Раньше я хвалил этот цвет iPhone 18 Pro, а теперь он облезает

Когда Apple показала iPhone 18 Pro, я не стал скрывать, что ради нового бургунди готов влезть в кредиты. Винный оттенок выглядел главным поводом обновиться в этом году, а из минусов я тогда видел разве что сколы на гранях. Только продажи идут меньше месяца, а владельцы уже выкладывают фото, на которых их айфоны выглядят совсем не так, как в день покупки. Причем все начинается в одном конкретном месте корпуса, и страдает не только бургунди. Ниже разберем, что происходит с покрытием, какая из версий причины звучит убедительнее остальных и как проверить свой смартфон, пока его еще можно сдать.



Где и как светлеет корпус

Первые фото появились в сети прямо в день старта продаж. Владелец показал свой iPhone 18 Pro, у которого металл вокруг объективов был светлее остального корпуса и отдавал в розовый. Он сразу оговорился, что грязи и жира нет: телефон аккуратно протерт, царапин и вмятин тоже нет. Недавно мы перечисляли все проблемы iPhone 18 Pro и Pro Max, но тогда это выглядело единичным случаем.

Потом похожих снимков стало больше. Одни владельцы говорят, что пятна были прямо из коробки. Другие уверяют, что светлое кольцо появилось позже и не оттирается. У кого-то след после чистки пропал, а через пару дней вернулся. В конце сентября один из пострадавших написал, что видел такие же разводы на нескольких устройствах, включая витринные iPhone 18 Pro в Apple Store. Ему, по его словам, предложили замену.

А 15 октября в сети появились новые фото, где бургунди выглядит уже не просто с пятном, а градиентом: яркий цвет заметно бледнеет, и это расползается от блока камер дальше по алюминиевой рамке. Чаще всего жалуются владельцы бургунди, реже черного. На серебристый и голубой Glacier жалоб пока нет. Apple ситуацию не комментирует, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если компания признает дефект или запустит программу замены, вы узнаете об этом в тот же день.

Почему цвет уходит именно у камер

Точной причины никто не называет, но версий хватает. Самая популярная — ультрафиолет. Многие владельцы замечают изменения после того, как подолгу пользовались айфоном на улице. Другие грешат на нагрев: камеры греются при съемке, и металл вокруг них страдает первым. Звучит логично, но тогда непонятно, почему серебристые и голубые экземпляры живут спокойно.

Есть и обратная теория, ее выдвигают сами пользователи в комментариях. Вокруг объективов пальцы почти не бывают, туда не попадают жир и пот, поэтому там якобы и остается настоящий цвет. А остальной корпус просто темнеет от рук. Красивое объяснение, вот только оно плохо сходится с жалобами тех, у кого кольцо видно из коробки и не уходит после чистки.

Самой правдоподобной мне кажется версия про анодирование алюминиевой рамки. При этом процессе на металле образуется оксидный слой с микропорами, в которые и заходит краситель. Потом поры нужно запечатать. Если герметизация прошла плохо, со временем через поры проникают пот и кожный жир, и оттенок начинает плыть. Это объясняет, почему насыщенные цвета страдают сильнее светлых, и почему проблема может касаться отдельных партий, а не всех телефонов. Но это пока догадка, а не вывод лаборатории.

Прошлогодний iPhone 17 Pro уже проходил через это

Ровно год назад похожая история случилась с iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange. Насыщенный оранжевый у части владельцев через несколько недель начинал отдавать в розовый, причем алюминий менялся, а стеклянная вставка сзади оставалась прежней. Самое неприятное: цвет плыл даже у тех, кто носил телефон в чехле и не протирал его спиртом или бытовой химией.

Тогда в сети предполагали, что виноваты чистящие средства, но публично Apple ничего не объяснила. При этом в отдельных случаях компания меняла смартфоны с дефектом, по крайней мере так рассказывали сами владельцы. Жалобы тоже касались не всех экземпляров, что снова указывает на партии.

Так что картина повторяется почти дословно. Самый яркий цвет линейки снова оказался самым уязвимым, Apple снова молчит, и снова непонятно, ждать ли официальной программы. Выходит, новый цвет теперь стоит покупать с оглядкой на то, сколько он продержится.

Проверяем цвет перед покупкой

Если вы только собираетесь покупать бургунди или черный iPhone 18 Pro, осмотрите его прямо в магазине. Снимите пленку, поверните телефон под ярким светом и сравните металл вокруг объективов с остальным корпусом и рамкой. Любое светлое кольцо или розоватый оттенок — повод попросить другой экземпляр. Заодно сфотографируйте корпус при покупке: если цвет поплывет позже, будет с чем сравнить.

Если айфон уже у вас и пятно появилось, сначала аккуратно протрите его, чтобы исключить жир. Apple разрешает салфетки с 70-процентным изопропиловым или 75-процентным этиловым спиртом, а вот средства с хлором и перекисью водорода использовать нельзя. Не ушло — идите к продавцу и требуйте замену. За границей стоит сразу идти в Apple Store: судя по отзывам, там уже предлагают замены. Часть владельцев при обмене заодно переходит на серебристый или Glacier.

Заметили светлое кольцо на своем айфоне или, наоборот, ваш бургунди держится идеально? Скиньте фото в наш чат в Telegram или МАКС, интересно понять, насколько это массово.

Пока Apple не назвала причину, разумно хотя бы не помогать дефекту. Не оставляйте айфон надолго на солнце и на торпеде машины, а для улицы возьмите чехол с высоким бортиком, который закрывает и рамку блока камер. Такие кейсы недорого попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Только не забывайте иногда снимать чехол и протирать корпус: под ним копятся пыль и пот.

Стоит ли теперь брать бургунди

Ирония в том, что в начале октября я разбирал, какой цвет iPhone 18 Pro дольше выглядит новым, и выбрал для себя серебристый вместо бордового. Тогда я думал о сколах на гранях, а выцветание считал проблемой прошлого года. Получается, Silver оказался более разумным выбором даже по той причине, о которой я не думал.

Отказываться от бургунди совсем я бы не стал. Жалоб пока немного, и это могут быть отдельные партии, а у большинства владельцев с цветом все в порядке. Но покупать его вслепую сейчас не лучшая идея: осмотрите конкретный экземпляр, сохраните чек и сделайте фото в первый день. А если хочется, чтобы айфон через год выглядел как из коробки и легко ушел на вторичке, серебристый по-прежнему самый спокойный вариант. Остается посмотреть, признает ли Apple дефект на этот раз или снова ограничится тихими заменами.