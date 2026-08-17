iOS 27 beta 6 доступна для загрузки. Новые функции, проблемы, стоит ли качать обновление

Пока мы всё ещё прикидывали, что скачать на Айфон этим летом, Apple ответила на вопрос за нас: сегодня, 17 августа, вышла шестая бета iOS 27 для разработчиков. И снова всего через неделю после предыдущей сборки, хотя между ранними бетами компания выдерживала паузы по две недели. Такой ускоренный ритм обычно значит одно: до финального релиза осталось совсем немного, и Apple шлифует систему перед сентябрьской премьерой. Разбираемся, что это за сборка и есть ли смысл её ставить прямо сейчас.



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Как установить iOS 27 beta 6

Шестую бету iOS 27 и iPadOS 27 Apple выложила 17 августа и пока только для зарегистрированных разработчиков. Чтобы поставить сборку, понадобится учётная запись разработчика, который можно создать здесь.

Дальше всё привычно:

Откройте «Настройки». Зайдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО» и подождите, пока обновление появится в списке.

Один совет: не трогайте Айфон, пока идёт установка. Мы уже подробно разбирали, что будет, если пользоваться Айфоном во время обновления, и на бета-сборке лишний риск вам точно ни к чему. Поставьте смартфон на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и дайте процессу спокойно завершиться.

Что нового в iOS 27 beta 6

Заглянули на страничку для разработчиков и узнали, что изменила Apple в шестой бета-версии. Опять же, многое по мелочи, но много важного.

Исправили AirPlay. Трансляция на домашние кинотеатры снова работает, даже если для подключения требуется PIN-код или пароль.

Трансляция на домашние кинотеатры снова работает, даже если для подключения требуется PIN-код или пароль. Исправили проблему с полностью разряженными Айфонами. Устройство больше не должно бесконечно зависать на красном значке разряженной батареи после подключения зарядки.

Устройство больше не должно бесконечно зависать на красном значке разряженной батареи после подключения зарядки. Починили портретный режим камеры. Размытие фона на портретных фотографиях больше не должно отображаться некорректно.

Размытие фона на портретных фотографиях больше не должно отображаться некорректно. Исправили несколько проблем CarPlay. В частности, должны нормально работать кнопки переключения треков на руле, а обычная музыка больше не должна оставаться без звука после воспроизведения Spatial Audio.

В частности, должны нормально работать кнопки переключения треков на руле, а обычная музыка больше не должна оставаться без звука после воспроизведения Spatial Audio. Будильник снова можно нормально выключить с экрана блокировки. Раньше для остановки сигнала в некоторых случаях требовалось сначала разблокировать Айфон.

Раньше для остановки сигнала в некоторых случаях требовалось сначала разблокировать Айфон. Улучшили диктовку. Появилась новая локальная модель распознавания речи с повышенной точностью, а также исправлены ошибки с именами из контактов, пунктуацией и появлением слов, которые пользователь не произносил.

Появилась новая локальная модель распознавания речи с повышенной точностью, а также исправлены ошибки с именами из контактов, пунктуацией и появлением слов, которые пользователь не произносил. Исправили приложение «Файлы». Удаление документов из «Недавно удалённых» больше не должно зависать или завершаться ошибкой. Также исправлена работа с некоторыми именами файлов, содержащими специальные символы.

Удаление документов из «Недавно удалённых» больше не должно зависать или завершаться ошибкой. Также исправлена работа с некоторыми именами файлов, содержащими специальные символы. Исправили поиск людей через Siri в «Локаторе». Siri снова должна находить пользователей, которые делятся с вами своей геопозицией.

Siri снова должна находить пользователей, которые делятся с вами своей геопозицией. Ускорили домашний экран. Исправлено заметное замедление системы при частом переключении между оформлениями с разными цветами иконок.

Исправлено заметное замедление системы при частом переключении между оформлениями с разными цветами иконок. Исправили сохранение оформления домашнего экрана. На недавно настроенных устройствах выбранные параметры кастомизации могли сбрасываться.

На недавно настроенных устройствах выбранные параметры кастомизации могли сбрасываться. Починили iPhone Mirroring. Исправлены зависания приложений и проблемы с изменением размера окна при управлении Айфоном с Mac.

Исправлены зависания приложений и проблемы с изменением размера окна при управлении Айфоном с Mac. Исправили ложное предупреждение о жидкости в разъёме. Айфон больше не должен требовать отключить кабель или аксессуар, когда к разъёму вообще ничего не подключено.

Айфон больше не должен требовать отключить кабель или аксессуар, когда к разъёму вообще ничего не подключено. Закрыли ошибку экрана блокировки. Siri и поиск могли оставаться доступными на заблокированном Айфоне даже после их отключения в настройках.

Siri и поиск могли оставаться доступными на заблокированном Айфоне даже после их отключения в настройках. Исправили ошибку приложения «Почта». В некоторых письмах содержимое могло не соответствовать теме сообщения.

В некоторых письмах содержимое могло не соответствовать теме сообщения. Починили «Сообщения». Исправлено отображение стикеров от неизвестных отправителей, неправильный размер GIF и вставленных изображений, а также искажение HDR-скриншотов после отправки.

Исправлено отображение стикеров от неизвестных отправителей, неправильный размер GIF и вставленных изображений, а также искажение HDR-скриншотов после отправки. Исправили критические уведомления. Они больше не должны автоматически включаться для любого приложения, которое просто запрашивает разрешение на отправку уведомлений.

Они больше не должны автоматически включаться для любого приложения, которое просто запрашивает разрешение на отправку уведомлений. Исправили несколько ошибок приложения «Фото». Теперь при отправке Live Photo снова можно отключить эффект Live Photo, а редактор не должен вылетать при повторном использовании инструмента расширения изображения.

Теперь при отправке Live Photo снова можно отключить эффект Live Photo, а редактор не должен вылетать при повторном использовании инструмента расширения изображения. Добавили поддержку контроллера PlayStation Access. Для него можно создавать собственные профили управления и сохранять их на устройстве.

Для него можно создавать собственные профили управления и сохранять их на устройстве. Расширили возможности «Здоровья». HealthKit получил поддержку зон пульса и мощности при езде на велосипеде, а приложения теперь могут запрашивать доступ либо ко всей истории здоровья, либо только к ограниченному периоду.

Ну и один любопытный момент: AirPort Utility фактически отправляют на пенсию. Новые пользователи больше не смогут скачать приложение из App Store. Те, кто загружал его раньше, смогут установить его повторно, но работа в iOS 27 не гарантируется.

Что нашли в пятой бете iOS 27

Самое любопытное в бетах нередко прячется не в интерфейсе, а в коде. В прошлой, пятой сборке энтузиасты откопали упоминания сразу шести новых Айфонов: мы отдельно разбирали, какие модели засветились в коде iOS 27. Это неплохой намёк на то, что осенняя линейка почти готова, а система под неё дорабатывается прямо сейчас. Шестая бета продолжает ту же историю: Apple готовит почву под новые смартфоны и параллельно причёсывает текущую версию, чтобы к сентябрю всё работало без сюрпризов.

Ещё в начале лета Apple выдавала новые сборки примерно раз в две недели, а теперь перешла на недельный шаг. Так обычно и бывает на финишной прямой: крупных изменений уже нет, компания собирает отзывы, латает мелкие ошибки и готовит систему к публичному запуску. iOS 27 ждут этой осенью, вместе с новой линейкой Айфонов, так что каждая следующая сборка всё ближе к той версии, которую в итоге получат все.

Стоит ли ставить iOS 27 beta 6 на Айфон

Если это ваш единственный телефон, я бы не спешил. Беты для того и нужны, чтобы отлавливать ошибки, и порой они отлавливают их болезненно. Мы, например, рассказывали, как Айфон заблокировался после установки iOS 26.6 и что делать в такой ситуации. На тестовой сборке подобные сюрпризы вероятнее, чем на финальном релизе.

Другое дело, если у вас есть запасной аппарат или вы разработчик, которому надо проверить приложение. Тогда шестая бета выглядит разумным вариантом: она свежее и стабильнее ранних сборок и ближе всего к тому, что получат все осенью. Обычным же пользователям я советую дождаться публичного релиза iOS 27, тем более что ждать осталось недолго.