дело не всегда в старом аккумуляторе. Чаще заряд тихо уходит туда, куда вы даже не смотрите. Что-то запускается вместе с системой и висит в фоне, что-то включено по умолчанию и работает против батареи, а одна привычная настройка оформления на разных макбуках дает совсем разный эффект. При этом почти все лежит в Системных настройках и меняется за пару минут. Ниже разберем четыре настройки: где их найти, что каждая реально дает и на каком Mac одна из них почти бесполезна.



Оптимизированная зарядка бережет аккумулятор на годы

Начну с настройки, которая не добавит вам часов работы сегодня, но сильно повлияет на то, сколько будет держать макбук через пару лет. Литий-ионный аккумулятор быстрее всего изнашивается, когда долго сидит на 100%. Мы уже подробно разбирали, можно ли заряжать MacBook до 100 процентов и что при этом происходит с батареей.

Оптимизированная зарядка решает проблему без вашего участия. Mac запоминает, когда вы обычно подключаете его к сети и когда снимаете с зарядки. Если система понимает, что ноутбук простоит у розетки еще долго, она держит заряд на 80% и добивает оставшиеся проценты ближе к моменту, когда вы обычно уходите. По данным Apple, все обучение идет прямо на устройстве.

Порядок действий такой:

Откройте меню Apple — Системные настройки. В боковой панели выберите «Аккумулятор». Нажмите кнопку «i» рядом с пунктом «Зарядка» (на некоторых версиях macOS он называется «Состояние аккумулятора»). Включите переключатель «Оптимизированная зарядка» и нажмите «Готово».

Функция работает с macOS Big Sur, так что на любом актуальном макбуке она есть. Если у вас Mac на Apple Silicon и macOS Tahoe 26.4 или новее, в том же окне есть еще и лимит заряда от 80 до 100%. Изредка Mac все равно зарядится до 100%. Это нормально: так система калибрует оценку заряда.

Оптимизация видеопотока продлит сериальный вечер

Если вы смотрите YouTube, фильмы в онлайн-кинотеатрах или много сидите на созвонах, макбук садится заметно быстрее. Особенно это касается MacBook Pro с XDR-экраном: HDR-ролики выкручивают яркость отдельных участков экрана почти до максимума, и аккумулятор это чувствует.

Для таких случаев в macOS есть отдельный переключатель. С ним на батарее Mac воспроизводит HDR как SDR, то есть в обычном динамическом диапазоне. Картинка станет чуть менее контрастной и сочной, это честно видно на светлых сценах. Зато разрешение, битрейт и плавность видео не меняются, а стримы и звонки идут в прежнем качестве.

Порядок действий такой:

Откройте Системные настройки — Аккумулятор. Нажмите кнопку «Параметры» внизу окна. Включите «Оптимизировать стриминг видео при питании от аккумулятора». Нажмите «Готово».

Как только вы подключите зарядку, HDR вернется сам. Так что на диване вечером смотрите в SDR, а за столом у розетки получаете полную картинку. Если пунктов в окне «Параметры» у вас меньше, проверьте модель: часть опций Apple показывает только на ноутбуках с подходящим экраном. Хотите узнать о macOS еще больше полезного? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем такие настройки.

Лишние объекты входа съедают заряд в фоне

Вот тут и кроются главные пожиратели энергии. Многие программы при установке тихо прописываются в автозагрузку: мессенджеры, облака, лаунчеры игр, утилиты от принтера, который вы подключали один раз. Про все способы, как отключить автозапуск программ на Mac, у нас есть отдельный подробный материал.

Каждая такая программа стартует вместе с системой и висит в фоне. Она синхронизируется, проверяет обновления, держит соединение с сервером. Вы просто смотрите на пустой рабочий стол, а процессор и сеть в это время работают. По одной это мелочи, но десяток фоновых процессов уже заметно сокращает автономность.

Порядок действий такой:

Откройте Системные настройки — Основные. Выберите раздел «Объекты входа и расширения». В списке «Открывать при входе» выделите лишние программы и нажмите «-». Ниже, в блоке «Разрешить в фоне», выключите переключатели у приложений, которыми вы не пользуетесь каждый день.

Правило простое: оставьте только то, что действительно нужно сразу после включения. Облако с рабочими файлами или менеджер паролей пусть остаются, а лаунчер игры и помощник от старой камеры можно смело выключать. Если сомневаетесь, отключайте: программа никуда не денется и спокойно запустится вручную, когда понадобится.

Чтобы проверить результат, кликните на значок батареи в строке меню. Там есть блок «Использующие много энергии», и после чистки список обычно заметно короче. Не нашли нужный пункт или не понимаете, можно ли выключать конкретную программу? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Темная тема помогает, но не на каждом макбуке

Темную тему обычно включают ради глаз, но на некоторых ноутбуках Apple от нее есть польза и для батареи. Все зависит от экрана. В MacBook Pro с 14 и 16-дюймовым экраном стоит mini-LED с тысячами зон подсветки. Когда участок изображения темный, зоны подсветки приглушаются, а значит, экран тратит меньше энергии.

Тут важно не путать с OLED. На OLED-экранах черные пиксели полностью выключены, и экономия максимальная. У mini-LED зон меньше, чем пикселей, поэтому эффект скромнее, но он есть, особенно если вы много работаете в темных окнах. А вот в MacBook Air и старых MacBook Pro обычный ЖК-экран с общей подсветкой. Она светит одинаково при любой теме, так что там темное оформление батарею почти не спасает. Честно говоря, на Air это чисто вопрос вкуса.

Порядок действий такой:

Откройте Системные настройки — Оформление. В пункте «Оформление» выберите «Темное». Если хотите, чтобы Mac переключался сам, выберите «Авто»: днем будет светлая тема, вечером темная.

Чтобы эффект был заметнее, включите темный режим и в браузере, и в рабочих программах, где он есть. Белая страница на весь экран сводит экономию на нет.

Если настройки не помогли

Четыре настройки выше закрывают самые частые причины быстрой разрядки. Но если макбук все равно садится за пару часов, стоит заглянуть глубже. Мы уже собирали еще пять настроек для батареи MacBook, включая режим энергосбережения и проверку количества циклов.

Отдельно посмотрите на состояние аккумулятора. В Системных настройках — Аккумулятор рядом с пунктом о состоянии батареи macOS сама пишет, если пора на обслуживание. Если там значится «Рекомендуется обслуживание», никакие переключатели уже не вернут прежнюю автономность: поможет только замена.

Итог простой. Оптимизированная зарядка работает на будущее, видеопоток и темная тема дают прибавку при конкретных сценариях, а чистка автозагрузки чаще всего приносит самый заметный эффект прямо сегодня. С нее я бы и начал.

А если вы часто работаете вдали от розетки, удобнее держать под рукой повербанк, который тянет ноутбук, или запасной кабель USB-C. Недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.