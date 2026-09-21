Замедляет ли Apple старые iPhone после выхода новых

Каждую осень все повторяется. Apple показывает новый айфон, и ваш прошлогодний вдруг начинает вести себя иначе: приложения открываются с задержкой, анимации будто подтормаживают, а заряд уходит быстрее, чем вчера. Легко решить, что компания специально портит старые модели, чтобы вы быстрее пошли за новой. На деле история запутаннее и куда любопытнее. Ниже разберем, что Apple действительно делала с производительностью айфонов, при чем тут состояние аккумулятора и громкий скандал 2017 года, и почему телефон часто только кажется медленным, хотя по факту таким не стал. Заодно объясню, что стоит проверить в первую очередь, если вы уже присматриваетесь к новому iPhone 18 Pro Max вместо привычного смартфона.



Скандал 2017 года и штраф в 113 миллионов

Слухи о том, что Apple намеренно тормозит старые айфоны под выход новинки, живут уже много лет. Но по-настоящему тема взорвалась в 2017 году. Пользователи и независимые исследователи заметили, что часть старых моделей после обновлений начинает работать иначе, особенно если аккумулятор уже подсел. Если хочется сразу понять, касается ли это лично вас, проще всего проверить состояние аккумулятора айфона в настройках и уже потом делать выводы.

В итоге Apple признала, что включила на части устройств управление производительностью. Делалось это ради одной цели: чтобы старый аккумулятор не приводил к внезапным выключениям телефона. Компания извинилась за то, как невнятно все это объяснила, и предложила менять батареи со скидкой. За историей закрепилось название Batterygate.

Дальше подключились суды и регуляторы. В США дело закончилось мировым соглашением сразу с несколькими штатами примерно на 113 миллионов долларов. Так что вопрос простой: Apple правда замедляла телефоны? Да. Но совсем не в том смысле, в каком это обычно подают.

Тему батарей и обновлений мы разбираем едва ли не каждую неделю, так что если хочется держать руку на пульсе, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там новости и разборы выходят раньше, чем вы успеваете заметить очередное подтормаживание.

Что Apple на самом деле делает с батареей

Дальше самое любопытное. Apple действительно выпустила софт, который при определенных условиях снижает пиковую производительность части старых айфонов. Но причина была не в том, что вышел новый телефон. Причина в аккумуляторе.

Литий-ионные батареи со временем теряют не только емкость, но и способность быстро отдавать ток. У старого аккумулятора выше внутреннее сопротивление. Проще говоря, в момент резкой нагрузки он может не выдать нужную мощность. А если телефон запросил много энергии, а батарея не смогла ее дать, устройство внезапно выключается. Именно эти скачки нагрузки и сглаживает система управления питанием.

По актуальной документации Apple, система смотрит на температуру устройства, уровень заряда и сопротивление аккумулятора. При необходимости iOS динамически ограничивает максимальную производительность процессора и графики, чтобы снизить риск аварийного выключения. То есть да, айфон реально может стать медленнее из-за софта. Но это не рубильник, который кто-то щелкает каждый сентябрь.

Если после обновления что-то пошло не так или телефон начал вести себя странно, не оставайтесь с этим один на один. Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что проверить в первую очередь.

Почему старый айфон кажется медленнее сам по себе

Даже без всякого умышленного замедления старый айфон со временем начинает казаться медленнее. Батарея постепенно изнашивается, приложения становятся тяжелее, а свежие версии iOS рассчитаны на все более мощное железо. Кстати, разобраться, что нового в iOS 27 и какие функции сильнее всего грузят старые модели, стоит еще до установки обновления.

Ваш телефон вроде бы запускает те же приложения, но эти приложения давно делают не совсем то, что пару лет назад. Добавьте сюда временные тормоза сразу после крупного апдейта. Айфон в фоне переиндексирует файлы, обрабатывает фотографии, синхронизирует данные. Через день-другой это проходит, и это совсем не то же самое, что постоянное урезание мощности процессора.

И есть еще один простой фактор — ваше восприятие. Когда вы берете в руки новейший айфон с быстрым чипом, свежим экраном и плавными анимациями, ваш собственный трех- или четырехлетний телефон резко кажется медлительным. Хотя реально его скорость почти не изменилась. Это как проехать на вполне живой машине мимо салона с новыми моделями. Машина не стала хуже за эту минуту. Вы просто острее заметили, чего ей не хватает.

Что проверить, если телефон реально тормозит

Если старый айфон ощутимо замедлился, аккумулятор — первое, на что стоит смотреть. Apple не просто так показывает данные о его состоянии: именно износ батареи чаще всего запускает то самое ограничение производительности. Когда емкость просела сильно, замена аккумулятора порой возвращает скорость, которую подрезала система. Если решитесь на процедуру, заранее прикиньте, как поменять аккумулятор без переплаты, чтобы не отдать за нее больше, чем она стоит.

Коротко, что стоит проверить по порядку:

состояние аккумулятора и процент максимальной емкости в настройках; не идет ли прямо сейчас фоновая индексация после обновления; сколько свободного места осталось в памяти; не пора ли перезагрузить телефон, который не выключался неделями.

Важный нюанс: замена батареи не превращает старый айфон в новый. Новый процессор от этого не появится. Но если тормоза были связаны именно со старением аккумулятора, свежая батарея снимает одно из ограничений. Поэтому часть людей после замены искренне удивляется: телефон снова летает. Им это не показалось.

Заодно стоит подстраховаться и держать под рукой недорогой повербанк или запасной кабель, чтобы уставший аккумулятор не подвел в дороге. Такие мелочи мы регулярно вылавливаем на распродажах в канале Сундук Али-Бабы, где как раз про полезные покупки без переплат.

Так замедляет ли Apple ваш айфон под выход новой модели? Самый честный ответ — нет, не просто потому, что появилась новинка. А вот управление производительностью при уставшем аккумуляторе — вполне реальная и задокументированная вещь. Вся путаница из-за совпадения по времени. Новые айфоны выходят примерно тогда же, когда у старых садится батарея, прилетает крупное обновление, и на фоне свежего железа они выглядят устаревшими. Так что если ваш телефон затормозил ровно после презентации, это еще не заговор. Иногда дело в подсевшей батарее, иногда в потяжелевшем софте, а иногда вы просто десять минут смотрели рекламу устройства, которое быстрее вашего.