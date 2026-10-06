Все проблемы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: что проверить перед покупкой

Если вы только что купили iPhone 18 Pro или собираетесь, первые две недели со смартфоном стоит потратить не только на перенос фотографий и чатов. Прошки не продаются еще и месяца, а жалоб на них набралось уже на отдельную статью. Что-то Apple закрыла первым же апдейтом. Что-то не лечится вообще, а одна проблема зависит от того, сколько вы отдали за смартфон. Ниже разберем, на что жалуются владельцы, с чем справится прошивка и что проверить, пока айфон еще можно вернуть в магазин.



Почему дорогие версии iPhone 18 Pro пишут данные медленнее

Об этом мы уже писали, когда разбирали, в каких iPhone 18 Pro стоит медленная память, а теперь подозрения подтвердили тесты. В версиях на 256 и 512 ГБ стоит обычная TLC-память: три бита в ячейке. В модификациях на 1 и 2 ТБ — QLC, уже четыре бита. Такая память дешевле в производстве, но работает медленнее и изнашивается быстрее. То есть в самом дорогом айфоне стоит более дешевый тип накопителя.

В обычной жизни этого почти не видно. Запись сначала идет в быстрый буфер примерно на 250 ГБ, и пока в нем есть место, скорость держится выше 3000 МБ/с. Буфер кончился — смартфон переходит на промежуточный режим, около 578 МБ/с. А потом начинает писать прямо в QLC, и скорость падает в разы.

Цифры у энтузиастов из HOMOLAB такие. На пустом накопителе прямая запись идет в среднем на 79,4 МБ/с, в худшие моменты на 25,6 МБ/с. Если хранилище заполнено на 60%, становится хуже: буфер ужимается до 58 ГБ, промежуточный режим проседает до 396 МБ/с, прямая запись в среднем до 45 МБ/с, с провалами до 1,1 МБ/с. Провалы, правда, длятся доли секунды. А в смешанной нагрузке, когда смартфон одновременно читает и пишет, версия на 512 ГБ местами обгоняла терабайтную почти на 38%.

Если вы листаете ленту и снимаете сторис, переживать не о чем. Сложности начинаются со съемкой в ProRes 4K: ей нужно около 100 МБ/с, и как раз ради такого видео терабайт обычно и берут. Платите за память под видео, а запись упирается в скорость этой самой памяти. Обидно. Если снимаете много и подолгу, логичнее взять 512 ГБ и писать ролики сразу на внешний SSD через USB-C.

Face ID под экраном работает не так гладко, как обещали

В iPhone 18 Pro Apple впервые убрала часть Face ID под дисплей, чтобы сделать вырез меньше. Над датчиком между пикселями оставили зазоры, через них и проходит инфракрасный свет. Кто присматривается, уже заметил: на низкой яркости этот кусок экрана чуть отличается от остального.

Но это ерунда по сравнению с багом посерьезнее. После неудачного распознавания, чаще всего при входе в приложения под защитой Face ID, часть смартфонов зависает и перезагружается. Жаловались и на опцию «Требовать внимания для Face ID»: айфон не всегда понимал, что на него смотрят. Перезагрузки Apple исправила в iOS 27.0.1, а вот отдельные сбои распознавания у некоторых владельцев остались.

Еще одна вещь, о которой при покупке почти не думают, — защитная пленка. Матовое покрытие рассеивает инфракрасный свет, и датчику под экраном это мешает. Face ID срабатывает через раз? Сначала снимите пленку или поменяйте ее на прозрачное стекло, а уже потом несите айфон в сервис.

Экраны отличаются по цвету, а на части появляются полосы

Дисплеи для iPhone 18 Pro делают Samsung и LG, и цвет у панелей немного разный. Дошло до того, что покупатели сдают смартфоны по кругу, пытаясь вытянуть нужную матрицу, и мы отдельно писали, зачем айфоны сдают в магазин и есть ли в этом смысл. Охотятся обычно за Samsung. Только разницу там видно, лишь если положить два айфона рядом, и гонять смартфон туда-обратно ради оттенка белого я бы не стал.

С полосами все серьезнее. На части экранов появляются зеленые и розовые полосы — вертикальные, через весь дисплей. Бывает, что их видно сразу, а бывает, только на однотонном фоне или на низкой яркости. Это брак, и никакое обновление его не уберет: такой смартфон надо менять в магазине, пока не вышел срок возврата, или сдавать по гарантии.

Корпус царапается и теряет краску за несколько дней

Алюминий на новых прошках царапается и скалывается за считанные дни. Сильнее всего это видно на темных цветах, где под поврежденной краской проступает светлый металл. Чаще достается острым граням блока камер, а на бордовых и черных моделях вокруг объективов появляются светлые ореолы, как будто цвет выгорел на солнце. Похоже, первым партиям досталось не самое удачное анодирование, но это догадка: Apple проблему никак не комментировала.

Пока так, темный iPhone 18 Pro разумнее сразу спарятать в чехол. Чехлы и стекла под новые айфоны, в том числе с открытыми гранями камер, то и дело попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Трещит верхний динамик, и обновление не помогает

Следующая жалоба про верхний разговорный динамик. Как проверить свой экземпляр, мы показывали в материале о том, почему трещит динамик в iPhone 18 Pro. Треск слышен во время звонков, при прокрутке и даже когда выезжает клавиатура. iOS 27.0.1 его не убрала, а обмен смартфона помогает не всем.

У части владельцев iPhone 17 похожая история, так что дело может быть в системе, а не в железе. Но выяснять это лучше в первые дни, пока смартфон можно вернуть. Проверьте его в тишине: позвоните кому-нибудь, полистайте ленту, вызовите клавиатуру. Услышали треск — снимите видео. С ним проще доказать проблему в магазине или в сервисе, даже если динамик в этот момент решит помолчать.

Почему iPhone 18 Pro Max из США теряет сеть

С 18 сентября тысячи владельцев iPhone 18 Pro Max в США теряют сеть у оператора AT&T. Смартфон не может позвонить, отправить сообщение или выйти в интернет и уходит в режим SOS. Виноват, судя по всему, модем: только американский Pro Max работает на Qualcomm Snapdragon X80, а iPhone 18 Pro, iPhone Duo и Pro Max для остальных стран получили модем Apple C2.

Apple выпустила iOS 27.0.1 и обновила настройки оператора, но часть пользователей пишет, что лучше не стало. А 9to5Mac в компании сказали, что смартфоны, которые уже потеряли сеть, придется менять. Казалось бы, где США и где мы. Но американские Pro Max регулярно приезжают в Россию через серый рынок, так что свой стоит проверить. Откройте «Настройки — Основные — Об этом устройстве»: если номер модели заканчивается на LL/A, у вас версия для США. У российских операторов таких сбоев пока не замечали, но знать, какой модем стоит в вашем айфоне, полезно.

Чем закончится история с модемом, пока неясно. Новости про апдейты iOS 27 оперативно выходят в наших каналах в Telegram и МАКС, так что исправление вы не пропустите.

Что проверить в новом айфоне

Часть проблем приносит сама iOS 27, причем не только на новинках. Сенсор может зависнуть, если одновременно потянуть Центр уведомлений и Пункт управления. Похожая ловушка ждет при перетаскивании виджетов на рабочем столе. А владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются на быструю разрядку, нагрев и подтормаживающие анимации.

Чтобы не держать все это в голове, я свел проблемы в таблицу: что лечит обновление, а с чем идти в магазин.

Проблема Исправила iOS 27.0.1 Что делать Медленная QLC-память (1 и 2 ТБ) Нет, это железо Брать 256 или 512 ГБ, видео писать на SSD Перезагрузки из-за Face ID Да, частично Обновиться, снять матовую пленку Полосы на экране Нет Менять по гарантии Царапины и сколы корпуса Нет Осмотреть при покупке, носить в чехле Треск в динамике Нет Проверить в первые дни, обращаться в сервис Пропадает связь (Pro Max для США) Частично Проверить модель, при SOS менять смартфон

Почти все в этом списке — железо, и прошивка с ним ничего не сделает. Поэтому первые дни после покупки лучше потратить на проверку. Порядок действий такой:

Обновитесь до iOS 27.0.1 в «Настройки — Основные — Обновление ПО». Осмотрите корпус при ярком свете, особенно грани блока камер. Выкрутите яркость на максимум и откройте на весь экран белую и серую картинку: так полосы видно лучше всего. Позвоните кому-нибудь в тишине и послушайте верхний динамик, потом полистайте ленту и откройте клавиатуру. Несколько раз разблокируйте смартфон и зайдите в приложения с Face ID. Если брали Pro Max с рук или у серого продавца, проверьте номер модели.

Нашли что-то из списка и не можете понять, брак это или так и должно быть? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Так стоит ли брать iPhone 18 Pro прямо сейчас? Бояться его точно не нужно. Большинство экземпляров работают нормально, просто недовольные всегда пишут громче довольных. Но покупать новинку лучше у продавца, который без споров примет возврат. А терабайт брать, если вам правда нужен такой объем, а не потому, что это самая дорогая версия.