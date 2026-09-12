Все говорили, что Apple Watch бесполезны, но я ношу их 3 месяца и пользуюсь этими функциями каждый день

Пользуюсь Apple Watch уже три месяца, и за это время часы прошли путь от красивой игрушки на запястье до устройства, без которого я чувствую себя странно, если забыл его дома. Носить умные часы каждый день — это одно, а вот выжимать из них максимум пользы — совсем другое. Недавно мы рассказывали, что Apple выпилит сразу три функции в watchOS 27, а сегодня я собрал шесть советов, которые могу дать всем владельцам умных часов Apple, будь вы новичком или человеком со стажем.



Сделайте циферблат по-настоящему информативным

Циферблат всегда перед глазами, и не использовать это пространство с толком — настоящее расточительство. Я потратил вечер и собрал вариант, который закрывает почти все мои бытовые вопросы одним взглядом на запястье. Если хочется подсмотреть чужие идеи, у нас есть подробный разбор про самые интересные циферблаты Apple Watch.

На моем циферблате уместилось сразу все, что нужно в течение дня:

часы со стрелками и электронное время рядом;

текущая дата;

движение солнца по небу в течение суток;

время в Москве, потому что работаю по МСК и так удобнее;

температура на улице;

вероятность дождя;

кольца активности;

уровень заряда самих часов.

Получился суперинформативный циферблат, по которому я за секунду понимаю, во что одеться, брать ли зонт и сколько мне еще двигаться до закрытия колец. Настроить такой можно двумя путями:

Наденьте часы и нажмите с удержанием на текущий циферблат. Смахните влево или вправо и выберите подходящую основу. Нажмите «Править» и по очереди задайте компликации — те самые маленькие блоки с погодой, датой, солнцем и зарядом.

Либо возьмите iPhone, откройте приложение Watch, зайдите в раздел «Циферблаты» и соберите все с большого экрана, так заметно быстрее.

Тренируйтесь с приложением Фитнес

Основной сценарий у меня спортивный, поэтому приложение «Тренировка» я открываю почти каждый день. Часы показывают пульс, длительность занятия, потраченные калории, а для бега или велосипеда еще и дистанцию с пульсовыми зонами. Кстати, если верить слухам, новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 будут знать о здоровье еще больше.

Запустить тренировку проще, чем кажется:

Откройте приложение «Тренировка» прямо на часах. Выберите тип нагрузки — бег, ходьбу, велосипед или что-то из списка. Дождитесь короткого обратного отсчета и начинайте двигаться. После финиша смахните вправо и сохраните результат, чтобы он попал в статистику.

Я стараюсь двигаться каждый день, и ремешок от постоянного пота изнашивается довольно быстро. Пару сменных вариантов я докупил недорого, а такие находки регулярно всплывают в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пингуйте потерянный iPhone прямо с руки

Как бы я ни старался класть смартфон на одно и то же место, iPhone у меня пропадает с завидной регулярностью — то под подушкой, то в кармане куртки в прихожей. Часы решают эту проблему за пару секунд. И раз уж зашла речь о прошивке, честно расскажу, почему я не обновляю Apple Watch до watchOS 27.

Чтобы найти телефон, сделайте так:

Нажмите на боковую вытянутую кнопку, а не на колесико Digital Crown. Найдите иконку с телефоном и расходящимися звуковыми волнами. Тапните по ней, и iPhone сразу издаст характерный сигнал. Идите на звук и забирайте смартфон из его укрытия.

Пользуюсь этим до неприличия часто, и это самый простой способ вернуть потеряшку, не переворачивая квартиру вверх дном.

Включите беззвучный режим и уберите лишние звуки

Больше всего в часах меня раздражает то, что они умеют пищать. Мне не нужны звуки с запястья вообще никогда, поэтому беззвучный режим у меня включен на постоянной основе. Вибрация при этом остается, так что важное уведомление или входящий звонок вы точно не пропустите.

Включается он в пару касаний:

Проведите пальцем снизу вверх, чтобы открыть Пункт управления. Найдите иконку с колокольчиком. Тапните по ней, колокольчик станет перечеркнутым. Убедитесь, что вибрация на месте, и спокойно продолжайте день.

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Следите за пульсом не только на тренировке

Пульсометр на Apple Watch я запускаю постоянно постоянно и поглядываю на него не только во время спорта. Иногда это просто любопытно, а иногда превращается в маленькую игру: можно ли сбить пульс одним дыханием. Хотите разбирать такие фишки вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Использую пульсометр я так:

Откройте приложение «Пульс» или тапните по расширению на циферблате, если добавили его туда. Посмотрите текущее число ударов в минуту. Засеките показатель после короткой нагрузки, например пары пролетов лестницы. Понаблюдайте, как быстро пульс возвращается к спокойному, это неплохой маркер общей формы.

Просите Siri о напоминаниях и заметках

Siri на часах я реально использую, и вовсе не для эффектных команд. Мне удобно быстро сделать короткую заметку или создать напоминание, не доставая смартфон из кармана. Штука оказалась на удивление рабочей и здорово экономит время. А если хотите системно подтянуть пунктуальность, почитайте, как перестать везде опаздывать.

Работает это так:

Поднимите запястье к лицу или зажмите колесико Digital Crown. Скажите, что нужно: «Напомни вынести мусор сегодня в 17:00». Либо надиктуйте короткую заметку, пока мысль не улетела. Убедитесь, что Siri все распознала верно, и опустите руку.

Вот шесть привычек, которые сделали мои Apple Watch по-настоящему полезными, а не просто украшением на руке. Три месяца — небольшой срок, но за это время часы прочно вошли в мою рутину, и обратно на обычный ремешок с циферблатом я уже не хочу. А какими фишками пользуетесь вы? Делитесь в комментариях, всегда интересно подсмотреть чужие сценарии.