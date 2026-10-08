Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 оставляют красные следы на руке

Если вы недавно надели Apple Watch Series 12 или Ultra 4 и к вечеру замечаете на запястье красный след, лучше не списывать его на жару. Не успели владельцы разобраться с тем, что новые Apple Watch сами перезагружаются, как на форумах всплыла жалоба совсем другого рода. Описывают ее люди почти одними и теми же словами, и касается она обеих свежих моделей. Совпадение по времени с выходом часов наводит на подозрения, а официальный ответ Apple их скорее подогревает, чем снимает. Ниже разберем, что именно чувствуют владельцы, что поменялось на задней крышке и как носить часы, чтобы кожа не страдала.



На что жалуются владельцы новых часов

Первые сообщения появились на форуме MacRumors и в сабреддите r/AppleWatch. Владельцы Series 12 и Ultra 4 пишут про жжение под датчиком и покраснение кожи ровно в том месте, где к запястью прилегает задняя крышка с сенсорами. Не по краям ремешка и не под застежкой, а именно под круглым блоком датчиков. Сколько всего таких случаев, никто не считал, и Apple тоже цифр не называет.

Дальше истории расходятся. У части людей неприятные ощущения прошли сами через какое-то время, как будто кожа просто привыкла к новым часам. Другим помогла обычная чистка корпуса и ремешка. А кто-то решил не экспериментировать со своим запястьем и сдал часы обратно в магазин. Если вы уже сталкивались с чем-то похожим на своих Apple Watch, расскажите об этом в нашем чате в Telegram или МАКС: так проще понять, насколько история массовая у нас.

Что Apple поменяла в датчике

Подозрения появились не на пустом месте. В Series 12 и Ultra 4 Apple заметно переделала заднюю крышку. Площадь электрода для ЭКГ стала больше, фотодиоды теперь стоят кольцом, а зеленые светодиоды, которыми часы просвечивают кожу для замера пульса, выросли в размерах. Плюс к этому новые модели снимают пульс каждые пять секунд, то есть чаще, чем все прошлые поколения.

Связать одно с другим очень хочется. Больше металла в контакте с кожей, больше света, чаще замеры — вроде бы и причина найдена. Только это пока догадка пользователей, а не подтвержденный вывод: никаких замеров нагрева или независимых тестов никто не публиковал. Светодиоды в пульсометрах работают на маленькой мощности, и обжечь ими кожу в прямом смысле сложно. А вот плотнее прижатая крышка большего размера вполне может натирать и держать под собой пот, особенно если часы носят сутками.

Что говорит Apple

Компания связывает раздражение не с датчиками, а с привычными вещами. По версии Apple, кожа может реагировать на слишком тугой или болтающийся ремешок, а также на мыло и пот под часами. Довольно честный, но очень общий ответ. Похожие объяснения звучали и пять лет назад, когда москвичка собиралась судиться с Apple из-за пятен на коже от часов.

Отдельно Apple говорит про материалы. В некоторых моделях есть следы никеля, но ниже лимитов Евросоюза, поэтому проблемы с ним, по словам компании, маловероятны. Еще в корпусе и некоторых ремешках есть следовые количества акрилатов и метакрилатов из клея. Apple уверяет, что конструкция держит их подальше от кожи. Для большинства этого достаточно, но у людей с аллергией на никель или акрилаты реакция может появиться и от малых доз, так что им к новым часам стоит присмотреться внимательнее.

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Как носить часы, чтобы кожа не страдала

Пока единственное, что реально работает, это рекомендации самой Apple и опыт тех, у кого симптомы прошли. Ничего сложного в них нет, но большинство из нас годами носит часы не так. Часы затянуты на одну дырку туже, чем нужно, чтобы пульс считался точнее, а после зала их просто вытирают о футболку.

Порядок действий такой:

Ослабьте ремешок. Часы должны сидеть плотно, но под ними должна дышать кожа. Если после снятия остается глубокий отпечаток, затянуто слишком сильно. Протирайте корпус и заднюю крышку после тренировки, душа или бассейна. Подойдет мягкая ткань без ворса, слегка смоченная пресной водой. Высушите и запястье, и часы, прежде чем надевать их обратно. Мойте ремешок отдельно, особенно спортивный и плетеный: в нем дольше всего держатся пот и мыло. Давайте коже отдых. Снимите часы на час-другой днем, пока они заряжаются, и носите их иногда на другой руке.

Если подозреваете материал, попробуйте сменить ремешок на другой тип, например с фторэластомера на нейлон или наоборот. Это быстрый способ отделить реакцию на ремешок от реакции на сам корпус. Недорогие сменные ремешки под Apple Watch, кстати, часто попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, так что эксперимент не ударит по кошельку.

Когда снимать часы и идти к врачу

Apple здесь формулирует однозначно: если под часами или вокруг них появились покраснение, отек, зуд или другое раздражение, часы нужно снять и проконсультироваться с врачом, прежде чем надевать их снова. Терпеть в надежде, что «само пройдет», не стоит. Жжение, которое не уходит за пару дней без часов, или пузыри на коже — это уже повод показаться дерматологу, а не читать форумы.

С возвратом все зависит от того, где вы брали часы. Если срок возврата у продавца еще не вышел, а покраснение возвращается даже после чистки и ослабленного ремешка, проще сдать устройство, чем гадать. Тем, кто пока только присматривается к обновлению, есть смысл немного подождать: мы уже сравнили Series 10 с Series 12, и прошлогодние часы по-прежнему закрывают почти все задачи.

Так виноваты ли новые датчики? Пока ответа нет ни у пользователей, ни у Apple. Жалобы есть, изменения в конструкции тоже, но прямой связи между ними никто не доказал. Если ваши Series 12 или Ultra 4 сидят на руке без проблем, менять ничего не нужно. А если кожа под часами начала краснеть, начните с ремешка и чистоты и не затягивайте с врачом, если это не помогло.