POCO X8 — недорогой смартфон с огромной батареей, которой позавидует любой iPhone

Выбрать недорогой Android-смартфон в 2026 году сложнее, чем кажется. На бумаге модели за 20 тысяч рублей похожи друг на друга как близнецы, а разница всплывает уже после покупки, когда менять что-то поздно. POCO X8 на этом фоне выделяется, причем так резко, что одна его характеристика перевешивает почти все остальные. Только у такого перекоса есть обратная сторона, и подойдет он далеко не каждому. Мы уже подробно рассказывали, чем хорош POCO X8, а теперь разберемся, кому его стоит брать, в каких ситуациях он окупается и кому лучше пройти мимо.



Тем, кто устал искать розетку к вечеру

Мы недавно разбирали, стоит ли ограничивать зарядку iPhone до 80%, и судя по комментариям, износ батареи волнует почти всех. POCO решает эту проблему в лоб. Вместо хитрых режимов зарядки в X8 стоит кремний-углеродная батарея на 8340 мАч, самая большая за всю историю X-серии. У прошлогоднего POCO X7 было 5110 мАч, то есть прибавка составила 3230 мАч, или около 63%.

Сколько именно проживет смартфон, зависит от вас. Час навигатора в машине, вечер с YouTube на полной яркости и пара каток в игре съедают заряд совсем по-разному. Слабая связь за городом тоже тянет батарею вниз, как и прошивка. Но если ваш нынешний телефон к восьми вечера просит зарядку, с X8 этот сценарий почти наверняка уйдет в прошлое.

Отдельно в POCO говорят, что аккумулятор прогнали через 1600 циклов зарядки. Если заряжать смартфон раз в полтора дня, это больше шести лет использования. Батарея к тому времени, конечно, не останется как новая, но видно, что про долгую жизнь телефона думали заранее, а не только про цифру на коробке.

Большую батарею долго заряжать, и тут выручает HyperCharge на 67 Вт. По официальным тестам POCO, за 30 минут X8 набирает 45%. В пересчете это около 3750 мАч, почти целый аккумулятор среднего смартфона, пока вы завтракаете и собираетесь. Только это результат производителя в его условиях, а не обещание на любой случай: в жару, во время игры или с чужим блоком питания скорость будет ниже.

Если автономность для вас главный критерий, POCO X8 на AliExpress стоит добавить в избранное первым. А за тем, как X8 покажет себя на фоне других новинок осени, удобно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

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Тем, кто много времени проводит на улице

Курьерам, водителям такси, строителям и просто любителям дач нужен телефон, который нормально читается на солнце и не умирает от первой лужи. У X8 плоский экран на 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. POCO заявляет пиковую яркость до 3500 нит благодаря светоизлучающему материалу M10. Важная оговорка: эта цифра измерена при 25% APL, когда светится лишь четверть экрана. На полностью белой картинке яркость будет заметно ниже, но запас для улицы все равно хороший.

С защитой корпуса у X8 все серьезно. Здесь сразу четыре сертификата: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Если перевести на человеческий, смартфон защищен от пыли, погружения в воду и даже от струй под высоким давлением. Но все это проверено в лабораторных условиях. Нырять с ним в море специально не стоит, а уплотнители со временем стареют, так что защита не вечная и не от всего.

Есть еще одна вещь, которая в дороге пригодится чаще, чем кажется. X8 умеет отдавать энергию по проводу с мощностью 22,5 Вт. Подключаете кабель, и смартфон заряжает наушники, часы или телефон друга, у которого к вечеру осталось 3%. С батареей на 5000 мАч делиться было страшновато, а здесь запаса хватит и себе, и соседу. На выходные за город отдельный повербанк можно не брать.

Если вы узнали себя в этом сценарии, POCO X8 есть на Ozon с доставкой в ближайший пункт выдачи.

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Родителям, студентам и всем, кому нужен телефон без сюрпризов

За скорость в X8 отвечает Snapdragon 6s Gen 4. В паре с ним работает оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 4.1. В AnTuTu V11, по данным POCO, смартфон набирает чуть меньше 940 000 баллов. Это ориентир, а не гарантия: на конкретном экземпляре результат зависит от прошивки, температуры и условий теста.

В жизни такая начинка означает, что мессенджеры, банковские приложения, карты, маркетплейсы и видео будут работать без тормозов. Переключение между приложениями быстрое, лента листается плавно. Популярные онлайн-игры тоже пойдут, а вот тяжелые игры на максималках — уже не его задача. Для этого у POCO есть серия F9.

Для пожилых родителей X8 удобен еще и экраном. Он плоский, поэтому случайных касаний краем ладони почти не бывает, а защитное стекло клеится без пузырей и отслоившихся углов. Функции Xiaomi Vision Care снижают нагрузку на глаза, когда человек долго читает новости или смотрит сериал вечером. Крупный шрифт на 6,83 дюйма тоже читается легче, чем на компактных моделях.

Внешне X8 заметно отличается от прошлых POCO. Задняя панель поделена на две части, а цветов три: черный, белый и оранжевый. Если будете настраивать смартфон для мамы или бабушки и застрянете на каком-нибудь пункте HyperOS, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где что включается. Для подарка удобнее всего заказать POCO X8 на Wildberries: пункты выдачи есть почти в каждом дворе, а забрать посылку может сам получатель.

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Что важно знать о смартфоне перед покупкой

Камеру в POCO X8 собирали по тому же принципу, что и весь смартфон: упор на то, чем пользуются каждый день. Основной модуль на 50 Мп получил оптическую стабилизацию. Она выручает вечером, в помещении и на ходу, когда рука немного дрожит, а кадр все равно должен остаться четким. А если вам нужна камера уровнем выше, у POCO есть флагманская линейка, и мы уже сравнивали POCO F9 Ultra и F9 Pro.

Сверхширокоугольного модуля и телевика в X8 нет, об этом лучше знать заранее. Для повседневных снимков, фото документов, еды, детей и питомцев основной камеры хватает. После съемки можно подключить ИИ-инструменты: они дают дополнительные варианты обработки и помогают довести кадр до ума прямо в галерее.

По размерам X8 тоже приятно удивляет. При батарее на 8340 мАч он весит 223 грамма, а толщина корпуса 8,6 мм, то есть в кармане это обычный большой смартфон, а не повербанк с экраном. Экран на 6,83 дюйма дает простор для видео и чтения, а если вы привыкли к компактным моделям, просто подержите в руках смартфон похожего размера перед заказом.

Где купить POCO X8

Если коротко, X8 берут ради автономности, а все остальное в нем подтянуто под эту задачу. Самая заметная цена на старте продаж была на AliExpress: в конце сентября версия 6/128 ГБ с купоном магазина стоила около 20 500 рублей. Сейчас цена могла измениться, поэтому перед заказом уточните ее и проверьте пошлину в карточке. Все это видно сразу, если открыть POCO X8 на AliExpress.

Купить POCO X8 на AliExpress

Не хотите долго ждать посылку или просто привыкли покупать на отечественных маркетплейсах? Смартфон можно заказать на Ozon с оплатой картой и быстрой доставкой. Цена там может отличаться, так что сравните итоговую сумму с учетом всех скидок.

Купить POCO X8 на Ozon

Третий вариант для тех, кто чаще заходит в пункт выдачи Wildberries. Там POCO X8 тоже продается, и цена иногда оказывается ниже за счет персональных скидок. В любом магазине проверьте, какой объем памяти и цвет выбраны в карточке: по умолчанию там может стоять другая версия.

Купить POCO X8 на Wildberries

К новому смартфону почти сразу понадобятся чехол и стекло под плоский экран, а для 67 Вт еще и нормальный кабель USB-C. Такие мелочи по хорошим ценам часто попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда до того, как пойдете в салон связи.