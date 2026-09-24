Стоит ли покупать iPhone 16 Pro Max в 2026 году
iPhone 16 Pro Max до сих пор можно купить новым, и стоит он сейчас заметно дешевле, чем на старте продаж. Но на дворе 2026 год, в магазинах уже iPhone 17 Pro и свежий iPhone 18 Pro, так что брать флагман двухлетней давности немного тревожно. Я сам не так давно поменял iPhone 16 Plus на iPhone 17 и хорошо знаю, где разница между поколениями чувствуется каждый день, а где живет только в тестах. У 16 Pro Max есть пара козырей, которых у новых моделей уже нет, и одна слабость, о которой лучше узнать до покупки. Ниже разберем, что это за козыри, насколько серьезна слабость и кому этот айфон все еще подойдет.
Флагман 2024 года: что у него внутри
iPhone 16 Pro Max Apple показала в сентябре 2024 года, так что аппарату уже два года. Год назад, после выхода iPhone 17 Pro, компания сняла его с производства и убрала из своего магазина. Мы уже подробно сравнивали iPhone 16 Pro с iPhone 18 Pro, там разница между поколениями видна очень наглядно. Здесь же поговорим о самом Pro Max и о том, есть ли смысл покупать его сейчас.
Новые экземпляры при этом никуда не делись. Остатки продаются в крупных магазинах и на маркетплейсах, и сейчас iPhone 16 Pro Max в России стоит около 106 тысяч рублей. iPhone 17 Pro Max и тем более 18 Pro Max обойдутся заметно дороже. Цифры на бумаге у двухлетнего флагмана по-прежнему солидные. Я собрал основные характеристики в одну таблицу, чтобы их было проще сопоставить с тем, что предлагают новые модели.
|Параметр
|iPhone 16 Pro Max
|Экран
|6,9 дюйма, OLED, 2868 × 1320, ProMotion 1-120 Гц, Always-On
|Яркость
|до 2000 нит на улице, минимум 1 нит
|Процессор
|A18 Pro, 3 нм, 6 ядер CPU, 6 ядер GPU
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Основная камера
|48 Мп, f/1.78
|Сверхширик
|48 Мп, f/2.2
|Телевик
|12 Мп, оптический зум 5x
|Фронтальная камера
|12 Мп, f/1.9
|Видео
|до 4K 120 кадров/с, Dolby Vision, ProRes Log
|Автономность
|до 33 часов воспроизведения видео
|Разъем
|USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с)
|Беспроводная зарядка
|MagSafe до 25 Вт, Qi2
|Корпус
|титан, защита IP68
|Размеры и вес
|163 × 77,6 × 8,25 мм, 227 г
|Цена в России
|около 106 000 рублей (сентябрь 2026)
Экран, камеры и корпус держат уровень и сегодня. Слабее выглядит начинка: 8 ГБ оперативки против 12 ГБ у 17 Pro и 18 Pro и чип, которому уже два года. Перед покупкой уточните объем накопителя, убедитесь, что аппарат новый, а не восстановленный, и что продавец дает на него гарантию.
Титан и аккуратный блок камер
Начну с того, за что я этот айфон искренне уважаю. В iPhone 17 Pro Apple сделала широкое «плато» с камерами через всю верхнюю часть спинки, и в 18 Pro эта идея никуда не ушла. Кому-то такой вид нравится, но многие до сих пор к нему не привыкли. У iPhone 16 Pro Max камеры собраны в привычный квадрат в углу, и смотрится это аккуратно.
Второй плюс это корпус из титана. В 17 Pro Apple вернулась к алюминию, и 18 Pro этот курс продолжил. Алюминий легче и лучше отводит тепло, но титановая рамка меньше боится царапин и ощущается в руке дороже. Так что материал корпуса у 16 Pro Max смело записываю в преимущества.
Задняя панель у него цельная, из матового стекла, без вставок и стыков разных материалов. У 17 Pro сзади алюминий, а зона под MagSafe закрыта отдельной стеклянной вставкой. Выглядит это необычно, но мне спокойная спинка 16 Pro Max нравится больше. По дизайну это классический айфон, который узнается с первого взгляда и не смотрится старым даже рядом с новинками. Кнопка действия и сенсорная кнопка управления камерой здесь тоже есть. Обе перешли и на новые модели, так что по удобству управления 16 Pro Max ничего не теряет.
Производительность A18 Pro в 2026 году
В повседневных задачах iPhone 16 Pro Max работает отлично. Мессенджеры, соцсети, камера, навигатор и тяжелые игры запускаются без задержек, iOS 27 на нем работает плавно. Разницу с новыми айфонами в обычной жизни вы, скорее всего, не заметите.
Другое дело синтетические тесты. Для 16 Pro Max и 17 Pro Max я взял средние результаты Geekbench 7 из базы Geekbench Browser, а для 18 Pro Max первые замеры из обзоров. База по новинке еще набирается, так что ее цифры могут немного сдвинуться.
|Модель
|Одно ядро
|Все ядра
|iPhone 16 Pro Max (A18 Pro)
|2871
|7691
|iPhone 17 Pro Max (A19 Pro)
|3168
|8804
|iPhone 18 Pro Max (A20 Pro)
|около 4025
|около 11 525
От 17 Pro Max наш герой отстает примерно на 10% в одноядерном тесте и на 14% в многоядерном. С 18 Pro Max разрыв уже серьезный: около 40% на одном ядре и почти 50% на всех. По графике картина похожая: в тесте Metal у 16 Pro Max около 27 тысяч баллов, у 17 Pro Max почти 43 тысячи. Так что в тестах аппарат заметно уступает новинкам, хотя в жизни эта разница проявляется далеко не всегда.
Для владельца куда важнее охлаждение. В iPhone 17 Pro Apple впервые поставила испарительную камеру, а в 18 Pro ее еще и переделали. В 16 Pro Max испарительной камеры нет, тепло рассеивается за счет графитовых пластин и конструкции корпуса. Поэтому под долгой нагрузкой он греется куда быстрее современных айфонов и сбрасывает частоты.
В обычном режиме это почти не мешает. Проблемы начинаются, когда вы полчаса играете в Genshin Impact на высоких настройках, снимаете длинное видео в 4K летом или заряжаете телефон и параллельно держите включенным навигатор. Корпус становится ощутимо горячим, яркость экрана может снижаться, а частота кадров в игре проседает. У 17 Pro и особенно у 18 Pro такие сценарии проходят спокойнее: Apple обещает, что новое охлаждение в 18 Pro держит производительность до 40% лучше прошлого поколения. Если ваш айфон тоже сильно греется и вы не понимаете, нормально это или пора в сервис, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и поделятся опытом.
Камеры, экран и батарея спустя два года
Камеры у iPhone 16 Pro Max до сих пор хорошие. Основной модуль на 48 Мп снимает детально и днем, и вечером. Сверхширик тоже получил 48 Мп, поэтому макро и широкие кадры выглядят достойно. С видео все еще лучше: 4K при 120 кадрах в секунду, Dolby Vision, ProRes Log и четыре студийных микрофона.
Слабее выглядит телевик. Пятикратный зум хорош на ярком солнце, но телевик всего 12 Мп, и при недостатке света детали быстро пропадают. У iPhone 17 Pro телевик уже 48-мегапиксельный, а в 18 Pro основная камера получила переменную диафрагму. Фронталка тоже проще: 12 Мп против 18 Мп с функцией Center Stage у новых моделей. Хотите больше разборов камер iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.
Экран все еще красивый: 6,9 дюйма, 120 Гц и Always-On. Но у 17 Pro пиковая яркость выросла до 3000 нит и появилось антибликовое покрытие, так что на солнце новинки читаются легче. Батарея у 16 Pro Max рассчитана на 33 часа видео, и дня активного использования ей хватает с запасом. У 17 Pro Max заявлено больше, но и 16 Pro Max спокойно доживает до вечера. Остальное на уровне: USB-C со скоростью USB 3, MagSafe до 25 Вт, Wi-Fi 7 и защита IP68. Обновления iOS аппарат будет получать еще несколько лет, так что с этой стороны переживать не о чем.
Кому стоит брать iPhone 16 Pro Max в 2026 году
Картина получается понятная. iPhone 16 Pro Max остается сильным смартфоном, просто у него свой профиль. Если вам хочется классический айфон из титана в привычном дизайне с камерами в углу, за 106 тысяч рублей это отличный вариант.
Если же вы планируете часто и подолгу нагружать телефон серьезными задачами, много играть, монтировать или снимать длинные ролики в 4K, и вам важно, чтобы он не грелся и не троттлил, лучше выбрать что-нибудь посовременнее. iPhone 17 Pro или 18 Pro с испарительной камерой справятся с этим заметно лучше. Чтобы было проще решить, я собрал короткую шпаргалку.
|Ваш сценарий
|Что выбрать
|Соцсети, звонки, фото, навигация
|iPhone 16 Pro Max справится без проблем
|Хочется титан и классический дизайн
|iPhone 16 Pro Max
|Долгие игры на высоких настройках
|iPhone 17 Pro или 18 Pro
|Съемка и монтаж длинных видео в 4K
|iPhone 17 Pro или 18 Pro
|Частая съемка с зумом вечером
|iPhone 17 Pro или 18 Pro
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