Новый баг iOS 27: iPhone перестаёт реагировать, если потянуть виджет не туда

Если вы уже обновились до iOS 27 и собирались навести порядок на рабочих столах, лучше сначала дочитайте этот текст. Не успели пользователи разобраться с тем, что айфон намертво зависает из-за жеста в шторке, как в системе нашлась еще одна похожая ловушка. Теперь она прячется в самом обычном действии, которое многие делают чуть ли не каждый день, и выбраться из нее привычными способами не получится. Разберемся, что именно ломается, как вернуть смартфон к жизни, если он уже не отвечает, и как обойти проблему, пока Apple не выпустила исправление.



Как перенос виджета вешает iOS 27

Apple выпустила iOS 27 для всех 14 сентября и обещала, что система станет быстрее и отзывчивее. Прошло две недели, а жалоб уже хватает: у кого-то не работает новый родительский контроль, у кого-то сенсор перестает слушаться пальцев. Теперь к этому списку добавились виджеты.

Сценарий до смешного простой. Вы зажимаете виджет на рабочем столе и тянете его на соседний экран. В какой-то момент система перестает понимать, что происходит. Картинка начинает мерцать, элементы интерфейса налезают друг на друга, а тачскрин просто перестает реагировать на касания. Смахнуть, открыть приложение или вернуться на главный экран уже не выйдет.

Первое, что приходит в голову, это заблокировать айфон и снова разблокировать. Не поможет. Экран погаснет и включится, но интерфейс так и останется в подвешенном состоянии. Хорошая новость в том, что это программный сбой, а не поломка. С железом ничего не происходит, и после перезагрузки айфон работает как раньше. Вот как это выглядит на видео:

Ловится баг не на каждом айфоне и не с первого раза. В одних роликах виджет просто быстро таскают между страницами, в других параллельно зажимают боковую кнопку. Кому-то хватает пары движений, а у кого-то смартфон держится до последнего. Но проверять на себе я бы не стал. Вы ничего не выиграете, а время на возню с кнопками потратите.

Обиднее всего, что iOS 27 тестировали все лето. Бета-версии выходили одна за другой, их ставили тысячи людей, а такой очевидный сценарий все равно проскочил. Перетаскивание виджетов не какая-то экзотика, этим пользуются постоянно. Похоже, до этой части системы у тестировщиков руки так и не дошли.

Как перезагрузить айфон, если он уже завис

Если вы уже попались, обычные способы не сработают. Это тот самый случай, когда экран iPhone не реагирует на касания, и выключить смартфон через меню тоже не получится: слайдер выключения просто не сдвигается. Спасает только принудительная перезагрузка кнопками. На всех айфонах, которые поддерживают iOS 27, она делается одинаково.

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Сразу после этого нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Зажмите боковую кнопку питания и держите ее. Не отпускайте кнопку, даже если на экране появится слайдер выключения. Отпустите кнопку, когда увидите логотип Apple.

Главное здесь темп. Нажатия на кнопки громкости должны идти друг за другом, без пауз. Если между ними пройдет пара секунд, айфон просто покажет индикатор громкости и ничего не произойдет. Боковую кнопку обычно приходится держать не меньше 10 секунд, так что не пугайтесь, если логотип появится не сразу.

Данные при такой перезагрузке никуда не пропадают. Это не сброс настроек, а жесткий перезапуск системы, примерно как выдернуть вилку компьютера из розетки. Фотографии, переписки и приложения остаются на месте. После включения проверьте рабочий стол: виджет может оказаться как на старом экране, так и на новом. Если айфон завис повторно, повторите ту же комбинацию. Она не вредит смартфону, даже если пользоваться ей несколько раз за день. Другое дело, что делать это постоянно утомительно, поэтому лучше вообще не попадать в такую ситуацию.

Как добавить виджет на нужный экран без риска

Пока исправления нет, совет простой: не переносите виджеты между рабочими столами. Если нужно, чтобы виджет оказался на другом экране, проще создать его заново прямо там, а старый удалить. Это займет от силы полминуты, зато айфон точно не превратится в мерцающий кирпич.

Сбой, судя по роликам, возникает именно в момент, когда вы тащите виджет через край экрана и система переключает страницы. Если виджет сразу появляется на нужном рабочем столе, до этой ситуации дело просто не доходит. Вот как это сделать.

Задержите палец на свободном месте рабочего стола, пока иконки не начнут трястись. Смахните до рабочего стола, на котором должен появиться виджет. Нажмите на значок кисти в левом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Добавить виджет». Найдите нужный виджет в списке или через поиск и выберите размер. Нажмите «Добавить виджет», поставьте его на свободное место и нажмите «Готово».

Старый виджет удаляется в том же режиме редактирования. Нажмите на минус в его углу и подтвердите удаление. Если виджет настраиваемый, например с выбранным городом в погоде или конкретным альбомом в фото, параметры придется выставить заново. Долгим нажатием на новый виджет откройте меню и выберите «Изменить виджет».

Двигать виджет в пределах одного экрана можно, проблемы начинаются именно при переходе на соседнюю страницу. Но если не хочется рисковать совсем, проще сразу продумать, где что должно стоять, и собирать рабочий стол с нуля. Не нашли кисть в режиме редактирования или виджет не добавляется? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Когда ждать исправления от Apple

Официально Apple баг пока не комментировала. Но похожие программные зависания встречались и в прошлых версиях iOS, и компания в итоге их закрывала. Скорее всего, исправление войдет в одно из ближайших небольших обновлений, без громких анонсов, одной строчкой в списке изменений.

Беспокоит другое. Для свежей системы проблем что-то многовато. Неделю назад айфоны зависали из-за быстрого жеста в шторке, потом всплыла история с сенсором, теперь виджеты. Каждый баг по отдельности не критичный и лечится перезагрузкой, но вместе они оставляют ощущение, что релиз немного поторопили.

Если вы еще не обновились и пользуетесь смартфоном по работе, можно спокойно подождать первого крупного исправления. Новые функции никуда не денутся, а нервы сэкономите. Тем, кто уже на iOS 27, остается просто обходить опасные сценарии и ставить обновления сразу, как только они выходят.

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