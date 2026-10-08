Когда выйдет iOS 27.2 для всех: точная дата релиза

Миша Королев

Если вы так и не дождались на своем айфоне обновления iOS 27.1, не ищите проблему в настройках. С вашим iPhone все в порядке: в этом году Apple выстроила номера прошивок непривычно, и одна из версий почти никому из нас не достанется. При этом следующий апдейт для всех остальных моделей уже на подходе, а дату его выхода можно вычислить довольно точно. Но спешить с кнопкой «Обновить» в России стоит не всем. Ниже разберем, когда ждать iOS 27.2, что в ней появится и кому лучше пока подождать.

Экран с успешным обновлением до iOS 27.2 на iPhone

Экран с успешным обновлением до iOS 27.2 на iPhone

Когда Apple выпустит iOS 27.2

Официальной даты Apple, как обычно, не называет. По оценке портала 9to5Mac, финальная iOS 27.2 выйдет в конце октября, и самое вероятное окно — неделя с 26 октября. Логика простая: первое крупное обновление после большой осенней версии компания традиционно выпускает в последних числах октября, и ломать эту привычку причин нет. Бета-тестирование к этому моменту будет идти уже больше месяца, а для промежуточного апдейта этого обычно хватает.

Экран «Обновление ПО» на iPhone с бетой iOS 27.2

Экран «Обновление ПО» на iPhone с бетой iOS 27.2

Есть и косвенное подтверждение. В сентябре Apple сама пообещала, что новые языки Siri появятся «в следующем месяце», а приезжают они как раз вместе с iOS 27.2. Плюс на той же неделе, по данным 9to5Mac, должны выйти tvOS 27.2 и HomePod 27.2. Если Apple на следующей неделе действительно покажет новые устройства для дома, первые заказы как раз доедут к релизу этих систем.

График тестирования тоже укладывается в эту дату. Первая бета для разработчиков вышла 16 сентября, вторая через пять дней, а 23 сентября открылась публичная бета. Третью сборку Apple раздала 5 октября, публичная версия подтянулась на следующий день под номером 24B5099f. Обычно после этого остается выпустить еще одну-две беты и релиз-кандидат. Две-три недели на это как раз уходит.

Почему iOS 27.1 достанется только iPhone Duo

Странная нумерация — не ошибка. Подробнее мы разбирали, какие функции iPhone Duo раскрыла iOS 27.1, но если совсем коротко, эта версия сделана под складной айфон. Он поступит в продажу 23 октября и выйдет из коробки уже с ней. Остальные модели перескочат сразу на iOS 27.2.

iPhone Duo в раскрытом виде

iPhone Duo в раскрытом виде

Зачем так сложно? По версии 9to5Mac, отдельная ветка помогает Apple до старта продаж держать в секрете детали софта под складной экран. Если бы iOS 27.1 вышла для всех iPhone, энтузиасты разобрали бы ее код за пару дней, и сюрпризов к 23 октября не осталось бы. Поэтому обычные айфоны и тестируют сразу двадцать седьмую точку два. Как я понимаю, после релиза 27.2 обе ветки сольются, и iPhone Duo дальше будет получать обновления вместе со всеми, но прямо Apple об этом не говорила.

Для владельца обычного iPhone вывод один. Пункт iOS 27.1 в настройках вы не увидите, и это нормально. Ждать стоит сразу iOS 27.2, а если очень хочется попробовать новое заранее, публичная бета уже доступна. Только с бетой в России есть важная оговорка, о ней ниже.

Что изменится на всех айфонах

Список нововведений у iOS 27.2 не революционный, но заметный. Главное касается Siri: ИИ-версия ассистента, которая стартовала только с американским английским, учит пять новых языков. Это французский, японский, корейский, португальский и испанский. Остальное разбросано по стандартным приложениям:

  • Apple TV — профили пользователей, которые раньше были только на приставке, теперь и в приложении для iPhone. Заодно появился Multiview для спортивных трансляций.
    • Выбор профиля в Apple TV

    Выбор профиля в Apple TV

  • FaceTime — Dual Capture для групповых звонков: можно снимать одновременно фронтальной и основной камерой.
  • Сообщения — новые подсказки с действиями из Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт.
  • Подкасты — переделанный раздел «Далее» с двумя верхними рядами.
  • Книги — новое меню в стиле Liquid Glass и полоска прогресса чтения.
  • Телефон — напоминание о годовщине, когда звоните контакту, у которого она указана.

Есть и вещи поменьше. CarPlay Ultra получает темы с обоями, стилем приборной панели и цветом, а в совместимых машинах под тему подстраивается даже подсветка салона. Для FaceTime появился API, через который сторонние приложения смогут подключать к видеозвонку переводчика жестового языка. В бетах еще обновили иконку батареи и логотип Apple Music, но такие мелочи до релиза могут и поменяться.

Если честно, самой полезной мне кажется переделка Подкастов: в 9to5Mac ее называют тем самым большим исправлением, которого пользователи ждали годами. Профили в Apple TV тоже пригодятся тем, у кого одна подписка на всю семью. Обсудить, какая из функций вам нужнее, можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут и с установкой беты.

Что в релиз не попадет

Самое громкое нововведение беты до финальной версии не доживет. Новое приложение Здоровье с полностью переделанным дизайном, советами на базе ИИ и метриками вроде «биологического возраста» Apple тестирует в iOS 27.2, но в октябрьский релиз оно не войдет. Компания обещает выпустить его позже в этом году, без точной даты. Так что если вы ставили бету ради Здоровья, после выхода финальной версии придется подождать еще.

Новый интерфейс приложения «Здоровье»

Новый интерфейс приложения «Здоровье»

Вторая потеря касается именно нас. Русского языка в списке новых языков Siri нет, и в iOS 27.2 он не появится. ИИ-ассистент в России по-прежнему будет понимать вас только на английском. Для российского пользователя главными изменениями окажутся Подкасты, Книги и FaceTime, а не Siri.

Отдельно стоит сказать про скрытые функции. В коде бет нашли управление умным домом прямо из Dynamic Island и переключатели для подсказок в Сообщениях. Они пока не работают, и попадут ли в iOS 27.2, неизвестно. Чтобы не пропустить, когда Apple их включит, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: свежие сборки мы смотрим в день выхода.

Стоит ли обновляться в России сразу

А вот здесь начинается самое неприятное. Мы уже предупреждали, что iOS 27.2 закрывает способ включить 5G на iPhone с российской SIM-картой. В третьей бете Apple залатала уязвимость, через которую работал скрипт CarrierSIM. Вместе с 5G отваливается и VoWiFi, то есть звонки по Wi-Fi, которые у наших операторов официально на новых айфонах не работают.

Включение 5G на iPhone в России

Включение 5G на iPhone в России

Если вы уже активировали 5G и звонки по Wi-Fi, после обновления они сохранятся: профиль оператора остается на месте. Но есть риск. После перезагрузки или сброса настроек сети профиль может слететь, и на iOS 27.2 записать его заново уже не получится, пока не найдут новый обход. Если 5G вы еще не включали, а хотите, сделать это нужно до обновления, на iOS 27, 27.0.1 или первых двух бетах 27.2.

Если 5G и VoWiFi вам не нужны, iOS 27.2 можно ставить сразу после выхода. Все новые функции разобраны в нашем материале про третью бету iOS 27.2. Перед установкой проверьте, что свободно хотя бы несколько гигабайт, и сделайте резервную копию. А если айфон вот-вот сменится на новый, чехол и стекло к нему удобно подобрать заранее в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так когда выйдет iOS 27.2? Скорее всего, в последнюю неделю октября, через несколько дней после старта продаж iPhone Duo. Я бы на месте владельцев с включенным 5G не торопился и дождался, что найдет сообщество. Всем остальным достаточно просто не пропустить уведомление.

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