Бесплатные переводы по СБП урежут до 30 тысяч. Но не всем

Про лимит на переводы по СБП, кажется, знают уже все. Сто тысяч в месяц другим людям можно отправить бесплатно, а дальше банк вправе взять небольшую комиссию. Неприятно, но жить можно. Только 11 ноября в Госдуму внесли законопроект, после которого банк сможет поставить человеку совсем другой лимит. Доплатить сверху, чтобы его обойти, уже не выйдет. А получить его можно, не сделав ничего незаконного.



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Бесплатные 100 тысяч никуда не денутся, лимит будет другой

Внесла законопроект группа депутатов и сенаторов, среди них глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. А нацелен он на дропперов, то есть людей, через чьи карты прогоняют деньги мошенники, онлайн-казино, криптообменники и продавцы наркотиков. По словам авторов, все эти расчёты переехали в обычные переводы между людьми, и бороться с ними хотят как раз через лимиты.

Привычные правила СБП законопроект при этом не трогает: другим людям по-прежнему до 100 тысяч в месяц бесплатно, а сверх этого банк может взять 0,5%, но не больше 1 500 рублей за перевод. Мы подробно разбирали эти тарифы, когда переводы по СБП стали платными. Новый лимит работает в обратную сторону. Он ограничивает не то, сколько отправляете вы, а сколько можете получить.

Человеку, которого признают подозрительным, банк обязан поставить потолок в 30 тысяч рублей в месяц на все переводы от других людей. Отдельно ещё 30 тысяч на внесение наличных на свои счета и электронные кошельки. Проходить такие операции будут через СБП. Доплатить комиссию и получить больше, как с бесплатными 100 тысячами, здесь не получится: это потолок, а не тариф.

И держится такой потолок долго: срок выбирает банк, но не больше года, а если в течение трёх лет после снятия всё повторится, лимит поставят уже на два года. Закрыть счёт и открыть новый в том же банке не поможет, ограничение сохранится. Остаётся главный вопрос: кто будет решать, что вы подозрительный.

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Решать будет не суд, а совпадение двух проверок

Банк России вместе с Росфинмониторингом утвердит признаки подозрительных операций, найдёт под них конкретных людей и передаст сведения банкам. Банк, в свою очередь, сверит их со своей проверкой. Если операции клиента совпали с признаками ЦБ и сведения о нём пришли от регулятора, лимит нужно поставить не позднее следующего рабочего дня.

Банк, правда, может с оценкой ЦБ не согласиться и сообщить об этом регулятору. Только если он в течение года несколько раз нарушит новые правила, у него могут отозвать лицензию. Так что спорить ради отдельного клиента у банка мотивации будет немного. А под признаки, по которым ищут дропперов, легко попасть и без всякого криминала.

Сбор на подарок учителю выглядит для банка как схема

Самих признаков из законопроекта пока нет, их ЦБ утвердит позже. Зато есть рекомендации, по которым банки ищут подозрительных клиентов уже несколько лет. Настораживать там предлагается, например, необычно большим числом людей, с которыми у вас идут переводы, и в качестве ориентира приведено больше 10 в день или 50 в месяц. Ещё один признак — деньги на счёте не задерживаются, и к концу дня остаётся не больше 10% того, что через него прошло.

Теперь приложите это к обычной жизни. Родительский комитет собирает с класса на подарок учителю, и за пару дней ему переводят тридцать человек, а потом всё уходит на одну покупку. Человек распродаёт вещи на Авито и сразу тратит выручку. Репетитору каждый вечер скидывают оплату за урок на личную карту. Ничего незаконного тут нет, но по формальным признакам всё это похоже на то, что ищут банки. Даже комментарий к переводу может сыграть против вас, а как карту блокируют из-за подписи «за торт», мы уже рассказывали.

Ошибиться система может, и это видно по тому, как работает уже действующая база ЦБ по мошенническим переводам. Только за первый квартал 2026 года регулятору пришло 68 тысяч обращений с просьбой из неё исключить, и подавляющее большинство — от обычных граждан. С новым лимитом выбираться придётся похожим путём.

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Доказывать, что вы не дроппер, придётся самому

Банк обязан сообщить об ограничении не позднее следующего рабочего дня, указать срок, причины, какие операции и за какой период вызвали вопросы, и объяснить, как обжаловать решение. Дальше всё зависит от вас:

собрать документы, которые объясняют, откуда пришли деньги, и отнести их в банк;

дождаться решения, на него у банка есть до семи рабочих дней;

если банк ограничение подтвердил, идти в суд, но только после обращения в банк.

Неприятный момент в том, что само по себе ограничение не делает банк ответственным перед клиентом. Если через месяц выяснится, что вы ни при чём, лимит снимут, но никто не обязан возмещать вам то, что за этот месяц не пришло на карту вовремя. Хорошо хоть, что подготовиться время есть.

Заработать закон может только в 2028 году

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта 2028 года. Сейчас это первая редакция, и ко второму чтению её ещё могут поправить. Но признаки, по которым банки присматриваются к клиентам, работают уже сегодня, так что привыкать стоит заранее:

деньги с класса, друзей или коллег собирайте через общие сборы и вишлисты, как в нашей инструкции для Wildberries, а не десятками переводов на свою карту;

не пишите в комментариях к переводу шутки и названия услуг;

если вам регулярно платят за работу, храните переписку и чеки, ведь именно их банк попросит, когда спросит, откуда деньги.

Дропперов ловить действительно нужно, ведь через их карты уходят деньги, которые мошенники выманивают у наших же родителей. Только у этого закона есть перекос. Поставить лимит банк обязан за один рабочий день, а снимать его придётся неделями, собирая бумаги о переводах от родителей одноклассников. И если ко второму чтению это не поправят, родительский комитет станет самой неблагодарной должностью в стране. А вам часто переводят деньги разные люди? Расскажите в нашем Telegram-чате.