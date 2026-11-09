Почему я жду iOS 28 сильнее, чем любую другую iOS за последние годы

Каждую осень мы ставим новую iOS, а через неделю начинаем считать баги. В такие моменты кажется, что Apple просто не успела довести систему до ума. Только дело тут не в одних сроках: многое зависит от того, как внутри компании устроена сама работа над прошивкой. Для iOS 28 этот порядок как раз подкрутили, и сотрудникам перемена пришлась по душе. Ниже разберем, по какой схеме Apple обычно собирает новую систему, что поменялось на этот раз и чем это может обернуться для вашего айфона в следующем году.



Новую iOS собирают в три захода

Новая версия iOS не пишется одним сплошным потоком с осени до июня. Результат этой работы вы видите в сентябре, а потом еще пару месяцев ловите шероховатости: мы даже отдельно объясняли, как сделать, чтобы iPhone не тормозил на iOS 27. Чтобы таких сюрпризов было меньше, Apple делит разработку на три крупных этапа с одинаковым ритмом.

Внутри этапа сначала идут четыре недели программирования. Инженеры пишут новые функции, пробуют идеи, что-то выбрасывают. Затем наступают четыре недели так называемой фазы сведения (в компании ее называют convergence). Готовые куски встраивают в систему, смотрят, как они уживаются друг с другом, и чинят то, что сломалось при стыковке.

Если совсем грубо, половина каждого этапа уходит на придумывание, половина на сборку. Схема выглядит разумной: новая функция не висит в воздухе, а сразу проверяется в общем коде. Но у нее есть перекос, который видно невооруженным глазом.

Четыре недели на то, чтобы придумать фишку, попробовать ее и отбросить неудачный вариант, — это мало. Особенно когда речь о крупной перемене в интерфейсе или о новой связке с Siri, где одно тянет за собой другое. Похоже, именно это место в Apple и решили поправить.

Для iOS 28 инженерам дали больше времени подумать

Первый этап разработки iOS 28 и остальных систем 2027 года прошел уже по другим правилам. На программирование отвели шесть недель вместо четырех, а на сведение осталось две. Причем в эти шесть недель вошло не только написание кода, но и поиск идей и доработка функций. То есть ровно та творческая часть, которой раньше не хватало.

Общая длина этапа не изменилась. Те же восемь недель, только теперь они перекошены в сторону идей, а не сборки. Apple ничего не добавила в календарь, а просто перераспределила время, которое и так было.

Сами сотрудники перемену, как выяснилось, хвалят. Их легко понять: у инженера появляется запас, чтобы спокойно погонять концепцию, прежде чем ее зафиксируют и отправят на стыковку. А две недели на сборку вместо четырех звучат тревожнее, но жалоб на это пока не слышно.

Неизвестного при этом хватает. Непонятно, сохранится ли новая схема на втором и третьем этапах или это эксперимент только для старта. Какие функции появятся в iOS 28, тоже никто не раскрывает. Apple, как обычно, свои внутренние процессы не комментирует.

После спокойной iOS 27 от двадцать восьмой ждут рывка

Время для перемен выбрано не случайно. iOS 28 должна выйти осенью 2027 года вместе с юбилейным айфоном, и мы уже показывали, каким будет экран iPhone 20 Pro. Выпускать такой смартфон с проходной системой Apple вряд ли захочет.

iOS 27 получилась совсем другой. Ее с самого начала сравнивали с Mac OS X Snow Leopard, той самой версией, где Apple почти не добавила нового и занялась исправлением ошибок. Плюс компании нужно было наконец довести до ума умную Siri, которую обещали еще в 2024 году. На громкие новинки ресурсов почти не осталось.

Про двадцать восьмую версию разговоры другие. Еще в мае стало известно, что работа над ней уже идет, а сама система обещает быть заметно крупнее iOS 27. Внутреннее имя у iOS 28 — Bell. Конкретных функций с тех пор так и не назвали, поэтому перемены в самой разработке пока главная новость о системе.

Честно говоря, сам факт, что Apple трогает процесс, а не просто нанимает больше людей, говорит о многом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: как только о функциях iOS 28 появится что-то конкретное, разберем это в тот же день.

Короткая сборка может аукнуться в бетах

Теперь о том, что это значит для владельцев айфонов. Первая бета iOS 28 ожидается в июне 2027 года, а релиз для всех в сентябре. Если вы привыкли ставить беты в день выхода, вспомните, почему мы советовали не торопиться с iOS 27.3 beta 1, хотя новых функций там хватало.

Логика тут простая. Чем меньше времени на сведение, тем выше шанс, что часть стыков доделают уже на следующих этапах, а то и в бетах. Это моя догадка, а не факт: Apple могла закрыть короткую сборку чем-то еще, чего снаружи не видно. Но первые сборки iOS 28 я бы на основной айфон ставить не стал.

Если любопытство все-таки пересилит, ставьте бету на запасное устройство и заранее сделайте резервную копию на Mac или в iCloud. Без нее откатиться с беты на стабильную версию получится только с потерей данных, а это обидно ради пары новых кнопок. С другой стороны, плюс для нас тоже понятен. Функции, которые дольше обдумывали, реже переделывают на ходу. Значит, меньше шансов получить в релизе полуготовую фишку с пометкой «бета», которая так и висит годами. История с Siri хорошо показала, во что превращается спешка.

Так стоит ли радоваться переменам? Инженерам точно стало свободнее. А получим ли мы iOS, которую не придется лечить заплатками до весны, станет понятно летом 2027 года, когда выйдет первая бета. Ставите беты iOS на основной смартфон или держите для них старый? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, интересно, сколько у нас смельчаков. А если решите завести запасной айфон под эксперименты, недорогие чехлы и стекла к нему часто появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.