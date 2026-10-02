Как снимает камера iPhone Duo на самом деле: Apple показала реальные фото

Когда Apple показала iPhone Duo, больше всего споров вызвал не шарнир и даже не цена, а камера. У складного айфона за 1999 долларов нет отдельного телевика, и на бумаге его фотомодуль выглядит скромнее, чем у iPhone 18 Pro. Мы уже писали, почему многим камера iPhone Duo показалась слабой. Только характеристики рассказывают далеко не все. Теперь у нас есть реальные кадры, и один из них меня откровенно удивил. Ниже разберем, какие камеры стоят в iPhone Duo, на чем Apple сэкономила и что из этого получилось на практике.



Какие камеры стоят в складном айфоне

Если вы выбираете между складным айфоном и прошкой, начать стоит с того, чем камера iPhone Duo отличается от iPhone 18 Pro. Если коротко, камер у новинки целых четыре, но снимают основную часть фото только две из них. Сзади стоят основная камера и сверхширик, обе на 48 Мп. Еще по одной фронтальной камере есть во внешнем и во внутреннем экране.

Сведем все в одну таблицу, чтобы было проще сравнивать.

Камера Характеристики Что умеет Основная Fusion 48 Мп, f/1.6, сдвиг матрицы Фото 24 и 48 Мп, кроп 2x на 12 Мп (52 мм) Сверхширокая Fusion 48 Мп, 13 мм, f/2.2, угол 120° Макросъемка, фото 48 Мп Фронтальная (внешний экран) 12 Мп, f/2.2, Center Stage Автоповорот кадра, 4K Dolby Vision до 60 к/с Фронтальная (внутренний экран) Спрятана под дисплеем Видеозвонки без рук

По умолчанию основная камера снимает в 24 Мп. Это компромисс между детализацией и размером файла, к которому Apple пришла еще несколько поколений назад. При желании можно переключиться на полные 48 Мп без задержки затвора. Сверхширик, по данным Apple, точно такой же, как у iPhone 18 Pro, так что на природе и в архитектуре разницы с флагманом быть не должно.

С видео тоже все серьезно. Основная камера пишет 4K при 120 кадрах в секунду в Dolby Vision, а таймлапсы снимаются в 4K Dolby Vision HDR. Есть и Audio Mix, который отделяет голос от фонового шума и музыки.

На чем Apple сэкономила

Главный минус известен с презентации. У iPhone Duo нет отдельного телеобъектива. Двукратное приближение Apple получает кропом с основной матрицы и называет его «оптическим качеством». У iPhone 18 Pro и даже прошлогоднего iPhone 17 Pro есть полноценный телевик с зумом до 8x.

На деле это значит простую вещь. Портреты на 2x получатся отлично, а вот снять птицу на ветке или сцену на концерте с дальнего ряда будет заметно сложнее. Все, что дальше 2x, — уже цифровое увеличение со всеми вытекающими.

Почему так вышло, Apple не объясняет. Скорее всего, перископ просто не поместился в тонкий корпус половинки складного смартфона. Но это лишь мое предположение. Хотите следить, как Apple будет развивать камеру складного айфона в следующих поколениях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую утечку.

Что камера умеет только на складном айфоне

Зато складной корпус дал Apple то, чего нет у обычных айфонов. Часть этих возможностей мы уже находили, когда iOS 27.1 раскрыла функции iPhone Duo, а официально компания показала такой набор:

Селфи на основную камеру — Снимаете себя главным модулем на 48 Мп, а кадр видите на внешнем экране.

Duo Preview — Пока вы фотографируете человека, он видит себя на внешнем дисплее и может поправить позу.

Smart Take — Смартфон сам анализирует сцену и делает кадр, когда люди в кадре замерли в позе. Можно поставить айфон полусложенным на стол и не бегать к нему с таймером.

Kid Cue — На внешнем экране появляются анимации с героями Peanuts, чтобы ребенок посмотрел в объектив.

Новые фотографические стили — Появилась настройка текстуры и зерна.

Звучит как набор мелочей, но именно они меняют сценарий съемки. Обычным айфоном вы снимаете либо себя на слабую фронталку, либо других на хорошую камеру. Здесь эта граница стирается.

Какие фото Apple сняла на iPhone Duo

1 октября Apple опубликовала в своих соцсетях шесть снимков, сделанных на iPhone Duo. Их сняли по заказу компании профессиональные фотографы Джейк Майклс и Джейсон Ночито. Важная оговорка: на какую из камер сделан каждый кадр и проходили ли снимки обработку, Apple не уточняет. Поэтому все, что ниже про объективы, — мои наблюдения, а не официальные данные.

Первый кадр сделал Джейк Майклс. Девушка в ярко-красном лежит на вулканической породе, а за ней тянется огромный кратер. Судя по перспективе и тому, сколько всего влезло в кадр, работал сверхширик. Обратите внимание на небо: облака не выбелены, а камни на переднем плане сохранили фактуру.

Дальше идут работы Джейсона Ночито. На втором снимке модель в полосатом платье кружится на фоне оранжевой стены. Ткань застыла в движении без смаза, а снимали снизу при ярком солнце. Такой ракурс легко поймать как раз со складным смартфоном, который можно держать у самой земли и смотреть на экран сверху.

Третий кадр — архитектура. Спиральная лестница снята сверху, по ней идут два человека, а сквозь проемы падают пятна солнца. Здесь хорошо видна работа с динамическим диапазоном: светлые стены не пересвечены, а тени остались глубокими, без серой каши.

Четвертый снимок больше всего похож на ту самую новую фишку. Девушка с красными волосами тянет руку прямо в объектив, а края кадра заметно растянуты, как бывает на широком угле вблизи. Очень похоже на селфи на основные камеры с превью на внешнем экране, хотя Apple этого не подтверждает. Отдельно радует, что красный цвет не превратился в сплошное пятно: на куртке видны и складки, и швы.

На пятом кадре парень в шляпе стоит вполоборота на фоне красно-оранжевой стены. Это классический модный портрет, и похоже, что снят он на 2x. Как раз тот случай, когда отсутствие телевика вообще не мешает.

А вот последний кадр меня удивил сильнее всего. Камера стоит внутри аквариума или вплотную к его стенке, на переднем плане плывет размытая золотая рыбка, а за стеклом в фокусе улыбается девушка. Воду, стекло, пузырьки и лицо камера сложила в один кадр без сильных бликов. Повторить такое на iPhone не так просто, но если захотите попробовать, держите смартфон неподвижно. Удобный штатив или держатель для айфона недорого можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, мы регулярно публикуем там проверенные варианты.

Стоит ли брать складной айфон ради камеры

Скажу прямо: профессиональные снимки по заказу Apple — не самый честный тест. За ними стоят опытные фотографы, хороший свет, модели и, возможно, обработка. Но кое-что они все же показывают: две камеры на 48 Мп в iPhone Duo никак нельзя назвать слабыми. Цвет, детализация и динамический диапазон здесь на уровне свежих айфонов.

Итог простой. Если вы снимаете людей, путешествия, архитектуру и много селфи, камеры iPhone Duo хватит с запасом, а складной корпус даже добавит сценариев. Если для вас важны концерты, спорт и дальний зум, лучше смотреть на iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max.

Предзаказ iPhone Duo откроется 16 октября, а продажи стартуют 23 октября. Цена начинается от 1999 долларов за версию на 256 ГБ. Как вам снимки? Тянут на камеру флагмана или нет? Делитесь мнением в нашем чате в Telegram и МАКС, интересно сравнить впечатления.