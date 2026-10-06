На что подписаться в МАКС — 10 горячих каналов, у которых я не отключаю уведомления

Уведомления в мессенджерах я отключаю без жалости. Канал прислал пятый пост за час или третью рекламу за день, и всё, он уходит в беззвучный режим. В МАКС так случилось почти со всеми моими подписками. Мы уже показывали каналы в МАКС, которые читаем сами, но в этот раз отбор жёстче. Здесь только те, кому я разрешил себя отвлекать. Они не шумят без повода, не заваливают ленту репостами и не продают курсы через пост. Таких набралось ровно десять, и каждому я готов простить звук уведомления даже вечером.



Новости Apple и инструкции для Айфона

С AppleInsider.ru у меня начинается каждый день. Канал пишет про iPhone, Mac, iPad и всё, что Apple выпускает или только собирается показать. Но держу я его со звуком по другой причине. Когда из App Store пропадает банк или перестаёт открываться привычное приложение, здесь быстро появляется рабочая инструкция: куда зайти, что нажать, чем заменить.

Из свежего: там показали, как удалить Apple Intelligence с Mac и освободить 12 ГБ. Один пост про одну тему, без длинных вступлений. Так что уведомление отсюда почти всегда по делу.

AppleInsider.ru

Футбольные трансферы без лишнего шума

Кто куда из футболистов перешёл в межсезонье, за сколько и какую з/п получил, я узнаю отсюда. «Трансферы» пишут про переходы футболистов, и на первый взгляд таких каналов десятки. Разница в том, что большие спортивные СМИ гоняют по кругу одни и те же пять фамилий.

А здесь замечают и маленькие клубы: расскажут, кого подписала команда из Бельгии или кто уехал в середняк чемпионата Нидерландов. Через пару лет эти ребята всплывают в топ-клубах, и ты уже знаешь, откуда они взялись. Другу-болельщику пересылаю посты отсюда чаще, чем из любого другого канала.

Трансферы

Необычные гаджеты, которые можно заказать

Канал для вечера, когда хочется полистать что-то красивое и ни о чём не думать. «Кобура от Теслы» собирает странные и эффектные вещи со всего интернета: парящие лампы, настольных роботов, часы с перекидными цифрами, как на старых табло в аэропорту.

Главное, что это не картинки для вдохновения. Каждую вещь можно купить, и под постом сказано где. Формат простой: короткое видео и пара строк текста. Канал небольшой, пишет нечасто, так что надоесть не успевает. Половину подарков друзьям я в этом году нашёл именно здесь.

Кобура от Теслы

Смартфоны на Android, прошивки и новинки

За соседним лагерем полезно следить, даже если в кармане Айфон. AndroidInsider.ru рассказывает про новые смартфоны, обновления оболочек и функции, до которых Apple доберётся года через два. Сюда я отправляю знакомых, которые выбирают телефон и не хотят читать десять обзоров подряд. Хвалят здесь не всё подряд.

Недавно, например, разобрали косяк новых флагманов на Android, которые перезагружаются в самый неподходящий момент. А ещё тут никто не выясняет, чья система лучше. За это и ценю: спокойный тон без фанатства.

AndroidInsider.ru

Смешные видео с котами и собаками

Признаюсь, этот канал я открываю чаще, чем рабочие чаты. «Животные: коты и собаки» — это бесконечная лента коротких роликов про питомцев. Кот падает со шкафа, пёс ворует сосиску, щенок засыпает на ходу. Всё, что набирает миллионы просмотров в Тиктоке и соцсетях, которые без VPN уже не открыть, рано или поздно оказывается здесь.

Ничего включать и переключать не надо, смотришь прямо в МАКС. Маме я отправляю отсюда по ролику в день, и она ждёт. Канал добрый и без негатива, после новостей это лучшее лекарство.

Животные: коты и собаки

Короткие истории о знаменитых картинах

Думаете, у меня в подписках только техника и видео с котами? А вот и нет. «История одной картины» работает по простой схеме: автор берёт одно произведение и рассказывает о нём то, чего не пишут в школьных учебниках.

Кто на самом деле позировал, почему холст прятали, сколько раз его перерисовывали. Пост читается за минуту, и это эрудиция без единого усилия. В музее я теперь выгляжу умнее, чем есть. А пару фактов отсюда уже успешно выдал за свои в разговоре с друзьями.

История одной картины

Наука, космос и технологии простыми словами

Одними смартфонами сыт не будешь, и Hi-News.ru хорошо разбавляет ленту. Здесь пишут про космос, физику, медицину, странные изобретения и старую фантастику, которая местами сбылась. Темы скачут от чёрных дыр до средневековых эпидемий, и это как раз плюс: никогда не знаешь, что откроешь.

На днях дочитал до конца разбор о том, существует ли лекарство от чумы, хотя собирался только глянуть заголовок. Читаю канал в дороге, одного поста хватает на пару остановок. В поиск за пояснениями лезть не приходится, потому что сложное объясняют по-человечески.

Hi-News.ru

Простые рецепты из обычных продуктов

Этот канал я нашёл случайно и теперь готовлю по нему пару раз в неделю. В «Рецептах по ГОСТу» никаких артишоков и авокадо, никакой тушёной оленины. Только то, что лежит в магазине у дома: колбаса, сырок, помидор, немного майонеза. Десять минут, и на столе закуска, которую гости съедают первой.

Рецепты короткие, без рассказов о детстве автора. Домашним пересылаю с подписью «давай сегодня это». Отказов пока не было. И посуды после такой готовки почти не остаётся. Если готовить вы не любите, но есть хотите вкусно, вам сюда.

Рецепты по ГОСТу

Новости шоу-бизнеса и блогеров одной строкой

НШМ называет себя первым зумерским медиа и пишет соответствующе, йоу. Блогеры, музыканты, скандалы, слухи. Я поначалу подписался ради смеха, а остался, потому что это новости без капли воды. Одна строка, и ты в курсе: что слышно про концерт Ye в России, что опять натворил Джиган, кто с кем поссорился.

Длинных разборов на десять экранов тут не бывает. Теперь я единственный в редакции, кто понимает, о ком говорят младшие коллеги. Уведомления приходят часто, но каждое читается за три секунды, так что не раздражают.

НШМ

Проверенные покупки с маркетплейсов

Каналов со скидками в МАКС полно, и почти все они сыплют ссылками с утра до ночи. «Сундук Али-Бабы» устроен иначе. Сюда попадает только то, что люди уже купили на AliExpress, Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете и чем продолжают пользоваться: зарядки, кабели, аксессуары, мелочи для дома.

Если вещь не прижилась, поста о ней не будет, поэтому хлам сюда не попадает. Цена указана честно, ссылка ведёт сразу на товар. Я заглядываю сюда перед каждым заказом, и пару раз это спасло от покупки ерунды.

Сундук Али-Бабы