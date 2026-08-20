Все цвета iPhone 17 Pro, iPhone 17 и iPhone Air и какой лучше выбрать

Кирилл Пироженко

Когда выходит новая линейка айфонов, я первым делом смотрю не на процессор и не на мегапиксели, а на палитру. Цвет корпуса — это то, с чем вы живете каждый день, а промахнуться тут проще, чем кажется. В этом году Apple развела оттенки по моделям так, что ни один цвет не повторяется между iPhone 17 Pro, обычным iPhone 17 и iPhone Air, поэтому выбор оттенка нередко тянет за собой и выбор самой модели. Недавно я уже разбирал, какой цвет айфона самый практичный, а теперь пройдусь по всей линейке и объясню, почему красивое и практичное здесь почти никогда не совпадают.

Выбираем самый практичный цвет для каждой линейки. Фото.

Выбираем самый практичный цвет для каждой линейки

Три оттенка iPhone 17 Pro и почему серебро вне конкуренции

У iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max палитра одинаковая, всего три варианта: серебристый, темно-синий и космический оранжевый. Размер корпуса на выбор цвета больше не влияет, так что за большим экраном Pro Max можно идти в любом оттенке. Космический оранжевый — самый громкий и заметный, именно его Apple тащила во всю рекламу. Темно-синий выглядит строже и дороже, а серебристый — классика, которая ни с чем не спорит.

Три оттенка iPhone 17 Pro и почему серебро вне конкуренции. Все цвета прошек. Оранжевый стильный, но очень непрактичный. Фото.

Все цвета прошек. Оранжевый стильный, но очень непрактичный

И вот тут начинается интересное. В этом поколении Apple отказалась от титана и перешла на алюминий. Металл получился мягче, а под цветной анодировкой прячется светлый алюминий. Стоит поймать скол или потертость — и из-под краски проступает серебристая проплешина. На темно-синем и оранжевом такие следы бросаются в глаза моментально, а на серебристом их почти не видно, потому что цвет самого металла и покрытия совпадает.

Жалоб на износ в сети хватает. Уже в первые дни продаж пользователи выкладывали фотографии потертых рамок, а витринные образцы в магазинах Apple умудрялись обзавестись царапинами буквально за часы. Часть претензий Apple списала на изношенные подставки MagSafe, но осадок остался: снимков с задранным покрытием реально много. У некоторых владельцев корпус заметно выцветает за месяц, и на ярких оттенках это выглядит особенно грустно. Если хочется Pro и поменьше нервов, берите серебристый корпус, он прощает почти любую неаккуратность.

Три оттенка iPhone 17 Pro и почему серебро вне конкуренции. Если не хотите, чтобы было так, то берите серебристый. Фото.

Если не хотите, чтобы было так, то берите серебристый

Кстати, если сомневаетесь между оттенками и хочется живого совета, загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по своему опыту.

Пять цветов iPhone 17 и ставка на белый

У обычного iPhone 17 выбор шире, целых пять оттенков: лавандовый, шалфейный (зеленый), туманно-голубой, белый и черный. Лавандовый и шалфейный для тех, кто хочет, чтобы смартфон выделялся, туманно-голубой поспокойнее, а белый и черный остаются вечной классикой.

Пять цветов iPhone 17 и ставка на белый. Здесь лучший вариант по износостойкости — это белый. Фото.

Здесь лучший вариант по износостойкости — это белый

С практической точки зрения я бы советовал белый, и логика тут простая. Задняя панель у семнадцатого стеклянная, и если поймать царапину, на белом фоне ее почти не разглядеть. На черном же любая мелкая потертость, пылинка и отпечаток пальца видны сразу, глянец безжалостен. Белый в этом смысле самый спокойный вариант: живет без чехла и не собирает на себе все следы вашего дня. Черный красивее в первый день, но уже через неделю активной эксплуатации начинает выглядеть заезженным.

Хотите первыми узнавать про новые цвета, фишки и беты iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там все самое интересное про Apple выходит первым.

iPhone Air, тонкий корпус и снова победа белого

iPhone Air стоит особняком и предлагает свои четыре цвета: небесно-голубой, светло-золотой, облачно-белый и космический черный. Оттенки нежные, полупастельные, под стать самому тонкому корпусу в линейке, и вживую их порой сложно отличить друг от друга, если не ставить рядом.

iPhone Air, тонкий корпус и снова победа белого. У iPhone Air весьма сдержанная палитра цветов. Фото.

У iPhone Air весьма сдержанная палитра цветов

Здесь снова выигрывает белый, и по той же причине: на облачно-белом сколы и потертости почти не читаются, а вот на космическом черном каждая царапина как на ладони. Но у Air есть еще один козырь. Рама тут титановая, и именно тонкой модели Apple вернула более прочный металл. С точки зрения износа титановая рама надежнее алюминиевых прошек: тесты на прочность Air проходит уверенно, корпус не гнется даже при ощутимом давлении, а титан заметно лучше сопротивляется царапинам. Так что если для вас важна выживаемость без чехла, Air в белом — один из самых крепких вариантов сезона.

Тонкие смартфоны сейчас в моде, и Apple явно смотрит дальше: недавно в сеть слили два цвета складного iPhone, так что тема ультратонких корпусов только набирает обороты.

Какой цвет iPhone брать, если хочется без нервов

Расскажу на своем примере. У меня iPhone 16 Plus в оттенке ультрамарин, и он всегда жил в чехле, я его реально берег. Но на верхней грани все равно появилась коцка, и на насыщенном синем она видна за версту. Была бы у меня белая версия, этот скол просто растворился бы на светлом фоне, и я бы его даже не заметил. А на цвете все вылезает наружу, и именно так работает цветной алюминий: любая мелочь читается контрастно.

Какой цвет iPhone брать, если хочется без нервов. Вот что случилось с моим цветным iPhone 16 Plus. И это в чехле. Фото.

Вот что случилось с моим цветным iPhone 16 Plus. И это в чехле

Отсюда простой вывод. Цветные айфоны красивые, тут вопросов нет. Оранжевый Pro, ультрамарин, космический черный Air смотрятся эффектно и цепляют взгляд в магазине. Но в быту они непрактичные: каждая царапина и каждый скол превращается в заметное пятно. Светлые оттенки, то есть серебристый у прошек и белый у iPhone 17 и Air, ведут себя спокойнее и годами выглядят опрятно. Так что если выбираете надолго и без чехла, ставьте на светлое, а яркое оставьте для тех, кто готов мириться с боевыми отметинами.

Заглянуть в будущее уже можно: в сеть попали реальные фото цветов iPhone 18, так что скоро будем разбирать новую палитру. А если после покупки захочется прокачать айфон аксессуарами и чехлами, у нас есть канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно вылавливаем годные скидки.

iPhone 17iPhone 17 ProiPhone AirСмартфоны Apple
Новости по теме: iPhone 17 Pro
Подойдут ли чехлы от iPhone 17 Pro к iPhone 18 Pro? Новые подробности о размерах смартфонов Apple. Фото.
Подойдут ли чехлы от iPhone 17 Pro к iPhone 18 Pro? Новые подробности о размерах смартфонов Apple
Стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro. Фото.
Стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro
Стоит ли клеить стекло или пленку на блок камер iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и Air. Фото.
Стоит ли клеить стекло или пленку на блок камер iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и Air