macOS 26.6.2 доступна для всех совместимых Mac. Что нового и как установить обновление?

Apple выпустила macOS Tahoe 26.6.2, и это тот случай, когда небольшой апдейт лучше поставить сразу. Новых функций внутри нет, зато закрыты дыры в безопасности, через которые до вашего компьютера могли добраться злоумышленники. Ставить его я советую всем, даже тем, кто обычно тянет с обновлениями до последнего. Отдельно оговорюсь: это не переезд на новую систему, а именно заплатка для текущей. Если помните, недавно я объяснял, почему не буду обновлять свой MacBook Air на macOS 27, но здесь история совсем другая, и тянуть не стоит.



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Что Apple починила в macOS 26.6.2

Обновление весит 2,89 ГБ и целиком состоит из исправлений безопасности для Mac. Apple прямо пишет, что в этом апдейте закрыты уязвимости системы, и это те же самые дыры, которые компания впервые залатала в бете macOS Golden Gate 27. То есть заплатки уже обкатали на будущей ОС, а теперь отдали их всем, кто сидит на macOS Tahoe 26.6.

Звучит скучно ровно до того момента, пока не вспомнишь, сколько всего может утечь через одну незакрытую дыру. Буквально на днях я разбирал новый вирус для macOS, который крадёт пароли, и такие истории всплывают с пугающей регулярностью. Заплатки безопасности закрывают конкретные способы, которыми чужой код пролезает в систему, поэтому их появление всегда повод обновиться, а не отложить на потом.

Отдельно скажу про тех, у кого Mac постарше. Осенняя macOS 27 достанется не всем моделям, и для многих машин именно такие точечные заплатки остаются единственным способом получить свежую защиту. Пока ваш Mac держит текущую версию системы, обновления безопасности к ней продолжают выходить, и игнорировать их на старом железе даже опаснее, чем на новом: заменить компьютер быстро получится не у каждого.

Еще один момент для тех, кто следит за деталями. Сборки iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 и самой macOS 26.6.2 получили новые номера по сравнению с релиз-кандидатами, которые Apple раздавала разработчикам на прошлой неделе. Так что даже если вы стояли на предрелизной версии, финальный апдейт все равно отличается, и его стоит докатить.

Ставим обновление на Mac за пару минут

Сам процесс простой и занимает около 20 минут после загрузки. Вот что нужно сделать:

Откройте Системные настройки на своем Mac. Перейдите в раздел Основные, а затем выберите пункт Обновление ПО. Дождитесь, пока система проверит апдейты, и найдите в списке строку macOS Tahoe 26.6.2. Нажмите Обновить сейчас, чтобы поставить обновление немедленно. Введите пароль от Mac, если система его запросит, и дождитесь окончания загрузки и установки.

Перед установкой я советую убедиться, что на диске осталось хотя бы несколько свободных гигабайт, а ноутбук подключен к сети или заряжен как минимум наполовину. Если во время установки Mac уйдет в ноль по батарее, ничего страшного обычно не происходит, но нервов это стоит лишних. Резервную копию через Time Machine делать необязательно, апдейт безопасности систему не ломает, однако лишней она точно не будет.

Если прерывать работу не хочется, рядом есть кнопка Обновить сегодня ночью. Тогда Mac скачает и поставит апдейт сам, пока вы спите, а компьютер стоит на зарядке. Утром просто вводите пароль от учетной записи и продолжаете работать уже на свежей версии.

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Автообновление избавит от ручной возни с апдейтами

Чтобы не заходить в настройки каждый раз, когда Apple выпускает очередную заплатку, включите автообновление. Тогда система будет проверять, качать и ставить апдейты сама, а вам останется только перезагрузить Mac, когда он попросит. Настраивается это так:

Откройте Системные настройки и зайдите в раздел Основные, затем Обновление ПО. Найдите строку Автообновление и нажмите на значок с буквой i справа от нее. Включите переключатели для проверки, загрузки и установки обновлений macOS. Отдельно активируйте установку обновлений системы безопасности, потому что именно они выходят чаще всего. Нажмите Готово, чтобы сохранить настройки.

Удобство тут очевидное: обновления вроде сегодняшнего прилетают на Mac без вашего участия, и вы не рискуете месяцами сидеть с открытой уязвимостью просто потому, что забыли заглянуть в настройки. Особенно это выручает, если у вас в семье несколько компьютеров и следить за каждым вручную лень. Не смогли найти нужный пункт или что-то пошло не так при обновлении? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Стоит ли ждать или обновляться сейчас

macOS 27 уже маячит на горизонте, и ее заплатки как раз легли в основу этого релиза. Но ждать осеннюю систему ради безопасности смысла нет: дыры закрыты прямо сейчас, а полноценная новая ОС выйдет только позже, да еще и не на все Mac. Я запускал бету macOS 27 и нашел несколько удобных функций, но переезжать на нее на основном ноутбуке пока не планирую. Для повседневной работы стабильный релиз с закрытыми уязвимостями надежнее любой сырой беты.

И последнее. Если рядом с Mac у вас лежит iPhone, не забудьте про телефон: вместе с обновлением для компьютеров Apple выкатила апдейт и для смартфонов. Про то, что iOS 26.6.1 уже доступна всем, я писал отдельно, и там причины обновиться ровно те же, что и на Mac. Заплатки безопасности редко приносят что-то видимое глазу, но именно они держат вашу технику в порядке, поэтому потратить двадцать минут вечером точно стоит.