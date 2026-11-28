Одним из главных преимуществ Айфона перед смартфонами на Android принято считать безопасность. Apple регулярно выпускает обновления iOS, проверяет приложения перед их публикацией в App Store и внедряет дополнительные механизмы защиты личных данных. Вот только в некоторых ситуациях даже самый дорогой смартфон Apple оказывается ничуть не лучше бюджетного Андроида. На днях в МВД России поделились рекомендациями по настройке смартфонов для защиты от мошенников. Я предлагаю разобрать каждую из них применительно к Айфону. Причем проверить стоит не только собственное устройство, но и смартфоны родителей.



В Telegram могут позвонить даже те, кого нет в контактах

За последние несколько лет операторы связи научились достаточно неплохо бороться с телефонным спамом. Однако злоумышленники могут связаться с потенциальной жертвой и через мессенджеры. Причем в некоторых случаях достаточно просто установить на аватарку логотип банка или Госуслуг, чтобы расположить к себе собеседника. Особенно если речь идет о пожилых людях, которые не всегда обращают внимание на подобные мелочи.

В МВД рекомендуют ограничить входящие звонки от посторонних в настройках конфиденциальности мессенджеров. Например, в Telegram на Айфоне это можно сделать следующим образом:

Откройте Telegram и нажмите «Настройки» внизу справа. Выберите «Конфиденциальность», затем откройте «Звонки». В блоке «Кто может мне звонить» выберите «Контакты», чтобы принимать звонки от знакомых. Если хотите закрыть входящие звонки, выберите «Никто», как на скриншоте. Проверьте список «Всегда разрешать» в блоке «Исключения». Уберите оттуда посторонних или добавьте близких, если выбрали «Никто».

В режиме «Контакты» через Telegram смогут позвонить ваши контакты и те, кого вы добавили в «Всегда разрешать». В режиме «Никто» дозвонятся только люди из списка исключений. При этом отправка сообщений и исходящие звонки продолжат работать по прежним правилам. Аналогичные настройки стоит проверить и в других мессенджерах. Правда, некоторые из них позволяют только заглушать звонки от незнакомцев, а не полностью запрещать их. Если в другом мессенджере нужный переключатель не нашелся, можно спросить, где его искать, в чате AppleInsider.ru в Telegram или в нашем чате в МАКС.

Приложение запустилось, а доверять ему рано

На первый взгляд может показаться, что вторая рекомендация МВД касается исключительно владельцев смартфонов на Android. Ведь на Айфоне нельзя просто скачать установочный файл из интернета и запустить его. Однако после удаления многих российских приложений из App Store пользователи техники Apple начали активно осваивать альтернативные способы установки программ. В частности, приобретать сертификаты разработчиков и самостоятельно подписывать приложения.

Я настоятельно не рекомендую пользоваться сомнительными сервисами подписи и скачивать IPA-файлы непонятно откуда. Даже если приложение успешно установилось на Айфон и запустилось, это совершенно не означает, что оно безопасно. Особенно осторожными следует быть с модифицированными версиями мессенджеров, банковских клиентов и программ, которым необходимо предоставлять доступ к личным данным.

Если вы хотя бы раз устанавливали приложения в обход App Store, рекомендую проверить следующие настройки:

Откройте настройки Айфона и перейдите в раздел «Основные». Выберите «VPN и управление устройством». В блоке «Профиль конфигурации» откройте профиль, который хотите проверить. Нажмите «Более подробно», чтобы посмотреть его содержимое. Если выяснили, что профиль вам не нужен, нажмите «Удалить профиль». Удалите приложения, которые установили из сомнительного источника. Вернитесь в настройки и откройте «Конфиденциальность и безопасность». В блоке «Безопасность» откройте «Режим разработчика», если такой пункт есть. Выключите переключатель «Режим разработчика», если он вам больше не нужен.

Обратите внимание, что после отключения режима разработчика некоторые самостоятельно подписанные приложения могут перестать запускаться. Если же вы регулярно пользуетесь таким способом установки программ, старайтесь получать оригинальные IPA-файлы непосредственно от разработчиков. А за помощью с установкой банковских приложений лучше обращаться в сами банки, а не к неизвестным людям в интернете. О том, под какими названиями официальные приложения банков возвращаются в App Store, пишем в канале AppleInsider.ru в Telegram и в нашем канале в МАКС.

Айфон может предупредить о спаме еще до ответа

Следующая рекомендация МВД касается уже обычных телефонных звонков. Многие российские операторы связи предлагают собственные инструменты определения номеров и блокировки нежелательных вызовов. Причем некоторые из этих возможностей доступны бесплатно, и для их использования достаточно активировать соответствующую функцию в личном кабинете оператора.

На самом Айфоне тоже предусмотрена возможность подключения сторонних определителей номера. Если вы установили такое приложение, то для активации определителя номера необходимо выполнить следующие действия:

Откройте настройки Айфона и выберите «Приложения». Найдите «Телефон» и откройте «Блокировка и идентификация вызовов». В блоке «Идентификация вызова» включите переключатель своего определителя номера. На скриншоте это CallerID от Яндекса. Если приложение есть и в блоке «Определитель номера в режиме реального времени», его можно включить и там. На скриншоте в этом блоке включен «Яндекс».

Переключатель «Неизвестные абоненты» на скриншоте переносит пропущенные вызовы в отдельный список. Заглушение неизвестных абонентов настраивается отдельно в приложении «Телефон». В актуальных версиях iOS также предусмотрена проверка цели вызова, однако ее доступность зависит от региона и языка. Полностью заглушать звонки с незнакомых номеров я бы рекомендовал только тем, кто редко общается с посторонними. Иначе можно пропустить звонок курьера, врача или сотрудника службы доставки. Да и отсутствие предупреждения от определителя номера еще не говорит о том, что собеседнику можно доверять.

На Госуслугах можно запретить выдачу кредитов и защитить аккаунт

Пожалуй, одна из самых полезных рекомендаций МВД вообще никак не связана с операционной системой вашего смартфона. В ведомстве советуют воспользоваться сразу двумя возможностями Госуслуг, которые появились относительно недавно. Первая из них позволяет защититься от оформления большинства потребительских кредитов и займов на ваше имя, даже если посторонние каким-то образом получили ваши персональные данные.

Для установки самозапрета на кредиты с Айфона необходимо выполнить следующие действия:

Откройте приложение «Госуслуги» и войдите в свою учетную запись. На главном экране нажмите карточку «Самозапрет на кредиты». Нажмите «Установить». Когда откроется страница с условиями услуги, нажмите «Начать». Выберите подходящий вариант запрета и проверьте персональные данные. Отправьте заявление и дождитесь уведомления в личном кабинете.

Через Safari можно сразу открыть страницу самозапрета на Госуслугах и подать заявление там. Если вам впоследствии потребуется оформить кредит, запрет можно будет снять. Однако сделать это моментально не получится. При этом ограничение не распространяется на обычные покупки с дебетовой карты и не влияет на уже оформленные кредиты. Существуют и отдельные исключения, например ипотека.

Вторая возможность называется «Доверенный контакт». Она позволяет привлечь близкого человека к подтверждению восстановления доступа к вашей учетной записи на Госуслугах. Настроить ее можно следующим образом:

Авторизуйтесь на Госуслугах и откройте свой профиль. Перейдите в «Безопасность» и выберите «Доверенный контакт». Если контакт уже настроен, он появится в блоке «Ваш доверенный контакт», как на скриншоте. Чтобы подключить контакт, нажмите «Добавить». Укажите имя близкого человека как в паспорте и номер телефона, привязанный к его учетной записи на Госуслугах. Отправьте приглашение и попросите получателя принять его.

Доверенный контакт не получит доступа к вашим документам и не сможет пользоваться Госуслугами от вашего имени. Его задача заключается именно в дополнительной проверке при восстановлении пароля. Главное, заранее договоритесь с этим человеком, что подтверждать подобные запросы без предварительного разговора с вами нельзя.

Даже Face ID не остановит перевод мошеннику

Каким бы надежным ни был Face ID на вашем Айфоне, он не сможет помешать вам самостоятельно перевести деньги злоумышленникам. Именно поэтому в МВД рекомендуют заранее установить ограничения в банковских приложениях. Согласитесь, если вы редко переводите другим людям больше нескольких десятков тысяч рублей в день, то и необходимости в огромных лимитах у вас нет.

Для примера покажу, как установить лимит на траты по карте Black в Т-Банке.

Откройте Т-Банк и выберите карту Black. На экране карты нажмите «Установить лимит». На экране «Лимит на траты» выберите «В месяц», «В неделю» или «Бессрочно». Введите сумму и нажмите «Сохранить».

Если хотите ограничить именно переводы, проверьте, какие лимиты на переводы доступны в вашем банке. Еще можно подключить сервис «второй руки». В СберБанк Онлайн он называется «Доверенный контакт».

Откройте ГигаЧат в приложении СберБанк Онлайн и введите «Доверенный контакт». Выберите действие «Назначить доверенный контакт». На экране «Доверенный контакт» нажмите «Продолжить». Выберите «Назначить себе доверенного близкого» и завершите подключение по подсказкам приложения.

После подключения близкий человек сможет подтверждать или отклонять операции, которые банк отправит ему на проверку. Конкретные условия работы сервиса и названия пунктов меню зависят от банка.

В рамках этой же рекомендации МВД советует избавиться от фотографий паспортов, банковских карт и других личных документов в открытой галерее и переписках. Если какие-то снимки необходимо сохранить, на Айфоне их можно переместить в защищенный альбом:

Откройте приложение «Фото» и выберите необходимые снимки. Нажмите на круг с тремя точками и выберите «Скрыть». Откройте настройки Айфона и перейдите в раздел «Приложения» — «Фото». Убедитесь, что включена защита скрытого альбома с помощью Face ID или Touch ID. При желании отключите отображение альбома «Скрытые».

Ненужные фотографии документов лучше вообще удалить, в том числе из альбома «Недавно удаленные». Не забудьте проверить переписки, облачные хранилища и приложение «Файлы». Если часто открываете документы на Айфоне в транспорте, стекло с фильтром приватности можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Ну и обязательно договоритесь с родственниками о семейном кодовом слове. На фоне развития искусственного интеллекта даже знакомый голос в телефонной трубке больше не гарантирует, что вы действительно разговариваете с близким человеком.