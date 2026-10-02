Какой цвет iPhone 18 Pro лучше? Я проверил, и он почти вечный

Выбрать цвет iPhone 18 Pro в магазине несложно: берешь тот, что больше понравился на витрине. Только через пару месяцев он уже выглядит совсем не так, как под лампами в салоне. Я проверил это на своем айфоне, причем даже чехол не спас. Оказалось, что от цвета зависит, насколько заметны будут следы жизни. Ниже разберем, чем отличаются четыре новых оттенка, какой из них стареет красивее всех и что я сам сделал бы по-другому. А если вы еще думаете, менять ли свой старый айфон, мы уже отдельно разобрали, какие модели пора менять.



Какие цвета есть у iPhone 18 Pro

Начну с того, из чего выбираем. По данным Apple, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выпускаются в четырех цветах: Burgundy, Glacier, Silver и Black. Корпус, как и у прошлогодних прошек, сделан из алюминия. Apple называет его прочным цельным корпусом, а заднюю стеклянную панель окрашивают в тон рамке.

Вот как выглядят оттенки вживую, если верить тем, кто уже держал их в руках:

Burgundy — темный винный оттенок, ближе к сливовому, чем к ярко-красному. Он заметно темнее прошлогоднего оранжевого Cosmic Orange и сейчас самый выразительный вариант в линейке.

Glacier — холодный бледно-голубой. Намного светлее прошлогоднего Deep Blue, но в жизни все равно читается как синий.

Silver — классика. Алюминий с металлическим блеском, который при некотором освещении уходит почти в белый.

Black — вернулся после года, когда самым темным Pro был синий. Нейтральный темный цвет без синего отлива.

У новинок алюминий и стекло совпадают по тону лучше, чем у iPhone 17 Pro. Но разница материалов все равно немного видна. И вот тут начинается самое интересное.

Почему цветной алюминий быстро выдает царапины

Алюминиевый корпус красят анодированием. Цвет при этом лежит тонким слоем на поверхности металла, а сам металл под ним остается серебристым. Пока слой цел, все отлично. Но любой скол обнажает металл, и дальше все зависит от того, насколько он отличается по тону от покрытия.

Прошлогодние прошки показали это очень наглядно. Мы уже разбирали, что iPhone 18 Pro унаследовал главную проблему предшественника: Apple оставила алюминий, а вместе с ним и склонность к потертостям. У iPhone 17 Pro покрытие откалывалось на острых гранях, особенно вокруг блока камер. На синих экземплярах эти сколы светились серебристыми точками, и в сети это быстро окрестили Scratchgate.

Отдельная история была с Cosmic Orange. Часть владельцев жаловалась, что оранжевый алюминий со временем уходит в розовый, а стекло сзади при этом остается прежним. Получался двухцветный айфон, о котором никто не просил. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите следить, не повторится ли такая история с новыми цветами.

Как я поцарапал iPhone 16 Plus прямо в чехле

Теперь про мой опыт. У меня iPhone 16 Plus в цвете ультрамарин. Насыщенный синий, который мне очень нравился. Смартфон все время жил в чехле, на асфальт я его не ронял и экраном вниз на бетон не клал. И все равно однажды нашел на боковой грани две светлые точки. Подробно эту историю я рассказывал в статье о том, как чехол испортил мой айфон.

Виновата оказалась обычная соринка. Айфон упал на коврик в машине, чехол чуть отошел от угла, я поправил его и забыл. Под кейс попала песчинка и при каждом движении терла грань, как наждачка. Сами повреждения крошечные. Но на насыщенном синем они видны сразу, потому что под синей краской блестит голый металл.

Теперь представьте те же две точки на серебристом корпусе. Под покрытием такой же серебристый алюминий, поэтому скол почти сливается с остальной гранью. Чтобы его найти, придется вертеть айфон под лампой. Именно этот аргумент приводит и MacRumors: у Silver обнажившийся металл очень близок по тону к покрытию, и дефекты прячутся намного лучше. Так что дело не в моей невнимательности, а в физике. Сталкивались с таким же сюрпризом под чехлом? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно, сколько нас таких.

Какой цвет стареет лучше

Если раскладывать четыре цвета по тому, как на них видны сколы, картина получается такая. Сразу оговорюсь: новинки вышли совсем недавно, и долгих тестов на износ еще нет. Это прогноз по тому, как вел себя алюминий у прошлых моделей.

Цвет Как видны сколы Кому подойдет Silver Почти незаметны, металл под покрытием того же тона Тем, кто носит айфон без чехла или планирует продать через год-два Glacier Заметны, но светлый фон немного смягчает контраст Тем, кому хочется цвета, но без яркого акцента Burgundy Хорошо видны, темный фон и светлый металл Тем, кто готов к следам ради эффектного вида Black Хорошо видны, светлый алюминий на черном сразу бросается в глаза Тем, кто не снимает плотный чехол

С черным многие ошибаются. Кажется, что на темном царапины прячутся. Но со сколами все наоборот: светлая точка металла на черной рамке видна издалека. На Glacier контраст меньше, однако это все еще отдает голубым, и голый алюминий на нем, на мой взгляд, будет заметен примерно как на моем ультрамарине, только чуть менее выражено.

Отдельный момент касается выцветания. Про Burgundy и Glacier данных пока нет, и пугать вас историей Cosmic Orange было бы нечестно. Но серебристому выцветать просто нечему: это родной цвет металла без пигментов, которые могут уйти под солнцем.

Почему чехол не решает проблему полностью

Логичный вопрос: зачем вообще думать о цвете, если айфон все равно будет в чехле? Мой ультрамарин как раз и был в чехле. Кейс защищает от падений, но под ним скапливаются пыль и песок, и именно они царапают грани.

Есть и вторая причина. По наблюдениям обозревателей, у iPhone 18 Pro выступающее плато камеры остается открытым в большинстве чехлов. То есть часть корпуса будет на виду и даже в кейсе, а это как раз то место, где у iPhone 17 Pro появлялось больше всего сколов.

Поэтому если берете цветной iPhone 18 Pro, снимайте чехол хотя бы раз в неделю и протирайте грани и сам кейс изнутри. Лучше выбирать чехлы с мягкой подкладкой из микрофибры: даже если внутрь попадет песчинка, она не будет напрямую тереть алюминий. Недорогие кейсы с такой подкладкой мы регулярно находим и публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так какой цвет iPhone 18 Pro брать

Итог простой. Если вы хотите, чтобы через год айфон выглядел почти как в день покупки, берите Silver. Он лучше всех прячет сколы и потертости, ему не грозит выцветание, а при перепродаже серебристый смартфон с парой микросколов выглядит заметно приличнее цветного с теми же следами.

Burgundy и Glacier стоит брать тем, кому цвет важнее практичности и кто готов следить за чехлом. Black подойдет, если айфон не будет вылезать из плотного кейса. Я свой выбор сделал после 16 Plus: следующий айфон у меня будет серебристым. Ультрамарин я по-прежнему считаю красивым цветом, но смотреть на две светлые точки на грани каждый день мне надоело.