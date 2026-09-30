Новые блокировки VPN в России: что произошло и чего ждать дальше

Миша Королев

Если последнюю неделю VPN у вас подключается через раз или не подключается вовсе, дело почти наверняка не в iPhone и не в настройках. Сразу после выборов в Госдуму ограничения заметно усилились, и под них попало не только то, против чего они направлены, но и вещи, которые к VPN вообще отношения не имеют. Ниже разберем, что именно произошло, какие ресурсы тоже пострадали и считать ли это новой волной или продолжением старой истории.

Логотип VPN рядом с айфоном, на экране которого ошибка при открытии сайта

Логотип VPN рядом с айфоном, на экране которого ошибка при открытии сайта

Что случилось с VPN после выборов

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. А уже на следующей неделе о новых ограничениях заявили как минимум десять VPN-сервисов. Посчитали их журналисты издания «Верстка».

Картина получилась довольно однородная. Один из крупных сервисов вечером 25 сентября разослал пользователям письмо: блокировки усиливались с начала недели, а в пятницу достигли пика. У многих соединение стало нестабильным или перестало устанавливаться совсем.

Меню VPN в настройках iPhone

Меню VPN в настройках iPhone

Другой проект рассказал, что с 21 сентября за пять дней ему пришлось заменить восемь серверов. Еще два сервиса сообщили, что Роскомнадзор заблокировал все их зарубежные локации и IP-адреса серверов. То есть речь не про точечные сбои, а про системную работу. В соцсетях жалоб тоже хватает. Люди пишут, что приложение по несколько суток крутит бесконечное подключение. Причем обновление клиента и смена оператора, судя по отзывам, ничего не меняют.

Почему страдают даже обычные серверы

Самое неприятное в этой истории не количество пострадавших сервисов, а сам подход. Раньше блокировали конкретный адрес, за которым стоит VPN-сервер. Теперь все чаще отключают целые подсети хостингов. А в одной подсети с VPN-сервером может жить что угодно: интернет-магазин, корпоративная почта, CRM небольшой компании или чей-то личный проект.

Этот прием уже опробовали раньше. В начале июня о частичной недоступности сообщали крупные российские хостинги Selectel, Beget и Timeweb. А 4 августа сбои затронули больше двадцати сервисов сразу, и причиной тоже называли блокировку IP-адресов крупных хостинг-провайдеров. В конце августа Минцифры потребовало от хостингов и CDN вынести адреса разрешенных ресурсов в отдельные подсети. Логика понятна: чтобы легальные сайты не жили по соседству с тем, что собираются отключать.

Сейчас последствия хорошо видно на корпоративных сетях. SecurityLab пишет, что начали сбоить рабочие туннели, через которые сотрудники подключаются к инфраструктуре компаний. Выглядит это странно: сервер отвечает на запросы и принимает SSH-подключения, но защищенный канал так и не поднимается. Для айтишника, который ничего не менял в настройках, это очень неприятный сюрприз. Если у вас тоже внезапно отвалились рабочие сервисы или отдельные сайты, напишите об этом в наш чатик в Telegram или в чат в МАКС.

Новая волна или продолжение старой

Еще летом мы писали, что Роскомнадзор готовит новый заход против VPN, причем тише и незаметнее прежнего. Похоже, сейчас мы наблюдаем как раз его результат.

Эксперты называют усиление ограничений ожидаемым итогом выборов. Но принципиально новой волной происходящее при этом не считают. Давление выросло еще в начале августа, а то, что происходит сейчас, это продолжение и наращивание той кампании. Некоторые сервисы, кстати, усиления вообще не заметили.

Тумблер активации VPN на iPhone

Тумблер активации VPN на iPhone

Предполагается даже, что данные для блокировок собирают через сканирование VPN-инфраструктуры и через российские приложения, которые умеют определять включенный VPN. При этом полностью отключить VPN в России эта система не может. Зато пользователи будут чаще сталкиваться с нестабильной работой и вынужденно переключаться между серверами и протоколами. Иными словами, резкого обрыва ждать не стоит. Скорее будет постоянное фоновое неудобство, которое то нарастает, то немного отпускает.

Как ограничения усиливались в 2026 году

Весной Роскомнадзор взялся за VPN и прокси одновременно, и с тех пор давление почти не ослабевало. Если разбросанные по новостям даты собрать в одно место, становится видно, что сентябрьские сбои не взялись из ниоткуда. Каждый следующий шаг опирался на предыдущий.

Когда Что произошло
Конец февраля Роскомнадзор отчитался об ограничении доступа к 469 VPN-сервисам
Март Apple удалила из российского App Store больше 20 VPN-клиентов по требованию регулятора
Апрель — май Ограничения начали затрагивать одновременно VPN и прокси
Июнь Крупные российские хостинги сообщили о частичной недоступности своих сервисов
4 августа Сбои у более чем 20 сервисов из-за блокировки подсетей хостинг-провайдеров
31 августа Минцифры потребовало от хостингов и CDN выделить разрешенные ресурсы в отдельные подсети
21-25 сентября Новая волна ограничений, пик пришелся на 25 сентября

Из таблицы хорошо видна смена тактики. В начале года упор был на конкретные сервисы и приложения. Летом фокус сместился на инфраструктуру: хостинги, подсети, адреса целиком. Именно поэтому сейчас страдают и те, кто VPN вообще не пользуется.

Что это значит для владельцев iPhone

Летом многие уже столкнулись с тем, что App Store в России работал со сбоями, и ситуация с доступом к сервисам Apple с тех пор не стала проще. Периодически отваливается то одно, то другое, но как будто само исправляется. Apple при этом регулярно выполняет требования Роскомнадзора и убирает VPN-клиенты из российского магазина. Так что ассортимент там со временем только сокращается.

Ошибка при открытии App Store на iPhone

Ошибка при открытии App Store на iPhone

Если VPN нужен вам для работы, первым делом обратитесь в IT-отдел своей компании. Сбои корпоративных туннелей сейчас массовые, и решать их должна сторона, которая отвечает за инфраструктуру. Ваш iPhone тут ни при чем. Поэтому не стоит сбрасывать настройки сети, переустанавливать iOS или удалять рабочие профили в надежде, что поможет. Не поможет, а время потратите.

Отдельно предостерегу от приложений, которые обещают стабильную работу несмотря ни на что. В периоды массовых сбоев таких становится больше, и далеко не все из них честно обращаются с вашими данными. Через подобный сервис проходит весь трафик устройства, так что риск утечки данных здесь вполне реальный. Мы продолжаем следить за ситуацией. Все новости об ограничениях оперативно публикуем в нашем Telegram-канале и в канале в МАКС.

Чего ждать дальше

Официально Роскомнадзор ранее сообщал о последовательном расширении технических средств ограничения VPN. Никаких признаков того, что этот курс меняется, пока нет. Скорее наоборот.

Меню VPN в настройках iPhone

Меню VPN в настройках iPhone

Еще в мае «Коммерсантъ» и РБК писали, что плату за зарубежный мобильный трафик отложили и, вероятно, введут уже после выборов. Выборы прошли, так что к этой теме, скорее всего, вернутся в ближайшее время. Параллельно продолжается история с крупными российскими платформами, которые должны сами выявлять пользователей с включенным VPN. Все это складывается в одну картину: давление будет только расти, а сбои в работе обычных сайтов и сервисов станут привычным фоном.

Лично мне больше всего не нравится именно эта побочка. Когда под фильтр уходит целая подсеть, страдают магазины, рабочие сервисы и небольшие компании, которые просто арендовали сервер не у того хостинга. И понять, почему у тебя не открывается обычный сайт, в такой ситуации бывает очень непросто. А если хочется отвлечься от новостей и найти что-нибудь полезное для своих гаджетов, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы собираем интересные находки с AliExpress.

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