Что будет с экраном iPhone, если каждую ночь включать режим ожидания

Режим ожидания многие давно используют вместо прикроватных часов. Я и сам пользуюсь Режимом ожидания каждый день, но у этой привычки есть сторона, о которой обычно не задумываются. Ставишь iPhone на зарядку, выключаешь свет, а он всю ночь смотрит на тебя цифрами времени. Для обычных часов это нормально, а вот для OLED-экрана уже не так очевидно. Ниже разберемся, на каких iPhone дисплей действительно не гаснет до утра, чем это грозит матрице и что стоит поменять в настройках, чтобы через год не увидеть на белом фоне призрачный циферблат.



Горит ли экран iPhone всю ночь в Режиме ожидания

Если функцию вы еще не пробовали, сначала стоит настроить Режим ожидания на iPhone, а потом уже думать о выгорании. Сам режим есть на любом смартфоне с iOS 17 и новее. Включается он, когда iPhone заряжается, лежит горизонтально и не двигается. Но ночью разные модели ведут себя совсем по-разному.

На iPhone без Always-On Display экран гаснет примерно через 20 секунд. Чтобы снова увидеть часы, достаточно коснуться дисплея, слегка толкнуть тумбочку или позвать Siri. У меня долго был iPhone 16 Plus, и ночью он работал ровно так: пара десятков секунд часов, потом темнота. Сначала это раздражало, но с точки зрения экрана такой смартфон ничем не рискует. Картинка просто не висит на дисплее часами.

С моделями, у которых есть Always-On Display, история другая. Это iPhone 14 Pro и Pro Max, все Pro-версии после них, а также iPhone 17 и iPhone Air. Здесь Режим ожидания может не гаснуть вообще, и все зависит от одной настройки. В разделе «Дисплей» есть три варианта:

Автоматически — экран выключается, когда iPhone не используется и в комнате темно;

Через 20 секунд — как на моделях без Always-On;

Никогда — дисплей горит все время, пока работает Режим ожидания.

С вариантом «Автоматически» экран гаснет, когда в спальне темно и смартфоном никто не пользуется. А вот «Никогда» означает ровно то, что написано: всю ночь на дисплее будет одна и та же картинка. Есть и еще один нюанс. В режиме энергосбережения Always-On не работает, поэтому с ним экран будет гаснуть даже на Pro-моделях. Если вы удивлялись, почему часы иногда пропадают посреди ночи, проверьте сначала этот переключатель.

Почему OLED не любит одну и ту же картинку

В OLED-матрице каждый пиксель светится сам, без общей подсветки. Благодаря этому черный цвет на iPhone действительно черный: пиксель просто выключен. Но у такой схемы есть цена. Пиксели со временем изнашиваются, и если одни работают заметно больше других, экран начинает стареть неравномерно. Так и появляется выгорание, когда поверх любого изображения проступает бледный след старой картинки.

Apple этого не скрывает. В официальной справке компания пишет, что при долгом использовании на OLED возможны остаточное изображение и выгорание. Первое временное и пропадает после нескольких минут обычной работы. Второе появляется в тяжелых случаях, когда одна и та же контрастная картинка подолгу висит на экране при высокой яркости. Там же Apple называет это ожидаемым поведением OLED, так что рассчитывать на бесплатную замену экрана по гарантии в такой ситуации вряд ли стоит.

А теперь посмотрите на Режим ожидания глазами дисплея. Крупные цифры времени на черном фоне стоят в одном и том же месте. Если держать экран включенным по восемь часов каждую ночь, за год набегает почти три тысячи часов одной и той же картинки. Звучит тревожно, но есть и смягчающие обстоятельства. Черный фон означает, что большая часть пикселей в это время вообще не светится. Ночью яркость падает до минимума, а на моделях с Always-On частота обновления экрана опускается до 1 Гц. Это совсем не то же самое, что оставить на полной яркости открытую фотографию.

Есть еще одна деталь, которую Apple официально не описывает. По наблюдениям пользователей, iPhone может понемногу смещать элементы интерфейса на несколько пикселей, чтобы нагрузка не копилась в одной точке. Сам наблюдал такое поведение AOD, но в стандартном режиме. Насколько это работает в Режиме ожидания, неизвестно, поэтому рассчитывать только на такую защиту я бы не стал.

Поэтому реальный риск сильно зависит от того, как именно у вас настроен режим. Про экраны iPhone и их слабые места мы пишем регулярно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать такие разборы.

Красный ночной режим бережет и сон, и экран

В настройках Режима ожидания есть отдельный пункт «Ночной режим». Когда в комнате становится темно, iPhone перекрашивает часы и виджеты в приглушенный красный оттенок. Apple придумала это прежде всего ради сна. Красный свет почти не бьет по глазам и не мешает засыпать, в отличие от белых цифр.

Но и для экрана это плюс. Чтобы показать красный цвет, матрице нужны только красные субпиксели, а синие и зеленые в это время отдыхают. При этом именно синие субпиксели в OLED изнашиваются быстрее остальных. Добавьте сюда минимальную яркость, и нагрузка на экран окажется гораздо ниже, чем при белом циферблате.

Отдельно про яркость. Apple советует не отключать автояркость, потому что именно она не дает экрану светить в полную силу там, где это не нужно. В Режиме ожидания подстройка под освещение особенно важна: в темной спальне даже средняя яркость это уже много и для глаз, и для матрицы.

Сам режим включается, только когда iPhone лежит боком на зарядке, поэтому удобнее всего пользоваться им с подставкой. Если заряжать смартфон через MagSafe, Режим ожидания даже запоминает, какой вид вы выбрали в конкретном месте. Например, часы у кровати и фотографии на кухне. Недорогие подставки и зарядные станции для такого сценария мы регулярно находим в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Настройки, после которых можно спать спокойно

Если у вас iPhone с Always-On и вы хотите пользоваться Режимом ожидания каждую ночь, хватит пары минут в настройках. Вот что я бы поменял в первую очередь:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Режим ожидания». Нажмите «Дисплей» и выберите вариант «Автоматически». Вернитесь назад и включите «Ночной режим».

Автояркость Apple спрятала совсем в другое место. Проверить ее можно так:

Откройте «Настройки» — «Универсальный доступ». Перейдите в «Дисплей и размер текста». Пролистайте вниз и убедитесь, что переключатель «Автояркость» включен.

Еще один простой прием касается самого вида. Вместо часов можно поставить фотографии. Снимки сами сменяются, и нагрузка на пиксели распределяется по экрану заметно равномернее, чем при цифрах, которые всю ночь стоят на одном месте.

Если коротко по сценариям, то на iPhone без Always-On переживать не о чем, экран сам гаснет через 20 секунд. На Pro-моделях, iPhone 17 и iPhone Air с вариантом «Автоматически» и ночным режимом риск минимальный. Экран большую часть ночи выключен, а когда горит, то тускло и красным. Задуматься стоит только тем, кто выбрал вариант «Никогда» и отключил ночной режим. Годами держать белые цифры на одном месте все-таки не лучшая идея для любого OLED.

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