Как вернуть старый дизайн YouTube с комментариями под видео

Если вы открыли на компьютере видео на YouTube и несколько секунд искали глазами, где теперь что лежит, дело не в усталости. Сервис снова вытащил из ящика эксперимент, от которого два года назад сам же отказался после волны недовольства. Страница просмотра опять выглядит непривычно, а пользователи на Reddit уже вовсю перечисляют, что с ней не так. Только переключателя «верните как было» в настройках нет. Ниже разберем, что поменялось на этот раз, какие расширения возвращают нормальный вид и куда вставить фильтр, который многим помог. А если на YouTube вас раздражает скорее реклама, чем раскладка, мы отдельно рассказывали, как смотреть Ютуб без рекламы на айфоне и Mac.



Что YouTube поменял на странице видео

В новом варианте комментарии вместе с описанием переехали в колонку справа от плеера. Рекомендации, которые годами висели сбоку, теперь лежат под видео крупной сеткой превью. Изменение видят не все: YouTube раскатывает его на часть пользователей десктопной версии, а портал Ubergizmo 7 октября написал, что тест, похоже, заметно расширили. Официально YouTube эксперимент никак не прокомментировал. У меня, например, новый дизайн так и не появился: YouTube по-прежнему показывает привычную страницу с рекомендациями справа. Видимо, тест пока включают только части пользователей.

Главная претензия простая: окно с видео уменьшилось, причем ощутимо. На 13-дюймовом MacBook это особенно бросается в глаза. Вторая жалоба касается спойлеров. Раньше до комментариев нужно было долистать, а теперь они висят перед глазами все время, пока идет ролик. Для обзоров сериалов и прохождений игр это так себе соседство.

Самое смешное, что все это уже было. Весной 2024 года YouTube тестировал почти такую же страницу, получил шквал негатива и через несколько недель свернул эксперимент. Потом дизайн ненадолго возвращался, но до всех так и не дошел. Чем закончится третий заход, пока неясно, и мы расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС, как только появятся новости.

Сначала проверьте, точно ли это тест

Прежде чем ставить расширения, убедитесь, что новая раскладка достается именно вам, а не браузеру с кривыми настройками. Откройте любой ролик в приватном окне Safari (Cmd + Shift + N) или в другом браузере, где вы не входили в аккаунт Google. Если там страница выглядит по-старому, значит, эксперимент привязан к вашему профилю или к cookie.

Иногда помогает очистить данные сайта: YouTube заново распределяет вас по тестовым группам и может выдать старый вариант. В Safari это делается так: Настройки — Конфиденциальность — Управлять данными веб-сайтов, в поиске пишем youtube и удаляем найденное. Гарантии нет, через день тест может вернуться. Зато способ ничего не стоит и занимает минуту.

В 2024 году у подписчиков Premium был официальный выход: страница youtube.com/new с переключателем нового вида просмотра. Сейчас такого пункта там нет, так что рассчитывать придется на сторонние инструменты.

Какие расширения возвращают старый вид YouTube

Самый понятный вариант для тех, кто не хочет копаться в коде, это расширение YouTube Redux. Оно умеет переключать страницу просмотра на классическую раскладку, уменьшать плеер до привычных размеров, менять плотность превью на главной и даже возвращать старый логотип. Ставится бесплатно:

YouTube Redux для Chrome (подойдет и для Яндекс Браузера, Edge, Arc и других браузеров на Chromium);

YouTube Redux для Firefox.

После установки нажмите на значок расширения справа от адресной строки, и откроется окно с переключателями. Я поставил Redux и проверил: старый дизайн появился, страница снова выглядит так, как мы привыкли. Одна оговорка все же есть. Расширение не откатывает сайт, а перерисовывает его поверх, и последнее обновление у него вышло в мае 2026 года. Если YouTube опять перекроит код страницы, что-то может съехать до следующего апдейта Redux.

Для Firefox есть еще CustomTube, который рисует YouTube в стиле разных лет, от 2008 до 2021 года. Но его не обновляли с февраля 2024-го, так что это скорее игрушка для ностальгии. А вот для Safari похожего расширения я не нашел. Владельцам Mac, которые сидят в Safari, подойдет способ ниже, он работает через блокировщик рекламы.

Как вернуть старый YouTube в Safari через uBlock Origin Lite

Этот способ подсмотрели у пользователей Reddit, и устроен он иначе, чем расширение. Фильтр не перерисовывает страницу, а отключает сами флаги эксперимента, которые YouTube включает в коде сайта. Сервис просто считает, что вы в тест не попали.

Для Safari понадобится uBlock Origin Lite из App Store. Это облегченная версия известного блокировщика от того же разработчика. Расширение бесплатное, работает на Mac с macOS 15 и новее и умеет принимать пользовательские фильтры, а нам нужно именно это.

Порядок действий такой:

Установите uBlock Origin Lite из App Store. Откройте Safari и перейдите в Safari — Настройки — Расширения. Поставьте галочку напротив uBlock Origin Lite. Там же нажмите «Изменить веб-сайты» и для youtube.com выберите «Разрешить». Без доступа к сайту фильтры просто не применятся. Откройте youtube.com, нажмите на значок uBlock Origin Lite слева от адресной строки и выберите значок шестеренки «Открыть панель управления». В панели управления перейдите на вкладку «Пользовательские фильтры». Нажмите «Импорт / Экспорт» и вставьте в появившееся поле весь блок кода ниже. Подтвердите добавление фильтров, вернитесь на YouTube и обновите страницу.

Сам код фильтров:

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_eligible_to_switch_to_grid, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_enable_single_column_grid_view, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_fixed_panel_watch_next_grid_swap, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_fixed_default_panels, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_engagement_panel_show_description, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_move_summary_to_sd, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_hero_list, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_watch_split_scroll, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.web_side_rail_dismissible_panels, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.kevlar_watch_hide_comments_while_panel_open, false)

youtube.com##+js(set, yt.config_.EXPERIMENT_FLAGS.disable_theater_mode, false)

youtube.com##.ytSideRailViewModelHost

Первые одиннадцать строк выключают отдельные части нового дизайна: сетку рекомендаций под видео, колонку с описанием, раздельную прокрутку и так далее. Последняя строка прячет боковую панель, если YouTube все-таки ее нарисует. Если после вставки uBlock Origin Lite подсветит часть строк как ошибочные, значит, эта версия расширения их не поддерживает, и сработает только скрытие панели.

Кстати, те же фильтры принимает и uBlock Origin Lite для Chrome. Там перед вставкой нужно открыть страницу chrome://extensions, нажать «Подробнее» у uBlock Origin Lite и включить переключатель «Разрешить пользовательские скрипты». Без него строки с +js работать не будут.

Если фильтр не сработал

Первое, что стоит сделать, это полностью закрыть Safari через Cmd + Q и открыть заново. YouTube запоминает часть настроек страницы, и простого обновления иногда мало. Затем проверьте, что режим фильтрации для youtube.com в окне uBlock Origin Lite не стоит на «без фильтрации» и что в Safari — Настройки — Расширения у расширения есть доступ к сайту.

Если и это не помогло, скорее всего, YouTube переименовал флаги в коде. В таких экспериментах это обычное дело, и фильтры приходится обновлять раз в несколько недель. Удалить их просто: снова открываем вкладку «Пользовательские фильтры» и удаляем ненужные строки значком корзины. Страница вернется в тот вид, который вам выдает YouTube. Не получается разобраться, на каком шаге что-то пошло не так? Скиньте скриншот в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут найти ошибку.

Судя по жалобам, тест касается только версии YouTube для компьютеров, приложения на iPhone и iPad его не получили. Кстати, если вы смотрите YouTube на айфоне и параллельно переписываетесь, пригодится инструкция, как включить картинку в картинке бесплатно. А на компьютере выбор зависит от браузера.

Если вы в Chrome и не хотите менять привычки, ставьте YouTube Redux и пробуйте переключатели. Если не хотите ставить лишнего и сидите в Safari, добавьте фильтры в uBlock Origin Lite: они отключают сам эксперимент, а заодно расширение уберет и рекламу. А если ничего не помогло, остается сбрасывать данные сайта и ждать, пока YouTube в очередной раз передумает. Судя по 2024 году, шансы на это неплохие. Кстати, если смотрите ролики на MacBook, подключенном к большому монитору, недорогие подставки для ноутбука и кабели USB-C — HDMI нередко попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.