Почему Apple возит iPhone самолетами, хотя кораблем в 50 раз дешевле

Если смотреть только на счет за перевозку, морской контейнер выигрывает у самолета без шансов. Разница настолько большая, что спорить вроде бы не о чем, и любой школьник выбрал бы корабль. При этом айфоны каждую осень летят к покупателям по воздуху, причем целыми бортами. Звучит как расточительность компании, которая привыкла экономить на каждом винтике. Но у этого решения есть строчка в расчетах, которую не видно в тарифе перевозчика, и именно она переворачивает картину. Ниже разберем, сколько на самом деле стоит доставка одного айфона, что теряет Apple, пока товар в пути, и почему самый дорогой вариант в итоге выходит дешевле.



Сколько стоит перевезти один айфон

Мы уже разбирали, почему iPhone дорожает каждый год, и логистику там обычно вспоминают одной из первых. На деле доставка в цене смартфона почти незаметна. По расчетам, которые еще в 2013 году приводил Forbes, морем перевезти один айфон из Китая обходится примерно в 1-1,5 цента. Самолетом выходит около 54 центов. Разница почти в 50 раз. Так и есть.

Если переложить на привычные деньги, речь о копейках против пары десятков рублей за штуку. Для одного телефона это ничто. Но Apple отгружает их десятками миллионов, и вот тут цифры начинают выглядеть внушительно. В Flexport как-то посчитали, что один грузовой Boeing 747-8 берет на борт около 600 тысяч айфонов. Чтобы перевезти только квартальные продажи конца 2014 года, а это 74,4 миллиона смартфонов, понадобилось бы больше 120 таких рейсов.

Параметр Корабль Самолет Стоимость доставки одного айфона около 1-1,5 цента около 54 центов Время в пути из Азии 30 дней и больше 1-2 дня Когда товар попадает в продажу через месяц почти сразу

Цифры по стоимости старые и с тех пор менялись вместе с тарифами, но пропорция осталась примерно той же. Корабль стабильно в десятки раз дешевле. И если бы задача логиста сводилась к тому, чтобы найти самый дешевый способ довезти коробку из точки А в точку Б, вопрос был бы закрыт.

Только логисты считают не одну строчку, а всю цепочку целиком.

Пока айфон плывет, он не приносит денег

Представьте магазин, который ждет новую партию айфонов целый месяц. Телефоны уже собраны, упакованы и полностью исправны. Их можно было бы продать хоть сегодня. Но они лежат в контейнере где-то посреди океана и ничего не зарабатывают.

Для бизнеса это не просто ожидание. Apple уже потратила деньги на комплектующие, сборку и упаковку, а вернутся они только после продажи. Все это время деньги заморожены в товаре. Экономисты называют это оборотным капиталом, и чем дольше товар в пути, тем больше его висит без дела.

Прикинем грубо. Допустим, себестоимость айфона около 500 долларов, а деньги для компании стоят 5% годовых. Тогда месяц в пути обходится примерно в 2 доллара на каждый смартфон. Это уже в несколько раз больше, чем те 54 цента за самолет. Расчет условный, но порядок цифр он показывает честно.

Есть и менее очевидные расходы. Месяц на корабле значит, что партию нужно отправлять заранее и где-то ее хранить до и после рейса. Склады, страховка, учет, риски повреждения при перегрузке — все это тоже деньги. Самолет сокращает путь до пары дней, и складов в цепочке становится меньше.

Кстати, для Apple это вопрос принципа. Тим Кук пришел в компанию в конце 90-х именно как специалист по цепочкам поставок и, по известным данным, сократил складские запасы примерно с месяца до шести дней. Лишняя неделя товара на складе для такой компании выглядит как провал, а целый месяц в океане тем более. Хотите знать, как устроена кухня Apple изнутри? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие истории регулярно.

Почему новый айфон каждый сентябрь меняет расчет

Если вы следили за ценами, то помните, как цена iPhone 15 упала почти на треть буквально через неделю после старта продаж. Это хорошо показывает, как быстро айфон теряет в стоимости. И для логистики это едва ли не главный аргумент.

У айфона очень неровный спрос. Apple выпускает новую линейку каждый сентябрь, и первые недели продаж самые горячие. Люди стоят в очередях, оформляют предзаказы, ждут доставку. Дальше интерес постепенно спадает, а через год выходит следующая модель, и текущая резко дешевеет.

Получается, что у каждого айфона есть короткое окно продаж, когда его покупают по полной цене. Если партия проведет первый месяц этого окна в океане, Apple потеряет самые выгодные продажи. А потом придется продавать те же телефоны, когда ажиотаж уже прошел.

Вот тут и кроется ловушка дешевой доставки. Экономия в полцента на перевозке ничего не стоит, если телефон приедет к покупателю тогда, когда тот уже купил его в другом месте. Или когда он вообще решил дождаться следующего поколения. Для товара, который устаревает по расписанию, время дороже тарифа. С дешевыми вещами все иначе. Зарядки, чехлы и кабели не теряют в цене за месяц, поэтому их спокойно везут морем. Если вы и сами заказываете такие мелочи из Китая, недорогие проверенные варианты мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Когда Apple сажает айфоны на самолет даже без нового запуска

Самолет выручает Apple не только осенью. Отличный пример случился весной 2025 года, когда США готовились ввести новые пошлины. По данным Reuters, Apple зафрахтовала около шести грузовых самолетов и вывезла из Индии около 600 тонн айфонов. Компания даже добилась, чтобы таможенное оформление в аэропорту Ченнаи сократили с 30 часов до шести. Корабль такую гонку просто бы не выиграл.

Масштаб таких перевозок заметен по всему рынку. Осенью, когда стартуют продажи новых айфонов, стоимость авиафрахта из Китая в США подскакивает. В 2014 году тариф до Сан-Франциско вырос с 2,5 до 11 долларов за килограмм. Одни только iPhone 6 для Северной Америки заняли тогда около 2% всей грузовой авиации между Китаем и США в четвертом квартале.

Отдельный вопрос, при чем тут покупатель. На цену в магазине доставка почти не влияет: даже 54 цента это ничтожная доля стоимости айфона. Гораздо сильнее на кошелек давят пошлины, сборы и курс. Например, недавно стало известно, насколько подорожает техника Apple в России из-за нового сбора.

Так почему айфоны летают, если корабль в 50 раз дешевле? Потому что дорогой самолет экономит то, чего нет в тарифе перевозчика. Телефоны раньше попадают на полки, деньги быстрее возвращаются в компанию, расходы на хранение падают, а самые горячие недели продаж не уходят в океан. В сумме дорогая доставка оказывается выгоднее дешевой. А если у вас есть свой пример, когда переплата в итоге окупилась, расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно сравнить.