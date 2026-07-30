Ваш iPhone следит за вами и сажает аккумулятор: 7 настроек, которые нужно изменить прямо сейчас

Вы уверены, что ваш iPhone держит всю личную жизнь при себе? На деле рекламные трекеры, разработчики приложений и системные службы Apple потихоньку собирают ваше местоположение, историю действий и содержимое резервных копий. И далеко не всегда вы давали на это осознанное согласие. Хорошая новость в том, что большую часть этих лазеек можно прикрыть за 10 минут. Недавно я рассказывал, почему обновить iPhone до iOS 26.6 стоит прямо сейчас, а теперь разберем настройки, которые сливают ваши данные и попутно сажают батарею. Показываю, какие тумблеры выключить в первую очередь.



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Настройки геолокации iPhone, которые стоит проверить

Начнем с самого чувствительного. iPhone определяет ваше местоположение не только по GPS. В ход идут базовые станции оператора, Bluetooth, IP-адрес и данные о ближайших Wi-Fi-сетях. Поэтому отключить геолокацию у одного приложения недостаточно, чтобы телефон стал невидимым.

Доступ к вашим координатам потенциально получают сразу несколько сторон. Apple использует геопозицию для системных служб, Локатора, Карт и iCloud. Приложения получают координаты во время использования, а с отдельного разрешения лезут к ним и в фоне. Рекламные и аналитические SDK внутри приложений вычисляют примерное местоположение через IP и Wi-Fi. Операторы связи видят подключения к вышкам, а госорганы при законных основаниях могут запросить эти данные.

Главный риск тут не в одной галочке, а в сумме разрешений. Когда геолокация активна для пары десятков приложений, по этим данным легко восстановить ваши маршруты, любимые места и распорядок дня. Это уже полноценный цифровой портрет ваших перемещений. Кстати, среди действительно полезных вещей есть и обратная сторона медали — я собирал скрытые функции iPhone на каждый день, где геолокация работает вам на пользу.

Вот что стоит сделать с настройками геолокации:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Службы геолокации.

Оставьте постоянный доступ только навигатору, сервису такси и другим приложениям, где это реально нужно.

Для остальных выберите вариант Никогда или При использовании приложения.

Отключите Точная геопозиция для приложений, которым достаточно знать примерный район.

Загляните в раздел Системные службы и проверьте, какие функции iOS обращаются к местоположению.

Если не хотите, чтобы домашний роутер попадал в базы геопозиционирования, добавьте к названию Wi-Fi-сети приписку _nomap. Например, сеть MyWiFi переименуйте в MyWiFi_nomap — и она перестанет учитываться в картах.

Как запретить приложениям отслеживать вас на iPhone

У каждого айфона есть рекламный идентификатор IDFA. Он нужен для персонализированной рекламы и оценки того, насколько хорошо сработала та или иная кампания. После появления системы App Tracking Transparency приложения обязаны спрашивать разрешение на отслеживание, но это перекрыло далеко не все каналы сбора данных.

Реклама от Apple опирается на собственные настройки и показывает объявления в сервисах компании. Разработчики приложений получают доступ к IDFA только после вашего согласия, но и без него видят часть технических данных внутри своего приложения. Рекламные сети — вот кто действительно опасен: они объединяют данные из разных приложений и сайтов, чтобы точнее понимать ваши интересы. А аналитические сервисы фиксируют установки, покупки, клики и открытые экраны.

Даже если запретить доступ к IDFA, платформы все равно используют ваш аккаунт, IP-адрес, историю действий и параметры устройства. Поэтому важно вырубить не только межприложенческий трекинг, но и персонализацию рекламы Apple.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Отслеживание.

Отключите параметр Запрос приложений на отслеживание, чтобы они не могли просить доступ к идентификатору.

Перейдите в Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Реклама от Apple.

Отключите параметр Персонализированная реклама.

Рекламы после этого меньше не станет, но она перестанет подбираться на основе ваших действий в сервисах Apple. К слову, если вас интересуют не только настройки приватности, посмотрите пять новых функций Apple Music в свежей системе.

Какие данные iPhone отправляет Apple

При первой настройке iPhone предлагает делиться аналитикой. Эти сведения нужны для диагностики сбоев, доработки iOS и сервисов компании. По факту это отдельный поток технических данных, и его вполне реально ограничить вручную.

Apple получает диагностику, отчеты о сбоях и статистику использования функций, если вы разрешили отправку. Разработчики видят собственную аналитику приложения и события, которые сами в него встроили. Сторонние сервисы аналитики собирают открытия экранов, нажатия, покупки и ошибки. Сама по себе системная аналитика не читает переписки или фотографии. Но чем больше таких данных уходит, тем подробнее становится технический профиль вашего устройства.

Отключается это буквально в пару касаний:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Аналитика и улучшения.

Отключите пункт Делиться аналитикой iPhone.

Пройдитесь по остальным пунктам раздела и выключите отправку дополнительных диагностических данных.

Отдельно проверьте приложения, которыми пользуетесь чаще всего. Их собственная аналитика этим тумблером не управляется — там работают внутренние настройки и разрешения iOS. Кстати, приватность приятно сочетается с производительностью: я разбирал, как iOS 27 ускоряет даже старые iPhone без всяких дополнительных плясок с бубном.

Что такое расширенная защита данных iCloud

Облако по умолчанию защищает данные шифрованием, но не все категории хранятся так, чтобы доступ был только у вас. Часть информации Apple технически способна восстановить и передать по законному запросу, если она лежит на серверах компании в расшифровываемом виде.

Apple обрабатывает часть данных iCloud, когда для конкретной категории не включено сквозное шифрование. Госорганы могут запросить эти данные в рамках юридической процедуры. Отдельная угроза — злоумышленники, которые лезут в облако не через взлом шифрования, а через украденный пароль Apple ID, фишинг или перехват доверенного устройства. Особенно важны тут резервные копии вашего iPhone: в них попадают данные приложений, настройки, сообщения и куча другой информации.

Решение называется Расширенная защита данных:

Откройте Настройки — Ваше имя — iCloud — Расширенная защита данных.

Включите эту функцию.

Заранее настройте способ восстановления доступа: доверенный контакт или ключ восстановления.

После включения большая часть данных iCloud уйдет под сквозное шифрование, а расшифровка будет происходить только на ваших доверенных устройствах. Но будьте внимательны: без настроенного восстановления при потере пароля и всех устройств вернуть часть данных станет невозможно. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.

Какие приложения имеют доступ к камере и микрофону

Камера и микрофон на iPhone закрыты отдельными разрешениями. Приложение не должно лезть к ним без вашего согласия, а во время активной записи система зажигает индикатор в верхней части экрана. Оранжевая точка означает микрофон, зеленая — камеру.

Приложения получают доступ только после разрешения, и его можно отозвать в любой момент. Apple не получает поток с камеры или микрофона просто потому, что датчики есть в устройстве. Теоретически уязвимости iOS могут эксплуатировать злоумышленники, поэтому обновления системы остаются частью защиты. Но главная проблема обычно не в тайной слежке, а в лишних разрешениях: вы один раз нажали «Разрешить», и приложение спокойно пользуется доступом дальше.

Наведите порядок в разрешениях:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Микрофон и отключите доступ приложениям, которым он не нужен.

Перейдите в Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Камера и сделайте то же самое.

Если видите оранжевый или зеленый индикатор без причины, откройте Пункт управления и посмотрите, какое приложение недавно обращалось к датчикам.

Хотите узнать про безопасность iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выходят практические советы. А на тему защиты я как-то спросил у ChatGPT про защиту айфона и собрал восемь советов, которые реально работают.

Как отключить фоновое обновление приложений на iPhone

Фоновое обновление нужно, чтобы приложения подтягивали свежие данные без ручного запуска. Почта загружает письма, навигатор держит маршрут, мессенджеры быстрее показывают новые сообщения. Штука полезная, но у нее есть неочевидная цена.

Приложения в фоне обновляют контент, стучатся на свои серверы и передают технические данные. Разработчики получают тот объем информации, который заложен в логику приложения и ваши разрешения. Apple управляет системными ограничениями фоновой работы, но не заменяет проверку каждого приложения по отдельности. Фоновая активность не всегда опасна, но для приложений, которыми вы почти не пользуетесь, она чаще всего лишняя. Чем меньше таких процессов, тем меньше лишних сетевых обращений и расхода батареи.

Отключаем ненужное:

Откройте Настройки — Основные — Обновление контента.

Отключите фоновое обновление для приложений, которым не нужно постоянно тянуть данные.

Не трогайте этот пункт у мессенджеров, навигации и банковских приложений, от которых вы ждете быстрых уведомлений.

Разумная чистка фона заодно продлевает жизнь аккумулятора. Раз уж речь зашла об экономии заряда, обратите внимание на самую полезную функцию iOS 27, которая пригодится буквально каждый день.

Отчет о конфиденциальности приложений на iPhone

Проверять каждое приложение вручную — занятие долгое и муторное. К счастью, в iOS есть встроенный отчет, который показывает, какие приложения обращались к геопозиции, камере, микрофону, контактам и фотографиям.

Отчет фиксирует три вещи. Во-первых, доступ к данным: видно, когда приложение лезло к геопозиции, фото или контактам. Во-вторых, сетевую активность — отчет показывает домены, с которыми связывались приложения. В-третьих, повторяющиеся обращения: по частоте запросов легко понять, кто использует разрешения чаще остальных. Этот раздел особенно полезен после ревизии настроек, потому что помогает не гадать, а увидеть реальную картину.

Включается отчет так:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Отчет о конфиденциальности приложений.

Включите эту функцию и пользуйтесь iPhone как обычно несколько дней.

Вернитесь в отчет и проверьте приложения, которые чаще всего лезли к данным или подключались к незнакомым доменам.

Если приложение выглядит подозрительно, отзовите у него лишние разрешения в разделе Конфиденциальность и безопасность.

Такая ревизия хорошо дополняет решение о выборе умного помощника: если вы еще думаете, кому доверять, почитайте сравнение Siri AI и ChatGPT на iPhone с iOS 27.

Зачем обновлять iPhone до новой версии iOS

Все тумблеры в настройках теряют смысл, если система устарела. Обновления iOS закрывают уязвимости, через которые можно получить доступ к данным или атаковать устройство вообще без ваших действий. Поэтому приватность не сводится к одним галочкам в настройках.

Свежие версии системы решают сразу несколько задач. Они закрывают известные уязвимости в iOS, Safari, WebKit, iMessage и Локаторе. Они усиливают системные ограничения для приложений и фоновых процессов. И они снижают риск скрытых атак: чем дольше устройство сидит на старой прошивке, тем больше готовых способов его взломать. Откладывать обновления на месяцы реально опасно, даже если внешне телефон работает нормально.

Держите систему в актуальном состоянии:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО и установите свежую версию iOS.

Перейдите в Настройки — Основные — Обновление ПО — Автообновление.

Включите автоматическую установку обновлений или хотя бы автоматическую загрузку.

Полностью стереть цифровой след на современном смартфоне невозможно, и это стоит принять как данность. iPhone использует геолокацию, облако, рекламные настройки, аналитику и фоновые процессы — все это часть нормальной работы системы. Но заметно сократить объем данных, которые утекают к приложениям и рекламным сетям, вам вполне по силам.

Главное правило простое: не держите разрешения включенными «на всякий случай». Геопозиция, камера, микрофон, фото, контакты и фоновая активность должны быть доступны только тем приложениям, которым вы доверяете и которыми реально пользуетесь. На полную ревизию настроек уйдет 10-15 минут, и после нее ваш iPhone не станет невидимкой, но следить за вами будет куда сложнее.