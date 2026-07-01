Mac греется. Как проверить температуру и что с этим делать

Летом перегревается не только человек, но и компьютер. И если iPhone или iPad заранее предупредят, что им слишком жарко, то Mac может просто внезапно выключиться без предупреждения. Разбираемся, как заранее заметить проблему и не доводить технику до аварийного отключения. А, если MacBook не выключается сам по себе, а просто тормозит — изучите эту нашу инструкцию, там точно найдется решение вашей проблемы.



Почему перегрев Mac опасен

Главная неприятность в том, что Mac ведёт себя не так, как мобильные устройства Apple. iPhone и iPad покажут предупреждение о перегреве и только потом отключатся, а Mac в критической ситуации может просто погаснуть в самый неподходящий момент — посреди работы или экспорта видео. Впрочем, бывают и другие причины, из-за которых Мак начинает греться и тормозить. Например, Google Chrome.

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Есть и менее очевидный сценарий. Если компьютер не выключается, но постоянно работает на пределе, он изнашивает внутренние детали быстрее. Из-за этого часть компонентов может выйти из строя позже — уже в другой сезон, когда вы и не свяжете поломку с летней жарой.

При какой температуре Mac работает нормально

Знать саму температуру — половина дела. Важно понимать, какие значения считаются нормальными. Apple рекомендует использовать Mac при температуре воздуха вокруг от 10 до 35 °C и влажности не выше 95%. Это температура в комнате, а не внутри корпуса.

Внутренние детали греются заметно сильнее окружающего воздуха. В обычных домашних условиях около 40 °C — это нижняя граница, с которой компоненты обычно работают. Процессор, графика, порты и другие элементы не должны долго превышать примерно 89 °C.

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Если температура добралась до 100 °C — точки кипения воды — стоит либо найти, что именно так сильно нагружает компьютер, либо выключить его на время. Отчего так происходит, спросите? Ну, чаще всего виноват браузер. Понять, какое приложение больше всех греет систему, помогает встроенная утилита «Мониторинг системы» — в ней есть раздел «Энергия» со столбцом нагрузки.

Как посмотреть температуру Mac встроенными средствами

Самый простой способ ничего не устанавливать — открыть «Мониторинг системы» и посмотреть. Но вот проблема: замер температуры штатно работает только на Mac с процессорами Intel.

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Но поскольку сегодня абсолютное большинство компьютеров Apple работает на базе чипов M-серии, будем использовать сторонний софт. Например, Stats. Это бесплатное приложение, которое позволяет увидеть температуру отдельных компонентов вашего Mac, начиная от процессора и заканчивая оперативной памятью, которая также имеет свойство нагреваться.

Скачайте Stats себе на Мак по этой ссылке;

Установите и запустите;

После этого модуль приложения появится в строке состояния;

Включите функцию замера температур для желаемых компонентов;

Отслеживайте нагрев и перегрев своего Мака.

Что делать, если Mac перегревается

Если Мак греется и притом сильно, нужно найти симптом. Откройте «Мониторинг системы», зайдите в раздел «Энергия» и посмотрите, какое приложение даёт наибольшую нагрузку. В большинстве случаев это браузер с десятками вкладок или тяжёлым сайтом. В этом случае достаточно просто закрыть лишнее, и температура пойдёт вниз.

Если нагрузки нет, а Мак греется, проследите за условиями вокруг: не держите ноутбук на одеяле или подушке, перекрывающих вентиляцию, и не работайте в комнате жарче 35 °C. Также имейте в виду, что вайбкодинг тоже провоцирует нагрев, особенно на моделях MacBook без активного охлаждения. В этом случае достаточно ненадолго свернуть операции и дождаться, пока компьютер остынет.

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Хотя в большинстве случаев Mac должен справиться и сам. Если у вас ноутбук со встроенным кулером, он включит вертушки, и они охладят внутренности компьютера. А, если это MacBook Neo или MacBook Air, лэптопы просто активируют механизм троттлинга, который заставляет процессор сбрасывать частоту и тем самым снизить нагрев.