Трещит динамик в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Что делать?

Купили iPhone 18 Pro и в тишине вдруг слышите, как из смартфона что-то тихо потрескивает? Это не усталость и не игра воображения. Похожие жалобы уже собираются на форумах, причем касаются они обеих новых прошек. Звук появляется в довольно неожиданных ситуациях, свежее обновление с ним пока не справилось, а обмен смартфона помогает далеко не всем. Ниже разберем, откуда может браться этот треск, как быстро проверить свой айфон и что делать, если проблема нашлась.



Что слышат владельцы iPhone 18 Pro

Новые айфоны в этом году вообще выдались капризными. Сначала у владельцев Pro-моделей смартфон перезагружался из-за Face ID, потом пошли жалобы на цветные полосы на экране. Теперь очередь дошла до звука.

Первые сообщения появились в ветке на форуме MacRumors и на Reddit. Описывают звук по-разному. Кто-то слышит легкий треск, кто-то тихий тик или хлопок, а кто-то жалуется на случайные щелчки без всякой системы. Громким этот звук не назовешь, но в тихой комнате он хорошо различим. И как только вы его заметили, перестать слышать уже не получается.

Большинство владельцев сходятся в одном: звук идет из разговорного динамика, того самого, что расположен над экраном и работает, когда вы подносите айфон к уху. Нижний мультимедийный динамик в жалобах упоминается гораздо реже. Про складной iPhone Duo пока ничего подобного не пишут, но это и логично, аппарат в продажу еще не поступил.

В какие моменты появляется треск

Самое любопытное в этой истории даже не сам звук, а то, когда он возникает. У части владельцев динамик потрескивает постоянно, фоном. У других щелчки появляются только в определенных ситуациях. Чаще всего называют такие:

работа в приложениях и прокрутка сайтов;

приход уведомлений;

появление клавиатуры на экране;

звонки через сотовую сеть.

Есть и два способа вызвать звук почти гарантированно. На проблемных экземплярах треск появляется, если включить и сразу выключить режим полета. Второй способ еще проще: резко подвигать ползунок яркости экрана туда-обратно.

Эти триггеры выглядят странно только на первый взгляд. Посмотрите, что их объединяет. Режим полета и звонки связаны с работой модема и антенн, а яркость, клавиатура и прокрутка нагружают дисплей. По сути, щелчки появляются, когда в смартфоне резко меняется энергопотребление какого-то узла. Похоже на электрические наводки, которые улавливает динамик. Но это лишь мое предположение по набору симптомов. Apple никак проблему не комментировала, и точной причины пока не знает никто.

Помогла ли iOS 27.0.1

Первое, на что надеются владельцы новинок в таких случаях, это обновление. Apple как раз выпустила его на днях, и мы подробно рассказывали, что исправили в iOS 27.0.1. Главное исправление касается той самой перезагрузки iPhone 18 Pro после неудачного распознавания лица.

А вот про динамик в описании обновления ничего не сказано. Первые отзывы на форумах это подтверждают: после установки iOS 27.0.1 треск никуда не делся. Так что если вы уже обновились и надеялись, что звук пропадет сам, увы.

Есть и еще один неприятный момент. Некоторые покупатели уже успели сдать свои iPhone 18 Pro и получить новые экземпляры. И второй смартфон щелкал точно так же. Это сразу ломает простую версию про единичный брак.

Отсюда два возможных сценария. Первый: это программная ошибка, например, в управлении питанием или аудиотрактом. Тогда Apple сможет исправить ее в одном из следующих обновлений, и менять смартфон бессмысленно. Второй: это особенность железа, которая затронула целые партии. Такой вариант хуже, но и он не безнадежен, потому что часть аппаратных проблем Apple тоже умеет сглаживать софтом.

Какой из сценариев ближе к правде, станет понятно, когда компания отреагирует. Чтобы не пропустить исправление и первые отзывы о нем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Как только Apple что-то выпустит, мы сразу расскажем.

Как проверить свой iPhone 18 Pro на треск

Сразу оговорюсь: речь не о привычной ситуации, когда айфон хрипит на большой громкости или звук стал глухим. С такой проблемой обычно помогает чистка, и о ней мы уже рассказывали в материале почему хрипит динамик на айфоне. У iPhone 18 Pro динамик новый и чистый, а щелчки появляются даже тогда, когда никакой звук не играет.

Проверка займет пару минут. Главное, делать ее в полной тишине, иначе тихий тик вы просто не услышите.

Уйдите в тихую комнату и выключите музыку, телевизор и вентиляторы. Поднесите айфон разговорным динамиком к уху, как при звонке. Откройте Пункт управления и включите режим полета. Через пару секунд выключите его. Не отнимая смартфон от уха, несколько раз быстро подвигайте ползунок яркости вверх и вниз. Откройте любой сайт и полистайте его, затем вызовите клавиатуру в Заметках. Позвоните кому-нибудь через сотовую сеть и прислушайтесь к паузам в разговоре.

Если на каком-то шаге появились щелчки, стоит сразу записать их на видео с помощью второго смартфона. Звук на записи получится тихим, но он пригодится, если дойдет до обмена или возврата.

Перед тем как делать выводы, попробуйте исключить случайный программный сбой. Перезагрузите айфон, а если не помогло, сбросьте настройки по пути Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Сброс — Сбросить все настройки. Данные при этом не удаляются, пропадут только сохраненные сети Wi-Fi и параметры системы.

Что вы заметили Что делать Треска нет ни на одном шаге Все в порядке, просто держите систему обновленной Редкие щелчки только в полной тишине Записать видео и ждать следующего обновления iOS Треск мешает при звонках Сброс настроек, затем обращение к продавцу Звук постоянный и громкий Сразу к продавцу, пока не прошел срок возврата

Не можете понять, трещит у вас динамик или это просто кажется? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС. Там уже есть владельцы новых прошек, и вам подскажут, как у них.

Менять смартфон или ждать обновления

Здесь все упирается в то, насколько сильно треск вам мешает. Если щелчки слышны, только когда вы специально прислушиваетесь в тишине, я бы не торопился. Обмен, как показывает опыт покупателей за рубежом, ничего не гарантирует, а шанс, что Apple исправит проблему обновлением, вполне реальный. Ближайшим кандидатом выглядит iOS 27.1 или очередная промежуточная версия.

Если же треск мешает разговаривать по телефону, тянуть не стоит. В России Apple официально айфоны не продает, так что все вопросы решаются через магазин, где вы покупали смартфон. По закону о защите прав потребителей смартфон относится к технически сложным товарам и поэтому процесс возврата может быть не таким простым и потребуется проверка качества.

Поэтому лучше прийти в магазин с видео, на котором слышен треск, и с описанием, при каких действиях он появляется. Так продавцу будет проще воспроизвести проблему, а вам не придется доказывать, что звук вам не померещился. Если брали айфон у небольшого продавца или с рук, заранее уточните, какую гарантию он дает и как быстро готов решать такие вопросы.

И последнее. Даже если вы решили оставить смартфон и дождаться исправления, это не повод откладывать остальные заботы о нем. Чехол и защитное стекло для нового айфона лучше купить сразу, и недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А мы тем временем будем следить за реакцией Apple и обновлениями iOS 27.