Новых российских приложений в App Store почти не будет. И дело не только в санкциях
К тому, что российские приложения пропадают из App Store, владельцы айфонов давно привыкли. Банк удалили, через пару недель он вернулся под названием какого-нибудь блокнота, все его скачали, и жизнь пошла дальше. Кажется, что так будет всегда: удалят, вернут, снова удалят. Только удаления, о которых все говорят, — не самое неприятное, что сейчас происходит с российскими приложениями. Куда серьёзнее то, чего на айфоне просто не появится, и дверь эту держит закрытой далеко не одна Apple.
Под чужими именами приложения живут всё меньше
Только за этот год из App Store «ушли» МАКС, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, Почта Mail и Яндекс Пэй. А банки, которые возвращаются под чужими названиями, держатся там всё меньше. Сбер, например, рассказывал, что одна из прошлых версий его приложения провисела в магазине всего 11 часов. А МАКС под именем Yaqin продержался около двух с половиной недель.
Все эти приложения, впрочем, делают большие компании. У них есть юристы, иностранные партнёры и деньги на то, чтобы снова и снова выпускать одно и то же под новой вывеской. Удаление им обходится дорого, но они его переживают. А вот что делать небольшой команде или одному разработчику, которые хотят выпустить что-то новое и с банками никак не связаны, — вопрос куда интереснее.
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Санкционный пункт отсекает всех, кто рядом с банками
Удивительно, но прямого запрета для россиян в правилах Apple нет, и российский паспорт как документ компания нигде не отвергает. Зато в соглашении, которое подписывает каждый разработчик, есть два пункта о санкциях:
- ни сам разработчик, ни те, кто им владеет хотя бы на четверть, не должны быть в санкционных списках, причём учитываются списки всех стран, где работает App Store, а не только США;
- соглашение прекращается сразу, если под санкциями окажутся те, для работы с кем приложение сделано.
Именно второй пункт бьёт по банкам. На нём держится вся история с банками под чужими именами: банковское приложение от частного разработчика по правилам Apple вообще не может существовать, подавать его должен сам банк. А про маскировку и скрытые функции мы подробно разбирали, когда Apple обновила правила App Store в октябре.
С ВКонтакте, кстати, Apple объяснилась открыто ещё в 2022 году, когда удаляла его приложения в первый раз: приложения выпускал разработчик, которым владеют лица под британскими санкциями, поэтому аккаунт закрыли. Летом VK из-за удаления своих приложений даже подала в суд на Apple. Но всё это про крупные компании. Обычного разработчика, у которого нет никакой связи с подсанкционными банками, этот пункт формально не касается. Только сначала ему нужно хотя бы попасть в программу.
Взнос за вход нечем даже оплатить
Чтобы выложить в App Store хоть что-то, нужно вступить в программу разработчиков Apple. Это 99 долларов в год, для региона Россия цена указана в рублях — 8 990. Вот только в октябре на форуме Apple российский разработчик рассказал, что заплатить не смог вообще. Зарубежную карту Visa магазин не принял, карты Мир отклонил, а баланс Apple-аккаунта для этого взноса не подходит. Сотрудник Apple ответил, что поддержка разработчиков не решает, какими картами можно платить. При этом на странице программы Apple сама предупреждает: в некоторых регионах вступление может не поддерживаться из-за санкций.
Но даже если взнос как-то оплачен, дальше встаёт вопрос денег. По словам разработчиков, договор на платные приложения для российского аккаунта недоступен, то есть продавать приложение и получать выплаты с регионом Россия нельзя. А с 1 апреля 2026 года и покупатели у нас могут платить в App Store только с баланса аккаунта. И вот тут история поворачивается неожиданной стороной: оплату со счёта телефона отключила не Apple, операторам это предписало Минцифры.
Вот и получается, что дверь закрывают с обеих сторон. Apple отсекает всё, что связано с санкциями, а у нас самих сузили способы платить Apple. И зарабатывать на российском владельце айфона разработчику теперь почти не на чем. Но кто-то ведь в App Store всё равно попадает, и путь у таких людей непростой.
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Обходной путь растягивается на месяцы и несколько стран
Один российский разработчик недавно подробно описал на Хабре, как шёл этой длинной дорогой. С российским аккаунтом он упёрся в недоступный договор. Новый аккаунт с регионом Армения не прошёл проверку, потому что армянского паспорта или вида на жительство у него не было. Тогда он через поддержку перенёс старый аккаунт в Армению, подтвердив адрес выпиской армянского банка, и на это ушло около полутора месяцев. Дальше выяснилось, что для его приложения нужна компания, и пригодилась фирма в Киргизии. Для неё пришлось ещё месяц получать номер в международном реестре компаний, без которого Apple организацию не принимает.
Первое приложение после всего этого больше двух недель ждёт проверки. Правда, тут автор сам оговаривается, что проверка сейчас медленная у всех, а не только у россиян. Но и без неё путь растянулся на несколько месяцев и потребовал документов из других стран, которых у большинства разработчиков просто нет.
Бывают и истории попроще, поэтому в заголовке и стоит слово почти. Летом одна российская компания всё-таки вступила в программу, но заплатила за неё картой другого человека. Только о том, что её приложение уже вышло в магазин, в рассказе ни слова. Новые российские приложения в App Store появляться, конечно, будут, но поштучно и через чужие страны. А значит, к тому, что уже есть на вашем айфоне, стоит отнестись внимательнее.
Установленное приложение лучше беречь
Удаление из App Store, к счастью, не стирает приложение с телефона. Уже установленный банк или мессенджер работает дальше, просто перестаёт обновляться через магазин. Поэтому с такими приложениями лучше обращаться бережно:
- не удаляйте без нужды то, чего в App Store уже нет;
- не давайте айфону сгружать неиспользуемые приложения, иначе вернуть удалённое из магазина будет неоткуда;
- держите под рукой веб-версию банка на случай, если приложение перестанет открываться.
Если что-то важное уже удалено, пригодятся способы вернуть удалённые приложения.
Альтернативных магазинов, как в Европе, нам ждать не стоит. Ставить приложения не из App Store Apple разрешает только в Евросоюзе, Бразилии и Японии, причём нужно находиться там и иметь местный аккаунт. RuStore на айфоне тоже нет, хотя в августе ФАС из-за этого возбудила против Apple дело. Остаются обходные способы установки и веб-версии сервисов.
Новые российские приложения в App Store теперь редкость не потому, что их запретили одной строчкой. Санкции отсекают всё, что связано с банками, взнос из России не оплатить, заработать на нашем регионе нельзя, а обходной путь занимает месяцы. Банки ещё будут возвращаться под чужими именами, а вот новых приложений от небольших российских команд мы почти не увидим. А вы ещё держите на айфоне приложения, которых уже нет в App Store? Расскажите в нашем Telegram-чате.