Стоит ли покупать iPhone 16 Pro Max в 2026 году

iPhone 16 Pro Max до сих пор можно купить новым, и стоит он сейчас заметно дешевле, чем на старте продаж. Но на дворе 2026 год, в магазинах уже iPhone 17 Pro и свежий iPhone 18 Pro, так что брать флагман двухлетней давности немного тревожно. Я сам не так давно поменял iPhone 16 Plus на iPhone 17 и хорошо знаю, где разница между поколениями чувствуется каждый день, а где живет только в тестах. У 16 Pro Max есть пара козырей, которых у новых моделей уже нет, и одна слабость, о которой лучше узнать до покупки. Ниже разберем, что это за козыри, насколько серьезна слабость и кому этот айфон все еще подойдет.



Флагман 2024 года: что у него внутри

iPhone 16 Pro Max Apple показала в сентябре 2024 года, так что аппарату уже два года. Год назад, после выхода iPhone 17 Pro, компания сняла его с производства и убрала из своего магазина. Мы уже подробно сравнивали iPhone 16 Pro с iPhone 18 Pro, там разница между поколениями видна очень наглядно. Здесь же поговорим о самом Pro Max и о том, есть ли смысл покупать его сейчас.

Новые экземпляры при этом никуда не делись. Остатки продаются в крупных магазинах и на маркетплейсах, и сейчас iPhone 16 Pro Max в России стоит около 106 тысяч рублей. iPhone 17 Pro Max и тем более 18 Pro Max обойдутся заметно дороже. Цифры на бумаге у двухлетнего флагмана по-прежнему солидные. Я собрал основные характеристики в одну таблицу, чтобы их было проще сопоставить с тем, что предлагают новые модели.

Параметр iPhone 16 Pro Max Экран 6,9 дюйма, OLED, 2868 × 1320, ProMotion 1-120 Гц, Always-On Яркость до 2000 нит на улице, минимум 1 нит Процессор A18 Pro, 3 нм, 6 ядер CPU, 6 ядер GPU Оперативная память 8 ГБ Накопитель 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Основная камера 48 Мп, f/1.78 Сверхширик 48 Мп, f/2.2 Телевик 12 Мп, оптический зум 5x Фронтальная камера 12 Мп, f/1.9 Видео до 4K 120 кадров/с, Dolby Vision, ProRes Log Автономность до 33 часов воспроизведения видео Разъем USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) Беспроводная зарядка MagSafe до 25 Вт, Qi2 Корпус титан, защита IP68 Размеры и вес 163 × 77,6 × 8,25 мм, 227 г Цена в России около 106 000 рублей (сентябрь 2026)

Экран, камеры и корпус держат уровень и сегодня. Слабее выглядит начинка: 8 ГБ оперативки против 12 ГБ у 17 Pro и 18 Pro и чип, которому уже два года. Перед покупкой уточните объем накопителя, убедитесь, что аппарат новый, а не восстановленный, и что продавец дает на него гарантию.

Титан и аккуратный блок камер

Начну с того, за что я этот айфон искренне уважаю. В iPhone 17 Pro Apple сделала широкое «плато» с камерами через всю верхнюю часть спинки, и в 18 Pro эта идея никуда не ушла. Кому-то такой вид нравится, но многие до сих пор к нему не привыкли. У iPhone 16 Pro Max камеры собраны в привычный квадрат в углу, и смотрится это аккуратно.

Второй плюс это корпус из титана. В 17 Pro Apple вернулась к алюминию, и 18 Pro этот курс продолжил. Алюминий легче и лучше отводит тепло, но титановая рамка меньше боится царапин и ощущается в руке дороже. Так что материал корпуса у 16 Pro Max смело записываю в преимущества.

Задняя панель у него цельная, из матового стекла, без вставок и стыков разных материалов. У 17 Pro сзади алюминий, а зона под MagSafe закрыта отдельной стеклянной вставкой. Выглядит это необычно, но мне спокойная спинка 16 Pro Max нравится больше. По дизайну это классический айфон, который узнается с первого взгляда и не смотрится старым даже рядом с новинками. Кнопка действия и сенсорная кнопка управления камерой здесь тоже есть. Обе перешли и на новые модели, так что по удобству управления 16 Pro Max ничего не теряет.

Производительность A18 Pro в 2026 году

В повседневных задачах iPhone 16 Pro Max работает отлично. Мессенджеры, соцсети, камера, навигатор и тяжелые игры запускаются без задержек, iOS 27 на нем работает плавно. Разницу с новыми айфонами в обычной жизни вы, скорее всего, не заметите.

Другое дело синтетические тесты. Для 16 Pro Max и 17 Pro Max я взял средние результаты Geekbench 7 из базы Geekbench Browser, а для 18 Pro Max первые замеры из обзоров. База по новинке еще набирается, так что ее цифры могут немного сдвинуться.

Модель Одно ядро Все ядра iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 2871 7691 iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 3168 8804 iPhone 18 Pro Max (A20 Pro) около 4025 около 11 525

От 17 Pro Max наш герой отстает примерно на 10% в одноядерном тесте и на 14% в многоядерном. С 18 Pro Max разрыв уже серьезный: около 40% на одном ядре и почти 50% на всех. По графике картина похожая: в тесте Metal у 16 Pro Max около 27 тысяч баллов, у 17 Pro Max почти 43 тысячи. Так что в тестах аппарат заметно уступает новинкам, хотя в жизни эта разница проявляется далеко не всегда.

Для владельца куда важнее охлаждение. В iPhone 17 Pro Apple впервые поставила испарительную камеру, а в 18 Pro ее еще и переделали. В 16 Pro Max испарительной камеры нет, тепло рассеивается за счет графитовых пластин и конструкции корпуса. Поэтому под долгой нагрузкой он греется куда быстрее современных айфонов и сбрасывает частоты.

В обычном режиме это почти не мешает. Проблемы начинаются, когда вы полчаса играете в Genshin Impact на высоких настройках, снимаете длинное видео в 4K летом или заряжаете телефон и параллельно держите включенным навигатор. Корпус становится ощутимо горячим, яркость экрана может снижаться, а частота кадров в игре проседает. У 17 Pro и особенно у 18 Pro такие сценарии проходят спокойнее: Apple обещает, что новое охлаждение в 18 Pro держит производительность до 40% лучше прошлого поколения. Если ваш айфон тоже сильно греется и вы не понимаете, нормально это или пора в сервис, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и поделятся опытом.

Камеры, экран и батарея спустя два года

Камеры у iPhone 16 Pro Max до сих пор хорошие. Основной модуль на 48 Мп снимает детально и днем, и вечером. Сверхширик тоже получил 48 Мп, поэтому макро и широкие кадры выглядят достойно. С видео все еще лучше: 4K при 120 кадрах в секунду, Dolby Vision, ProRes Log и четыре студийных микрофона.

Слабее выглядит телевик. Пятикратный зум хорош на ярком солнце, но телевик всего 12 Мп, и при недостатке света детали быстро пропадают. У iPhone 17 Pro телевик уже 48-мегапиксельный, а в 18 Pro основная камера получила переменную диафрагму. Фронталка тоже проще: 12 Мп против 18 Мп с функцией Center Stage у новых моделей. Хотите больше разборов камер iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Экран все еще красивый: 6,9 дюйма, 120 Гц и Always-On. Но у 17 Pro пиковая яркость выросла до 3000 нит и появилось антибликовое покрытие, так что на солнце новинки читаются легче. Батарея у 16 Pro Max рассчитана на 33 часа видео, и дня активного использования ей хватает с запасом. У 17 Pro Max заявлено больше, но и 16 Pro Max спокойно доживает до вечера. Остальное на уровне: USB-C со скоростью USB 3, MagSafe до 25 Вт, Wi-Fi 7 и защита IP68. Обновления iOS аппарат будет получать еще несколько лет, так что с этой стороны переживать не о чем.

Кому стоит брать iPhone 16 Pro Max в 2026 году

Картина получается понятная. iPhone 16 Pro Max остается сильным смартфоном, просто у него свой профиль. Если вам хочется классический айфон из титана в привычном дизайне с камерами в углу, за 106 тысяч рублей это отличный вариант.

Если же вы планируете часто и подолгу нагружать телефон серьезными задачами, много играть, монтировать или снимать длинные ролики в 4K, и вам важно, чтобы он не грелся и не троттлил, лучше выбрать что-нибудь посовременнее. iPhone 17 Pro или 18 Pro с испарительной камерой справятся с этим заметно лучше. Чтобы было проще решить, я собрал короткую шпаргалку.

Ваш сценарий Что выбрать Соцсети, звонки, фото, навигация iPhone 16 Pro Max справится без проблем Хочется титан и классический дизайн iPhone 16 Pro Max Долгие игры на высоких настройках iPhone 17 Pro или 18 Pro Съемка и монтаж длинных видео в 4K iPhone 17 Pro или 18 Pro Частая съемка с зумом вечером iPhone 17 Pro или 18 Pro

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