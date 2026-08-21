VK подала в суд на Apple из-за удаления приложений из App Store

VK решила не мириться с исчезновением своих приложений и пошла в суд. Компания подала иск против Apple в Арбитражный суд Москвы и хочет вернуть все свои сервисы обратно на iPhone. Совсем недавно мы разбирали, запретят ли Apple в России из-за подобных историй, и вот конфликт дошел до реальных судебных разбирательств.



Что именно VK требует от Apple

В иске указаны сразу три юридических лица: Apple Inc, Apple Distribution International Ltd и российское подразделение ООО «Эппл рус». То есть VK решила зайти со всех сторон и предъявить претензии не только головной компании, но и структурам, которые отвечают за распространение софта и работу сервисов в России. Ход грамотный, ведь так у Apple будет меньше шансов сослаться на то, что российский суд ей не указ.

Требований в иске несколько. Во-первых, VK хочет, чтобы Apple вернула все удаленные приложения обратно в App Store. Во-вторых, компания настаивает на восстановлении пуш-уведомлений, ведь без них даже уже установленные сервисы работают куда хуже. И в-третьих, VK требует взыскать неустойку, если Apple не выполнит решение суда. Проще говоря, это финансовый рычаг давления на тот случай, если американцы решат тянуть время и игнорировать вердикт.

По версии VK, Apple убрала приложения в одностороннем порядке и без всякого предупреждения. Никаких писем, никаких сроков на исправление, просто в один день сервисы пропали из магазина. Для компании такого масштаба это серьезный удар, ведь речь идет о миллионах пользователей iPhone в России, которые в одночасье лишились привычных приложений.

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Почему приложения VK вообще пропали

Apple убрала все приложения VK из App Store еще в конце июля. Под раздачу попали не только мессенджер, но и музыка с видео, а вместе с ними Одноклассники и другие сервисы экосистемы. По сути, из магазина пропал весь VK разом, и владельцы iPhone остались без целого набора привычных программ.

Формально Apple действует в рамках санкционных ограничений. VK находится под санкциями, а значит американская компания просто убирает ее продукты, чтобы самой не нарушать правила. Логика тут понятная, но обычным пользователям от этого не легче. Они оказались заложниками ситуации, к которой не имеют вообще никакого отношения, и теперь вынуждены искать обходные пути.

Именно поэтому VK и пошла в суд. Компания считает, что удаление приложений нарушает права российских пользователей и самой VK как разработчика. Насколько такие аргументы сработают против американского гиганта, вопрос отдельный, но сама попытка выглядит вполне логичной. Терять компании уже нечего, а вот шанс вернуть аудиторию есть.

Отдельно стоит напомнить, что Apple убирает не абы какие мелкие программы, а сервисы, которыми в России пользуются буквально каждый день. Мессенджер, музыка, видео и соцсеть — это ежедневная рутина для десятков миллионов людей. Поэтому история вышла куда более громкой, чем обычное удаление какого-нибудь неизвестного приложения из магазина.

Что делать, если у вас пропали приложения VK

Если вы обновили iPhone или сбросили настройки и обнаружили, что приложений VK больше нет, паниковать точно не стоит. Способы вернуть сервисы на телефон все еще работают. Мы подробно разбирали, что делать после удаления сразу всех сервисов, включая музыку, видео, мессенджер и Одноклассников.

Самый простой вариант это веб-версия. Открываете нужный сервис через сайт в браузере, добавляете иконку на рабочий стол, и получаете что-то очень похожее на полноценное приложение. Работает не всегда идеально, зато без танцев с бубном и лишних настроек. Для музыки и видео такой способ вполне выручает.

Второй путь чуть сложнее, но надежнее. Можно установить VK без App Store через альтернативные способы, и тогда у вас останется привычное приложение со всеми функциями и уведомлениями. Мы разбирали этот вариант отдельно и по шагам, так что если стандартный магазин вам больше не помощник, готовая инструкция всегда под рукой.

Если что-то не получается или остались вопросы, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там всегда подскажут рабочее решение и помогут не остаться без любимых сервисов.

Чем может закончиться спор Apple и VK

Честно говоря, предсказать исход такого дела заранее очень сложно. Apple не первый год работает по своим правилам и крайне редко идет на уступки под давлением локальных судов. С другой стороны, российский суд вполне может встать на сторону VK, ведь речь идет о правах отечественных пользователей и крупной местной компании с огромной аудиторией.

Но даже если суд обяжет Apple вернуть приложения, остается главный вопрос исполнения. Как именно американская компания будет выполнять решение, если оно напрямую противоречит санкционным ограничениям, пока совершенно непонятно. Вот тут как раз и пригодится та самая неустойка, о которой VK написала в иске. Это единственный реальный способ хоть как-то надавить на Apple рублем.

Для нас, обычных пользователей, важнее всего конечный результат. Хочется, чтобы привычные сервисы вернулись в App Store и работали как раньше, без обходных путей и урезанных веб-версий. Но пока конфликт только разгорается, и чем он в итоге закончится, покажет время. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и обязательно расскажем, как продвигается дело.

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