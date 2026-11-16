Новых российских приложений в App Store почти не будет. И дело не только в санкциях

К тому, что российские приложения пропадают из App Store, владельцы айфонов давно привыкли. Банк удалили, через пару недель он вернулся под названием какого-нибудь блокнота, все его скачали, и жизнь пошла дальше. Кажется, что так будет всегда: удалят, вернут, снова удалят. Только удаления, о которых все говорят, — не самое неприятное, что сейчас происходит с российскими приложениями. Куда серьёзнее то, чего на айфоне просто не появится, и дверь эту держит закрытой далеко не одна Apple.



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Под чужими именами приложения живут всё меньше

Только за этот год из App Store «ушли» МАКС, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, Почта Mail и Яндекс Пэй. А банки, которые возвращаются под чужими названиями, держатся там всё меньше. Сбер, например, рассказывал, что одна из прошлых версий его приложения провисела в магазине всего 11 часов. А МАКС под именем Yaqin продержался около двух с половиной недель.

Все эти приложения, впрочем, делают большие компании. У них есть юристы, иностранные партнёры и деньги на то, чтобы снова и снова выпускать одно и то же под новой вывеской. Удаление им обходится дорого, но они его переживают. А вот что делать небольшой команде или одному разработчику, которые хотят выпустить что-то новое и с банками никак не связаны, — вопрос куда интереснее.

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Санкционный пункт отсекает всех, кто рядом с банками

Удивительно, но прямого запрета для россиян в правилах Apple нет, и российский паспорт как документ компания нигде не отвергает. Зато в соглашении, которое подписывает каждый разработчик, есть два пункта о санкциях:

ни сам разработчик, ни те, кто им владеет хотя бы на четверть, не должны быть в санкционных списках, причём учитываются списки всех стран, где работает App Store, а не только США;

соглашение прекращается сразу, если под санкциями окажутся те, для работы с кем приложение сделано.

Именно второй пункт бьёт по банкам. На нём держится вся история с банками под чужими именами: банковское приложение от частного разработчика по правилам Apple вообще не может существовать, подавать его должен сам банк. А про маскировку и скрытые функции мы подробно разбирали, когда Apple обновила правила App Store в октябре.

С ВКонтакте, кстати, Apple объяснилась открыто ещё в 2022 году, когда удаляла его приложения в первый раз: приложения выпускал разработчик, которым владеют лица под британскими санкциями, поэтому аккаунт закрыли. Летом VK из-за удаления своих приложений даже подала в суд на Apple. Но всё это про крупные компании. Обычного разработчика, у которого нет никакой связи с подсанкционными банками, этот пункт формально не касается. Только сначала ему нужно хотя бы попасть в программу.

Взнос за вход нечем даже оплатить

Чтобы выложить в App Store хоть что-то, нужно вступить в программу разработчиков Apple. Это 99 долларов в год, для региона Россия цена указана в рублях — 8 990. Вот только в октябре на форуме Apple российский разработчик рассказал, что заплатить не смог вообще. Зарубежную карту Visa магазин не принял, карты Мир отклонил, а баланс Apple-аккаунта для этого взноса не подходит. Сотрудник Apple ответил, что поддержка разработчиков не решает, какими картами можно платить. При этом на странице программы Apple сама предупреждает: в некоторых регионах вступление может не поддерживаться из-за санкций.

Но даже если взнос как-то оплачен, дальше встаёт вопрос денег. По словам разработчиков, договор на платные приложения для российского аккаунта недоступен, то есть продавать приложение и получать выплаты с регионом Россия нельзя. А с 1 апреля 2026 года и покупатели у нас могут платить в App Store только с баланса аккаунта. И вот тут история поворачивается неожиданной стороной: оплату со счёта телефона отключила не Apple, операторам это предписало Минцифры.

Вот и получается, что дверь закрывают с обеих сторон. Apple отсекает всё, что связано с санкциями, а у нас самих сузили способы платить Apple. И зарабатывать на российском владельце айфона разработчику теперь почти не на чем. Но кто-то ведь в App Store всё равно попадает, и путь у таких людей непростой.

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Обходной путь растягивается на месяцы и несколько стран

Один российский разработчик недавно подробно описал на Хабре, как шёл этой длинной дорогой. С российским аккаунтом он упёрся в недоступный договор. Новый аккаунт с регионом Армения не прошёл проверку, потому что армянского паспорта или вида на жительство у него не было. Тогда он через поддержку перенёс старый аккаунт в Армению, подтвердив адрес выпиской армянского банка, и на это ушло около полутора месяцев. Дальше выяснилось, что для его приложения нужна компания, и пригодилась фирма в Киргизии. Для неё пришлось ещё месяц получать номер в международном реестре компаний, без которого Apple организацию не принимает.

Первое приложение после всего этого больше двух недель ждёт проверки. Правда, тут автор сам оговаривается, что проверка сейчас медленная у всех, а не только у россиян. Но и без неё путь растянулся на несколько месяцев и потребовал документов из других стран, которых у большинства разработчиков просто нет.

Бывают и истории попроще, поэтому в заголовке и стоит слово почти. Летом одна российская компания всё-таки вступила в программу, но заплатила за неё картой другого человека. Только о том, что её приложение уже вышло в магазин, в рассказе ни слова. Новые российские приложения в App Store появляться, конечно, будут, но поштучно и через чужие страны. А значит, к тому, что уже есть на вашем айфоне, стоит отнестись внимательнее.

Установленное приложение лучше беречь

Удаление из App Store, к счастью, не стирает приложение с телефона. Уже установленный банк или мессенджер работает дальше, просто перестаёт обновляться через магазин. Поэтому с такими приложениями лучше обращаться бережно:

не удаляйте без нужды то, чего в App Store уже нет;

не давайте айфону сгружать неиспользуемые приложения, иначе вернуть удалённое из магазина будет неоткуда;

держите под рукой веб-версию банка на случай, если приложение перестанет открываться.

Если что-то важное уже удалено, пригодятся способы вернуть удалённые приложения.

Альтернативных магазинов, как в Европе, нам ждать не стоит. Ставить приложения не из App Store Apple разрешает только в Евросоюзе, Бразилии и Японии, причём нужно находиться там и иметь местный аккаунт. RuStore на айфоне тоже нет, хотя в августе ФАС из-за этого возбудила против Apple дело. Остаются обходные способы установки и веб-версии сервисов.

Новые российские приложения в App Store теперь редкость не потому, что их запретили одной строчкой. Санкции отсекают всё, что связано с банками, взнос из России не оплатить, заработать на нашем регионе нельзя, а обходной путь занимает месяцы. Банки ещё будут возвращаться под чужими именами, а вот новых приложений от небольших российских команд мы почти не увидим. А вы ещё держите на айфоне приложения, которых уже нет в App Store? Расскажите в нашем Telegram-чате.