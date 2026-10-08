Презентация Apple 13 октября — главная новинка удивит даже фанатов iPhone

Если вы ждали от Apple чего-то кроме айфонов и маков, вечер следующего вторника лучше освободить. Компания разослала приглашения, и в них нет ни слова про смартфоны. Тизер уместился в два слова и дату, а сама встреча устроена совсем не так, как сентябрьская презентация. Из-за этого с просмотром тоже все не так очевидно, как обычно. Ниже разберем, во сколько все начнется по московскому времени, какие устройства почти наверняка покажут и что из этого реально пригодится владельцу iPhone в России.



Приглашение и время начала

О событии первым написал Грег Джозвиак, глава маркетинга Apple. В соцсети X он опубликовал короткое «Welcome home. October 13.», то есть «Добро пожаловать домой. 13 октября». Почти одновременно приглашения получили журналисты, а Маркес Браунли выложил свое и подписал его прямо: Apple позвала прессу на событие про дом. Так что гадать, о чем пойдет речь, особо не приходится. Отдельных пресс-релизов за несколько дней до события, как было с MacBook Neo, на этот раз не ждут: все домашние новинки, по данным 9to5Mac, покажут в один день.

Формат при этом необычный. По данным портала 9to5Mac, Apple зовет журналистов не в Купертино, а на «Apple experience» в Нью-Йорке, в районе Трайбека. Начало в 9:00 по восточному времени США. Будет ли полноценное видео на сайте Apple и в YouTube в тот же час, пока неизвестно. Такие встречи компания иногда проводит только для прессы, а новинки потом показывает пресс-релизами и роликами.

Если Apple все-таки запустит трансляцию, ориентируйтесь на эту таблицу. В октябре в Нью-Йорке еще летнее время, поэтому разница с Москвой 7 часов.

Город Начало 13 октября Нью-Йорк 9:00 Калининград 15:00 Москва, Санкт-Петербург 16:00 Самара 17:00 Екатеринбург 18:00 Новосибирск 20:00 Владивосток 23:00

Для европейской части страны это середина рабочего дня, для Дальнего Востока почти ночь. Если трансляции не будет, первые фото и характеристики появятся примерно в это же время, как только Apple снимет запрет на публикации. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: цены и даты продаж новинок выложим туда, не дожидаясь вечера.

Главная новинка — экран для умного дома

Центральным устройством вечера почти наверняка станет хаб с экраном, который в утечках называют HomePad. Мы подробно разбирали, как выглядит хаб Apple и что умеет, еще когда дата 13 октября была только слухом. Теперь ее подтвердили, а вместе с ней и общая картина.

Если коротко, по данным Bloomberg это квадратный 6-дюймовый экран на круглой металлической подставке с динамиками. Дизайн напоминает iMac G4 2002 года, только в миниатюре. Помимо настольной версии готовят настенную, с тонким основанием под экраном. Батареи нет, питание по USB-C от сети. Спереди стоит камера для FaceTime, которая узнает членов семьи и каждому показывает его виджеты, календарь и музыку. Face ID нет, так что важные действия, скорее всего, придется подтверждать с айфона.

Работать все это будет на новой системе, собранной из кусочков iOS, tvOS и watchOS. Виджеты, часы в стиле режима StandBy, слайд-шоу из фото, Сообщения, Заметки и Напоминания, плюс гостевой режим, который прячет личное. Ради такого устройства Apple, похоже, и переносила запуск: хаб ждали еще в марте 2025 года, потом весной 2026-го. Цена по августовским данным Bloomberg около 350 долларов.

Apple TV и HomePod mini обновят без смены дизайна

Вторая часть программы скромнее, но для многих важнее. Новая Apple TV 4K, по слухам, сохранит корпус, а внутри получит свежий процессор. Немецкий techniknews добавляет, что памяти тоже станет больше, чтобы приставка тянула функции Apple Intelligence прямо на устройстве. Какие еще фишки ждут приставку, мы собирали в материале про новые функции Apple TV 4K.

С HomePod mini история похожая. Колонка не обновлялась с 2020 года, и это само по себе многое говорит о внимании Apple к дому в последние годы. Ждут тот же внешний вид и более быстрый чип, на котором будет работать новая Siri. Цвета и цена пока остаются загадкой. Шесть лет на одном железе для колонки за 99 долларов, честно говоря, перебор.

Продажи начнутся не сразу, а в России новинка появится еще позже. А вот проверить, тянет ли телевизор нормальный 4K-сигнал, можно уже сейчас. Если старый кабель перетерся или не держит высокую частоту, свежий HDMI 2.1 под новую приставку можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Замки и камеры от LG покажут позже

Самая неожиданная часть истории всплыла за пару дней до приглашений. Ранее мы писали, что Apple делает домашнюю камеру без записи, но, судя по новым данным, камер будет больше одной. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple вместе с LG готовит целую линейку аксессуаров для дома: дверной звонок, врезной замок, термостат, камеры для дома и улицы и камеру с прожектором. Apple называет такую схему «second-party»: железо делает партнер, а дизайн, функции и инженерную часть курирует сама Apple. Компании это дешевле, чем выпускать все самой.

LG при этом далеко не главный игрок на рынке умного дома, хотя в 2024 году она купила контрольный пакет платформы Homey. Большинство устройств поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, Thread и Matter, а в замке есть сверхширокополосный чип UWB: дверь сможет открываться сама, когда вы с айфоном подходите вплотную. Звучит здорово, но в продажу эти вещи, по данным MacRumors, выйдут только через несколько месяцев. На самом событии их, возможно, лишь покажут.

Что из этого пригодится в России

Тут придется немного остудить ожидания. Новая Siri с искусственным интеллектом голосом по-русски не работает, а хаб и HomePod mini строятся как раз вокруг нее. Купить устройство через серый рынок можно будет, но разговаривать с ним придется на английском. Официально Apple ничего из этого в России не продает, поэтому официальной гарантии не будет, обмена тоже, а цена на старте окажется заметно выше американской.

С Apple TV ситуация проще. Приставка нормально работает с российским Apple ID, тянет онлайн-кинотеатры и игры, и новый чип ей пригодится без всякой Siri. Если вы давно собирались заменить старую модель, это, пожалуй, единственная новинка вечера, которую разумно брать без оглядки на язык. Аксессуары с поддержкой Matter тоже интересны: стандарт открытый, так что замок или термостат можно будет подключить не только к Apple.

А вы уже строили умный дом на HomeKit или пользуетесь Яндекс Станцией? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, интересно понять, кто из читателей вообще готов к хабу Apple без русской Siri.

Пока от Apple есть только дата, слоган и адрес в Нью-Йорке. Все остальное, включая название хаба, остается слухами до вторника, 16:00 по Москве. Посмотрим, решится ли Apple наконец назвать свою домашнюю систему вслух.