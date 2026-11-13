Нашёл, где цифровой рубль выгоднее СБП. Разница — до 18 тысяч рублей в год

Переводы по номеру телефона давно кажутся бесплатными: скинул маме пять тысяч, и никакой комиссии. Но стоит отправить родителям крупную сумму на ремонт или лечение, и в приложении банка вдруг появляется строчка «Комиссия». А в октябре в ЦБ прямо назвали способ переводить такие деньги бесплатно. Причём это тот самый цифровой рубль, который большинство до сих пор считает никому не нужным. Я посчитал, сколько на этом выходит, и разница оказалась заметнее, чем я ожидал.



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Комиссия начинается со сто первой тысячи

Появляется эта строчка не случайно. Другим людям по СБП бесплатно можно отправить до 100 тысяч рублей за календарный месяц, а с того, что сверху, банк вправе взять 0,5%, но не больше 1 500 рублей за перевод. Тарифы эти действуют с весны, и подробно мы их разбирали, когда переводы по СБП стали платными.

Я проверил это на своём Т-Банке. Перевод в Сбер на 100 рублей идёт «Без комиссии», а стоит вписать в ту же форму 150 тысяч, и банк сразу добавляет к ним 250 рублей. Ровно 0,5% от 50 тысяч, которые не влезли в бесплатный лимит.

Теперь возьмём сумму покрупнее. Если родителям нужно 300 тысяч, первые 100 уйдут бесплатно, а за остальные 200 тысяч банк возьмёт 1 000 рублей. А если в этом месяце вы уже переводили кому-то сотню, лимит потрачен, и за те же 300 тысяч придётся отдать потолок — 1 500 рублей. Как раз от этих денег и предлагают избавиться в ЦБ.

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В ЦБ назвали случай, где цифровой рубль выгоднее карты

Вопрос, где цифровой рубль выгоднее обычных денег, в октябре задали зампреду Банка России Зульфие Кахрумановой. Она назвала три случая. Два из них про бизнес: приём оплаты для ИП и переводы между компаниями холдинга. А третий как раз наш: срочно перевести крупную сумму родному человеку. По её словам, цифровыми рублями это можно сделать бесплатно и без лимитов.

Схема простая. Вы бесплатно перекладываете деньги с карты в цифровой кошелёк, отправляете их родителям по номеру телефона, а они при желании выводят их себе на карту. Комиссии нет ни на одном шаге, потому что для обычных людей на платформе ЦБ бесплатно всё. Вместо 1 000–1 500 рублей выходит ноль, и если помогать по 300 тысяч каждый месяц, за год набегает до 18 тысяч рублей экономии.

Звучит так, будто цифровой кошелёк стоит завести всем. Но достаётся эта экономия далеко не каждому.

Сэкономить получится, только если родители в другом банке

0,5% — это максимум, который банк может взять сверх лимита, а не обязательная плата. Если вы с родителями в одном банке, переводы между своими клиентами часто и так бесплатные. Не нужен цифровой рубль и тем, у кого есть банковская подписка с повышенным лимитом, или тем, кто может разослать деньги с карт разных банков. Так что прежде всего посмотрите на экран подтверждения: строку с комиссией банк показывает до того, как деньги уйдут.

Есть ограничения и у самого цифрового рубля. Пополнить кошелёк с карты можно не больше чем на 300 тысяч в месяц, это правило ЦБ для всех банков. Перевести получится только тому, у кого тоже открыт такой кошелёк, так что маме, скорее всего, придётся помочь его завести. Отменить перевод, как и по СБП, нельзя. А держать там сбережения нет смысла: на остаток не начисляются проценты.

Выходит, что кошелёк нужен под один сценарий: крупные переводы родным в другой банк. И если это ваш случай, остаётся его открыть. Вот только у владельца айфона на этом шаге начинаются сложности.

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На iPhone кошелёк открывают не все банки

Отдельного приложения у цифрового рубля нет, кошелёк открывается в разделе «Цифровой рубль» внутри приложения банка. На старте 1 сентября Сбер, ВТБ и Т-Банк не давали сделать это на iOS вовсе, потому что не могли выпустить нужные обновления в App Store. Почему так вышло, мы разбирали ещё до запуска.

С тех пор прошло больше двух месяцев, и я спросил свой банк, что изменилось. Поддержка Т-Банка ответила, что открыть счёт сейчас можно только на Android, в приложении версии 8.2 и выше.

В ЦБ при этом говорят, что ряд банков уже открывает кошельки владельцам айфонов, а остальным советуют написать в поддержку: там подскажут, как получить подходящую версию приложения. Свежие сборки банки и правда раздают в обход App Store. Например, ВТБ на iPhone теперь ставится без компьютера. Так что прежде чем ставить на цифровом рубле крест, спросите свой банк.

На Android всё работает, а кошелёк потом виден из любого банка

Для сравнения я открыл тот же Т-Банк на Android. Раздел «Цифровой рубль» там на месте, и на первом же экране банк пишет то же, что и ЦБ: переводить цифровые рубли бесплатно другим людям.

Если в семье есть Android-смартфон, это стоит учесть, ведь кошелёк хранится не в банке, а на платформе ЦБ. Поэтому зайти в него можно через любой ваш банк, подключённый к платформе, в том числе через личный кабинет на сайте. Пропадёт приложение одного банка из App Store, деньги никуда не денутся.

А родителям, которым вы поможете завести кошелёк, стоит заранее объяснить два правила:

открыть кошелёк может только сам человек, со своего телефона и по своему решению;

если звонят и предлагают открыть счёт цифрового рубля или говорят, что он уже открыт и туда нужно перевести деньги, это мошенники.

Тут работает то же правило, что и со звонками якобы из Сбера: просто кладите трубку.

Цифровой рубль, выходит, не замена карте, а инструмент на один случай. Зато в этом случае он экономит до 18 тысяч в год, и обидно, что владельцам айфонов до этой экономии пока приходится добираться через поддержку банка. А ваш банк уже даёт открыть цифровой кошелёк на iPhone? Расскажите в нашем Telegram-чате.