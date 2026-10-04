Я научился управлять Apple Watch одной рукой. Вот какие настройки для этого нужны

Если вы до сих пор тянетесь к экрану Apple Watch пальцем другой руки, вы пользуетесь часами примерно наполовину. Обиднее всего это ощущается, когда вторая рука занята пакетом, кружкой или поручнем в метро, а на запястье как раз пришло уведомление. При этом часы давно умеют понимать движения самой руки, и с каждым обновлением таких движений становится больше. В watchOS 27 Apple добавила еще одно, и именно оно наконец собрало остальные в цельную схему. Ниже разберем, какие жесты есть у Apple Watch, где они включаются и на каких моделях работают. А если вы еще не обновились, сначала посмотрите все функции watchOS 27.



Подъем запястья включает экран

Начнем с жеста, которым пользуются все, даже если не задумываются об этом. Поднимаете руку, поворачиваете часы к себе, и экран загорается. Опускаете руку, и он гаснет. На моделях с режимом «Всегда вкл.» экран при этом не включается с нуля, а просыпается из приглушенного состояния и становится ярче.

Работает это на любых Apple Watch, никаких особых датчиков не нужно. Но иногда функцию выключают случайно, а потом удивляются, почему для проверки времени приходится тапать по экрану или крутить колесико. Порядок действий такой:

Откройте приложение Watch на iPhone. Перейдите в раздел «Экран и яркость». Включите тумблер «При подъеме запястья».

То же самое можно сделать прямо на часах: Настройки — Экран и яркость. Если экран все равно реагирует через раз, проверьте, на какую руку выставлены часы в настройках ориентации. Часы, надетые на правую руку с настройкой для левой, плохо понимают, что вы на них смотрите.

Какие Apple Watch понимают остальные жесты

Дальше все интереснее. Остальные жесты, кроме ладони на экране, распознаются не одним акселерометром. Часы анализируют данные гироскопа, акселерометра и оптического датчика пульса, а обрабатывает все это нейросетевой блок процессора. Поэтому список моделей короткий: Apple Watch Series 9 и новее, Apple Watch Ultra 2 и новее и Apple Watch SE 3. На более старых часах этих пунктов просто не будет, и обновление системы тут не поможет.

Хорошая новость в том, что включаются все жесты в одном месте. Порядок действий такой:

Откройте приложение Watch на iPhone. Перейдите в раздел «Жесты». Включите главный тумблер «Жесты». Ниже включите переключатели нужных жестов, у каждого из них то же название, что и у самого жеста.

Отдельный момент касается посадки. Если ремешок болтается, датчик пульса хуже чувствует движение пальцев, и жесты срабатывают через раз. Часы должны сидеть плотно, но без давления. Если родной ремешок для этого не подходит, недорогие альтернативы мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Двойное смыкание пальцев заменяет касание экрана

Главный жест Apple Watch появился осенью 2023 года в watchOS 10.1 для Series 9. Дважды быстро соедините подушечки большого и указательного пальцев руки, на которой надеты часы. Щелкать не нужно, достаточно легкого касания. Часы ответят коротким откликом и подсветят кнопку, которую нажали.

Что умеет двойное смыкание:

принять входящий звонок и завершить его;

остановить таймер и отложить будильник;

запустить ответ на сообщение и отправить его;

поставить музыку на паузу или переключить трек;

сделать снимок в «Пульте Камеры»;

открыть смарт-стопку с циферблата и листать виджеты.

У этого жеста есть и дополнительные настройки. В том же разделе Watch — Жесты можно выбрать, что двойное смыкание будет делать во время воспроизведения: «Пуск/пауза» или «Дальше». Первый вариант удобен для подкастов и аудиокниг, второй для музыки в спортзале, когда хочется пропустить трек, не отвлекаясь от подхода. Честно скажу, к жесту нужно привыкнуть. Первые дни рука сама тянется к экрану. Но после пары недель обратно на тапы уже не хочется.

Одинарное смыкание открывает виджеты

А вот это главная новинка жестов в watchOS 27. Мы уже разбирали впечатления от watchOS 27 на часах редакции, и про жесты там стоит сказать отдельно. До этого обновления у двойного смыкания была проблема. Листать смарт-стопку им было можно, а открыть выбранный виджет нельзя. В итоге все равно приходилось тянуться к экрану второй рукой, и весь смысл жеста терялся.

Теперь цепочка замкнулась. Работает это так:

Поднимите руку, чтобы экран загорелся. Сделайте двойное смыкание пальцев, часы откроют смарт-стопку. Продолжайте делать двойное смыкание, чтобы переходить от виджета к виджету. Дойдя до нужного, один раз соедините большой и указательный пальцы. Откроется приложение этого виджета.

Именно одинарное смыкание превращает часы в устройство, которым реально можно пользоваться одной рукой. Проверить погоду, открыть тренировку или посмотреть следующее событие в календаре теперь получается, даже если вторая рука держит сумку. Поддерживают его те же модели: Series 9 и новее, Ultra 2 и новее и SE 3 на watchOS 27.

Поворот запястья убирает лишнее

Этот жест Apple добавила в watchOS 26, и он отвечает за обратное действие: не открыть, а закрыть. Быстро поверните запястье от себя и сразу верните обратно. Движение похоже на то, как стряхивают воду с руки, только короче.

Пригождается поворот в таких ситуациях:

свернуть уведомление, которое сейчас читать некогда;

вернуться к циферблату из любого приложения;

из любого приложения; заглушить входящий звонок или сработавший таймер.

Включается он в том же разделе Watch — Жесты одноименным тумблером. Отдельно скажу про ложные срабатывания. На тренировке с резкими движениями рук жест может закрыть то, что закрывать не стоило. Если для вас это критично, переключатель можно выключить, оставив остальные жесты.

Не получается подружить часы с жестами или какой-то пункт не появляется в настройках? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут, что делать.

Ладонь на экране выключает звук

Самый старый и, пожалуй, самый недооцененный жест. Если часы зазвонили на совещании или в кино, накройте экран ладонью и подержите ее около трех секунд. Звук уведомления или будильника пропадет. Почувствуете короткий отклик, значит все сработало.

Для этого жеста не нужны нейросети и новые датчики, поэтому он работает и на старых моделях. Включается он одноименным тумблером в разделе Watch — Жесты. Главное не путать его со случайным касанием: если просто коснуться экрана, ничего не произойдет, нужно закрыть его рукой полностью.

Какие жесты стоит оставить включенными

Если совсем коротко, включайте все жесты. Пользу каждый жест дает свою, а мешать в обычной жизни ни один не будет. Подъем запястья экономит лишнее касание десятки раз в день, ладонь спасает в неловких ситуациях, а связка из двойного и одинарного смыкания наконец позволяет управлять часами без второй руки.

Выключать стоит разве что поворот запястья, если вы много занимаетесь спортом с активной работой рук. А двойное смыкание можно подстроить под себя через выбор между «Пуск/пауза» и «Дальше». Кстати, если вы только присматриваетесь к часам с поддержкой жестов, у нас есть подробное сравнение, какие Apple Watch выбрать между Series 11 и SE 3.

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