Как скачать приложение Лента на iPhone после удаления из App Store

Кирилл Пироженко

Хорошая новость для всех, кто любит магазины Лента: приложение сети снова можно поставить на айфон. Правда, по прямому запросу в App Store вы его не найдете — разработчики пошли обходным путем и спрятали Ленту внутри совсем другого приложения. Совсем недавно я рассказывал, какие российские приложения стоит установить, пока их не удалили, и теперь этот список можно дополнить еще одним не самым очевидным вариантом.

Новое приложение «Лента» спряталось внутри «Окея». Фото.

Новое приложение «Лента» спряталось внутри «Окея»

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Где искать Ленту после возвращения в App Store

Сразу к сути: отдельного приложения Ленты в App Store по-прежнему нет, и качать вы будете не его. Разработчики встроили Ленту внутрь приложения гипермаркетов О’Кей. Схема простая: ставите О’Кей, открываете его, а уже оттуда переходите в раздел Ленты. Формально все честно — иконка на айфоне есть, каталог товаров и акции на месте. Скачать приложение можно из App Store.

Где искать Ленту после возвращения в App Store. Приложение доступно в магазине приложений. Фото.

Приложение доступно в магазине приложений

Скачать Ленту из App Store

Обновляется такая Лента тоже через О’Кей: прилетает апдейт основного приложения, а вместе с ним подтягивается и встроенный сервис. Следить за версиями отдельно вам не придется, но и повлиять на то, что именно окажется внутри, тоже не выйдет.

Такой прием с одним приложением-контейнером под несколько сервисов встречается все чаще, и причина понятна. Я уже разбирал, правда ли, что Apple удалит из App Store все приложения, которые не открываются с VPN, и подобные обходные сборки — прямое следствие этой истории. Проще спрятать один бренд внутри другого, чем каждый раз гадать, когда очередное российское приложение уберут с площадки.

В чем главный подвох нового приложения

По факту приложение О’Кей в этой связке работает как браузер. Когда вы переходите к Ленте, перед вами открывается просто веб-версия сайта — ровно та же, что откроется в Safari, если вбить адрес Ленты вручную. Никакого отдельного нативного интерфейса, быстрых разделов и полноценных пуш-уведомлений вы не получаете.

В чем главный подвох нового приложения. Сразу после открытия вам предлагают перейти в интерфейс ленты. Фото.

Сразу после открытия вам предлагают перейти в интерфейс ленты

Что вы теряете по сравнению с полноценным приложением? Как минимум привычную скорость отклика, аккуратную работу в офлайне и нормальные уведомления о статусе заказа и персональных скидках. Веб-версия все это либо не умеет, либо делает через раз, да еще и зависит целиком от качества интернета в конкретный момент.

В чем главный подвох нового приложения. Приложение выглядит как обычная веб-версия. Фото.

Приложение выглядит как обычная веб-версия

Отсюда простой вывод: между веб-версией напрямую и этим приложением разницы практически никакой. Вы просто делаете лишние шаги ради той же самой страницы. Более того, у веб-версии есть неочевидный плюс — она не занимает место в памяти так, как обычное приложение. Пара сотен мегабайт кажется мелочью, но при 128 ГБ на борту и вечной борьбе за свободные гигабайты такая экономия совсем не лишняя.

Если вам вообще близка тема установки сервисов в обход ограничений, я подробно описывал, как обхожу санкции Apple и ставлю на айфон приложения, которых нет в App Store. Подходов там заметно больше, чем один спрятанный контейнер.

Стоит ли вообще его устанавливать

Мое мнение простое — без установки вполне можно обойтись. Раз внутри все равно открывается сайт, логичнее сразу добавить веб-версию Ленты на рабочий стол айфона. Вы получаете ту же иконку и тот же доступ к магазину, но уже без прослойки в виде О’Кей и без лишних мегабайт.

Стоит ли вообще его устанавливать. Веб-версия из браузера справа, а из приложения «Окей» слева. Фото.

Веб-версия из браузера справа, а из приложения «Окей» слева

На производительность и батарею связка через О’Кей тоже ничего хорошего не добавляет: раз внутри крутится тот же сайт, айфон обрабатывает ровно ту же веб-страницу, только с дополнительной оберткой сверху.

Понимаю, кому-то важно видеть привычную иконку магазина на экране, и это нормальное желание. Но как приложение эта сборка ничего сверх браузера не дает. Меня, кстати, часто спрашивают, не проще ли в такой ситуации сменить платформу целиком, и я уже объяснял, почему не перейду с iPhone на Android, даже если из App Store выпилят все российские приложения. Как раз такие мелочи вроде веб-иконок и держат экосистему на плаву в любых условиях.

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Добавляем веб-версию Ленты на экран айфона

Способ рабочий, занимает меньше минуты и не требует ни одного приложения. Действуем так:

Добавляем веб-версию Ленты на экран айфона. Веб-версия из браузера добавляется, как и все остальные. Фото.

Веб-версия из браузера добавляется, как и все остальные

  1. Откройте Safari и зайдите на сайт Ленты.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться» — это квадрат со стрелкой вверх в нижней части экрана.
  3. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой».
  4. При желании поменяйте название иконки на короткое, например «Лента».
  5. Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

Иконка, добавленная таким образом, открывается в собственном окне без адресной строки Safari, поэтому визуально почти не отличается от обычного приложения. Часть данных сайт кэширует, так что при повторных заходах страница подгружается заметно быстрее.

Готово — иконка Ленты встанет на рабочий стол рядом с остальными приложениями. Открываться она будет в отдельном окне, почти как настоящее приложение, но без нагрузки на память и без посредника в лице О’Кей. Тем же способом на экран можно вынести любой другой сайт, которым часто пользуетесь. Хотите первыми узнавать про такие лайфхаки с айфоном? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы регулярно разбираем подобные приемы.

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