В России начнут отключать сайты и приложения ради белых списков

Миша Королев

Если вам казалось, что про белые списки вспоминают, лишь когда в городе пропадает мобильный интернет, у властей на этот счет появились новые планы. Мы уже писали, как Минцифры меняет правила белых списков, но тогда речь шла о том, какие сервисы останутся доступны. Теперь вопрос сместился туда, где эти сервисы физически живут. Для дата-центров готовят правила, по которым кому-то придется освободить место буквально за сутки, и решать, кто уйдет первым, будут вовсе не сами клиенты. Осталось понять, откуда взялась эта спешка, кого она заденет и заметите ли вы что-нибудь на своем айфоне.

Человек держит iPhone с ошибкой «Не удается получить доступ к сайту» в коридоре дата-центра между серверными стойками

Человек держит iPhone с ошибкой «Не удается получить доступ к сайту» в коридоре дата-центра между серверными стойками

Десять процентов за десять дней

Поводом стали октябрьские атаки беспилотников. Тогда под удар попали пять дата-центров Яндекса, Сбера и VK в разных регионах, и сбои быстро расползлись по сервисам, которые к этим компаниям не имеют никакого отношения. Мы подробно рассказывали, что творилось с интернетом после ударов по Яндексу, и именно тогда стало ясно, насколько хрупко все устроено.

2 ноября Владимир Путин подписал указ № 802. Он обязывает владельцев негосударственных дата-центров за 10 дней зарезервировать 10% площадей и мощностей. Речь о коммерческих ЦОДах, которые сдают стойки и серверы в аренду другим компаниям. Площадки госорганов, госпредприятий и муниципальных учреждений требование обходит стороной, корпоративные дата-центры (например, банковские) тоже.

Простаивать резерв не обязан. Пока государство о нем не вспомнило, владелец пользуется им сам. Но как только решение примет подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию, согласовав его с ФСБ, мощности нужно выдать в течение суток. Платить за них будут, но по предельной цене, которую установит та же подкомиссия.

Коридор дата-центра: открытые стойки с серверами и коммутаторами, к которым подведены синие и желтые кабели

Коридор дата-центра: открытые стойки с серверами и коммутаторами, к которым подведены синие и желтые кабели

Заодно указ разрешил временно задействовать зарубежные дата-центры для работы российских ресурсов. Самостоятельно перенести туда нагрузку компания не может, это тоже решает подкомиссия. А вот вопрос, где взять 10%, если залы уже забиты под завязку, в самом указе так и остался открытым.

Место освободят за счет тех, кого сочтут неважными

Ответ на него прозвучал 6 ноября на совещании в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев объяснил операторам, как выполнять указ, и рецепт оказался прямолинейным. Если свободных стоек нет, оператор должен заранее рассортировать своих заказчиков по приоритету, а когда потребуется, отключить менее приоритетных. Сдавать освободившееся место кому-то еще после этого нельзя.

Сроки жесткие. На исполнение требования отводят 24 часа с момента, когда оно пришло от Минцифры или от подкомиссии. Если резервные мощности уже кто-то арендует, клиента нужно предупредить, что за те же сутки ему придется съехать, либо просто расторгнуть с ним договор. Перевезти за день серверы живого сервиса вместе со всеми базами данных — задача, мягко говоря, из разряда фантастики.

Схема: в серверной стойке менее приоритетного клиента выселяют, рядом условия — освободить место за 24 часа, расторгнуть договор, форс-мажор и временное управление за отказ

Схема: в серверной стойке менее приоритетного клиента выселяют, рядом условия — освободить место за 24 часа, расторгнуть договор, форс-мажор и временное управление за отказ

Чтобы операторам было спокойнее, отключение клиентов предлагают считать форс-мажором. Иными словами, бизнес, который выселили, не сможет потребовать с дата-центра неустойку. А тем, кто резерв так и не создаст, грозит временное управление. Указ № 604 от 24 августа позволяет передать имущество компании под контроль государства (по умолчанию Росимущества), если владелец ставит под угрозу работу критической инфраструктуры или слишком медленно ее восстанавливает.

Есть и небольшое послабление. Считать 10% разрешат суммарно по всем площадкам оператора, а не выделять в каждом зале отдельно. В Минцифры при этом подчеркивают, что меры еще в проработке и требования будут формировать вместе с рынком. Мера названа временной, но срок ее окончания не назван: правила будут действовать, пока указ не отменят или не поменяют.

Одним Госуслугам понадобится около 900 стоек

Масштаб проще всего понять по цифрам. К концу 2025 года на российском рынке коммерческих дата-центров было примерно 85,8 тысячи стойко-мест, так что резерв в 10% — это около 8,6 тысячи стоек. По оценке собеседника из облачного провайдера, одна только инфраструктура Госуслуг, которые точно входят в белый список, займет около 900 стоек. По средней московской цене аренда такого объема обходится примерно в 1,84 млрд рублей в год без НДС.

А места и так не хватает. Еще в начале октября на рынке жаловались на дефицит свободных стоек, а после атак желающих держать запасную площадку стало только больше. Свободного резерва взять неоткуда, поэтому освобождать его будут за счет тех, кто уже стоит в залах.

Кто попадет в «неприоритетные», в правилах пока не написано. Я бы поставил не на банки и не на Госуслуги, а на небольшие сервисы: интернет-магазины, онлайн-школы, игровые серверы, разработчиков приложений. Но это мое предположение по логике происходящего, а не цитата из документа. Таким компаниям придется заранее искать запасной вариант и платить за вторую площадку. Подозреваю, что в итоге эти деньги окажутся в цене подписок и услуг, но на сколько они вырастут, сейчас не скажет никто.

Правила еще будут меняться, и финальную версию мы разберем сразу после публикации. Чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

На айфоне это будет выглядеть как обычный сбой

Для владельца iPhone все эти стойки и договоры останутся за кадром. Если сервис, которым вы пользуетесь, окажется в списке «неприоритетных», вы просто увидите, что приложение перестало грузиться. Ни уведомления от App Store, ни внятного объяснения от разработчика не будет: у того на переезд всего сутки. Как подстраховаться от таких ситуаций, мы расписали в инструкции на случай отключения интернета, и сейчас она снова актуальна.

С сервисами из белого списка картина обратная. Госуслуги, банки, маркетплейсы, соцсети и доставка получат гарантированное место, если их основной дата-центр выйдет из строя, так что работать они должны стабильнее. Вот только белый список — не весь интернет, и все, что в него не попало, будет держаться на доброй воле оператора дата-центра.

iPhone на столе рядом с MacBook и AirPods, на экране приложение Файлы с разделами iCloud Drive и «На iPhone»

iPhone на столе рядом с MacBook и AirPods, на экране приложение Файлы с разделами iCloud Drive и «На iPhone»

Пара вещей, которые стоит сделать уже сейчас:

  • держать важные документы не только в облаке, но и в приложении Файлы в разделе «На iPhone»;
  • для каждого критичного сервиса (такси, доставка, оплата) иметь на смартфоне запасное приложение;
  • сохранить копию фото и переписок на компьютер или внешний накопитель.

Если какое-то приложение у вас уже пропало без объяснений, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, обычный это сбой или переезд. А флешку с USB-C или компактный SSD под копию галереи проще всего найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, недорогие накопители там попадаются часто.

Так грозит ли это вашему айфону? Прямо сейчас нет: требования еще не утверждены, и ни один сервис пока не выселили. Но если правила примут в нынешнем виде, исчезнуть за сутки сможет любое приложение, чей сервер сочтут менее важным, чем Госуслуги. Кто окажется в этом списке, станет ясно, лишь когда первые клиенты начнут съезжать.

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