Зачем покупатели iPhone 18 Pro возвращают их в магазин и покупают такие же снова

Купить iPhone 18 Pro, пару дней присматриваться к экрану, сдать смартфон обратно и взять точно такой же. За рубежом некоторые владельцы новых прошек проходят этот круг снова и снова, а кто-то в погоне за результатом уже успел пропустить срок возврата. При этом снаружи айфоны абсолютно одинаковые, и разницу между ними в магазине не покажет даже продавец. Вся охота идет за одной строчкой, которая спрятана глубоко в системе. Ниже разберем, откуда в одной модели берутся разные экраны, насколько заметна разница на деле и есть ли смысл повторять этот трюк в России.



Почему в одинаковых iPhone 18 Pro стоят разные экраны

Apple никогда не заказывает экраны для флагманов у одного поставщика. Объемы слишком большие, а зависеть от одного завода рискованно. В этом году выбор и вовсе сузился: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили панели LTPO+, а производить их умеют только Samsung Display и LG Display. Китайская BOE, которая раньше делала часть экранов для айфонов, в прошки в этот раз не попала.

Но и внутри двух поставщиков все не так просто. По данным инсайдера AppleLeaker из X, Apple использует сразу несколько спецификаций панелей. У Samsung их три, у LG две.

Производитель Коды панелей в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max Samsung Display G9N, G9P, G9Q LG Display GVC, GH3

Формально все пять вариантов соответствуют требованиям Apple. Компания калибрует каждую панель на заводе, чтобы цвета и яркость совпадали как можно точнее. Только идеального совпадения не бывает: у разных производителей свои материалы и своя технология, поэтому оттенки все равно немного гуляют. Заметить это, как правило, получается только тогда, когда два айфона лежат рядом и показывают одну и ту же картинку.

За какими экранами охотятся владельцы прошек

Если совсем коротко, все хотят Samsung. Мы уже подробно разбирали, почему у одинаковых iPhone разные экраны, и там же расписали, чем отличаются конкретные коды. Лучшей по общему мнению считается G9N, а самой спорной оказалась LG GH3, на которую чаще всего жалуются из-за блеклой картинки.

Репутацию Samsung поддерживают и сторонние тесты. На китайской платформе Weibo пользователи сравнивали G9N и GVC от LG, и картинка у панели LG показалась им менее чистой и прозрачной. Издание Notebookcheck со ссылкой на канал Poorplayer с Bilibili писало, что G9N сохраняет заметное преимущество по углам обзора над экраном LG.

Вот только и у лучшей панели все не идеально. По тем же замерам Poorplayer, G9N в iPhone 18 Pro отклоняется по цвету при небольшом наклоне сильнее, чем такая же панель в iPhone 17 Pro. Объяснение напрашивается само: по данным Notebookcheck, Apple предлагала поставщикам около 70 долларов за экран для iPhone 18 Pro Max и пыталась опустить цену еще ниже. Экономия на дисплее, судя по всему, не прошла бесследно. Хотите первыми узнавать о таких находках в новых айфонах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все, что всплывает после старта продаж.

Как выглядит экранная лотерея на практике

Главная проблема в том, что узнать производителя экрана до покупки невозможно. На коробке его не пишут, в настройках iPhone такого пункта нет, а продавец в магазине знает об этом не больше вашего. Код панели хранится только в системной диагностике, и чтобы до него добраться, нужно снять отчет sysdiagnose, перекинуть архив на компьютер и найти там строку raw-panel.

Поэтому охотники действуют по одной схеме. Покупают iPhone 18 Pro, в тот же день снимают диагностику и смотрят код. Если там не Samsung, несут смартфон обратно и берут новый. В ветке на Reddit под говорящим названием Screen lottery fiasco владельцы Pro Max делятся, сколько раз им пришлось пройти этот круг. Для кого-то он затянулся настолько, что срок возврата закончился раньше, чем выпал нужный экран.

Отдельный момент касается сроков возврата. В США Apple принимает технику обратно в течение 14 дней, и за это время можно успеть сделать несколько попыток. Но каждый обмен означает новый перенос данных, новую настройку Face ID и Apple Pay и новый поход в магазин. Довольно много усилий ради разницы, которую видно только рядом с другим айфоном.

Впрочем, сами пользователи Reddit и X настроены к этой затее скептически. Самый частый комментарий звучит примерно так: если вы не можете отличить экраны, не держа два смартфона рядом, то и менять ничего не нужно. Не получилось снять диагностику или не можете найти нужную строку в архиве? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда смотреть.

Получится ли так же в России

У нас эта схема почти не работает, и дело не только в отсутствии официальных магазинов Apple. Смартфон по закону относится к технически сложным товарам, а их исправными в обычном магазине не меняют и не возвращают. То, что вам достался экран LG, а не Samsung, браком не считается. Это нормальная комплектация, которую Apple официально допускает.

Чуть больше свободы дает покупка через интернет. При дистанционной продаже исправный товар можно вернуть в течение 7 дней после получения, если сохранены упаковка и товарный вид. Но крутить такую лотерею несколько раз подряд вряд ли получится: каждая попытка означает ожидание доставки, проверку и возврат денег, а магазины с серым айфоном часто вводят собственные правила. При покупке с рук на Авито вернуть смартфон не выйдет вовсе. Так что здесь честнее проверить код панели сразу после покупки и спокойно принять результат. А если экран вас устраивает, его стоит сразу защитить: недорогие защитные стекла и чехлы для новых прошек мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Когда менять iPhone 18 Pro из-за экрана действительно стоит

Есть ситуация, в которой бороться за замену имеет смысл. Это не разница в оттенках между поставщиками, а явные дефекты: зеленый или розовый отлив, неравномерная подсветка, полосы, битые пиксели. Такое уже может считаться браком, и требовать обмена здесь вполне законно. Перед этим стоит исключить настройки: часто экран кажется желтым или холодным из-за True Tone и Night Shift. Мы отдельно разбирали, почему экран iPhone отдает желтым или другим цветом и как это поправить без похода в сервис.

Если же картинка вам нравится, а смутил только код в диагностике, честно спросите себя, заметили бы вы что-то без этой строчки. Скорее всего, нет. Apple калибрует экраны как раз для того, чтобы владелец LG не чувствовал себя обделенным рядом с владельцем Samsung. Каждую осень эта лотерея повторяется, и каждый раз выясняется, что разница видна в основном на форумах.

Так стоит ли сдавать iPhone 18 Pro, пока не выпадет Samsung? Если у вас есть 14 дней на возврат и бесконечное терпение, можно попробовать. В остальных случаях проверьте экран на реальные дефекты и пользуйтесь смартфоном. На нем все равно будете смотреть видео, а не отчеты sysdiagnose.