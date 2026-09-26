Не работает новый родительский контроль в iOS 27: что делать

Apple наконец переделала родительский контроль в iOS 27, и на презентации он выглядел очень удобно. Только вот многие родители обновили свой iPhone и айпад ребенка, открыли Экранное время и увидели там все то же самое, что и год назад. Причина у этого есть, и связана она вовсе не с вашим телефоном. Ниже разберемся, что мешает включению, при чем тут давно забытые гаджеты в аккаунте и как пройти новую настройку до конца. А если хочется понять, что еще Apple спрятала в обновлении, почитайте о скрытых функциях iOS 27, там тоже хватает сюрпризов.



Новое Экранное время ждет всю семью

Главное условие Apple прописала прямо. Новые функции Экранного времени заработают, только когда все устройства в группе Семейного доступа обновятся до iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 или visionOS 27. Речь не только про ваш смартфон и планшет ребенка. Сюда попадает айфон жены, рабочий Mac, часы бабушки, если она тоже состоит в семье. Так что кому-то придется ставить свежую систему на старенький iPhone 11. Если он после этого начнет подтормаживать, пригодится способ ускорить айфон на iOS 27 одной настройкой.

Второе условие многие пропускают. Когда вся семья обновилась, организатор семейного доступа или другой родитель должен сам запустить переход на новый родительский контроль. Автоматически это не происходит. Поэтому если вы до сих пор видите старое Экранное время, значит, одно из двух условий не выполнено.

Насколько это запутанно, хорошо видно по истории одного американского отца. Он обновил свой iPhone и iPad, потом планшеты обеих дочерей, потом технику жены. Ничего не изменилось. Всего в семье набралось 17 устройств. Среди них три Mac mini, один из которых стоит в другом штате, и техника его мамы, которая тоже состоит в семейной группе. В поддержке Apple ему ответили, что если устройство далеко или не обновляется, можно остаться на старом родительском контроле или удалить устройство из iCloud.

Еще одна деталь. Apple обещала, что iOS 27 сама покажет список устройств, которые нужно обновить. У него этот список несколько дней оставался пустым, и похожие жалобы собираются на Reddit и в сообществе поддержки Apple. Люди пишут, что обновили вообще все, а видят прежнюю версию Экранного времени.

Ради чего стоит с этим возиться:

Лимиты по категориям (Time Allowances) вместо старых лимитов приложений: развлечения, игры и соцсети с общим временем и настройкой каждой категории отдельно.

Запрос на посещение сайтов (Ask to Browse): ребенок не откроет новый сайт в Safari без вашего разрешения.

Пауза в одно касание: можно временно заблокировать устройство или, наоборот, открыть доступ на время.

Безопасность общения теперь скрывает не только обнаженку, но и сцены насилия в фото и видео, включая звонки FaceTime.

Одобрение новых контактов, недельная сводка по использованию и более быстрая синхронизация настроек между устройствами.

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Ищем устройства, которые мешают включению

Начать лучше со своего iPhone. Как только на нем стоит iOS 27, вы и другие родители в семье можете посмотреть, какие устройства еще не обновлены. Названия пунктов в русской локализации могут немного отличаться, поэтому в скобках даю английские варианты:

Откройте Настройки на iPhone или Системные настройки на Mac. Перейдите в раздел «Семья» и нажмите «Просмотреть устройства семьи». Изучите список техники, которую можно обновить. На каждом таком устройстве зайдите в Настройки — Основные — Обновление ПО и установите версию 27.

В том же разделе есть отдельный список техники, которая обновиться уже не может. Чтобы его открыть, пройдите в Настройки — Семья — просмотр устройств семьи и выберите «Устаревшие устройства». Такие гаджеты продолжают работать со старыми настройками Экранного времени из iOS 26 и более ранних версий.

Чтобы быстро понять, кто в вашей семье останется за бортом, я свел требования в одну таблицу. Смотрите не только на свой телефон, но и на все, что числится за родственниками:

Устройство Что получит версию 27 iPhone iPhone 11 и новее, iPhone SE 2-го поколения и новее iPad iPad 9-го поколения и новее, iPad mini 6-го поколения и новее, iPad Air 4-го поколения и новее, iPad Pro 11 второго поколения и новее, iPad Pro 12,9 четвертого поколения и новее Apple Watch Apple Watch SE 3, Series 9 и новее, Ultra 2 и новее Mac Только модели на Apple Silicon, Intel остаются без macOS 27 Apple Vision Pro Все модели

С айпадами граница простая: iPad 8, iPad mini 5, iPad Air 3 и первые iPad Pro 2018 года остаются на iPadOS 26. А именно такие планшеты часто достаются детям после родителей. Но самая частая ловушка тут все-таки часы. Детям нередко отдают старые часы родителей, а Series 6, 7 или 8 на watchOS 27 уже не обновятся. Второй кандидат на проблемы — старый Mac на Intel, который пылится в шкафу, но все еще привязан к чьему-то Apple ID. Если детские часы оказались за бортом и вы решили взять новые, ремешки, чехлы и защитные стекла к ним дешевле искать в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Есть еще один нюанс. В пресс-релизе Apple написано, что обновить нужно все устройства семьи. А в руководстве по детской безопасности речь идет обо всех устройствах, которые можно обновить. Прямо Apple не говорит, блокирует ли одно устаревшее устройство весь переход. Поэтому если в списке висит проданный айфон или сданные в трейд-ин часы, проще всего удалить их из аккаунта:

Откройте Настройки на iPhone. Нажмите на свое имя вверху, чтобы попасть в настройки Apple ID. Пролистайте вниз до списка устройств и выберите ненужное. Нажмите «Удалить из аккаунта» и подтвердите действие.

Учтите, что устройство привязано к Apple ID конкретного человека. Старый айфон мамы или iPad дедушки придется удалять с их аккаунтов, то есть на их телефонах. Если гаджет нужно не удалить, а найти и обновить, поищите его в приложении Локатор.

Включаем новый родительский контроль по шагам

Когда вся семья на версии 27, можно запускать настройку. Проходить ее нужно для каждого ребенка отдельно. Прямо в процессе можно перенести старые настройки или собрать новые с нуля. Вот как это выглядит:

Откройте Настройки — Семья и нажмите кнопку запуска настройки (Get Started). Если сейчас некогда, вернуться к ней можно позже через Настройки — Семья — имя ребенка. Выберите, какие сайты доступны в Safari: только одобренные, режим запроса на посещение, ограничение сайтов для взрослых или доступ без ограничений. Задайте возрастной рейтинг для книг, фильмов, сериалов и музыки в приложениях Apple и нажмите «Продолжить». Настройте, с кем ребенок может общаться в Телефоне, Сообщениях и FaceTime. Можно требовать одобрения для каждого нового контакта и включить защиту от откровенных и жестоких фото и видео. Укажите часы, когда устройством можно пользоваться, отдельно для будней и выходных. Вне этого времени большинство приложений и уведомлений ставятся на паузу. Раньше эта функция называлась «В покое». Включите паузу на время уроков и задайте начало и конец учебного дня. В это время развлечения, игры и соцсети будут недоступны, остальное продолжит работать. Настройте лимиты по категориям. Система подскажет рекомендованное время по возрасту ребенка, а ползунок покажет, укладываетесь ли вы в этот диапазон. Категории можно добавлять и менять, переносить в них приложения. Придумайте четырехзначный код-пароль Экранного времени, который ребенок не угадает. Без него изменить настройки не получится.

Часть функций включается сама. Запрос на посещение сайтов по умолчанию активен для детей младше 13 лет, ограничение сайтов для взрослых — до 18 лет. Одобрение контактов тоже включено до 13 лет, а для детей постарше его можно включить вручную. Возрастные границы зависят от страны и региона.

Перед настройкой проверьте одну мелочь. Организатор семьи или другой родитель должен быть в контактах ребенка, иначе запросы на одобрение просто не дойдут. Одобрять их можно со своего iPhone, iPad или Mac, либо на устройстве ребенка с кодом Экранного времени. Если не ответить в течение суток, ребенку придется отправить запрос заново. Школьные сайты лучше одобрить заранее, чтобы не ловить уведомления посреди рабочего дня.

Если новое Экранное время так и не появилось

Судя по отзывам, даже после обновления всего подряд часть родителей видит прежний интерфейс. Прежде чем паниковать, пройдитесь по этому списку:

Проверьте технику всех членов семейной группы, а не только своей семьи под одной крышей. Бабушки и дедушки в группе тоже считаются.

Загляните в список устаревших устройств и удалите оттуда все, чем давно никто не пользуется.

Убедитесь, что обновление реально установлено, а не просто скачано и ждет перезагрузки.

Перезагрузите свой iPhone и устройство ребенка, чтобы семейные данные синхронизировались заново.

Помните, что Apple прямо предупреждает: часть функций доступна не во всех регионах, на всех языках и моделях.

Если ничего не помогло, это не катастрофа. Старое Экранное время никуда не делось и продолжает работать, а родительский контроль можно настраивать прямо на устройстве ребенка, как раньше. Скорее всего, Apple подправит процесс в ближайших апдейтах, ведь сейчас он явно сделан не для реальных семей, где техники больше десятка штук.

Не смогли найти нужный пункт в настройках или столкнулись с другой ошибкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.