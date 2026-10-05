Эти 10 гаджетов я дарил родным и друзьям. Спасибо говорят до сих пор

Подарок из серии «пусть будет» обычно живет недолго. Его вежливо распаковывают, говорят спасибо, а через месяц он уже пылится в шкафу рядом с прошлогодним набором для фондю. Поэтому весь последний год я дарил только то, чем человек будет пользоваться каждый день. Проверка вышла строгой, ведь среди получателей был подросток, которому сложно угодить, и родители, которые к новой технике относятся с подозрением. Ниже расскажу, что и кому я подарил, почему выбрал именно эту вещь и на что смотреть, если захотите повторить.



Геймпад с датчиками Холла

Подростку подарить технику сложнее всего: у него свое мнение буквально обо всем. Но с геймпадом промахнуться трудно, если он подходит к тому, на чем человек играет. Племяннику на день рождения я подарил 8BitDo Ultimate 2C. Он работает с компьютером, Steam и Android и подключается тремя способами: по Bluetooth, через радиоприемник 2,4 ГГц из комплекта и кабелем. Выбирал я его в первую очередь из-за стиков на датчиках Холла. Обычные стики со временем изнашиваются, и персонаж в игре начинает сам ползти в сторону. Здесь такого дрифта можно не бояться. Аккумулятор на 480 мАч держит до 25 часов непрерывной игры. Расцветок четыре, я взял мятную.

Цена: 1800 рублей

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Удлинитель, который не стыдно оставить на виду

На новоселье обычно дарят то, что потом передаривают дальше. А вот розеток в новой квартире всегда не хватает, причем именно там, где стоит диван или рабочий стол. Поэтому друзьям я подарил удлинитель ORICO. В нем пять обычных розеток, два порта USB-A и два USB-C. Через USB-C он выдает до 20 Вт, а этого хватает, чтобы быстро заряжать айфон без отдельного блока. Кабель длиной целых три метра, так что дотянется от розетки за шкафом до дивана. Выглядит удлинитель аккуратно и есть в нескольких цветах, поэтому прятать его под стол необязательно.

Цена: 1580 рублей (с купоном)

Купить удлинитель ORICO

Наушники с шумодавом дешевле похода в кафе

Коллеге на день рождения хотелось подарить что-то полезное, но без лишнего пафоса. Выбор пал на realme Buds T500 Pro. За свои деньги они умеют неожиданно много. Шумоподавление глушит до 50 дБ, так что метро и опенспейс уходят на второй план. Внутри драйверы 12,4 мм, есть защита IP55 от пота и брызг. Без шумодава наушники работают 13,5 часа, а вместе с кейсом до 56 часов. А еще они подключаются к трем устройствам одновременно, и переключаться между ноутбуком и телефоном вручную не придется. Кейс под кожу в желтом цвете отдельно радует глаз. Такие недорогие гаджеты со скидками мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там удобно искать подарки к ближайшему празднику.

Цена: 2280 рублей (с купоном)

Купить наушники realme Buds T500 Pro

Автодержатель, который сам заряжает айфон

Жена долго возила айфон в подстаканнике, а навигатор смотрела краем глаза. Кабель к телефону в дороге ей тоже надоел. Поэтому в машину я купил магнитный держатель UGREEN с Qi2.2. Он крепится на решетку воздуховода, айфон просто прилипает к нему магнитом и сразу начинает заряжаться. iPhone 16 и 17 держатель заряжает мощностью до 25 Вт, более старые модели медленнее, до 15 Вт. Магнит держит телефон крепко и на кочках, а снять айфон можно одной рукой. Подключается держатель кабелем USB-C, так что понадобится автомобильная зарядка с этим портом.

Цена: 2170 рублей (с купоном)

Купить держатель UGREEN Qi2.2

Повербанк с экраном, который пустят в самолет

Недавно я уже рассказывал про повербанк, который можно брать в самолет, и примерно по тем же критериям выбирал подарок другу. Он летает по работе несколько раз в месяц, и розетка в аэропорту для него вечный дефицит.

Я подарил ему повербанк Vention на 20 000 мАч. Это около 74 Вт·ч, то есть меньше лимита в 100 Вт·ч, и вопросов на досмотре не будет. Два порта USB-C выдают по 100 Вт, USB-A еще 60 Вт, а суммарно максимум аккумулятор отдает до 165 Вт. Этого хватает, чтобы заряжать MacBook и айфон одновременно. На корпусе есть цветной экран, где видно оставшийся заряд и мощность на каждом порту. В комплекте кабель USB-C на 240 Вт и чехол для хранения.

Цена: 3590 рублей (с купоном)

Купить повербанк Vention 165 Вт

Одна зарядка вместо трех блоков питания

Под новые айфоны нужна зарядка с поддержкой AVS, и мы уже собирали адаптеры, которые быстро заряжают iPhone 18 Pro. Подарок приятелю я выбирал как раз с этим расчетом.

У него в рюкзаке MacBook, iPad, iPhone и наушники, и раньше под все это он возил три блока питания. Я подарил ему зарядку UGREEN на 160 Вт. В ней пять портов сразу: четыре USB-C и один USB-A. Суммарная мощность 160 Вт, на один порт до 140 Вт, так что даже MacBook Pro заряжается на полной скорости. Зарядка построена на нитриде галлия, поэтому при такой мощности остается компактной, а вилка складывается. На маленьком дисплее видно, сколько ватт уходит в каждое устройство.

Цена: 4150 рублей (с купоном)

Купить зарядку UGREEN 160 Вт

Большие наушники, которые живут неделями без розетки

Брат вечно забывает заряжать наушники, а потом сидит в дороге в тишине. Поэтому ему достались Nothing Headphone (a). Главный аргумент в их пользу это автономность. Без шумоподавления наушники играют до 135 часов, с ним до 75 часов. Даже если слушать музыку по несколько часов в день, заряжать их придется раз в пару недель. Шумодав здесь адаптивный, драйверы 40 мм, а для смартфонов на Android есть кодек LDAC. Весят наушники 310 граммов, и с яркими желтыми вставками на чашках их точно ни с кем не спутаешь. Официальная цена в США 199 долларов, так что сейчас они продаются заметно дешевле.

Цена: 9710 рублей (с купоном)

Купить наушники Nothing Headphone (a)

Механические часы, в которые хочется смотреть

На круглую дату другу хотелось подарить вещь, которую он будет носить годами, а не обновлять через сезон. Смарт-часы на эту роль не подходят. Поэтому я выбрал механические часы HANBORO. Циферблат у них скелетонизированный, то есть часть механизма видно прямо сквозь него, и разглядывать его можно бесконечно. Внутри стоит японский механизм Miyota 8215 с автоподзаводом, который давно ставят в часы разных брендов. Корпус из нержавеющей стали, есть защита от воды и светящиеся стрелки. Я взял вариант с синим циферблатом и кожаным ремешком, но есть и другие расцветки. Хотите первыми узнавать о таких находках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 14 640 рублей (с купоном)

Купить часы HANBORO

Планшет с большим экраном для сериалов и звонков

Мама смотрела сериалы и созванивалась с внуками со смартфона и постоянно жаловалась на мелкий текст. Я подарил ей планшет OnePlus Pad Go 2. У него экран 12,1 дюйма с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц, на нем удобно и читать, и смотреть кино. Звук идет из четырех динамиков, так что колонка тоже не нужна. Внутри процессор Dimensity 7300-Ultra и 8 ГБ оперативной памяти, а аккумулятор на 10 050 мАч заряжается мощностью 33 Вт. Это глобальная версия на Android. Есть модификации на 128 ГБ с Wi-Fi и на 256 ГБ с 5G. Если будете настраивать такой планшет родителям и что-то не получится, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут.

Цена: 18 900 рублей (с купоном)

Купить планшет OnePlus Pad Go 2

Смартфон на смену старому и тормозящему

Смартфоны POCO сейчас одни из самых выгодных по соотношению цены и железа, и мы уже разбирали, какой POCO покупать в 2026 году. Поэтому, когда старый телефон отца начал тормозить на каждом шагу, долго я не думал.

Ему достался POCO X7 Pro в версии на 12 и 256 ГБ. Для отца важнее всего был большой экран и батарея, а тут есть и то, и другое. AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, аккумулятор на 6000 мАч и зарядка на 90 Вт. Процессор Dimensity 8400-Ultra с запасом тянет все, от банковских приложений до игр. Есть NFC для оплаты. Учтите, что AliExpress на странице товара предупреждает про пошлину около 1170 рублей. Если вы тоже выбираете подарки заранее, мой совет простой: смотрите не на то, что красиво в коробке, а на то, чем человек пользуется каждый день и что его в этом раздражает. Тогда спасибо будут говорить и через год.

Цена: 23 220 рублей (с купоном)

Купить смартфон POCO X7 Pro

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