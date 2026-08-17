iOS 27 beta 6 доступна для загрузки. Новые функции, проблемы, стоит ли качать обновление

Иван Герасимов

Пока мы всё ещё прикидывали, что скачать на Айфон этим летом, Apple ответила на вопрос за нас: сегодня, 17 августа, вышла шестая бета iOS 27 для разработчиков. И снова всего через неделю после предыдущей сборки, хотя между ранними бетами компания выдерживала паузы по две недели. Такой ускоренный ритм обычно значит одно: до финального релиза осталось совсем немного, и Apple шлифует систему перед сентябрьской премьерой. Разбираемся, что это за сборка и есть ли смысл её ставить прямо сейчас.

Вышла новая бета-версия iOS 27. Фото.

Вышла новая бета-версия iOS 27

ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В МАКСЕ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ РАНЬШЕ ВСЕХ

Как установить iOS 27 beta 6

Шестую бету iOS 27 и iPadOS 27 Apple выложила 17 августа и пока только для зарегистрированных разработчиков. Чтобы поставить сборку, понадобится учётная запись разработчика, который можно создать здесь.

Как установить iOS 27 beta 6. Установка беты — дело добровольное. Торопиться некуда. Фото.

Установка беты — дело добровольное. Торопиться некуда

Дальше всё привычно:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Зайдите в раздел «Основные».
  3. Выберите «Обновление ПО» и подождите, пока обновление появится в списке.

Один совет: не трогайте Айфон, пока идёт установка. Мы уже подробно разбирали, что будет, если пользоваться Айфоном во время обновления, и на бета-сборке лишний риск вам точно ни к чему. Поставьте смартфон на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и дайте процессу спокойно завершиться.

Что нового в iOS 27 beta 6

Заглянули на страничку для разработчиков и узнали, что изменила Apple в шестой бета-версии. Опять же, многое по мелочи, но много важного.

  • Исправили AirPlay. Трансляция на домашние кинотеатры снова работает, даже если для подключения требуется PIN-код или пароль.
  • Исправили проблему с полностью разряженными Айфонами. Устройство больше не должно бесконечно зависать на красном значке разряженной батареи после подключения зарядки.
  • Починили портретный режим камеры. Размытие фона на портретных фотографиях больше не должно отображаться некорректно.
  • Исправили несколько проблем CarPlay. В частности, должны нормально работать кнопки переключения треков на руле, а обычная музыка больше не должна оставаться без звука после воспроизведения Spatial Audio.
  • Будильник снова можно нормально выключить с экрана блокировки. Раньше для остановки сигнала в некоторых случаях требовалось сначала разблокировать Айфон.
  • Улучшили диктовку. Появилась новая локальная модель распознавания речи с повышенной точностью, а также исправлены ошибки с именами из контактов, пунктуацией и появлением слов, которые пользователь не произносил.
  • Исправили приложение «Файлы». Удаление документов из «Недавно удалённых» больше не должно зависать или завершаться ошибкой. Также исправлена работа с некоторыми именами файлов, содержащими специальные символы.
  • Исправили поиск людей через Siri в «Локаторе». Siri снова должна находить пользователей, которые делятся с вами своей геопозицией.
  • Ускорили домашний экран. Исправлено заметное замедление системы при частом переключении между оформлениями с разными цветами иконок.
  • Исправили сохранение оформления домашнего экрана. На недавно настроенных устройствах выбранные параметры кастомизации могли сбрасываться.
  • Починили iPhone Mirroring. Исправлены зависания приложений и проблемы с изменением размера окна при управлении Айфоном с Mac.
  • Исправили ложное предупреждение о жидкости в разъёме. Айфон больше не должен требовать отключить кабель или аксессуар, когда к разъёму вообще ничего не подключено.
  • Закрыли ошибку экрана блокировки. Siri и поиск могли оставаться доступными на заблокированном Айфоне даже после их отключения в настройках.
  • Исправили ошибку приложения «Почта». В некоторых письмах содержимое могло не соответствовать теме сообщения.
  • Починили «Сообщения». Исправлено отображение стикеров от неизвестных отправителей, неправильный размер GIF и вставленных изображений, а также искажение HDR-скриншотов после отправки.
  • Исправили критические уведомления. Они больше не должны автоматически включаться для любого приложения, которое просто запрашивает разрешение на отправку уведомлений.
  • Исправили несколько ошибок приложения «Фото». Теперь при отправке Live Photo снова можно отключить эффект Live Photo, а редактор не должен вылетать при повторном использовании инструмента расширения изображения.
  • Добавили поддержку контроллера PlayStation Access. Для него можно создавать собственные профили управления и сохранять их на устройстве.
  • Расширили возможности «Здоровья». HealthKit получил поддержку зон пульса и мощности при езде на велосипеде, а приложения теперь могут запрашивать доступ либо ко всей истории здоровья, либо только к ограниченному периоду.

Ну и один любопытный момент: AirPort Utility фактически отправляют на пенсию. Новые пользователи больше не смогут скачать приложение из App Store. Те, кто загружал его раньше, смогут установить его повторно, но работа в iOS 27 не гарантируется.

Что нашли в пятой бете iOS 27

Самое любопытное в бетах нередко прячется не в интерфейсе, а в коде. В прошлой, пятой сборке энтузиасты откопали упоминания сразу шести новых Айфонов: мы отдельно разбирали, какие модели засветились в коде iOS 27. Это неплохой намёк на то, что осенняя линейка почти готова, а система под неё дорабатывается прямо сейчас. Шестая бета продолжает ту же историю: Apple готовит почву под новые смартфоны и параллельно причёсывает текущую версию, чтобы к сентябрю всё работало без сюрпризов.

Что нашли в пятой бете iOS 27. Новых функций становится все меньше. Фото.

Новых функций становится все меньше

Ещё в начале лета Apple выдавала новые сборки примерно раз в две недели, а теперь перешла на недельный шаг. Так обычно и бывает на финишной прямой: крупных изменений уже нет, компания собирает отзывы, латает мелкие ошибки и готовит систему к публичному запуску. iOS 27 ждут этой осенью, вместе с новой линейкой Айфонов, так что каждая следующая сборка всё ближе к той версии, которую в итоге получат все.

Стоит ли ставить iOS 27 beta 6 на Айфон

Если это ваш единственный телефон, я бы не спешил. Беты для того и нужны, чтобы отлавливать ошибки, и порой они отлавливают их болезненно. Мы, например, рассказывали, как Айфон заблокировался после установки iOS 26.6 и что делать в такой ситуации. На тестовой сборке подобные сюрпризы вероятнее, чем на финальном релизе.

Стоит ли ставить iOS 27 beta 6 на Айфон. Торопиться не стоит — оставайтесь на iOS 26. Фото.

Торопиться не стоит — оставайтесь на iOS 26

Другое дело, если у вас есть запасной аппарат или вы разработчик, которому надо проверить приложение. Тогда шестая бета выглядит разумным вариантом: она свежее и стабильнее ранних сборок и ближе всего к тому, что получат все осенью. Обычным же пользователям я советую дождаться публичного релиза iOS 27, тем более что ждать осталось недолго.

iOS 27iOS betaОбновление iOS и устройств Apple
Новости по теме: iOS 27
iOS 26.6.1 вышла для всех. Нужно обновить iPhone прямо сейчас — и вот почему. Фото.
iOS 26.6.1 вышла для всех. Нужно обновить iPhone прямо сейчас — и вот почему
Почему для обновления iOS нужно больше памяти, чем весит сама прошивка. Фото.
Почему для обновления iOS нужно больше памяти, чем весит сама прошивка
iOS 27 или iOS 26.6.1: что скачать на Айфон летом 2026. Фото.
iOS 27 или iOS 26.6.1: что скачать на Айфон летом 2026