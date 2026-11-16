Татьяна Ким попала под санкции ЕС: что теперь будет с Wildberries на iPhone

В августе Wildberries уже пропадал из App Store, и тогда все обошлось. Сегодня повод куда серьезнее: Евросоюз ввел санкции лично против Татьяны Ким. В RWB привычно отвечают, что для покупателей ничего не изменится. Только в этот раз от компании мало что зависит. Что станет с приложением на вашем айфоне, решит Apple, а с российскими сервисами она этим летом не церемонилась.



Почему в этот раз Wildberries вряд ли отделается испугом

В середине августа мы уже писали, что Wildberries могут удалить из App Store. Тогда приложение исчезло из американского магазина после европейских санкций против WB Банка, а в российском и турецком App Store осталось. Через некоторое время RWB сообщила, что и в США клиент снова можно скачать. Обошлось.

16 ноября министры иностранных дел ЕС согласовали новый пакет ограничений, всего на 145 физических и юридических лиц. В списке оказалась сама Татьяна Ким, основательница Wildberries и глава RWB. Ей через компанию Wildberries принадлежит около 65% объединенной RWB. По европейским правилам ограничения обычно распространяются и на компании, которыми фигурант владеет больше чем наполовину. Под ударом теперь не один банк, а весь бизнес, где Ким остается главным владельцем. Официально причиной назвали партнерство с ВТБ, который давно находится под санкциями ЕС.

В RWB отвечают спокойно: активов в Евросоюзе у компании нет, в его странах она не работает, сервисы продолжат работать в штатном режиме. Для пунктов выдачи и доставки это, скорее всего, правда. А вот App Store принадлежит американской компании, которая работает и в Европе, и решения о российских приложениях там принимают совсем не в Москве.

Прецеденты свежие. В июне Apple без предупреждения убрала МАКС, а затем и остальные приложения VK, объяснив это соблюдением законов тех стран, где она работает. Летом же из магазина пропал Яндекс Пэй. Так что я бы не надеялся, что Wildberries второй раз отделается удалением в одном регионе. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если иконка маркетплейса пропадет из App Store, вы узнаете это раньше, чем полезете за обновлением.

Установленная копия переживет удаление, но не навсегда

Хорошо, что приложение, которое уже стоит на iPhone, никуда не денется. Apple убирает программу из магазина, но не стирает ее со смартфонов. Так было и с VK, и с банками. Вы сможете заходить в аккаунт, смотреть товары, оформлять заказы и получать их в пункте выдачи, как и раньше.

Проблемы начнутся позже. По опыту VK, удаленные приложения перестают получать обновления, а со временем у них отваливаются пуш-уведомления. Уведомления о доставке для маркетплейса как раз самое ценное: без них легко пропустить заказ, срок хранения которого вот-вот закончится. А без обновлений любые ошибки и дыры остаются в приложении навсегда.

Есть и второе ограничение, куда неприятнее. Если вы удалите Wildberries, вернуть его из App Store уже не получится, ни с российским аккаунтом, ни с иностранным. Приложения VK, например, убрали сразу из всех региональных магазинов, а не только из российского. Поэтому до прояснения ситуации не удаляйте маркетплейс ради места и не сбрасывайте айфон без резервной копии.

Для банков, которые давно живут вне App Store, редакция уже собирала рабочие способы. Мы показывали, как обновлять приложения без App Store. Если Wildberries выпустит похожую замену, скорее всего, ставить ее придется именно так.

Запасной Wildberries можно сделать из сайта за минуту

На случай, если приложение все-таки потеряется, у маркетплейса есть полноценный сайт. Он умеет почти все то же самое: каталог, корзину, оплату, отслеживание заказов. Его можно превратить в иконку на рабочем столе, которая открывается в отдельном окне без адресной строки и выглядит почти как обычная программа. Это так называемое PWA, и удалить его из App Store не может никто, потому что в App Store его попросту нет.

Привязываться к Safari при этом не обязательно. С iOS 16.4 добавить сайт на экран «Домой» можно и из других браузеров, например Chrome, Edge или Яндекс Браузера, если вы привыкли заказывать там. Порядок действий почти одинаковый:

Откройте wildberries.ru в своем браузере и войдите в аккаунт по номеру телефона. Откройте меню «Поделиться». В Safari меню «Поделиться» открывается значком квадрата со стрелкой вверх на панели внизу (в адресной строке), в Chrome и Яндекс Браузере это значок со стрелкой прямо в адресной строке. Пролистайте меню и выберите «На экран «Домой»». Проверьте, что включен переключатель «Открыть как веб-приложение», и нажмите «Добавить».

Иконку лучше положить рядом с основным приложением и хотя бы раз открыть ее заранее. Так вы проверите, что вход сохранился и корзина синхронизируется с приложением. Сайт ощутимо медленнее листается и иногда просит войти заново, но как запасной вариант его хватает с запасом.

Не получилось добавить иконку или она открывается в обычной вкладке браузера? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где споткнулись.

Одна галочка в настройках может стереть приложение без спроса

Самая коварная угроза для Wildberries на айфоне исходит не от Apple, а от самого iPhone. В iOS есть функция, которая при нехватке памяти сама выгружает программы, которыми вы давно не пользовались. Иконка остается на экране со значком облачка, ваши данные сохраняются, а сама программа удаляется. Нажмете на такую иконку, и айфон попробует скачать ее заново из App Store. Когда приложения там нет, вместо Wildberries у вас останется пустая иконка.

Многие включают эту настройку, даже не заметив: iPhone сам предлагает ее в разделе хранилища, когда память заканчивается. Поэтому проверьте ее прямо сейчас. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Приложения — App Store. Пролистайте до конца и выключите тумблер «Сгружать неиспользуемые». Зайдите в Настройки — Основные — Хранилище iPhone и убедитесь, что в рекомендациях вверху не висит включенная «Сгрузка неиспользуемых».

Отдельно будьте осторожнее с кнопкой «Сгрузить приложение» в том же хранилище. Она делает то же самое, только вручную, и вернуть Wildberries после нее уже не выйдет. Если места на айфоне впритык, лучше почистить кеш мессенджеров или старые видео, а маркетплейс оставить в покое.

Чехлы и зарядки для айфона, кстати, давно не обязательно искать только на маркетплейсах: годные находки с AliExpress мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если у вас несколько устройств, например iPad, на котором вы тоже заказываете, выключите сгрузку и там. Настройка работает на каждом устройстве отдельно. Три минуты на эти шаги сегодня, и даже если Wildberries завтра исчезнет из App Store, на ваших устройствах он останется.