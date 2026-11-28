При покупке смартфона, беспроводных наушников или другой электроники на маркетплейсах я всегда обращаю внимание на специальные отметки в карточках товаров. На Ozon это зеленая галочка с надписью «Бренд проверен», а на Wildberries — синий значок «Оригинал». Казалось бы, можно спокойно оформлять заказ и не переживать, что вместо фирменного гаджета вам пришлют дешевую китайскую копию. Но если заглянуть в правила самих маркетплейсов и разобраться, как продавцы получают такие отметки, отношение к ним немного меняется.



На Ozon за подлинность ручается продавец

До 31 июля 2026 года Ozon использовал отметку «Оригинал», как и Wildberries. Однако летом маркетплейс изменил ее название на «Бренд проверен». На первый взгляд, разница исключительно косметическая, но новая формулировка куда лучше отражает суть происходящего.

В справочном центре Ozon прямо говорится, что наличие такой отметки означает предоставление продавцом гарантии оригинальности продукции. Обратите внимание: именно продавцом, а не производителем устройства или независимой лабораторией, которая исследовала содержимое каждой коробки.

Самое интересное обнаруживается в документации для продавцов. В зависимости от бренда и действующих требований площадки для получения отметки могут использоваться:

документы, подтверждающие права на товарный знак;

договоры с правообладателем или его официальным представителем;

документы, подтверждающие происхождение продукции;

обеспечительный платеж со стороны продавца для определенных брендов.

Последний пункт заслуживает особого внимания. Еще в начале 2026 года Ozon рассказал продавцам о возможности подтверждения своих гарантий оригинальности продукции с помощью обеспечительного платежа. Его размер составляет 3% годового оборота по конкретному бренду, но не менее 100 тысяч и не более 1,25 миллиона рублей.

Если выяснится, что продавец торгует контрафактом, он рискует потерять внесенные деньги. Кроме того, для отдельных брендов размещение бейджа стоит 500 рублей в сутки. Получается, что отметка «Бренд проверен» имеет в том числе финансовый механизм обеспечения гарантий продавца. И это совсем не то же самое, что проверка подлинности каждого смартфона или пары наушников перед отправкой покупателю. За изменениями в правилах покупки техники на маркетплейсах можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

На Wildberries за значком стоят документы на бренд

На Wildberries по-прежнему используется более категоричная формулировка — «Оригинал». Увидеть соответствующий синий значок можно как непосредственно в карточке товара, так и в результатах поиска. Более того, маркетплейс позволяет отфильтровать предложения таким образом, чтобы отображались только товары с этой отметкой. Мы уже разбирали, какие подделки iPhone встречаются на Wildberries.

Чтобы получить значок «Оригинал», продавец может подать специальную заявку через личный кабинет. В зависимости от того, кем он является — владельцем бренда, лицензиатом, дистрибьютором или обычным перепродавцом, — потребуется разный набор документов:

свидетельство о регистрации товарного знака;

лицензионный договор;

договор с правообладателем или дистрибьютором;

цепочка договоров поставки, подтверждающая происхождение продукции;

сопроводительные документы на товар.

Любопытно, что выдавать отметку оригинальности на Wildberries может не только сама площадка, но и правообладатель товарного знака, получивший статус официального представителя бренда. Он вправе одобрять заявки других магазинов и самостоятельно присваивать значки их товарам. Все это подробно описано в правилах работы Wildberries.

При этом отметка выдается не обязательно навсегда. Например, у дилеров и дистрибьюторов срок ее действия зависит от предоставленных документов и ограничен одним годом. Если обнаружатся нарушения или поступит обоснованная жалоба правообладателя, маркетплейс может отозвать значок. Таким образом, и в случае с Wildberries речь прежде всего идет о подтверждении происхождения продукции и законности использования товарного знака, а не о технической экспертизе каждого устройства.

Один и тот же Айфон с разными отметками оригинальности

Ради интереса я нашел на Ozon и Wildberries один и тот же смартфон — iPhone 18 Pro на 256 ГБ в бордовом цвете с поддержкой двух eSIM. Вот карточка Айфона на Ozon, а вот аналогичное предложение на Wildberries. В обоих случаях используются идентичные фотографии с логотипом магазина «Дубайский Экспресс», но отметки оригинальности выглядят по-разному.

На Ozon под названием смартфона красуется зеленая галочка с надписью «Бренд проверен», а на Wildberries рядом с названием Apple расположен синий значок «Оригинал». При этом отличаются не только формулировки маркетплейсов, но и стоимость смартфона, количество отзывов и даже информация о гарантии.

Параметр Ozon Wildberries Модель iPhone 18 Pro 256 ГБ iPhone 18 Pro 256 ГБ Отметка Бренд проверен Оригинал Стоимость 118 368 рублей 114 045 рублей Таможенный платеж Около 16 737 рублей 15 088 рублей

Особенно интересно, что на Wildberries продавец обещает на фотографии смартфона годовую гарантию, однако в характеристиках товара указан гарантийный срок всего 14 дней. И наличие значка оригинальности никак не устраняет это противоречие. Из самих карточек также невозможно узнать, какие именно документы были предоставлены маркетплейсам для получения галочек и каким способом продавец подтвердил оригинальность продукции.

Поэтому при покупке техники необходимо обращать внимание на конкретного продавца, а не только на название бренда и наличие специального значка. Если другой магазин продает точно такой же iPhone 18 Pro, это еще не означает, что на его предложение распространяются те же гарантии оригинальности. Если сомневаетесь в конкретном предложении, скиньте карточку товара в наш чат в Telegram или МАКС.

Галочка помогает выбрать продавца

Я бы не стал полностью обесценивать такие значки. Наличие отметки говорит о том, что продавец выполнил дополнительные требования площадки, подтвердил свои права или предоставил определенные гарантии. При прочих равных это весомый аргумент в пользу покупки именно у него. Если заказываете айфон, держите под рукой наш список проверок перед покупкой iPhone.

Однако не стоит воспринимать синюю или зеленую галочку как абсолютную защиту от контрафакта. Тем более что подделки смартфонов на маркетплейсах встречаются даже среди относительно недорогих моделей. Перед оформлением заказа рекомендую сделать следующее:

Проверить наличие отметки оригинальности непосредственно в выбранном предложении. Открыть страницу продавца и изучить его ассортимент, рейтинг и отзывы. Сравнить стоимость устройства с ценами в других крупных магазинах. Уточнить региональную версию гаджета и условия гарантийного обслуживания. Посмотреть негативные отзывы с реальными фотографиями полученных устройств. Проверить подлинность гаджета после получения заказа.

Помните и о том, что оригинальный смартфон необязательно предназначен для российского или международного рынка. Вам вполне могут продать настоящую китайскую версию устройства с соответствующими ограничениями. Само наличие галочки этому никак не препятствует. По номеру модели можно определить региональную версию iPhone. Если к телефону нужна зарядка или чехол, такие аксессуары мы подбираем для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Зеленая или синяя галочка — это дополнительный критерий выбора магазина, но никак не повод отказаться от самостоятельной проверки покупки. Как бы убедительно ни выглядела надпись «Оригинал», пользоваться полученным устройством в конечном счете придется вам, а не сотрудникам маркетплейса, которые одобрили заявку продавца.