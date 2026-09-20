Что можно купить за цену складного iPhone Duo

Кирилл Пироженко

Предзаказы на iPhone Duo уже собирают в российских магазинах, и ценник у раскладного новичка такой, что невольно начинаешь прикидывать, а что еще реально взять за те же деньги. Мы отыскали самую доступную из реальных цен, честно приплюсовали таможенную пошлину и получили сумму, на которую собирается не один гаджет, а целый набор техники Apple или кое-что совсем неожиданное. Ниже покажем, сколько стоит айфон дуо в россии на самом деле, и три способа потратить эти деньги с куда большим удовольствием.

iPhone Duo рядом с набором техники Apple за ту же цену

iPhone Duo рядом с набором техники Apple за ту же цену

Настоящая цена раскладного айфона

На CDEK Shopping раскладной iPhone Duo на 256 ГБ в цвете Night Sky стоит 226 763 рубля, и это самая гуманная из тех цен, что доступны прямо сейчас. Только к ней придется добавить пошлину примерно в 31 790 рублей, и оплачивается она отдельно. В сумме выходит 258 553 рубля, а это уже честные 260 тысяч. Телефон продается по предзаказу со стартом 26 октября, так что берут его почти вслепую: первые обзорщики этот смартфон в руках уже подержали и отзывы неоднозначные оставили.

Цена iPhone Duo на CDEK Shopping

Цена iPhone Duo на CDEK Shopping

Именно от этой цифры мы и отталкиваемся. 260 тысяч это не абстрактный ценник новинки, а тот бюджет, который человек реально выкладывает за один складной корпус, пару камер и обещание чего-то необычного. Важно и то, что дешевле раскладной айфон сейчас не найти. Вопрос простой: если отвлечься от вау-эффекта, что можно собрать на ту же сумму из техники, которая продается и работает уже сегодня?

Дальше три готовых набора, и каждый по-своему обыгрывает эту сумму. Чтобы не пропускать подобные разборы с реальными ценами, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы держим руку на пульсе по каждой новинке.

Первый набор: топовый айфон, ноутбук и наушники

Первый сценарий подойдет тем, кто хочет максимум и сразу. За те же деньги собирается связка из флагманского смартфона, ноутбука и наушников, причем все это актуальные модели сезона, а не остатки прошлых лет. Никаких компромиссов по свежести железа тут нет.

В набор входит три устройства:

  • iPhone 17 Pro на 256 ГБ, 117 тысяч рублей вместе с пошлиной
    • Актуальная цена на iPhone 17 Pro

    Актуальная цена на iPhone 17 Pro

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  • MacBook Air с чипом M5 и памятью 16/512 ГБ, 129 тысяч рублей
    • Стоимость MacBook Air M5

    Стоимость MacBook Air M5

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  • AirPods 4 без активного шумоподавления, 11 тысяч рублей
    • Базовые AirPods с доставкой из-за границы

    Базовые AirPods с доставкой из-за границы

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В сумме это 257 тысяч рублей, то есть в бюджет раскладного айфона мы уложились, да еще и пара тысяч осталась на чехол. По наполнению это рабочий комплект на каждый день: телефоном уровня Pro снимаешь фото и видео, на ноутбуке с новым чипом работаешь или учишься, а наушники закрывают дорогу и созвоны. Один экспериментальный смартфон против трех устройств, каждое из которых знает свою задачу.

Такие расклады с ценами и скидками мы отдельно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Если любите ловить технику по адекватным ценникам, это к нам.

Второй набор: четыре устройства сразу

Если хочется не мощнее, а больше, второй набор интереснее. Здесь мы немного спускаемся по характеристикам, зато в руки попадает сразу четыре устройства, и Apple окружает вас со всех сторон: карман, стол, диван и уши закрыты.

Состав получается такой:

  • iPhone 17 на 256 ГБ, 76 тысяч рублей с учетом пошлины
    • iPhone 17 с доставкой из-за рубежа

    iPhone 17 с доставкой из-за рубежа

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  • MacBook Neo на 512 ГБ, 78 тысяч рублей
    • MacBook Neo на 512 ГБ с Touch ID

    MacBook Neo на 512 ГБ с Touch ID

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  • iPad Air с чипом M4 на 128 ГБ, 76 тысяч рублей
    • Мощный iPad Air с чипом M4

    Мощный iPad Air с чипом M4

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  • AirPods Pro 3 с шумоподавлением, 18 тысяч рублей
    • AirPods Pro 3 с доставкой из-за границы

    AirPods Pro 3 с доставкой из-за границы

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Вместе выходит 248 тысяч рублей, и по наполнению это самый выгодный вариант из трех. От бюджета остается еще около 12 тысяч, которых хватит на приличный аксессуар или на подписки к сервисам. На руках получается полноценная экосистема: смартфон для связи, ноутбук для дел, планшет для чтения и фильмов, наушники с активным шумоподавлением для метро и самолета. Все то, ради чего люди годами собирают технику Apple по частям, здесь берется за один заход.

Если после такого расклада захочется обсудить, что из этого брать первым, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту и помогут не промахнуться с моделью.

А можно вообще уехать на мотоцикле

Третий вариант мы добавили ради шутки, но цифры в нем абсолютно реальные. За сумму, близкую к цене iPhone Duo, на том же маркетплейсе продается кроссовый мотоцикл Kews K23 Pro с двигателем на 300 кубов. Стоит он 256 тысяч рублей, и это целый мотоцикл против одного, пусть и складного, телефона.

Мотоцикл по цене iPhone Duo

Мотоцикл по цене iPhone Duo

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Сравнивать смартфон и мототехнику всерьез, конечно, нельзя. Но контекст получается показательный: за деньги, которые просят за раскладной эксперимент Apple, можно закрыть куда более весомую покупку, а то и открыть новое хобби на все лето. Это не призыв менять телефон на байк, а простой способ почувствовать масштаб суммы, которую легко недооценить, когда она спрятана в ценник одного гаджета.

Чтобы все варианты было видно за раз, собрали их в таблицу. Сравниваем не характеристики устройств, а то, что физически получаешь на руки за одинаковый бюджет около 260 тысяч рублей.

Вариант Что получаете Цена
iPhone Duo Смартфон плюс пошлина 260 000 ₽
Набор 1 iPhone 17 Pro, MacBook Air M5, AirPods 4 257 000 ₽
Набор 2 iPhone 17, MacBook Neo, iPad Air M4, AirPods Pro 3 248 000 ₽
Набор 3 Кроссовый мотоцикл Kews K23 Pro 256 000 ₽

Разница между строчками и есть главный вывод. Если вам важен именно новый форм-фактор и вы готовы платить за первое поколение складного айфона, iPhone Duo свои деньги по-своему оправдывает, тут вопрос вкуса и желания быть первым. Если же хочется максимума пользы, первый набор дает топовую связку из телефона и ноутбука, а второй самое богатое наполнение с планшетом в придачу. Мотоцикл же напоминает, что 260 тысяч это серьезная сумма, и распорядиться ей можно очень по-разному. Решать вам, но выбор точно шире, чем один смартфон.

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