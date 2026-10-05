Как заказать на AliExpress с доставкой в ПВЗ Wildberries и оплатить ВБ Кошельком

Если вы заказываете и на AliExpress, и на Wildberries, наверняка не раз думали, что забирать все посылки в одном месте было бы удобнее. Постамат или почта для Али часто стоят дальше, чем ближайший пункт выдачи с фиолетовой вывеской, а деньги на покупки у многих давно лежат в ВБ Кошельке. Теперь маркетплейсы подружили аккаунты, и формально обе проблемы решены. Только на деле все не так гладко. Я оформил такой заказ сам и наткнулся на пару ограничений, о которых лучше знать заранее. Ниже расскажу, как связать аккаунты, где спрятан нужный пункт выдачи и как настроить оплату, чтобы потом не возиться с ней каждый раз.



Что дает связка AliExpress и WB ID

Сотрудничество двух маркетплейсов началось не сегодня. Мы уже рассказывали, что товары с Wildberries продают на AliExpress, а теперь интеграция пошла дальше. В приложении AliExpress появился вход через WB ID, единую учетную запись Wildberries.

Важно понимать, что аккаунты не сливаются в один. Это просто мостик между ними. После привязки вы получаете три вещи:

оплату заказов на AliExpress деньгами из ВБ Кошелька;

доставку в пункты выдачи Wildberries;

отслеживание посылок с Али прямо в приложении WB.

При этом история покупок, избранное и корзина на AliExpress остаются на месте, ничего не пропадает. Есть и одно условие, которое AliExpress честно пишет прямо на экране привязки. Номера телефонов должны совпадать в обоих аккаунтах, иначе отслеживание заказа в приложении Wildberries работать не будет. Если вы когда-то регистрировались на Али на старую симку, лучше сначала поменять номер в настройках профиля.

Еще один нюанс касается выхода из аккаунта. Сессия WB ID завершается автоматически, если выйти из аккаунта AliExpress. Когда вы снова войдете в аккаунт, привязывать WB ID придется повторно.

Как войти на AliExpress через WB ID

Вся привязка занимает пару минут, а код подтверждения приходит на телефон. Делается все из приложения AliExpress на iPhone.

Порядок действий такой:

Откройте приложение AliExpress и перейдите на вкладку «Профиль». Пролистайте чуть ниже раздела «Избранное» и нажмите «Войти с WB ID». Прочитайте описание того, что дает привязка, и нажмите фиолетовую кнопку «Войти с WB ID» внизу экрана. iOS спросит, можно ли приложению AliExpress использовать сайт id.wb.ru для входа. Нажмите «Продолжить». Введите номер телефона, к которому привязан ваш аккаунт Wildberries, и нажмите «Получить код». Введите код из СМС или уведомления. На экране «AliExpress получит доступ к данным WB ID» нажмите «Принять». Когда появится сообщение «Вы успешно авторизовались в WB ID», нажмите «Закрыть».

Системное окно здесь не повод для тревоги. Так iPhone показывает любую авторизацию через сторонний сайт, будь то вход через Яндекс, VK ID или Сбер ID. Дальше откроется встроенный браузер со страницей WB ID. Если хотите заранее понять, какими данными делится Wildberries, нажмите ссылку «Что входит в эти данные» над кнопкой «Принять». А если на каком-то шаге код не приходит или окно авторизации зависает, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Где найти пункт выдачи Wildberries при заказе

Самое интересное начинается при оформлении заказа. По умолчанию AliExpress предлагает свои варианты доставки: постаматы Цайняо, Почту России или курьера. Пункт выдачи Wildberries в этом списке сразу не виден, его нужно выбрать на карте. Порядок действий такой:

Добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению заказа. В блоке «Доставка» нажмите на строку с текущим пунктом получения. На карте вверху выберите фильтр «Пункт выдачи». Найдите точку с логотипом WB и нажмите на нее. Проверьте адрес и время работы и нажмите «Заберу здесь».

После этого в способах доставки появится вариант с фиолетовым значком WB, а AliExpress сам пометит его как рекомендуемый. Приятный бонус в сроке хранения. В постамате Цайняо посылка ждет вас 5 дней, а в пункте Wildberries целых 14 дней. Если уезжаете в отпуск или просто не успеваете забрать заказ, это заметная разница.

А теперь о главном ограничении. Доступны далеко не все пункты выдачи Wildberries, а только часть из них. Все подходящие точки видны на карте с включенным фильтром. Я живу в Новосибирске, и рядом с моим домом в шаговой доступности есть три ПВЗ Wildberries. Ни один из них для заказов с AliExpress не подошел. Пришлось выбирать пункт подальше. Так что прежде чем радоваться, откройте карту и посмотрите, что доступно именно у вас. Вполне может оказаться, что постамат Цайняо у подъезда по-прежнему удобнее. Судя по всему, сеть подключают постепенно, и со временем точек станет больше.

Как оплатить AliExpress ВБ Кошельком

Отдельной кнопки «ВБ Кошелек» среди способов оплаты вы не найдете. Это сбивает с толку. Оплата кошельком идет через Систему быстрых платежей, а Wildberries выступает в ней как обычный банк. Если кошелек пустой, сначала разберитесь, как пополнить ВБ Кошелек без лишних комиссий.

Порядок действий такой:

На экране оформления заказа в блоке способов оплаты выберите «СБП». Нажмите «Оплатить». В списке банков выберите Wildberries (WB Банк). Откроется экран оплаты с суммой и вашим счетом WB Банка. Включите переключатель «Привязать счет для будущих платежей в Aliexpress через СБП». Нажмите «Оплатить и привязать». После успешной оплаты нажмите «Вернуться в Aliexpress».

Комиссии при такой оплате нет, получателем в чеке указано ООО «Алибаба.ком (РУ)». Ради чего вообще стоит включать переключатель на четвертом шаге? Привязка экономит время на следующих покупках. После нее в способах оплаты появляется отдельный вариант СБП со значком WB Банка. Выбираете его, и заказ оплачивается кошельком в одно касание, без перехода в список банков и подтверждений в стороннем приложении.

Если же переключатель не трогать, оплата тоже пройдет. Просто в следующий раз всю цепочку с выбором банка придется повторять заново. Особенно удобно это для мелких заказов вроде кабелей, чехлов и переходников для iPhone. Проверенные недорогие варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. С оплатой в одно касание такие заказы оформляются еще быстрее.

Где искать заказ с AliExpress в приложении Wildberries

После оплаты заказ виден в приложении AliExpress, как обычно. А вот в приложении Wildberries он появится не сразу, и это первое, что может напугать. Если от неожиданности захотелось отменить заказ, сначала посмотрите, как отменить заказ на ВБ и чем это обходится, а лучше просто подождите.

Дело в том, что посылка из-за рубежа появляется в личном кабинете Wildberries только тогда, когда пересекает границу и попадает на территорию России. До этого момента следить за ней можно только в приложении AliExpress. Выглядит такой заказ в разделе «Заказы» необычно. Вместо фото товара стоит фирменная картинка с котиком в коробке и подписью «Доставка из AliExpress». Внутри деталей заказа нет списка покупок, только сумма, статус оплаты и строка «AliExpress · Заказ AliExpress». Зато есть привычные для WB вещи:

дата доставки и адрес пункта выдачи;

подробная история перемещений с сортировочных центров;

кнопка «Задать вопрос» по заказу.

Так что если в одной посылке у вас несколько товаров, сверяться с составом все равно придется в приложении AliExpress. Хотите следить за тем, как развивается сотрудничество двух маркетплейсов и что еще меняется в их приложениях на iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Итог простой. Связка AliExpress и Wildberries работает, и оплата ВБ Кошельком после привязки действительно занимает секунды. Но перед первым заказом откройте карту и проверьте, есть ли подходящий пункт выдачи рядом с вами. Если повезет, получите 14 дней хранения и все посылки в одном месте. Если нет, как у меня, постамат или почта пока остаются удобнее.