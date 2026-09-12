Все говорили, что Apple Watch бесполезны, но я ношу их 3 месяца и пользуюсь этими функциями каждый день

Кирилл Пироженко

Пользуюсь Apple Watch уже три месяца, и за это время часы прошли путь от красивой игрушки на запястье до устройства, без которого я чувствую себя странно, если забыл его дома. Носить умные часы каждый день — это одно, а вот выжимать из них максимум пользы — совсем другое. Недавно мы рассказывали, что Apple выпилит сразу три функции в watchOS 27, а сегодня я собрал шесть советов, которые могу дать всем владельцам умных часов Apple, будь вы новичком или человеком со стажем.

Apple Watch на руке с циферблатом Хронограф. Фото.

Apple Watch на руке с циферблатом Хронограф

Сделайте циферблат по-настоящему информативным

Циферблат всегда перед глазами, и не использовать это пространство с толком — настоящее расточительство. Я потратил вечер и собрал вариант, который закрывает почти все мои бытовые вопросы одним взглядом на запястье. Если хочется подсмотреть чужие идеи, у нас есть подробный разбор про самые интересные циферблаты Apple Watch.

Сделайте циферблат по-настоящему информативным. Циферблат хронографа с разными расширениями. Фото.

Циферблат хронографа с разными расширениями

На моем циферблате уместилось сразу все, что нужно в течение дня:

  • часы со стрелками и электронное время рядом;
  • текущая дата;
  • движение солнца по небу в течение суток;
  • время в Москве, потому что работаю по МСК и так удобнее;
  • температура на улице;
  • вероятность дождя;
  • кольца активности;
  • уровень заряда самих часов.

Получился суперинформативный циферблат, по которому я за секунду понимаю, во что одеться, брать ли зонт и сколько мне еще двигаться до закрытия колец. Настроить такой можно двумя путями:

Сделайте циферблат по-настоящему информативным. Настройка расширений циферблата Apple Watch с часов. Фото.

Настройка расширений циферблата Apple Watch с часов

  1. Наденьте часы и нажмите с удержанием на текущий циферблат.
  2. Смахните влево или вправо и выберите подходящую основу.
  3. Нажмите «Править» и по очереди задайте компликации — те самые маленькие блоки с погодой, датой, солнцем и зарядом.

Либо возьмите iPhone, откройте приложение Watch, зайдите в раздел «Циферблаты» и соберите все с большого экрана, так заметно быстрее.

Тренируйтесь с приложением Фитнес

Основной сценарий у меня спортивный, поэтому приложение «Тренировка» я открываю почти каждый день. Часы показывают пульс, длительность занятия, потраченные калории, а для бега или велосипеда еще и дистанцию с пульсовыми зонами. Кстати, если верить слухам, новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 будут знать о здоровье еще больше.

Запустить тренировку проще, чем кажется:

Тренируйтесь с приложением Фитнес. Запуск тренировки на Apple Watch. Фото.

Запуск тренировки на Apple Watch

  1. Откройте приложение «Тренировка» прямо на часах.
  2. Выберите тип нагрузки — бег, ходьбу, велосипед или что-то из списка.
  3. Дождитесь короткого обратного отсчета и начинайте двигаться.
  4. После финиша смахните вправо и сохраните результат, чтобы он попал в статистику.

Я стараюсь двигаться каждый день, и ремешок от постоянного пота изнашивается довольно быстро. Пару сменных вариантов я докупил недорого, а такие находки регулярно всплывают в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пингуйте потерянный iPhone прямо с руки

Как бы я ни старался класть смартфон на одно и то же место, iPhone у меня пропадает с завидной регулярностью — то под подушкой, то в кармане куртки в прихожей. Часы решают эту проблему за пару секунд. И раз уж зашла речь о прошивке, честно расскажу, почему я не обновляю Apple Watch до watchOS 27.

Чтобы найти телефон, сделайте так:

Пингуйте потерянный iPhone прямо с руки. Поиск айфона с Apple Watch. Фото.

Поиск айфона с Apple Watch

  1. Нажмите на боковую вытянутую кнопку, а не на колесико Digital Crown.
  2. Найдите иконку с телефоном и расходящимися звуковыми волнами.
  3. Тапните по ней, и iPhone сразу издаст характерный сигнал.
  4. Идите на звук и забирайте смартфон из его укрытия.

Пользуюсь этим до неприличия часто, и это самый простой способ вернуть потеряшку, не переворачивая квартиру вверх дном.

Включите беззвучный режим и уберите лишние звуки

Больше всего в часах меня раздражает то, что они умеют пищать. Мне не нужны звуки с запястья вообще никогда, поэтому беззвучный режим у меня включен на постоянной основе. Вибрация при этом остается, так что важное уведомление или входящий звонок вы точно не пропустите.

Включается он в пару касаний:

Включите беззвучный режим и уберите лишние звуки. Отключение звука на Apple Watch. Фото.

Отключение звука на Apple Watch

  1. Проведите пальцем снизу вверх, чтобы открыть Пункт управления.
  2. Найдите иконку с колокольчиком.
  3. Тапните по ней, колокольчик станет перечеркнутым.
  4. Убедитесь, что вибрация на месте, и спокойно продолжайте день.

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Следите за пульсом не только на тренировке

Пульсометр на Apple Watch я запускаю постоянно постоянно и поглядываю на него не только во время спорта. Иногда это просто любопытно, а иногда превращается в маленькую игру: можно ли сбить пульс одним дыханием. Хотите разбирать такие фишки вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Использую пульсометр я так:

Следите за пульсом не только на тренировке. Работа приложения «Пульс» на Apple Watch. Фото.

Работа приложения «Пульс» на Apple Watch

  1. Откройте приложение «Пульс» или тапните по расширению на циферблате, если добавили его туда.
  2. Посмотрите текущее число ударов в минуту.
  3. Засеките показатель после короткой нагрузки, например пары пролетов лестницы.
  4. Понаблюдайте, как быстро пульс возвращается к спокойному, это неплохой маркер общей формы.

Просите Siri о напоминаниях и заметках

Siri на часах я реально использую, и вовсе не для эффектных команд. Мне удобно быстро сделать короткую заметку или создать напоминание, не доставая смартфон из кармана. Штука оказалась на удивление рабочей и здорово экономит время. А если хотите системно подтянуть пунктуальность, почитайте, как перестать везде опаздывать.

Работает это так:

Просите Siri о напоминаниях и заметках. Активация Siri на Apple Watch. Фото.

Активация Siri на Apple Watch

  1. Поднимите запястье к лицу или зажмите колесико Digital Crown.
  2. Скажите, что нужно: «Напомни вынести мусор сегодня в 17:00».
  3. Либо надиктуйте короткую заметку, пока мысль не улетела.
  4. Убедитесь, что Siri все распознала верно, и опустите руку.

Вот шесть привычек, которые сделали мои Apple Watch по-настоящему полезными, а не просто украшением на руке. Три месяца — небольшой срок, но за это время часы прочно вошли в мою рутину, и обратно на обычный ремешок с циферблатом я уже не хочу. А какими фишками пользуетесь вы? Делитесь в комментариях, всегда интересно подсмотреть чужие сценарии.

Apple WatchwatchOS 26Советы по работе с Apple
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