5 новых функций Apple TV 4K, ради которых стоит дождаться осени

По слухам, следующая Apple TV 4K получит сразу пять обновлений: новый процессор, больше оперативной памяти, поддержку умной Siri AI, собственный чип связи с Wi-Fi 7 и переработанный пульт Siri Remote. Официально Apple ничего из этого не подтверждала, все держится на утечках из кода и прогнозах инсайдеров. К слову, в бета-версии macOS раньше уже находили больше 15 неанонсированных устройств Apple. Ниже разберем, что каждая функция дает на практике и стоит ли из-за нее ждать новую модель.



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Все изменения в приставке

По данным MacRumors, ключевых изменений в Apple TV будет пять. Вот полный список того, что Apple планирует улучшить в новой ТВ приставке:

Новый процессор. Следующая Apple TV получит чип A17 Pro. Из-за долгой четырехлетней паузы возможен вариант и посвежее, вплоть до A18 Pro или A19 Pro.

Больше оперативной памяти. Она нужна, чтобы приставка тянула функции искусственного интеллекта.

Умная Siri AI. Более сообразительная версия голосового помощника.

Новый чип связи. Собственный модуль Apple N1 с Wi-Fi 7, а это более быстрый интернет и меньше задержек.

Обновленный пульт. Siri Remote переработают, но детали пока неизвестны.

Нынешняя приставка работает на чипе A15 Bionic, который дебютировал в iPhone 13 еще в 2021 году. Прирост от нового процессора сильнее всего заметят любители игр: A17 Pro и версии новее дают больше производительности и аппаратное ускорение трассировки лучей ради красивой графики. Хотите первыми узнавать новости об Apple TV? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Для чего приставке дополнительная память

От объема памяти зависит, какие умные функции потянет приставка. С чипом A17 Pro или новее устройство должно получить минимум 8 ГБ оперативной памяти, вдвое больше нынешних 4 ГБ.

Дополнительная память позволит Apple TV поддерживать часть возможностей Apple Intelligence, и в их число, по сообщениям, войдет Siri AI. Именно из-за нехватки памяти и мощности новые ИИ-функции почти наверняка не приедут на старые приставки.

Чем умная Siri лучше нынешней версии

Siri AI должна отвечать осмысленнее и понимать запросы естественнее, чем нынешний помощник, который на приставке в основном ищет фильмы и управляет воспроизведением.

По данным 9to5Mac, система tvOS 27 с высокой вероятностью принесет Siri AI на Apple TV 4K. Повод для слуха нашли в коде: при сравнении списков приложений tvOS 26 и tvOS 27 запись Siri есть только во второй версии. Внутри нее прячется строка com.apple.campo, а campos у Apple внутренне обозначает как раз Siri AI.

Есть оговорка: Siri AI почти наверняка достанется только новой Apple TV с достаточной памятью и мощностью. То есть даже если вы установите tvOS 27 на приставку, умный помощник туда, скорее всего, не доберется.

Быстрый интернет на собственном чипе Apple

Еще одно ожидаемое обновление касается связи: у приставки появится собственный чип Apple для интернета и Bluetooth. Еще в 2024 году Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что следующая Apple TV получит комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth собственной разработки. Предположительно это N1, который дебютировал в серии iPhone 17 и iPhone Air и поддерживает Wi-Fi 7. Для приставки это апгрейд с нынешнего Wi-Fi 6.

На деле это более стабильная и быстрая связь. В теории Wi-Fi 7 до четырех раз быстрее Wi-Fi 6, но реальная скорость упирается в тарифы провайдера и другие условия. Если ваш роутер и домашний интернет не тянут Wi-Fi 7, прироста вы не почувствуете. Вдобавок N1 в новых iPhone поддерживает Bluetooth 6, а это меньшая задержка и другие плюсы против Bluetooth 5 в текущей Apple TV.

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Каким станет пульт и корпус

Пульт тоже должен обновиться, но подробностей пока нет. Новая Apple TV, вероятно, приедет с переработанным Siri Remote: на это указывают и Марк Гурман, и находки в коде macOS 26.7. Конкретные изменения пульта код при этом не раскрыл.

Сам корпус, судя по слухам, останется прежним, а дизайн будет близок к текущей модели. Разговоры о встроенной камере для FaceTime шли еще в 2024 году, но признаков, что Apple готовит ее для следующей модели, нет.

Когда выйдет новинка и сколько попросят

Сроки укладываются в привычный осенний цикл. Новую Apple TV, скорее всего, покажут в сентябре или октябре: либо на ежегодной презентации iPhone, либо на отдельном мероприятии. Заодно Apple, по сообщениям, планирует представить трио устройств для умного дома: саму приставку, полностью новый хаб в настольной и настенной версиях и обновленный HomePod mini.

С ценой ситуация неприятная. В июне Apple подняла цены на 14 продуктов, включая Apple TV 4K. В США версия с Wi-Fi и 64 ГБ теперь стартует со 199 долларов вместо прежних 129, а модель с Wi-Fi, Ethernet и 128 ГБ выросла до 249 вместо 149. Сохранит ли новинка эти ценники или подорожает еще сильнее, пока непонятно. Но увеличение ОЗУ явно не пройдет бесследно. Мне кажется, что Apple может поднять прайс еще на 20-30 долларов. Вполне возможно, что ценник стартует с 220-230 долларов.

Брать текущую модель или подождать новую

Если приставка нужна прямо сейчас и вы просто смотрите сериалы и фильмы, текущую модель брать можно, но с оговорками. Новинку ждут уже этой осенью, а после ее выхода нынешняя версия либо подешевеет, либо пропадет с полок. Отдавать полную цену за пару недель до анонса не лучшая идея.

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Ждать новую модель есть смысл, если вам важны Siri AI, игры или дома уже стоит роутер и интернет с Wi-Fi 7. Тем, кто гоняет приставку только под стриминг, новинка почти ничего не даст: умный помощник и ускорение графики тут не пригодятся. Если же смотрите вы часто, пригодится и наша инструкция, как смотреть Кинопаб на Apple TV. А когда текст на экране кажется мелким, его размер несложно увеличить в настройках tvOS 27.