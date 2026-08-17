iOS 27 beta 6 доступна для загрузки. Новые функции, проблемы, стоит ли качать обновление
Пока мы всё ещё прикидывали, что скачать на Айфон этим летом, Apple ответила на вопрос за нас: сегодня, 17 августа, вышла шестая бета iOS 27 для разработчиков. И снова всего через неделю после предыдущей сборки, хотя между ранними бетами компания выдерживала паузы по две недели. Такой ускоренный ритм обычно значит одно: до финального релиза осталось совсем немного, и Apple шлифует систему перед сентябрьской премьерой. Разбираемся, что это за сборка и есть ли смысл её ставить прямо сейчас.
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Как установить iOS 27 beta 6
Шестую бету iOS 27 и iPadOS 27 Apple выложила 17 августа и пока только для зарегистрированных разработчиков. Чтобы поставить сборку, понадобится учётная запись разработчика, который можно создать здесь.
Дальше всё привычно:
- Откройте «Настройки».
- Зайдите в раздел «Основные».
- Выберите «Обновление ПО» и подождите, пока обновление появится в списке.
Один совет: не трогайте Айфон, пока идёт установка. Мы уже подробно разбирали, что будет, если пользоваться Айфоном во время обновления, и на бета-сборке лишний риск вам точно ни к чему. Поставьте смартфон на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и дайте процессу спокойно завершиться.
Что нового в iOS 27 beta 6
Заглянули на страничку для разработчиков и узнали, что изменила Apple в шестой бета-версии. Опять же, многое по мелочи, но много важного.
- Исправили AirPlay. Трансляция на домашние кинотеатры снова работает, даже если для подключения требуется PIN-код или пароль.
- Исправили проблему с полностью разряженными Айфонами. Устройство больше не должно бесконечно зависать на красном значке разряженной батареи после подключения зарядки.
- Починили портретный режим камеры. Размытие фона на портретных фотографиях больше не должно отображаться некорректно.
- Исправили несколько проблем CarPlay. В частности, должны нормально работать кнопки переключения треков на руле, а обычная музыка больше не должна оставаться без звука после воспроизведения Spatial Audio.
- Будильник снова можно нормально выключить с экрана блокировки. Раньше для остановки сигнала в некоторых случаях требовалось сначала разблокировать Айфон.
- Улучшили диктовку. Появилась новая локальная модель распознавания речи с повышенной точностью, а также исправлены ошибки с именами из контактов, пунктуацией и появлением слов, которые пользователь не произносил.
- Исправили приложение «Файлы». Удаление документов из «Недавно удалённых» больше не должно зависать или завершаться ошибкой. Также исправлена работа с некоторыми именами файлов, содержащими специальные символы.
- Исправили поиск людей через Siri в «Локаторе». Siri снова должна находить пользователей, которые делятся с вами своей геопозицией.
- Ускорили домашний экран. Исправлено заметное замедление системы при частом переключении между оформлениями с разными цветами иконок.
- Исправили сохранение оформления домашнего экрана. На недавно настроенных устройствах выбранные параметры кастомизации могли сбрасываться.
- Починили iPhone Mirroring. Исправлены зависания приложений и проблемы с изменением размера окна при управлении Айфоном с Mac.
- Исправили ложное предупреждение о жидкости в разъёме. Айфон больше не должен требовать отключить кабель или аксессуар, когда к разъёму вообще ничего не подключено.
- Закрыли ошибку экрана блокировки. Siri и поиск могли оставаться доступными на заблокированном Айфоне даже после их отключения в настройках.
- Исправили ошибку приложения «Почта». В некоторых письмах содержимое могло не соответствовать теме сообщения.
- Починили «Сообщения». Исправлено отображение стикеров от неизвестных отправителей, неправильный размер GIF и вставленных изображений, а также искажение HDR-скриншотов после отправки.
- Исправили критические уведомления. Они больше не должны автоматически включаться для любого приложения, которое просто запрашивает разрешение на отправку уведомлений.
- Исправили несколько ошибок приложения «Фото». Теперь при отправке Live Photo снова можно отключить эффект Live Photo, а редактор не должен вылетать при повторном использовании инструмента расширения изображения.
- Добавили поддержку контроллера PlayStation Access. Для него можно создавать собственные профили управления и сохранять их на устройстве.
- Расширили возможности «Здоровья». HealthKit получил поддержку зон пульса и мощности при езде на велосипеде, а приложения теперь могут запрашивать доступ либо ко всей истории здоровья, либо только к ограниченному периоду.
Ну и один любопытный момент: AirPort Utility фактически отправляют на пенсию. Новые пользователи больше не смогут скачать приложение из App Store. Те, кто загружал его раньше, смогут установить его повторно, но работа в iOS 27 не гарантируется.
Что нашли в пятой бете iOS 27
Самое любопытное в бетах нередко прячется не в интерфейсе, а в коде. В прошлой, пятой сборке энтузиасты откопали упоминания сразу шести новых Айфонов: мы отдельно разбирали, какие модели засветились в коде iOS 27. Это неплохой намёк на то, что осенняя линейка почти готова, а система под неё дорабатывается прямо сейчас. Шестая бета продолжает ту же историю: Apple готовит почву под новые смартфоны и параллельно причёсывает текущую версию, чтобы к сентябрю всё работало без сюрпризов.
Ещё в начале лета Apple выдавала новые сборки примерно раз в две недели, а теперь перешла на недельный шаг. Так обычно и бывает на финишной прямой: крупных изменений уже нет, компания собирает отзывы, латает мелкие ошибки и готовит систему к публичному запуску. iOS 27 ждут этой осенью, вместе с новой линейкой Айфонов, так что каждая следующая сборка всё ближе к той версии, которую в итоге получат все.
Стоит ли ставить iOS 27 beta 6 на Айфон
Если это ваш единственный телефон, я бы не спешил. Беты для того и нужны, чтобы отлавливать ошибки, и порой они отлавливают их болезненно. Мы, например, рассказывали, как Айфон заблокировался после установки iOS 26.6 и что делать в такой ситуации. На тестовой сборке подобные сюрпризы вероятнее, чем на финальном релизе.
Другое дело, если у вас есть запасной аппарат или вы разработчик, которому надо проверить приложение. Тогда шестая бета выглядит разумным вариантом: она свежее и стабильнее ранних сборок и ближе всего к тому, что получат все осенью. Обычным же пользователям я советую дождаться публичного релиза iOS 27, тем более что ждать осталось недолго.