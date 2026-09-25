Как перенести WhatsApp с Android на iPhone: пошаговое руководство

Годами копившиеся переписки в WhatsApp держат на Android сильнее, чем привычка к интерфейсу. Семейные фото, голосовые, рабочие файлы и чаты с людьми, с которыми вы давно не общаетесь, — бросать все это при переходе на iPhone никто не хочет. Между айфонами данные переезжают почти сами, и можно даже перенести 140 ГБ без компьютера, а вот с Android есть подвох, о который спотыкается большинство. Ниже разберемся, что из WhatsApp получится забрать с собой, как подготовиться к переезду и почему уже настроенный iPhone меняет всю схему.



Что из WhatsApp переедет на iPhone, а что придется оставить

Перенести WhatsApp с Android на iPhone можно, причем без потери основной переписки. Вместе с аккаунтом на новый смартфон переезжают личные и групповые чаты, фотографии, видео, голосовые сообщения и документы. Но переносится не все. Например, история звонков WhatsApp официальным способом не переезжает. Если вам важно, кому и когда вы звонили, сделайте скриншоты заранее.

Главная путаница возникает из-за резервных копий. На Android WhatsApp хранит их в Google Диске, а на iPhone — в iCloud. Эти хранилища между собой не связаны, поэтому просто войти в WhatsApp на айфоне и нажать «Восстановить» не выйдет. Копию из Google Диска приложение на iPhone попросту не увидит. Многие на этом этапе решают, что переписка потеряна. На деле нужен просто другой путь.

Путей два, и выбор зависит от одного вопроса: вы уже пользуетесь новым iPhone или только достали его из коробки?

Если iPhone новый или сброшен до заводских настроек, подойдет официальное приложение Apple «Перенос на iOS». Оно бесплатное, но работает только во время первоначальной настройки.

Если iPhone уже настроен и на нем есть ваши данные, удобнее перенести WhatsApp через компьютер с помощью Tenorshare iCareFone Transfer. Сбрасывать смартфон в этом случае не придется.

Оба варианта рабочие, но у каждого свои условия. Поэтому сначала подготовим смартфоны, а потом пройдем оба сценария по шагам.

Сначала подготовьте оба смартфона

WhatsApp привязан к номеру телефона, и для официального переноса на Android и iPhone должен быть один и тот же номер. С физической SIM-картой все просто: после переноса переставьте ее в айфон. С электронной сложнее, тут многое зависит от оператора. А когда в будущем решите сменить айфон на айфон, пригодится наша инструкция о том, как правильно перенести eSIM между айфонами.

Если номер вы все-таки меняете, сначала воспользуйтесь функцией смены номера в WhatsApp на старом Android. Так аккаунт и чаты переедут на новый номер без сюрпризов.

Дальше пройдитесь по короткому списку. Он занимает несколько минут и снимает большую часть проблем, из-за которых перенос обрывается на середине.

Создайте свежую резервную копию. На Android откройте WhatsApp — «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия чатов» и нажмите «Создать резервную копию». Обновите WhatsApp в Google Play. Старая версия мессенджера — частая причина, по которой пункт WhatsApp просто не появляется в списке переносимых данных. Зарядите оба смартфона или сразу подключите их к розетке. Большой архив с медиафайлами может переноситься долго. Проверьте свободное место на iPhone в разделе «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone». Места должно хватать и на переписку, и на все фото с видео из чатов. Подготовьте стабильный Wi-Fi для официального способа или компьютер на Windows либо Mac с исправными USB-кабелями для переноса через программу.

Отдельно про кабели. Берите оригинальные или хотя бы проверенные: провод, который заряжает через раз, легко оборвет передачу данных на середине. Если дома только такие, приличные кабели за небольшие деньги мы регулярно находим на AliExpress и выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. И главное правило на весь процесс: не удаляйте WhatsApp и переписку на Android, пока не убедитесь, что все чаты на месте в iPhone. Старый смартфон — ваша страховка.

Перенос WhatsApp через приложение «Перенос на iOS»

«Перенос на iOS» — официальное приложение Apple для переезда с Android. Оно умеет переносить не только контакты и фото, но и историю WhatsApp. Условия такие: на Android должна быть версия 5 или новее, на iPhone — iOS 15.5 или новее. Сам айфон при этом должен быть новым или сброшенным до заводских настроек. Если вы уже пользуетесь iPhone, перед сбросом обязательно сохраните его данные в iCloud или на компьютер.

На Android установите приложение «Перенос на iOS» из Google Play. Включите новый или сброшенный iPhone и начните первоначальную настройку. На экране «Перенос приложений и данных» выберите «С Android». Откройте «Перенос на iOS» на Android, введите код, который появился на экране iPhone, и подключите смартфоны проводом друг к другу или к одной сети Wi-Fi. В списке данных для переноса отметьте WhatsApp и нажмите «Начать». Дождитесь, пока мессенджер подготовит историю чатов. Android на этом этапе выйдет из аккаунта WhatsApp, это нормально. Вернитесь в «Перенос на iOS» и завершите передачу данных на iPhone. Экран Android лучше не гасить до самого конца. Закончите настройку айфона, установите WhatsApp из App Store и войдите с тем же номером телефона. Когда WhatsApp предложит импортировать историю, нажмите «Начать» и дождитесь окончания импорта. Откройте личные и групповые чаты и проверьте, на месте ли фотографии, видео и документы.

Плюс этого способа очевиден: он бесплатный и не требует компьютера. Минус тоже заметный. Пропустили экран переноса при настройке — придется стирать iPhone и проходить все заново. Для нового айфона это не проблема, а вот если вы уже месяц пользуетесь смартфоном и настроили его под себя, сброс ради одного мессенджера выглядит перебором. Для такого случая есть второй способ.

Хотите узнать больше о том, как без потерь переехать на iPhone и настроить его под себя? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как перенести WhatsApp на настроенный iPhone без сброса

Если стирать айфон не хочется, WhatsApp можно перенести через компьютер. Для этого подойдет программа Tenorshare iCareFone Transfer. Она работает на Windows и Mac и умеет переносить, сохранять и восстанавливать WhatsApp между Android и iOS. Главное ее отличие от официального способа — перенос без сброса iPhone до заводских настроек.

Что умеет iCareFone Transfer:

переносит WhatsApp между Android и iPhone в обе стороны;

передает переписку и поддерживаемые медиафайлы;

создает и восстанавливает резервные копии WhatsApp;

поддерживает WhatsApp Business в предусмотренных программой сценариях;

ведет по процессу через пошаговый интерфейс.

Программа платная, поэтому перед покупкой проверьте условия лицензии и совместимость ваших смартфонов. И обратите внимание на важный момент: данные WhatsApp, которые уже есть на iPhone, при переносе могут быть заменены. Если в айфоне успела накопиться нужная переписка, сохраните ее в iCloud заранее.

Скачать Tenorshare iCareFone Transfer

Установите и запустите iCareFone Transfer на компьютере. Выберите перенос WhatsApp и подключите Android и iPhone по USB-кабелям. Если появятся запросы на доступ к устройствам, разрешите его на обоих смартфонах. Убедитесь, что исходным устройством выбран Android, а целевым — iPhone. Если программа определила их наоборот, поменяйте местами в интерфейсе. Нажмите «Перенос» и внимательно прочитайте предупреждение о том, что может произойти с данными WhatsApp на iPhone. Следуйте подсказкам программы на Android. В зависимости от версии WhatsApp может понадобиться создать локальную или зашифрованную резервную копию. Если iCareFone Transfer попросит пароль или ключ шифрования, введите тот, что вы сами задавали в WhatsApp. Подтвердите перенос и дождитесь окончания. Время зависит от объема переписки и медиафайлов. Все это время не отключайте смартфоны от компьютера, не закрывайте программу и не выключайте компьютер. После уведомления об успешном переносе выполните финальные указания программы и при необходимости войдите в WhatsApp на iPhone с нужным номером. Откройте мессенджер и проверьте личные и групповые чаты, фотографии, видео и документы.

На практике самый капризный этап здесь — подключение. Если программа не видит смартфон, почти всегда дело в кабеле, USB-порте или неподтвержденном запросе доступа на экране телефона.

Почему WhatsApp не переносится на iPhone и что с этим делать

Если перенос оборвался или не начался вовсе, не спешите все стирать. В большинстве случаев причина банальная, и ее можно найти по короткому списку. Проверьте, что:

оба смартфона стабильно подключены: к Wi-Fi при «Переносе на iOS» или к компьютеру по USB при работе через программу;

на iPhone хватает свободного места для переписки и медиафайлов;

при официальном переносе используется тот же номер телефона, что и на Android;

iPhone находится на этапе первоначальной настройки, если вы выбрали «Перенос на iOS»;

WhatsApp и инструмент переноса обновлены до последних версий.

С «Переносом на iOS» есть еще одна частая причина обрывов. Android может сам переключаться с временной сети айфона на мобильный интернет или другой Wi-Fi. На время переноса выключите на Android мобильные данные и функцию автоматического переключения сетей, если она есть в настройках. Также не сворачивайте приложение и не давайте экрану погаснуть.

Перед повторной попыткой убедитесь, что исходная переписка на Android по-прежнему на месте. Если айфон уже настроен, а вы хотите именно официальный способ, придется сохранить его данные, сбросить смартфон и пройти первоначальную настройку заново. Не получилось, или вылезла ошибка, которой нет в списке? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Когда перенос прошел успешно, не торопитесь прощаться со старым смартфоном. Сделайте несколько финальных шагов:

Убедитесь, что WhatsApp на iPhone активирован с правильным номером. Откройте важные личные и групповые чаты и пролистайте их до старых сообщений. Проверьте, открываются ли фотографии, видео и документы. Включите резервное копирование в iCloud: WhatsApp — «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия» — «Создать копию». Там же настройте автоматическое копирование. Удаляйте WhatsApp и данные с Android только после того, как убедились, что все на месте.

Если подвести итог, выбор способа зависит только от состояния айфона. Новый или сброшенный iPhone — берите бесплатный «Перенос на iOS» прямо во время настройки. Уже настроенный смартфон, который жалко стирать, — переносите через компьютер с iCareFone Transfer. В обоих случаях заранее сохраните важные данные, а после переезда сразу включите резервные копии в iCloud, чтобы при следующей смене айфона переписка переехала сама.