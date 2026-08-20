Все цвета iPhone 17 Pro, iPhone 17 и iPhone Air и какой лучше выбрать

Когда выходит новая линейка айфонов, я первым делом смотрю не на процессор и не на мегапиксели, а на палитру. Цвет корпуса — это то, с чем вы живете каждый день, а промахнуться тут проще, чем кажется. В этом году Apple развела оттенки по моделям так, что ни один цвет не повторяется между iPhone 17 Pro, обычным iPhone 17 и iPhone Air, поэтому выбор оттенка нередко тянет за собой и выбор самой модели. Недавно я уже разбирал, какой цвет айфона самый практичный, а теперь пройдусь по всей линейке и объясню, почему красивое и практичное здесь почти никогда не совпадают.



Три оттенка iPhone 17 Pro и почему серебро вне конкуренции

У iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max палитра одинаковая, всего три варианта: серебристый, темно-синий и космический оранжевый. Размер корпуса на выбор цвета больше не влияет, так что за большим экраном Pro Max можно идти в любом оттенке. Космический оранжевый — самый громкий и заметный, именно его Apple тащила во всю рекламу. Темно-синий выглядит строже и дороже, а серебристый — классика, которая ни с чем не спорит.

И вот тут начинается интересное. В этом поколении Apple отказалась от титана и перешла на алюминий. Металл получился мягче, а под цветной анодировкой прячется светлый алюминий. Стоит поймать скол или потертость — и из-под краски проступает серебристая проплешина. На темно-синем и оранжевом такие следы бросаются в глаза моментально, а на серебристом их почти не видно, потому что цвет самого металла и покрытия совпадает.

Жалоб на износ в сети хватает. Уже в первые дни продаж пользователи выкладывали фотографии потертых рамок, а витринные образцы в магазинах Apple умудрялись обзавестись царапинами буквально за часы. Часть претензий Apple списала на изношенные подставки MagSafe, но осадок остался: снимков с задранным покрытием реально много. У некоторых владельцев корпус заметно выцветает за месяц, и на ярких оттенках это выглядит особенно грустно. Если хочется Pro и поменьше нервов, берите серебристый корпус, он прощает почти любую неаккуратность.

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Пять цветов iPhone 17 и ставка на белый

У обычного iPhone 17 выбор шире, целых пять оттенков: лавандовый, шалфейный (зеленый), туманно-голубой, белый и черный. Лавандовый и шалфейный для тех, кто хочет, чтобы смартфон выделялся, туманно-голубой поспокойнее, а белый и черный остаются вечной классикой.

С практической точки зрения я бы советовал белый, и логика тут простая. Задняя панель у семнадцатого стеклянная, и если поймать царапину, на белом фоне ее почти не разглядеть. На черном же любая мелкая потертость, пылинка и отпечаток пальца видны сразу, глянец безжалостен. Белый в этом смысле самый спокойный вариант: живет без чехла и не собирает на себе все следы вашего дня. Черный красивее в первый день, но уже через неделю активной эксплуатации начинает выглядеть заезженным.

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iPhone Air, тонкий корпус и снова победа белого

iPhone Air стоит особняком и предлагает свои четыре цвета: небесно-голубой, светло-золотой, облачно-белый и космический черный. Оттенки нежные, полупастельные, под стать самому тонкому корпусу в линейке, и вживую их порой сложно отличить друг от друга, если не ставить рядом.

Здесь снова выигрывает белый, и по той же причине: на облачно-белом сколы и потертости почти не читаются, а вот на космическом черном каждая царапина как на ладони. Но у Air есть еще один козырь. Рама тут титановая, и именно тонкой модели Apple вернула более прочный металл. С точки зрения износа титановая рама надежнее алюминиевых прошек: тесты на прочность Air проходит уверенно, корпус не гнется даже при ощутимом давлении, а титан заметно лучше сопротивляется царапинам. Так что если для вас важна выживаемость без чехла, Air в белом — один из самых крепких вариантов сезона.

Тонкие смартфоны сейчас в моде, и Apple явно смотрит дальше: недавно в сеть слили два цвета складного iPhone, так что тема ультратонких корпусов только набирает обороты.

Какой цвет iPhone брать, если хочется без нервов

Расскажу на своем примере. У меня iPhone 16 Plus в оттенке ультрамарин, и он всегда жил в чехле, я его реально берег. Но на верхней грани все равно появилась коцка, и на насыщенном синем она видна за версту. Была бы у меня белая версия, этот скол просто растворился бы на светлом фоне, и я бы его даже не заметил. А на цвете все вылезает наружу, и именно так работает цветной алюминий: любая мелочь читается контрастно.

Отсюда простой вывод. Цветные айфоны красивые, тут вопросов нет. Оранжевый Pro, ультрамарин, космический черный Air смотрятся эффектно и цепляют взгляд в магазине. Но в быту они непрактичные: каждая царапина и каждый скол превращается в заметное пятно. Светлые оттенки, то есть серебристый у прошек и белый у iPhone 17 и Air, ведут себя спокойнее и годами выглядят опрятно. Так что если выбираете надолго и без чехла, ставьте на светлое, а яркое оставьте для тех, кто готов мириться с боевыми отметинами.

Заглянуть в будущее уже можно: в сеть попали реальные фото цветов iPhone 18, так что скоро будем разбирать новую палитру. А если после покупки захочется прокачать айфон аксессуарами и чехлами, у нас есть канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно вылавливаем годные скидки.