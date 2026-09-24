Поиск по картинкам в macOS 27: как включить и пользоваться на компьютерах Mac

Увидели на экране Mac кроссовки, которые хочется найти подешевле, незнакомое здание на чужой фотографии или скриншот с текстом на японском? Раньше в таких случаях приходилось делать снимок экрана, открывать браузер и вручную загружать картинку в поиск. В свежей macOS 27 Golden Gate Apple уложила весь этот путь в одну комбинацию клавиш, которую легко запомнить, если вы хоть раз делали скриншот на Mac. Правда, заработает она не у всех и не сразу, а ответы Siri иногда заставляют улыбнуться. Ниже разберемся, что нужно подготовить, как пользоваться новой функцией и в каких случаях ей пока лучше не доверять.



Что сделать на Mac перед первым запуском

Встроенный поиск по картинкам в macOS 27 работает через Siri AI, поэтому без нового ассистента комбинация клавиш бесполезна. Прежде чем пробовать, нужно обновить компьютер до macOS 27 и отдельно включить новую умную Siri AI в настройках. Без этих двух шагов ничего не получится.

Mac обновлен до macOS 27 Golden Gate;

Siri AI включена и настроена.

Многие думают, что после установки системы новая Siri появится сама. Это не так. Обновление Siri AI не активирует, ассистент продолжит работать по-старому, пока вы не переключите его вручную. Если пропустить этот шаг, визуальный поиск просто останется недоступен, и вы решите, что функция сломана.

Заодно проверьте, поддерживает ли ваш компьютер новую систему. Список совместимых моделей и порядок установки есть в материале по ссылке выше. Старые Mac на Intel в этой истории участвуют далеко не все, так что лучше выяснить это заранее, чем ждать обновление, которое не придет. Не получается найти переключатель Siri AI или обновление никак не прилетает? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Одна комбинация вместо скриншота и браузера

Apple не стала придумывать отдельную кнопку или жест. Поиск вызывается сочетанием Shift + Command + 6, это соседняя клавиша к привычным комбинациям для снимков экрана. Спрашивать можно и по-русски, а как Siri справляется с нашим языком, мы подробно разбирали в инструкции по Siri AI на русском. Сам процесс занимает несколько секунд.

Нажмите Shift + Command + 6. Курсор превратится в перекрестие, как при выделении области для скриншота. Только рамка будет толще, с эффектом Liquid Glass по краям. Зажмите кнопку мыши или трекпада и обведите картинку, страницу PDF или любой другой фрагмент экрана. Отпустите. Рядом с выделением появятся кнопки «Ask Siri» и «Image Search», а иногда и дополнительные действия. Чтобы задать вопрос, введите его в поле «Ask Siri» и нажмите Return. Чтобы найти похожие фотографии, нажмите «Поиск изображений».

Рамку можно подправить уже после выделения. По краям у нее восемь точек, за которые удобно тянуть. Если во время выделения зажать Option, область будет расти сразу во все стороны. С зажатым Shift меняется только одна сторона. А вот пробел, который при скриншоте позволяет двигать рамку целиком, здесь не работает. С непривычки на этом легко споткнуться пару раз.

Поиск изображений работает через Google. Результаты открываются в небольшом окне прямо поверх того, что у вас на экране, так что вкладку браузера открывать не нужно. Увидели на фотографии платье, рюкзак или лампу без названия, выделили и тут же получили похожие снимки. Если хочется сразу посмотреть проверенные находки с AliExpress, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кроме вопросов и поиска, Siri подсовывает действия под то, что попало в рамку. Выделили ссылку, появится кнопка для перехода. Попала дата и время, можно создать событие в календаре или напоминание. Номер телефона или адрес сразу добавляются в контакты, а текст на иностранном языке предлагается перевести. Мелочь, но руками все это делать заметно дольше.

Где Siri AI пока ошибается

Выглядит все впечатляюще, но относиться к ответам Siri как к истине в последней инстанции рано. Это все та же нейросеть, и она регулярно промахивается. Обновляться ради одной этой функции я бы точно не стал. Лично я вообще решил пока не обновлять MacBook Air M2 на новую систему, и у этого решения есть свои причины.

Пользователи попросили Siri найти похожие обои с Cybercab, а в ответ получили старые фотографии обычных машин Tesla. С едой история похожая. Если выделить блюдо и спросить, сколько в нем калорий, ассистент может перепутать само блюдо и выдать совсем не те цифры.

Поэтому правило простое: проверяйте цифры и названия. Для быстрого перевода вывески или поиска похожей вещи функции хватает с запасом. А вот считать по ней калории, сверять цены или доверять переводу важного документа пока не стоит. Лучше потратить минуту и перепроверить, чем потом разбираться с последствиями.

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Кому новая комбинация пригодится каждый день

Больше всего пользы получат те, кто много ищет вещи по картинкам. Раньше путь выглядел так: скриншот, браузер, загрузка файла, ожидание. Теперь это одно нажатие и одно движение мышью. Если вы часто покупаете что-то по фотографиям из соцсетей, экономия времени ощутимая.

Вторая группа это те, кто работает с документами и PDF. Можно выделить непонятный график или абзац и попросить Siri объяснить его простыми словами. Или быстро перевести кусок текста, не копируя его в отдельное приложение. Для учебы и работы с иностранными источниками это действительно удобно.

Пригодится функция и в мелочах. Кто-то прислал скриншот с адресом встречи, дату мероприятия или номер телефона. Выделяете, нажимаете нужную кнопку, и данные уже в календаре или контактах. Никакого ручного перепечатывания.

А вот если вы ищете по картинкам раз в месяц, новинка вряд ли изменит вашу жизнь. Это удобный инструмент, а не повод срочно ставить macOS 27 на рабочий Mac. Мой совет простой: если система уже установлена и Siri AI включена, запомните Shift + Command + 6 и попробуйте пару раз. Скорее всего, рука начнет тянуться к этой комбинации сама.