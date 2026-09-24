Apple готовит iOS 27.0.1: когда она выйдет и какие ошибки исправит

Прошла всего неделя с выхода iOS 27, а у владельцев айфонов уже накопился список претензий. У кого-то экран перестает реагировать на касания, у кого-то капризничает разблокировка по лицу, а новые часы и вовсе живут своей жизнью. Хорошая новость в том, что Apple это видит и уже готовит первое исправление. Разберемся, что о нем известно сейчас, какую проблему компания, скорее всего, закроет первой и есть ли смысл его дожидаться. А еще расскажу, что Apple уже успела починить, просто не в iPhone.



Apple уже тестирует новую прошивку

Следы iOS 27.0.1 нашлись в логах MacRumors. Apple гоняет обновление на своих айфонах, а значит, до релиза осталось не так долго. Что именно в нем починят, компания, как обычно, не рассказывает. Но один кандидат очевиден. Часть владельцев iPhone 18 Pro заметила, что новый баг ломает Face ID на их смартфонах. Разблокировка по лицу отказывает, а в некоторых случаях телефон еще и уходит в перезагрузку. Так что исправления для Face ID в iOS 27.0.1 почти наверняка будут. Это минимум.

Удивляться тут нечему. Каждую осень происходит одно и то же. Новые iPhone попадают в руки миллионов людей по всему миру, и за первые дни всплывают ошибки, которые не поймали на тестах. Внутри Apple смартфоны проверяют тысячи сотрудников, в бете участвуют разработчики и энтузиасты. Но это капля в море по сравнению с реальной аудиторией, где каждый пользуется айфоном по-своему, в своем климате, со своими чехлами и привычками.

При этом серьезных изменений от iOS 27.0.1 ждать не стоит. Обновления с цифрой .0.1 в конце почти всегда выходят без новых функций. В них исправляют ошибки и закрывают уязвимости, иногда и то и другое сразу. Весит такой апдейт немного, ставится быстро, и внешне после него ничего не меняется. Уходит только то, что раздражало: где-то пропадает зависание, где-то телефон перестает греться на ровном месте.

Отдельно скажу про безопасность. Даже если у вас с iPhone все в порядке и Face ID работает как часы, такие обновления лучше не игнорировать. Apple почти никогда не раскрывает детали уязвимостей до выхода патча, и о том, что дыра была серьезной, мы обычно узнаем уже постфактум. Мы следим за тем, как идет тестирование, и сразу расскажем, когда обновление станет доступно всем. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Такие новости там появляются первыми.

Когда выйдет iOS 27.0.1 и стоит ли его ждать

Точной даты выхода iOS 27.0.1 пока нет. Apple может выпустить его через несколько дней, а может и через пару недель. Все зависит от того, сколько проблем компания решит закрыть за один раз. А их хватает и помимо Face ID. Например, у некоторых пользователей iPhone намертво зависает из-за одного жеста. Такие вещи Apple обычно старается исправить побыстрее, потому что они бьют по самому базовому сценарию использования.

Если посмотреть на прошлые годы, сроки обычно укладываются в пару недель. iOS 17.0.1 вышла всего через три дня после iOS 17, еще до того, как iPhone 15 доехали до покупателей. iOS 18.0.1 появилась примерно через две с половиной недели после релиза и среди прочего исправила экран iPhone 16, который мог не реагировать на касания. iOS 26.0.1 в прошлом году вышла через две недели после iOS 26. Если Apple не отступит от привычного графика, iOS 27.0.1 должна выйти до середины октября.

Специально ждать обновление, если iPhone работает нормально, смысла нет. Включите автоматическую установку, и iOS 27.0.1 встанет сама ночью, пока смартфон заряжается. Если же проблемы уже есть, до выхода патча можно попробовать следующее:

перезагрузите iPhone, многие мелкие сбои после крупного обновления проходят именно так;

если сбоит Face ID, откройте «Настройки» — «Face ID и код-пароль» и настройте распознавание лица заново;

проверьте, не закрывает ли чехол или защитное стекло верхнюю часть экрана, где стоят датчики;

обновите приложения в App Store, разработчики тоже выпускают исправления под iOS 27.

Проверить обновление вручную можно в разделе «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Как только iOS 27.0.1 выйдет, она появится там в течение пары часов. Иногда Apple раздает обновления волнами, поэтому не переживайте, если у знакомого апдейт уже есть, а у вас еще нет. Если с вашим iPhone после iOS 27 происходит что-то странное, а в наших инструкциях решения не нашлось, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там собираются читатели с такими же айфонами, и кто-нибудь наверняка уже сталкивался с похожей проблемой.

Для Apple Watch исправление уже вышло

С часами Apple справилась быстрее. 23 сентября компания выпустила watchOS 27.0.1, и это обновление доступно только для Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Дело в том, что новые Apple Watch сами перезагружаются в самый неподходящий момент. Apple прямо упомянула эту ошибку в описании обновления, хотя отмечает, что исправлены и другие баги.

Установить watchOS 27.0.1 можно двумя способами. На самих часах через «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» или в приложении Watch на iPhone в разделе «Основные» — «Обновление ПО». Есть условие, о котором многие забывают. Часы должны стоять на зарядке, а заряд должен быть больше 50 процентов. Если батарея почти пустая, придется подождать, пока она наберет нужный уровень, иначе установка не начнется.

Раз обновление вышло только для двух свежих моделей, проблема, скорее всего, в новом железе, а не в watchOS 27 целиком. Владельцам Series 11, Ultra 3 и более старых часов ничего ставить не нужно, у них этой ошибки нет. С iPhone картина похожая. Больше всего жалоб приходит от владельцев iPhone 18 Pro, поэтому логично ждать, что iOS 27.0.1 в первую очередь закроет именно их проблемы.

И раз уж обновление ставится только на зарядке, лишний раз убедился, как удобно иметь второй комплект. Одна зарядка у меня лежит у кровати, вторая на работе, и таскать кабель с собой не приходится. Недорогие магнитные зарядки и подставки для Apple Watch мы регулярно находим на AliExpress и выкладываем в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Apple быстро отреагировала на жалобы после старта продаж, и часы свое исправление уже получили. Айфоны на очереди. Как только iOS 27.0.1 выйдет, обновляйтесь без раздумий, особенно если у вас iPhone 18 Pro и Face ID уже успел потрепать нервы.