Отключение мобильного интернета в России 18-20 сентября: что будет со связью на выборах

Три дня в сентябре обещают быть непростыми для всех, кто привык, что интернет всегда под рукой. Глава Центризбиркома прямо предупредила: связь и мобильные данные в эти сутки могут работать с перебоями, и подано это как часть подготовки к голосованию. Отменять выборы из-за этого никто не собирается, зато к возможным сбоям заготовили сразу несколько запасных ходов, вплоть до довольно неожиданных. Ниже разберем, что именно приготовили к 18-20 сентября, почему связь решили придержать и что делать, если проголосовать онлайн вдруг не выйдет.



Перебои со связью обещают, но выборы не отменят

Семнадцатого сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила о непреднамеренных перебоях связи и мобильного интернета в дни голосования. Формулировка звучит нарочито мягко, но сути не меняет: с 18 по 20 сентября сеть в разных местах может проседать. Если вы уже попадали в такие сутки и помните это ощущение, когда ничего не грузится, пригодится наш материал о том, как подготовиться к отключению интернета. Там собрано, что обычно продолжает работать и как пережить день без привычной связи.

Памфилова отдельно подчеркнула, что перебои не станут поводом отменять или переносить голосование. По ее словам, комиссия заранее продумала шаги на такой случай. Раскрывать все детали она не стала, но два пункта назвала прямо: дополнительные точки Wi-Fi на участках и внесение избирательных ресурсов в так называемые белые списки. Смысл в том, чтобы нужные сервисы оставались доступными даже тогда, когда мобильный интернет вокруг придавлен.

Возможны какие-то непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование

Тема отключений связи в этом году всплывает регулярно, и далеко не только из-за выборов. Мы стараемся оперативно рассказывать, где и что перестает открываться, в наших каналах в Telegram и МАКС. Заглядывайте, если хотите держать руку на пульсе.

Атаку отбили, а сайты внесли в белый список

За день до старта голосования, шестнадцатого сентября, ЦИК сообщил, что отбил кибератаку на систему онлайн-голосования «Выборы». Деталей о самой атаке немного, но и сам факт показателен: инфраструктуру дистанционного голосования проверяют на прочность заранее, еще до того, как основная масса избирателей открыла бюллетени. Для системы, вокруг которой много споров, спокойный тон сообщения выглядит как попытка показать, что все под контролем.

История с белыми списками тянется с лета. В июне Памфилова говорила, что связь ограничивают в интересах безопасности. Чтобы это не ударило по выборам, на участках заранее провели Wi-Fi, а сайт для дистанционного голосования добавили в перечень разрешенных адресов. Логика простая: даже когда мобильный интернет придавлен, ресурсы из белого списка должны открываться как ни в чем не бывало.

Что вообще попадает в такой перечень, вопрос не праздный, ведь от него зависит, чем вы сможете пользоваться в дни ограничений. В список на 2026 год входят государственные сервисы, часть банковских и транспортных сайтов, отдельные мессенджеры. Полную картину удобно смотреть белого списка сервисовв подробном разборе, где расписано, что именно остается на связи. Если в дни голосования что-то перестанет грузиться или появятся вопросы по обходным путям, приходите в наши чаты в Telegram или МАКС. Там обычно подсказывают быстро.

Что подготовить заранее, чтобы пережить сбой

Голосование на выборах в Госдуму 2026 растянуто на три дня, а официальным днем выборов считается 20 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно жителям 32 регионов, так что онлайн-формат касается заметной части страны, а не пары экспериментальных площадок. Раз уж связь может капризничать, разумнее не тянуть до последних часов третьего дня и подстраховаться заранее.

Небольшой набор действий перед голосованием избавит от лишней нервотрепки, если интернет вдруг просядет:

Скачайте офлайн любимые плейлисты и подкасты, чтобы музыка и звук не зависели от стриминга.

Загрузите офлайн-карты районов, где будете передвигаться в эти дни.

Возьмите с собой наличные на случай, если оплата картой начнет капризничать.

Сверх этого держите под рукой заряженный телефон и запасной способ выйти в сеть, если основной подведет. Кстати, недорогие полезные мелочи ровно для таких ситуаций, от повербанков до компактных роутеров, мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Спутники над тундрой и бумага про запас

Отдельная часть подготовки выглядит почти футуристично. В одном из поселений Ненецкого автономного округа данные о голосовании собираются передавать через низкоорбитальные спутники. По сути это эксперимент: в отдаленных местах наземная связь ненадежна, и спутниковый канал должен показать, можно ли на него опереться там, куда обычные сети толком не дотягиваются. Спутниковый интернет ради обычного голосования — история редкая даже по мировым меркам, так что за этим пунктом любопытно понаблюдать отдельно.

Второй запасной вариант куда приземленнее, но для большинства он важнее. ЦИК поручил местным комиссиям дать людям возможность проголосовать бумажным бюллетенем, если оформить дистанционный голос не получится. Перед тем как выдать бумагу, на участке проверят, не засчитался ли уже голос через сайт, чтобы человек случайно не проголосовал дважды. По сути власти сами допускают, что онлайн-канал может подвести, и заранее стелют соломку.

Пока картина складывается так: связь могут придержать, но голосование отменять не намерены и подстраховались сразу с нескольких сторон. Wi-Fi на участках, белые списки, спутники над тундрой и бумажный бюллетень про запас. Набор внушительный, остается посмотреть, как он отработает в реальные три дня.