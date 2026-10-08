Когда выйдет iOS 27.2 для всех: точная дата релиза

Если вы так и не дождались на своем айфоне обновления iOS 27.1, не ищите проблему в настройках. С вашим iPhone все в порядке: в этом году Apple выстроила номера прошивок непривычно, и одна из версий почти никому из нас не достанется. При этом следующий апдейт для всех остальных моделей уже на подходе, а дату его выхода можно вычислить довольно точно. Но спешить с кнопкой «Обновить» в России стоит не всем. Ниже разберем, когда ждать iOS 27.2, что в ней появится и кому лучше пока подождать.



Когда Apple выпустит iOS 27.2

Официальной даты Apple, как обычно, не называет. По оценке портала 9to5Mac, финальная iOS 27.2 выйдет в конце октября, и самое вероятное окно — неделя с 26 октября. Логика простая: первое крупное обновление после большой осенней версии компания традиционно выпускает в последних числах октября, и ломать эту привычку причин нет. Бета-тестирование к этому моменту будет идти уже больше месяца, а для промежуточного апдейта этого обычно хватает.

Есть и косвенное подтверждение. В сентябре Apple сама пообещала, что новые языки Siri появятся «в следующем месяце», а приезжают они как раз вместе с iOS 27.2. Плюс на той же неделе, по данным 9to5Mac, должны выйти tvOS 27.2 и HomePod 27.2. Если Apple на следующей неделе действительно покажет новые устройства для дома, первые заказы как раз доедут к релизу этих систем.

График тестирования тоже укладывается в эту дату. Первая бета для разработчиков вышла 16 сентября, вторая через пять дней, а 23 сентября открылась публичная бета. Третью сборку Apple раздала 5 октября, публичная версия подтянулась на следующий день под номером 24B5099f. Обычно после этого остается выпустить еще одну-две беты и релиз-кандидат. Две-три недели на это как раз уходит.

Почему iOS 27.1 достанется только iPhone Duo

Странная нумерация — не ошибка. Подробнее мы разбирали, какие функции iPhone Duo раскрыла iOS 27.1, но если совсем коротко, эта версия сделана под складной айфон. Он поступит в продажу 23 октября и выйдет из коробки уже с ней. Остальные модели перескочат сразу на iOS 27.2.

Зачем так сложно? По версии 9to5Mac, отдельная ветка помогает Apple до старта продаж держать в секрете детали софта под складной экран. Если бы iOS 27.1 вышла для всех iPhone, энтузиасты разобрали бы ее код за пару дней, и сюрпризов к 23 октября не осталось бы. Поэтому обычные айфоны и тестируют сразу двадцать седьмую точку два. Как я понимаю, после релиза 27.2 обе ветки сольются, и iPhone Duo дальше будет получать обновления вместе со всеми, но прямо Apple об этом не говорила.

Для владельца обычного iPhone вывод один. Пункт iOS 27.1 в настройках вы не увидите, и это нормально. Ждать стоит сразу iOS 27.2, а если очень хочется попробовать новое заранее, публичная бета уже доступна. Только с бетой в России есть важная оговорка, о ней ниже.

Что изменится на всех айфонах

Список нововведений у iOS 27.2 не революционный, но заметный. Главное касается Siri: ИИ-версия ассистента, которая стартовала только с американским английским, учит пять новых языков. Это французский, японский, корейский, португальский и испанский. Остальное разбросано по стандартным приложениям:

Apple TV — профили пользователей, которые раньше были только на приставке, теперь и в приложении для iPhone. Заодно появился Multiview для спортивных трансляций.

FaceTime — Dual Capture для групповых звонков: можно снимать одновременно фронтальной и основной камерой.

Сообщения — новые подсказки с действиями из Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт.

Подкасты — переделанный раздел «Далее» с двумя верхними рядами.

Книги — новое меню в стиле Liquid Glass и полоска прогресса чтения.

Телефон — напоминание о годовщине, когда звоните контакту, у которого она указана.

Есть и вещи поменьше. CarPlay Ultra получает темы с обоями, стилем приборной панели и цветом, а в совместимых машинах под тему подстраивается даже подсветка салона. Для FaceTime появился API, через который сторонние приложения смогут подключать к видеозвонку переводчика жестового языка. В бетах еще обновили иконку батареи и логотип Apple Music, но такие мелочи до релиза могут и поменяться.

Если честно, самой полезной мне кажется переделка Подкастов: в 9to5Mac ее называют тем самым большим исправлением, которого пользователи ждали годами. Профили в Apple TV тоже пригодятся тем, у кого одна подписка на всю семью. Обсудить, какая из функций вам нужнее, можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут и с установкой беты.

Что в релиз не попадет

Самое громкое нововведение беты до финальной версии не доживет. Новое приложение Здоровье с полностью переделанным дизайном, советами на базе ИИ и метриками вроде «биологического возраста» Apple тестирует в iOS 27.2, но в октябрьский релиз оно не войдет. Компания обещает выпустить его позже в этом году, без точной даты. Так что если вы ставили бету ради Здоровья, после выхода финальной версии придется подождать еще.

Вторая потеря касается именно нас. Русского языка в списке новых языков Siri нет, и в iOS 27.2 он не появится. ИИ-ассистент в России по-прежнему будет понимать вас только на английском. Для российского пользователя главными изменениями окажутся Подкасты, Книги и FaceTime, а не Siri.

Отдельно стоит сказать про скрытые функции. В коде бет нашли управление умным домом прямо из Dynamic Island и переключатели для подсказок в Сообщениях. Они пока не работают, и попадут ли в iOS 27.2, неизвестно. Чтобы не пропустить, когда Apple их включит, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: свежие сборки мы смотрим в день выхода.

Стоит ли обновляться в России сразу

А вот здесь начинается самое неприятное. Мы уже предупреждали, что iOS 27.2 закрывает способ включить 5G на iPhone с российской SIM-картой. В третьей бете Apple залатала уязвимость, через которую работал скрипт CarrierSIM. Вместе с 5G отваливается и VoWiFi, то есть звонки по Wi-Fi, которые у наших операторов официально на новых айфонах не работают.

Если вы уже активировали 5G и звонки по Wi-Fi, после обновления они сохранятся: профиль оператора остается на месте. Но есть риск. После перезагрузки или сброса настроек сети профиль может слететь, и на iOS 27.2 записать его заново уже не получится, пока не найдут новый обход. Если 5G вы еще не включали, а хотите, сделать это нужно до обновления, на iOS 27, 27.0.1 или первых двух бетах 27.2.

Если 5G и VoWiFi вам не нужны, iOS 27.2 можно ставить сразу после выхода. Все новые функции разобраны в нашем материале про третью бету iOS 27.2. Перед установкой проверьте, что свободно хотя бы несколько гигабайт, и сделайте резервную копию. А если айфон вот-вот сменится на новый, чехол и стекло к нему удобно подобрать заранее в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так когда выйдет iOS 27.2? Скорее всего, в последнюю неделю октября, через несколько дней после старта продаж iPhone Duo. Я бы на месте владельцев с включенным 5G не торопился и дождался, что найдет сообщество. Всем остальным достаточно просто не пропустить уведомление.