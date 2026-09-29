10 вещей для MacBook, о которых Apple молчит, а без них неудобно

MacBook, на мой взгляд, до сих пор лучший ноутбук, который можно купить, но Apple продаёт его так, будто вы будете работать за ним на коленке в кафе, а не по восемь часов за столом. Подставки у неё нет, чехлов для MacBook она не делает вообще, портов в Air два, а всё, что всё-таки продаётся в Apple Store, стоит так, что проще смириться. Хотя мириться-то не обязательно: почти всё это давно делают китайские бренды, и я собрал десять вещей, которые закрывают самые частые проблемы с MacBook.



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Подставка UGREEN, чтобы экран был на уровне глаз, а не шеи

Начну с того, чего у Apple нет вообще, хотя, казалось бы, это первое, что нужно человеку за столом. Алюминиевая подставка UGREEN приподнимает ноутбук над столом, так что экран оказывается ближе к глазам, и вы перестаёте сидеть, уткнувшись носом в клавиатуру. Высота регулируется в пяти положениях, ножки щёлкают по фиксаторам сами, а на поверхности и на четырёх опорах стоят силиконовые накладки, поэтому MacBook не скользит и не царапается.

При этом подставка складывается и весит всего 235 граммов, а в комплекте идёт мешочек, так что её спокойно можно носить с собой и раскладывать хоть в коворкинге, хоть в гостинице. Подходит она для ноутбуков и планшетов от 8 до 17,3 дюйма, держит ровно, ничего не люфтит, а снизу у ноутбука появляется воздух, что для Air без вентилятора лишним точно не будет. Сделана, кстати, из того же анодированного алюминия, что и сам MacBook, поэтому рядом смотрится как родная.

Единственное, о чём стоит помнить: чем выше вы поднимаете экран, тем неудобнее печатать на встроенной клавиатуре (руки-то тоже поднимаются). Поэтому на самой высокой позиции я бы брал её вместе с отдельной клавиатурой, а на средних можно работать и так. За полторы тысячи это, пожалуй, самая полезная покупка для MacBook, про которую почему-то вспоминают, только когда начинает болеть шея.

Цена: 1 450 ₽

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Вертикальная подставка UGREEN для тех, у кого MacBook работает закрытым

Если MacBook у вас большую часть времени подключён к внешнему монитору и стоит закрытым, то лежащий плашмя он просто занимает пол-стола. Вертикальная подставка UGREEN решает это самым простым способом: ноутбук ставится в неё на ребро, как книга на полку, и места на столе становится заметно больше. Причём слотов тут два, так что рядом можно поставить iPad или второй ноутбук, если у вас их, как у меня, больше одного.

Ширина гнёзд регулируется под толщину от 12 до 26 мм, и делается это винтом от руки, без отвёртки. Все места, где подставка касается ноутбука, прорезинены, снизу стоят нескользящие ножки, а весит она почти 300 граммов, поэтому стоит устойчиво и не опрокидывается, когда вытаскиваешь из неё ноутбук. Подходит для моделей до 15,6 дюйма.

Правда, есть пара нюансов. Если развести слот сильно широко, резиновый упор внутри может оказаться коротковат, и его придётся чуть переклеить. А минимальная ширина 12 мм, так что владельцам самых тонких Air стоит заранее сверить толщину своей модели. Ну и цвет у неё темнее, чем у серебристого MacBook Air, это тоже надо иметь в виду, если вы любите, чтобы всё было в тон. Около двух тысяч за чистый стол, на мой взгляд, вполне честно.

Цена: 1 850 ₽

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Чехол TAIKESEN, который раскладывается в подставку и коврик для мыши

Чехлов для MacBook Apple не делает вообще, так что тут даже сравнивать не с чем. Чехол TAIKESEN на первый взгляд обычная тонкая папка из искусственной кожи, но у него есть трюк: его можно разложить на столе так, что он превращается в подставку, и ноутбук встаёт под наклоном. А внутренняя сторона при этом работает как коврик для мыши, так что рабочее место буквально разворачивается из того, в чём вы ноутбук принесли.

Толщина чехла 5 мм, вес 248 граммов, закрывается он на магнит, а уголки утолщены, чтобы при падении принимать удар на себя, а не на рамку экрана. Материал с водоотталкивающей пропиткой, поэтому брызги с него скатываются, и если кто-то в кафе опрокинет рядом стакан, ничего страшного не случится. Плюс в комплекте идёт отдельная сумочка на молнии, в которую как раз помещается зарядка, и носить её отдельно по дну рюкзака больше не придётся.

Подходит чехол для ноутбуков от 13 до 16 дюймов, сидит плотно, поначалу даже тесновато, но со временем материал немного растягивается. Если у вас 13-дюймовый Air на M2, M3 или M4, выбирайте вариант на 13,6 дюйма, продавец об этом прямо предупреждает. За полторы тысячи получается сразу три вещи в одной, и все три реально нужны.

Цена: 1 600 ₽

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Накладка MOSISO, чтобы крышку не поцарапало в рюкзаке

Если носить MacBook в чехле не хочется, а царапины на крышке после пары месяцев в рюкзаке уже расстраивают, есть вариант попроще. Накладка MOSISO состоит из двух пластиковых половинок, одна на крышку, другая на дно, и они просто защёлкиваются на ноутбуке. Он остаётся таким же тонким, зато перестаёт бояться ключей в соседнем кармане, а заодно становится цветным, потому что вариантов тут много, от прозрачного и чёрного до бордового, розового и жёлтого.

При этом нижняя половинка с вентиляционными прорезями, так что греться MacBook под ней не начинает, все порты остаются открытыми, а крышка откидывается до 135 градусов, как и без накладки. По углам снизу стоят резиновые ножки, поэтому ноутбук ещё и перестаёт ездить по столу. Пластик не слишком жёсткий, сидит плотно, а в красном варианте тёмно-серый MacBook, кстати, выглядит вполне себе благородно.

Цена: 1 250 ₽

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Бесшумная мышь UGREEN, которую не надо переворачивать для зарядки

Magic Mouse стоит как хороший монитор, заряжается через разъём на брюхе (то есть в это время ей нельзя пользоваться) и, скажем честно, не всем удобна в руке. Беспроводная мышь UGREEN на её фоне выглядит скучно, зато она полноразмерная, с резиновыми накладками под большой палец и широкой зоной под ладонь, так что рука за день не устаёт. А главная её фишка в том, что кнопки почти не щёлкают, около 40 дБ, поэтому её можно спокойно использовать хоть в библиотеке, хоть ночью рядом со спящей женой.

Подключается она двумя способами: по Bluetooth 5.0 и по радиоканалу через USB-приёмник, который хранится прямо внутри мыши под крышкой. Можно привязать два устройства и переключаться между ними кнопкой, например между рабочим MacBook и домашним компьютером. Кнопок шесть, включая «вперёд» и «назад» по бокам, чувствительность меняется пятью ступенями до 4000 DPI, а связь держится на расстоянии до 15 метров. Колёсико, если вам важно, с механическим энкодером.

Работает мышь от одной батарейки AA, и в комплекте её нет, так что купите сразу. И обязательно снимите плёнку с чёрных полосок на дне: пока она там, мышь кажется тяжёлой и ходит туго, а без неё скользит нормально. Ну и при заказе выбирайте версию с Bluetooth, потому что есть вариант только с приёмником, а у MacBook, как вы помните, USB-A нет. За тысячу рублей это нормальная мышь, которую не жалко таскать с собой.

Цена: 1 000 ₽

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Корпус UGREEN для SSD, чтобы не переплачивать Apple за память

Самая дорогая опция при покупке MacBook — это память, и Apple прекрасно об этом знает. Поэтому я давно считаю, что проще взять базовую версию, а для фото, видео и бэкапов собрать внешний диск самому. Корпус UGREEN для SSD как раз для этого: в него вставляется обычная плата-накопитель M.2, какую ставят в ноутбуки, и она превращается во внешний диск с USB-C. Никаких драйверов не нужно, macOS видит его сразу.

Внутрь подходят и NVMe, и SATA накопители размеров 2230, 2242, 2260 и 2280 объёмом до 8 ТБ. Корпус целиком алюминиевый, увесистый, с термопрокладкой, так что диск под нагрузкой греется меньше, а сверху надевается силиконовый чехол от царапин и ударов. В коробке лежат два кабеля, USB-C на USB-C длиной 33 см и USB-C на обычный USB-A, а заодно отвёртка и термоинтерфейс. Сам SSD, понятно, в комплект не входит, его надо докупить или взять старый.

Теперь честно про скорость. Заявленные 20 Гбит/с работают только через порт USB 3.2 Gen2x2, а MacBook, насколько я знаю, этот режим не поддерживает, так что на Mac вы получите 10 Гбит/с. Но и это очень быстро, для видео и фотоархива разницы с внутренним диском вы в быту почти не заметите. И ещё мелочь: фиксатор диска там крошечный, не потеряйте его при сборке (запасной, правда, есть). Около тысячи за корпус против того, сколько стоит лишний терабайт у Apple, — тут даже считать не надо.

Цена: 1 050 ₽

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Кабель USB4 на 40 Гбит/с и 240 Вт за копейки против фирменного

Фирменный кабель Thunderbolt у Apple стоит столько, что его хочется хранить в сейфе. Кабель UGOURD USB4 обещает те же 40 Гбит/с и зарядку до 240 Вт, и это тот самый случай, когда один провод заменяет три: через него MacBook и заряжается, и быстро гоняет файлы, и выводит картинку на монитор, вплоть до 8K при 60 Гц или двух экранов 4K при 120 Гц. Совместим он с Thunderbolt 3 и 4, а со старыми USB 3.2, 3.1, 3.0 и 2.0 тоже работает.

Внутри стоит чип E-Marker, который договаривается с зарядкой о безопасной мощности, оплётка нейлоновая, штекеры в алюминиевых корпусах, длина ровно метр. С внешними SSD и мониторами он работает без нареканий, да и сопротивление у него низкое, так что при зарядке греется меньше многих аналогов.

При этом кабель очень толстый и тугой, поэтому как повседневный зарядный шнур, который надо таскать в сумке, он так себе, его место на столе между MacBook и монитором. И сразу после получения проверьте его на своём устройстве: попадаются экземпляры, которые при нагрузке просто отваливаются и до заявленного Thunderbolt явно не дотягивают. Но за девятьсот рублей такую проверку можно себе позволить, и если кабель рабочий, это лучшее, что можно взять за эти деньги.

Цена: 950 ₽

Купить кабель USB4

Магнитный кабель MagSafe 3 на 140 Вт и два метра длиной

MagSafe вернули в MacBook, и это, пожалуй, лучшее, что Apple сделала с ноутбуками за последние годы, потому что если кто-то зацепит провод ногой, штекер просто отскочит, а ноутбук останется на столе. Но запасной фирменный кабель стоит неприлично, поэтому посмотрите на магнитный кабель MagSafe 3. С одной стороны у него обычный USB-C для блока питания, с другой магнитный штекер, который сам находит порт и прилипает, а длина два метра, то есть хватит дотянуться от розетки до дивана.

Держит он до 140 Вт и работает с любыми PD-зарядками от 20 до 140 Вт, так что подойдёт и родной блок, и сторонний. На штекере с двух сторон есть светодиод, оранжевый во время зарядки и зелёный, когда всё зарядилось, как у оригинала. Оплётка нейлоновая, а корпус штекера из цинкового сплава, поэтому ломаться у основания он должен реже, чем фирменный. Правда, с совместимостью надо быть внимательным: это именно MagSafe 3, то есть к старым MagSafe 1 и 2 он не подойдёт. Но вы же умные ребята, и сами об этом знали.

Цена: 1 050 ₽

Купить кабель MagSafe

Зарядка UGREEN на 100 Вт, которая тянет ноутбук, айфон и наушники разом

Штатный блок MacBook заряжает MacBook, и на этом всё, а если вы едете в поездку, то рядом с ним в сумке обычно лежит ещё зарядка для айфона и что-нибудь для наушников. Зарядка UGREEN на 100 Вт на галлии этот зоопарк заменяет: у неё два порта USB-C и один USB-A, и она заряжает сразу три устройства. Мощности хватает даже на ноутбук, а сама она, по словам производителя, на 45% меньше обычных блоков на 100 Вт и весит около 214 граммов.

Вилка европейская, так что переходник не нужен, а в комплекте сразу лежит кабель USB-C на 100 Вт длиной два метра, что для блока такой цены приятный бонус. Работает она, помимо MacBook, с iPad, айфонами, AirPods, Switch и Steam Deck, а Android-смартфоны Samsung заряжает в фирменном быстром режиме на 45 Вт.

Но есть пара особенностей, о которых лучше знать заранее. Когда подключаешь второе устройство, порты на секунду перезапускаются, так что не пугайтесь, если зарядка на ноутбуке мигнёт. А под длительной максимальной нагрузкой, например если заряжать от неё мощный пауэрбанк, корпус разогревается до 60 градусов, это для галлия нормально, но трогать её в этот момент не очень приятно. В остальном это блок, который можно просто кинуть в сумку и забыть про остальные зарядки.

Цена: 3 450 ₽ с купоном

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Хаб Baseus 10-в-1, потому что двух портов в MacBook Air мало

У MacBook Air два порта USB-C, и один из них постоянно занят зарядкой, так что флешку, монитор и карту памяти приходится подключать по очереди, а переходники Apple продаёт поштучно и недёшево. Хаб Baseus 10-в-1 втыкается в один порт и добавляет сразу десять разъёмов: два HDMI, USB-C и USB-A на 10 Гбит/с, ещё два USB-A попроще, гигабитный Ethernet, картридер SD и microSD и отдельный USB-C для зарядки. Корпус алюминиевый, так что рядом с MacBook он смотрится вполне себе прилично.

Зарядка через хаб работает так: на вход подаёте до 100 Вт, а на ноутбук уходит до 85 Вт, то есть MacBook спокойно заряжается и одновременно работает со всей периферией. Быстрые порты перекидывают файл на 20 ГБ примерно за 20 секунд, а вот два медленных USB-A на 480 Мбит/с годятся только для мыши и клавиатуры, флешки туда лучше не втыкать. Ещё есть забавная кнопка блокировки экрана, и на macOS её надо нажать дважды, чтобы ноутбук заблокировался.

Теперь про мониторы, потому что тут легко ошибиться. Картинка до 8K при 30 Гц или 4K при 120 Гц, но 4K при 120 Гц есть только на первом HDMI. А два разных изображения на два монитора от одного хаба на macOS, насколько я знаю, не получится, потому что macOS не поддерживает MST, и оба экрана, скорее всего, покажут одно и то же. Для Windows всё работает как заявлено, а для Mac считайте, что это хаб с одним внешним монитором и кучей полезных портов. Блок питания и кабель к нему в комплект не входят, но за полторы тысячи это всё равно гораздо дешевле, чем собирать то же самое из фирменных переходников.

Цена: 1 700 ₽

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