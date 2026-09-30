Новые блокировки VPN в России: что произошло и чего ждать дальше

Если последнюю неделю VPN у вас подключается через раз или не подключается вовсе, дело почти наверняка не в iPhone и не в настройках. Сразу после выборов в Госдуму ограничения заметно усилились, и под них попало не только то, против чего они направлены, но и вещи, которые к VPN вообще отношения не имеют. Ниже разберем, что именно произошло, какие ресурсы тоже пострадали и считать ли это новой волной или продолжением старой истории.



Что случилось с VPN после выборов

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. А уже на следующей неделе о новых ограничениях заявили как минимум десять VPN-сервисов. Посчитали их журналисты издания «Верстка».

Картина получилась довольно однородная. Один из крупных сервисов вечером 25 сентября разослал пользователям письмо: блокировки усиливались с начала недели, а в пятницу достигли пика. У многих соединение стало нестабильным или перестало устанавливаться совсем.

Другой проект рассказал, что с 21 сентября за пять дней ему пришлось заменить восемь серверов. Еще два сервиса сообщили, что Роскомнадзор заблокировал все их зарубежные локации и IP-адреса серверов. То есть речь не про точечные сбои, а про системную работу. В соцсетях жалоб тоже хватает. Люди пишут, что приложение по несколько суток крутит бесконечное подключение. Причем обновление клиента и смена оператора, судя по отзывам, ничего не меняют.

Почему страдают даже обычные серверы

Самое неприятное в этой истории не количество пострадавших сервисов, а сам подход. Раньше блокировали конкретный адрес, за которым стоит VPN-сервер. Теперь все чаще отключают целые подсети хостингов. А в одной подсети с VPN-сервером может жить что угодно: интернет-магазин, корпоративная почта, CRM небольшой компании или чей-то личный проект.

Этот прием уже опробовали раньше. В начале июня о частичной недоступности сообщали крупные российские хостинги Selectel, Beget и Timeweb. А 4 августа сбои затронули больше двадцати сервисов сразу, и причиной тоже называли блокировку IP-адресов крупных хостинг-провайдеров. В конце августа Минцифры потребовало от хостингов и CDN вынести адреса разрешенных ресурсов в отдельные подсети. Логика понятна: чтобы легальные сайты не жили по соседству с тем, что собираются отключать.

Сейчас последствия хорошо видно на корпоративных сетях. SecurityLab пишет, что начали сбоить рабочие туннели, через которые сотрудники подключаются к инфраструктуре компаний. Выглядит это странно: сервер отвечает на запросы и принимает SSH-подключения, но защищенный канал так и не поднимается. Для айтишника, который ничего не менял в настройках, это очень неприятный сюрприз. Если у вас тоже внезапно отвалились рабочие сервисы или отдельные сайты, напишите об этом в наш чатик в Telegram или в чат в МАКС.

Новая волна или продолжение старой

Еще летом мы писали, что Роскомнадзор готовит новый заход против VPN, причем тише и незаметнее прежнего. Похоже, сейчас мы наблюдаем как раз его результат.

Эксперты называют усиление ограничений ожидаемым итогом выборов. Но принципиально новой волной происходящее при этом не считают. Давление выросло еще в начале августа, а то, что происходит сейчас, это продолжение и наращивание той кампании. Некоторые сервисы, кстати, усиления вообще не заметили.

Предполагается даже, что данные для блокировок собирают через сканирование VPN-инфраструктуры и через российские приложения, которые умеют определять включенный VPN. При этом полностью отключить VPN в России эта система не может. Зато пользователи будут чаще сталкиваться с нестабильной работой и вынужденно переключаться между серверами и протоколами. Иными словами, резкого обрыва ждать не стоит. Скорее будет постоянное фоновое неудобство, которое то нарастает, то немного отпускает.

Как ограничения усиливались в 2026 году

Весной Роскомнадзор взялся за VPN и прокси одновременно, и с тех пор давление почти не ослабевало. Если разбросанные по новостям даты собрать в одно место, становится видно, что сентябрьские сбои не взялись из ниоткуда. Каждый следующий шаг опирался на предыдущий.

Когда Что произошло Конец февраля Роскомнадзор отчитался об ограничении доступа к 469 VPN-сервисам Март Apple удалила из российского App Store больше 20 VPN-клиентов по требованию регулятора Апрель — май Ограничения начали затрагивать одновременно VPN и прокси Июнь Крупные российские хостинги сообщили о частичной недоступности своих сервисов 4 августа Сбои у более чем 20 сервисов из-за блокировки подсетей хостинг-провайдеров 31 августа Минцифры потребовало от хостингов и CDN выделить разрешенные ресурсы в отдельные подсети 21-25 сентября Новая волна ограничений, пик пришелся на 25 сентября

Из таблицы хорошо видна смена тактики. В начале года упор был на конкретные сервисы и приложения. Летом фокус сместился на инфраструктуру: хостинги, подсети, адреса целиком. Именно поэтому сейчас страдают и те, кто VPN вообще не пользуется.

Что это значит для владельцев iPhone

Летом многие уже столкнулись с тем, что App Store в России работал со сбоями, и ситуация с доступом к сервисам Apple с тех пор не стала проще. Периодически отваливается то одно, то другое, но как будто само исправляется. Apple при этом регулярно выполняет требования Роскомнадзора и убирает VPN-клиенты из российского магазина. Так что ассортимент там со временем только сокращается.

Если VPN нужен вам для работы, первым делом обратитесь в IT-отдел своей компании. Сбои корпоративных туннелей сейчас массовые, и решать их должна сторона, которая отвечает за инфраструктуру. Ваш iPhone тут ни при чем. Поэтому не стоит сбрасывать настройки сети, переустанавливать iOS или удалять рабочие профили в надежде, что поможет. Не поможет, а время потратите.

Отдельно предостерегу от приложений, которые обещают стабильную работу несмотря ни на что. В периоды массовых сбоев таких становится больше, и далеко не все из них честно обращаются с вашими данными. Через подобный сервис проходит весь трафик устройства, так что риск утечки данных здесь вполне реальный. Мы продолжаем следить за ситуацией. Все новости об ограничениях оперативно публикуем в нашем Telegram-канале и в канале в МАКС.

Чего ждать дальше

Официально Роскомнадзор ранее сообщал о последовательном расширении технических средств ограничения VPN. Никаких признаков того, что этот курс меняется, пока нет. Скорее наоборот.

Еще в мае «Коммерсантъ» и РБК писали, что плату за зарубежный мобильный трафик отложили и, вероятно, введут уже после выборов. Выборы прошли, так что к этой теме, скорее всего, вернутся в ближайшее время. Параллельно продолжается история с крупными российскими платформами, которые должны сами выявлять пользователей с включенным VPN. Все это складывается в одну картину: давление будет только расти, а сбои в работе обычных сайтов и сервисов станут привычным фоном.

Лично мне больше всего не нравится именно эта побочка. Когда под фильтр уходит целая подсеть, страдают магазины, рабочие сервисы и небольшие компании, которые просто арендовали сервер не у того хостинга. И понять, почему у тебя не открывается обычный сайт, в такой ситуации бывает очень непросто. А если хочется отвлечься от новостей и найти что-нибудь полезное для своих гаджетов, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы собираем интересные находки с AliExpress.